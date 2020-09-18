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  3. Германия
Гамбург
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Фортуна
0' 8'
1
Фернандеш
Даниэль
27
Вагноман
Жоша
35
Амброзиус
Стефан
3
Хайер
Моритц
21
Ляйбольд
Тим
8
Дуджак
Джереми
20
Гьясула
Клаус
24
Amadou
Onana
19
Винтцаймер
Мануэль
9
Теродде
Симон
10
Киттель
Сонни
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
4
Дансо
Кевин
3
Хоффманн
Андре
7
Хартерц
Флориан
31
Зоботка
Марсель
6
Моралес
Альфредо
39
Циммер
Жан
8
Пётровски
Якуб
20
Боррьелло
Брендон
28
Хеннингс
Роувен
Гамбург
4-3-3
Фортуна
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Гамбург Последние 20 матчей: + = -
Динамо Дрезден 4:1 Гамбург Гамбург 2:0 Герта Фейеноорд 0:1 Гамбург Штуттгарт 3:2 Гамбург
Гамбург 1:2 Раннерс Гамбург 0:2 Митьюлланд Гамбург 1:5 Зандхаузен Хайденхайм 2:1 Гамбург Гамбург 1:1 Оснабрюк Динамо Дрезден 0:1 Гамбург Гамбург 3:3 Хольштайн Киль Гамбург 3:2 Веен Висбаден Штуттгарт 3:2 Гамбург Гамбург 0:0 Арминия Гройтер Фюрт 2:2 Гамбург Гамбург 2:1 Ян Эрцгебирге Ауэ 3:0 Гамбург Гамбург 0:2 Санкт-Паули Ганновер 96 1:1 Гамбург Гамбург 2:0 Карлсруэ
Фортуна Последние 20 матчей: + = -
Ингольштадт 0:1 Фортуна Фортуна 1:0 Падерборн Витесс 2:2 Фортуна Фортуна 1:0 Бохум
Дуйсбург 2:5 Фортуна Унион Берлин 3:0 Фортуна Фортуна 1:1 Аугсбург РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Фортуна 0:1 Боруссия Д Фортуна 2:2 Хоффенхайм Бавария 5:0 Фортуна Фортуна 2:1 Шальке 04 Кёльн 2:2 Фортуна Фортуна 0:0 Падерборн Майнц 1:1 Фортуна Саарбрюккен 1:1 Фортуна Фортуна 3:3 Герта Фрайбург 0:2 Фортуна Фортуна 1:4 Боруссия М Вольфсбург 1:1 Фортуна

Последние игры между собой

Гамбург: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Фортуна: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Гамбург 2:1 Фортуна Бундеслига Фортуна 2:0 Гамбург Бундеслига Фортуна 3:3 Гамбург Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Ян 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Гамбург 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Нюрнберг 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Фортуна 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Санкт-Паули 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Бохум 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Оснабрюк 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Гройтер Фюрт 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Падерборн 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Хайденхайм 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Айнтрахт Бр 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Хольштайн Киль 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Эрцгебирге Ауэ 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Зандхаузен 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Дармштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ганновер 96 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Вюрцбург Кикерс 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Карлсруэ 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volksparkstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гамбург
Ничья
Фортуна
2.31
3.72
3.28
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Где смотреть матч Гамбург 0:0 Фортуна онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.20 3.60 3.10
2.17 3.40 2.95
2.29 3.72 2.95
2.07 3.60 3.41
2.31 3.62 3.14

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.00 1.02 10.00 1.03 3.55 1.27 3.20 1.32 1.90 1.85 1.90 1.90 1.68 2.20 1.33 3.15 1.20 4.20 1.11 5.80 1.04 8.50 1.02 11.00
13.00 1.03 11.50 1.04 4.15 1.24 3.26 1.35 2.16 1.77 1.68 2.21 1.44 2.83 1.22 4.40 1.17 5.25 1.06 9.70
8.96 1.06 7.75 1.08 3.74 1.27 2.94 1.40 1.99 1.81 1.57 2.39 1.39 2.98 1.18 4.82 1.14 5.62 1.05 9.74 1.04 10.70
4.22 1.25 2.46 1.59 2.07 1.81 1.85 2.04 1.62 2.41 1.50 2.74 1.41 3.06 1.15 6.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.90 1.38 2.15 1.70 1.37 2.95 1.16 4.80 1.07 7.50
3.32 1.33 2.21 1.67 1.53 2.50 1.18 4.80 1.13 6.05
3.03 1.38 2.03 1.78 1.47 2.67 1.16 5.18 1.11 6.49 1.02 14.04 1.02 14.79
3.31 1.37 2.72 1.50 2.13 1.78 1.68 2.28 1.48 2.78
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 1.83 1.91 1.38 2.90
4.45 1.21 3.10 1.37 1.83 1.98 1.37 3.10 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.68 2.11
1.73 2.10
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
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