Гамбург
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Фолькспаркштадион
Фортуна
21
Ляйбольд
Тим
24
Amadou
Onana
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ляйбольд ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Amadou OnanaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Микель ТомВратарь
-
28 Юнг ГидеонЗащитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хант АаронПолузащитник
-
11 Вуд БоббиНападающий
- Нападающий
-
29 Aaron Opoku
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Циммер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Пледль ТомасПолузащитник
-
13 Бодзек АдамПолузащитник
-
14 Офори КелвинПолузащитник
-
15 Приб ЭдгарПолузащитник
-
29 Гюл ГёкханПолузащитник
- Нападающий
-
27 Нана АмпомаНападающий
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Гамбург Последние 20 матчей: + = -Динамо Дрезден 4:1 Гамбург Гамбург 2:0 Герта Фейеноорд 0:1 Гамбург Штуттгарт 3:2 Гамбург
Гамбург 1:2 Раннерс Гамбург 0:2 Митьюлланд Гамбург 1:5 Зандхаузен Хайденхайм 2:1 Гамбург Гамбург 1:1 Оснабрюк Динамо Дрезден 0:1 Гамбург Гамбург 3:3 Хольштайн Киль Гамбург 3:2 Веен Висбаден Штуттгарт 3:2 Гамбург Гамбург 0:0 Арминия Гройтер Фюрт 2:2 Гамбург Гамбург 2:1 Ян Эрцгебирге Ауэ 3:0 Гамбург Гамбург 0:2 Санкт-Паули Ганновер 96 1:1 Гамбург Гамбург 2:0 Карлсруэ
Фортуна Последние 20 матчей: + = -Ингольштадт 0:1 Фортуна Фортуна 1:0 Падерборн Витесс 2:2 Фортуна Фортуна 1:0 Бохум
Дуйсбург 2:5 Фортуна Унион Берлин 3:0 Фортуна Фортуна 1:1 Аугсбург РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Фортуна 0:1 Боруссия Д Фортуна 2:2 Хоффенхайм Бавария 5:0 Фортуна Фортуна 2:1 Шальке 04 Кёльн 2:2 Фортуна Фортуна 0:0 Падерборн Майнц 1:1 Фортуна Саарбрюккен 1:1 Фортуна Фортуна 3:3 Герта Фрайбург 0:2 Фортуна Фортуна 1:4 Боруссия М Вольфсбург 1:1 Фортуна
Последние игры между собой
Гамбург: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Фортуна: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Гамбург
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Нюрнберг
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Фортуна
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Санкт-Паули
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Оснабрюк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Гройтер Фюрт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Падерборн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Айнтрахт Бр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Хольштайн Киль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Зандхаузен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Дармштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ганновер 96
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Вюрцбург Кикерс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Карлсруэ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|11.00
|1.02
|10.00
|1.03
|3.55
|1.27
|3.20
|1.32
|—
|—
|1.90
|1.85
|1.90
|1.90
|1.68
|2.20
|—
|—
|1.33
|3.15
|1.20
|4.20
|1.11
|5.80
|1.04
|8.50
|1.02
|11.00
|13.00
|1.03
|11.50
|1.04
|4.15
|1.24
|3.26
|1.35
|—
|—
|2.16
|1.77
|—
|—
|1.68
|2.21
|—
|—
|1.44
|2.83
|1.22
|4.40
|1.17
|5.25
|1.06
|9.70
|—
|—
|8.96
|1.06
|7.75
|1.08
|3.74
|1.27
|2.94
|1.40
|—
|—
|1.99
|1.81
|—
|—
|1.57
|2.39
|—
|—
|1.39
|2.98
|1.18
|4.82
|1.14
|5.62
|1.05
|9.74
|1.04
|10.70
|—
|—
|—
|—
|4.22
|1.25
|—
|—
|2.46
|1.59
|2.07
|1.81
|1.85
|2.04
|1.62
|2.41
|1.50
|2.74
|1.41
|3.06
|—
|—
|1.15
|6.00
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.90
|1.38
|—
|—
|2.15
|1.70
|—
|—
|1.37
|2.95
|1.16
|4.80
|1.07
|7.50
|—
|—
|—
|—
|3.32
|1.33
|—
|—
|2.21
|1.67
|—
|—
|1.53
|2.50
|1.18
|4.80
|1.13
|6.05
|—
|—
|—
|—
|3.03
|1.38
|—
|—
|2.03
|1.78
|—
|—
|1.47
|2.67
|1.16
|5.18
|1.11
|6.49
|1.02
|14.04
|1.02
|14.79
|3.31
|1.37
|2.72
|1.50
|2.13
|1.78
|1.68
|2.28
|1.48
|2.78
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—