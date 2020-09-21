Бохум
0:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Vonovia Ruhrstadion
Санкт-Паули
10' Желтая карточкаОльссон Себастьян
29
Лайч
Максим
23
Теше
Роберт
32
Цуль
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Лайч МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Теше РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Цуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Новотны СомаНападающий
-
17 Блум ДанниНападающий
-
-
19 Tarsis Bonga
-
Главный тренер: Thomas Reis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Диттген МаксПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Leon Flach
-
-
-
14 Aremu Afeez
-
Главный тренер: Timo Schultz
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Бохум Последние 20 матчей: + = -Энгерс 0:3 Бохум Шальке 04 3:0 Бохум Боруссия Д 1:3 Бохум Фортуна 1:0 Бохум
Кёльн 2:0 Бохум Бохум 0:0 Юрдинген Ганновер 96 2:0 Бохум Бохум 2:2 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:2 Бохум Оснабрюк 0:2 Бохум Бохум 2:0 Санкт-Паули Нюрнберг 0:0 Бохум Бохум 2:1 Хольштайн Киль Карлсруэ 0:0 Бохум Бохум 3:0 Хайденхайм Дармштадт 0:0 Бохум Бохум 4:4 Зандхаузен Динамо Дрезден 1:2 Бохум Бохум 0:1 Штуттгарт Веен Висбаден 0:1 Бохум
Санкт-Паули Последние 20 матчей: + = -Эльверсберг 4:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Вердер 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Орхус
Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Веен Висбаден 5:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Ян Ганновер 96 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бохум 2:0 Санкт-Паули Карлсруэ 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Хайденхайм Дармштадт 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Нюрнберг Зандхаузен 2:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:1 Оснабрюк Гамбург 0:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Штуттгарт
Последние игры между собой
Бохум: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 8
Санкт-Паули: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 3
Санкт-Паули 1:1 Бохум Товарищеские матчи Санкт-Паули 2:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 0:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Бохум 1:3 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Бохум Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:0 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 5:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 3:3 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 2:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Бохум 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Бохум Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:2 Санкт-Паули Бундеслига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эрцгебирге Ауэ
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Ганновер 96
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Хольштайн Киль
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Зандхаузен
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Гамбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Санкт-Паули
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Бохум
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Оснабрюк
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Ян
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Нюрнберг
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Падерборн
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Фортуна
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Айнтрахт Бр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Карлсруэ
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|10.50
|1.02
|8.80
|1.05
|3.45
|1.28
|2.85
|1.40
|—
|—
|1.90
|1.85
|1.75
|2.07
|1.55
|2.46
|—
|—
|1.33
|3.15
|1.16
|4.90
|1.11
|5.80
|1.03
|10.00
|1.02
|11.00
|11.25
|1.04
|10.50
|1.05
|3.72
|1.28
|3.00
|1.40
|—
|—
|2.05
|1.85
|—
|—
|1.59
|2.39
|—
|—
|1.40
|3.00
|1.18
|5.00
|1.14
|5.80
|1.05
|11.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.64
|1.26
|2.88
|1.40
|—
|—
|2.00
|1.81
|—
|—
|1.57
|2.39
|—
|—
|1.38
|2.96
|1.17
|4.48
|1.13
|5.06
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.87
|1.28
|2.93
|1.43
|2.28
|1.68
|1.96
|1.93
|1.74
|2.18
|1.51
|2.64
|1.48
|2.79
|1.34
|3.37
|—
|—
|1.14
|6.13
|—
|—
|—
|—