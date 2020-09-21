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Бохум
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Санкт-Паули
0'
10' Желтая карточка
Ольссон Себастьян
19'
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
24
Лабропулос
Василис
29
Лайч
Максим
3
Данило
Соарес
8
Лосилья
Антони
23
Теше
Роберт
9
Цоллер
Симон
32
Цуль
Роберт
21
Хольтманн
Геррит
35
Ганвула
Сильвер
30
Химмельман
Робин
2
Ольссон
Себастьян
6
Авевор
Кристофер
15
Бубалла
Даниэль
23
Пакарада
Леарт
32
Jannes
Wieckhoff
26
Бенателли
Рико
5
Кнолль
Марвин
8
Саласар
Родриго
11
Диттген
Макс
17
Киере
Даниэль-Кофи
Бохум
4-2-3-1
Санкт-Паули
4-5-1

Ход матча

10'
 
Ольссон Себастьян

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Бохум Последние 20 матчей: + = -
Энгерс 0:3 Бохум Шальке 04 3:0 Бохум Боруссия Д 1:3 Бохум Фортуна 1:0 Бохум
Кёльн 2:0 Бохум Бохум 0:0 Юрдинген Ганновер 96 2:0 Бохум Бохум 2:2 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:2 Бохум Оснабрюк 0:2 Бохум Бохум 2:0 Санкт-Паули Нюрнберг 0:0 Бохум Бохум 2:1 Хольштайн Киль Карлсруэ 0:0 Бохум Бохум 3:0 Хайденхайм Дармштадт 0:0 Бохум Бохум 4:4 Зандхаузен Динамо Дрезден 1:2 Бохум Бохум 0:1 Штуттгарт Веен Висбаден 0:1 Бохум
Санкт-Паули Последние 20 матчей: + = -
Эльверсберг 4:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Вердер 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Орхус
Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Веен Висбаден 5:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Ян Ганновер 96 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бохум 2:0 Санкт-Паули Карлсруэ 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Хайденхайм Дармштадт 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Нюрнберг Зандхаузен 2:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:1 Оснабрюк Гамбург 0:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Штуттгарт

Последние игры между собой

Бохум: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 8
Санкт-Паули: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 3
Бохум 2:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Бохум Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:0 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:3 Санкт-Паули Бундеслига 2
Санкт-Паули 1:1 Бохум Товарищеские матчи Санкт-Паули 2:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 0:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Бохум 1:3 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Бохум Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:0 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 5:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 3:3 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 2:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Бохум 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Бохум Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:2 Санкт-Паули Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эрцгебирге Ауэ 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Хайденхайм 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Ганновер 96 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Хольштайн Киль 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Зандхаузен 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Гамбург 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Санкт-Паули 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Бохум 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Оснабрюк 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Гройтер Фюрт 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ян 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Нюрнберг 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Падерборн 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Дармштадт 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Фортуна 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Айнтрахт Бр 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Карлсруэ 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Вюрцбург Кикерс 1 0 0 1 0 - 3 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Бохум
Ничья
Санкт-Паули
1.78
3.88
5.51
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бохум 0:0 Санкт-Паули онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.90 3.70 3.90
1.78 3.80 4.40
1.78 3.88 4.33
2.00 3.61 3.52
1.66 3.87 5.51

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.50 1.02 8.80 1.05 3.45 1.28 2.85 1.40 1.90 1.85 1.75 2.07 1.55 2.46 1.33 3.15 1.16 4.90 1.11 5.80 1.03 10.00 1.02 11.00
11.25 1.04 10.50 1.05 3.72 1.28 3.00 1.40 2.05 1.85 1.59 2.39 1.40 3.00 1.18 5.00 1.14 5.80 1.05 11.00
3.64 1.26 2.88 1.40 2.00 1.81 1.57 2.39 1.38 2.96 1.17 4.48 1.13 5.06
3.87 1.28 2.93 1.43 2.28 1.68 1.96 1.93 1.74 2.18 1.51 2.64 1.48 2.79 1.34 3.37 1.14 6.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 2.01 1.80 1.40 2.80 1.14 5.30 1.08 7.00
3.04 1.38 2.09 1.74 1.49 2.62 1.16 5.20 1.11 6.50
3.01 1.37 2.04 1.78 1.47 2.64 1.14 4.92 1.10 5.70
2.74 1.48 2.25 1.69 1.75 2.16 1.48 2.77 1.34 3.37
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.74 2.04 1.31 3.30
4.20 1.23 2.91 1.41 1.76 2.06 1.33 3.32 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 1.97
1.73 2.05
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.30 1.31
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