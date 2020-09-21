Бохум
2:2
Конец матча
Стадион: Vonovia Ruhrstadion
Санкт-Паули
10' Желтая карточкаОльссон Себастьян
1:0
26' ГолЦуль Роберт
44' Желтая карточкаАвевор Кристофер
47' Желтая карточкаПакарада Леарт
73' Желтая карточкаЛосилья Антони
2:0
76' ГолЦоллер Симон
2:1
84' ГолКиере Даниэль-Кофи
2:2
86' ГолКиере Даниэль-Кофи
29
Лайч
Максим
23
Теше
Роберт
32
Цуль
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Лайч МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Теше РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Цуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Новотны СомаНападающий
-
17 Блум ДанниНападающий
-
-
19 Tarsis Bonga
-
Главный тренер: Thomas Reis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Диттген МаксПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Leon Flach
-
-
-
14 Aremu Afeez
-
Главный тренер: Timo Schultz
Ход матча
26'
1:0
44'
47'
73'
76'
2:0
84'
86'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 7
-
8 Удары в створ 4
-
7 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цуль Роберт
|1
|1
|2.
|Цоллер Симон
|1
|1
|3.
|Ганвула Сильвер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киере Даниэль-Кофи
|2
|2
|2.
|Lukas Daschner
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лосилья Антони
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Авевор Кристофер
|1
|0
|2.
|Ольссон Себастьян
|1
|0
|3.
|Пакарада Леарт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бохум
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|Санкт-Паули
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
Предыдущие игры
Бохум Последние 20 матчей: + = -Энгерс 0:3 Бохум Шальке 04 3:0 Бохум Боруссия Д 1:3 Бохум Фортуна 1:0 Бохум
Кёльн 2:0 Бохум Бохум 0:0 Юрдинген Ганновер 96 2:0 Бохум Бохум 2:2 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:2 Бохум Оснабрюк 0:2 Бохум Бохум 2:0 Санкт-Паули Нюрнберг 0:0 Бохум Бохум 2:1 Хольштайн Киль Карлсруэ 0:0 Бохум Бохум 3:0 Хайденхайм Дармштадт 0:0 Бохум Бохум 4:4 Зандхаузен Динамо Дрезден 1:2 Бохум Бохум 0:1 Штуттгарт Веен Висбаден 0:1 Бохум
Санкт-Паули Последние 20 матчей: + = -Эльверсберг 4:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Вердер 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Орхус
Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Веен Висбаден 5:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Ян Ганновер 96 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бохум 2:0 Санкт-Паули Карлсруэ 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Хайденхайм Дармштадт 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Нюрнберг Зандхаузен 2:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:1 Оснабрюк Гамбург 0:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Штуттгарт
Последние игры между собой
Бохум: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 8
Санкт-Паули: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 3
Санкт-Паули 1:1 Бохум Товарищеские матчи Санкт-Паули 2:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 0:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Бохум 1:3 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Бохум Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:0 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 5:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 3:3 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 2:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Бохум 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Бохум Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:2 Санкт-Паули Бундеслига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эрцгебирге Ауэ
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Ганновер 96
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Хольштайн Киль
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Зандхаузен
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Гамбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Санкт-Паули
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Бохум
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Оснабрюк
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Ян
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Нюрнберг
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Падерборн
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Фортуна
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Айнтрахт Бр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Карлсруэ
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|10.50
|1.02
|8.80
|1.05
|2.20
|1.62
|—
|—
|2.85
|1.40
|—
|—
|1.22
|4.00
|1.75
|2.07
|1.55
|2.46
|—
|—
|1.03
|10.00
|1.16
|4.90
|1.04
|5.55
|1.03
|10.00
|1.02
|11.00
|11.25
|1.04
|10.50
|1.05
|3.72
|1.28
|—
|—
|3.00
|1.40
|—
|—
|2.05
|1.85
|—
|—
|1.59
|2.39
|—
|—
|1.40
|3.00
|1.18
|5.00
|1.14
|5.80
|1.05
|11.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.64
|1.26
|—
|—
|2.88
|1.40
|—
|—
|2.00
|1.81
|—
|—
|1.57
|2.39
|—
|—
|1.38
|2.96
|1.17
|4.48
|1.13
|5.06
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.02
|1.85
|1.66
|2.30
|1.30
|3.67
|2.06
|1.83
|1.16
|5.58
|1.51
|2.65
|1.38
|3.18
|1.71
|2.20
|1.20
|4.89
|—
|—
|1.18
|5.17
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.90
|1.38
|—
|—
|2.01
|1.80
|—
|—
|1.40
|2.80
|—
|—
|1.14
|5.30
|1.08
|7.00
|3.04
|1.38
|—
|—
|2.09
|1.74
|—
|—
|1.49
|2.62
|—
|—
|1.16
|5.20
|1.11
|6.50
|3.01
|1.37
|—
|—
|2.04
|1.78
|—
|—
|1.47
|2.64
|—
|—
|1.14
|4.92
|1.10
|5.70
|2.74
|1.48
|2.25
|1.69
|1.75
|2.16
|1.48
|2.77
|1.55
|2.55
|1.32
|3.53
|—
|—
|—
|—