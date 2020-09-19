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Вюрцбург Кикерс
0:2
Второй тайм: 72'

Стадион:
Эрцгебирге Ауэ
0'
1' Желтая карточка
Флеккер Флориан
0:1
60' Гол
Штраус Джон-Патрик
0:2
63' Гол
Теструт Паскаль
72'
1
Гифер
Фабиан
34
Ронштадт
Франк
22
Daniel
Haegele
5
Leroy
Kwadwo
28
Файк
Арне
23
Флеккер
Флориан
27
Toko
III
12
Patrick
Sontheimer
38
Херрманн
Роберт
9
Dominic
Baumann
16
Luca
Pfeiffer
1
Меннель
Мартин
26
Гонтер
Сёрен
13
Самсон
Луис
6
Баллас
Флориан
24
Штраус
Джон-Патрик
17
Ризе
Филипп
33
Гнятич
Огнен
20
Риццуто
Калоджеро
10
Назаров
Дмитрий
II
11
Крюгер
Флориан
7
Хоксхайдт
Ян
Вюрцбург Кикерс
4-4-2
Эрцгебирге Ауэ
3-4-1-2

Ход матча

1'
Флеккер Флориан
 
46'
 
Теструт Паскаль
Хоксхайдт Ян
60'
0:1
Штраус Джон-Патрик
(Крюгер Флориан)
62'
Стауде Кину
Херрманн Роберт
 
63'
0:2
Теструт Паскаль
(Крюгер Флориан)
70'
Копач Давид
Флеккер Флориан
 
70'
Tobias Kraulich
Patrick Sontheimer
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 0 Владение мячом, % 0

Карточки

Вюрцбург Кикерс
# Игрок      
1. Флеккер Флориан 1 0
Эрцгебирге Ауэ
# Игрок      

Предыдущие игры

Вюрцбург Кикерс Последние 20 матчей: + = -
Вюрцбург Кикерс 2:3 Ганновер 96 Мюнхен-1860 1:1 Вюрцбург Кикерс Хорн 2:2 Вюрцбург Кикерс Майнц 6:0 Вюрцбург Кикерс
Унион Берлин 2:0 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 2:2 Галлешер Виктория Кёльн 5:1 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 3:1 Ганза Юрдинген 1:2 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 3:0 Кемницер Вюрцбург Кикерс 2:0 Кайзерслаутерн Дуйсбург 1:1 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 4:2 Карл Цейсс Мюнхен-1860 1:2 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 0:1 Магдебург Меппен 1:3 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 0:0 Вальдхоф Цвиккау 1:2 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 3:1 Айнтрахт Бр Пройссен Мюнстер 0:0 Вюрцбург Кикерс
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: + = -
Ульм 1846 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Динамо Дрезден Эрцгебирге Ауэ 3:1 Магдебург Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин
Эрцгебирге Ауэ 0:1 Оффенбах Ян 1:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ганновер 96 Эрцгебирге Ауэ 1:2 Бохум Санкт-Паули 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Карлсруэ Хайденхайм 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дармштадт Нюрнберг 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Зандхаузен Динамо Дрезден 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:0 Гамбург Оснабрюк 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:2 Хольштайн Киль Штуттгарт 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:0 Арминия

Последние игры между собой

Вюрцбург Кикерс: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Эрцгебирге Ауэ: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Эрцгебирге Ауэ 3:1 Вюрцбург Кикерс Бундеслига 2 Вюрцбург Кикерс 1:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Вюрцбург Кикерс Бундеслига 3 Вюрцбург Кикерс 1:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эрцгебирге Ауэ 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Зандхаузен 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Ганновер 96 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Гамбург 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Ян 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Нюрнберг 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Санкт-Паули 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Бохум 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Оснабрюк 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Гройтер Фюрт 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Падерборн 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Хайденхайм 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Айнтрахт Бр 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Хольштайн Киль 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Дармштадт 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Карлсруэ 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Фортуна 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Вюрцбург Кикерс 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    1'
    Флеккер Флориан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Flyeralarm Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Вюрцбург Кикерс
Ничья
Эрцгебирге Ауэ
3.30
4.08
3.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вюрцбург Кикерс 0:2 Эрцгебирге Ауэ онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.15 3.60 3.20
3.30 2.11 2.65
2.59 3.54 2.62
2.09 3.58 3.32
14.56 4.08 1.37

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
2.75 1.42 9.00 1.04 1.38 2.90 2.90 1.39 1.08 7.00 1.77 2.05 1.55 2.44 1.03 10.00 1.16 4.80 1.05 8.50 1.03 9.80 1.03 9.90
11.75 1.04 10.25 1.05 3.75 1.28 2.96 1.41 2.02 1.88 1.57 2.43 1.38 3.10 1.17 5.15 1.14 5.95 1.04 11.25
3.63 1.26 2.92 1.39 2.01 1.80 1.59 2.34 1.39 2.92 1.17 4.49 1.13 5.07
3.90 1.27 3.28 1.36 2.66 1.51 2.00 1.88 2.62 1.52 2.13 1.76 1.64 2.34 1.41 3.04 1.29 3.72 1.77 2.12 1.56 2.52 1.47 2.69 1.38 3.19 1.14 6.20
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.37 2.95 2.01 1.80 1.02 11.00 1.14 5.30 1.01 12.60
3.12 1.36 2.06 1.76 1.48 2.65 1.16 5.35 1.11 6.60
3.01 1.37 2.05 1.77 1.48 2.61 1.15 4.75 1.10 5.70
1.22 4.51 1.11 7.16 2.02 1.86 1.62 2.38 1.44 2.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.75 2.01 1.32 3.20
4.05 1.24 2.83 1.43 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
1.70 2.10
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
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