Вюрцбург Кикерс
0:2
Второй тайм: 72'
Стадион: Флиераларм Арена
Эрцгебирге Ауэ
1' Желтая карточкаФлеккер Флориан
0:1
60' ГолШтраус Джон-Патрик
0:2
63' ГолТеструт Паскаль
28
Файк
Арне
27
Toko
III
26
Гонтер
Сёрен
13
Самсон
Луис
17
Ризе
Филипп
33
Гнятич
Огнен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Файк АрнеЗащитник
- Полузащитник
-
27 Toko IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Стауде КинуПолузащитник
-
29 Копач ДавидПолузащитник
-
11 Зане ЗалиуНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Michael Schiele
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Гонтер СёренЗащитник
-
13 Самсон ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ризе ФилиппПолузащитник
-
33 Гнятич ОгненПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Джек НикласЗащитник
- Полузащитник
-
16 Маечак ЭрикПолузащитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шустер Дирк
Ход матча
60'
63'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
0 Владение мячом, % 0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Флеккер Флориан
|1
|0
|#
|Игрок
Предыдущие игры
Вюрцбург Кикерс Последние 20 матчей: + = -Вюрцбург Кикерс 2:3 Ганновер 96 Мюнхен-1860 1:1 Вюрцбург Кикерс Хорн 2:2 Вюрцбург Кикерс Майнц 6:0 Вюрцбург Кикерс
Унион Берлин 2:0 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 2:2 Галлешер Виктория Кёльн 5:1 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 3:1 Ганза Юрдинген 1:2 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 3:0 Кемницер Вюрцбург Кикерс 2:0 Кайзерслаутерн Дуйсбург 1:1 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 4:2 Карл Цейсс Мюнхен-1860 1:2 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 0:1 Магдебург Меппен 1:3 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 0:0 Вальдхоф Цвиккау 1:2 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 3:1 Айнтрахт Бр Пройссен Мюнстер 0:0 Вюрцбург Кикерс
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: + = -Ульм 1846 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Динамо Дрезден Эрцгебирге Ауэ 3:1 Магдебург Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин
Эрцгебирге Ауэ 0:1 Оффенбах Ян 1:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ганновер 96 Эрцгебирге Ауэ 1:2 Бохум Санкт-Паули 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Карлсруэ Хайденхайм 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дармштадт Нюрнберг 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Зандхаузен Динамо Дрезден 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:0 Гамбург Оснабрюк 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:2 Хольштайн Киль Штуттгарт 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:0 Арминия
Последние игры между собой
Вюрцбург Кикерс: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Эрцгебирге Ауэ: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эрцгебирге Ауэ
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Зандхаузен
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Ганновер 96
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Гамбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Ян
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Нюрнберг
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Санкт-Паули
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Оснабрюк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Гройтер Фюрт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Падерборн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Айнтрахт Бр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Хольштайн Киль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Дармштадт
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Карлсруэ
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Фортуна
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|2.75
|1.42
|—
|—
|9.00
|1.04
|—
|—
|1.38
|2.90
|—
|—
|2.90
|1.39
|—
|—
|1.08
|7.00
|1.77
|2.05
|1.55
|2.44
|—
|—
|1.03
|10.00
|1.16
|4.80
|1.05
|8.50
|1.03
|9.80
|1.03
|9.90
|11.75
|1.04
|—
|—
|10.25
|1.05
|—
|—
|3.75
|1.28
|—
|—
|2.96
|1.41
|—
|—
|2.02
|1.88
|—
|—
|1.57
|2.43
|—
|—
|1.38
|3.10
|1.17
|5.15
|1.14
|5.95
|1.04
|11.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.63
|1.26
|—
|—
|2.92
|1.39
|—
|—
|2.01
|1.80
|—
|—
|1.59
|2.34
|—
|—
|1.39
|2.92
|1.17
|4.49
|1.13
|5.07
|—
|—
|—
|—
|3.90
|1.27
|3.28
|1.36
|2.66
|1.51
|2.00
|1.88
|2.62
|1.52
|2.13
|1.76
|1.64
|2.34
|1.41
|3.04
|1.29
|3.72
|1.77
|2.12
|1.56
|2.52
|1.47
|2.69
|1.38
|3.19
|—
|—
|1.14
|6.20
|—
|—
|—
|—