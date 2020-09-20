Хайденхайм
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Войт-Арена
Айнтрахт Бр
7' Желтая карточкаМайнка Патрик
17
Пик
Флориан
40
Цигеле
Робин
23
Danilo
Weibe
27
Киевски
Нико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
-
10 Отто ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Цигеле РобинЗащитник
-
23 Danilo WeibeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Киевски НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Фейзич ЯсминВратарь
- Защитник
-
18 Кроос ФеликсПолузащитник
-
8 Май ИбаПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Прошвиц НикНападающий
-
15 Marcel Baer1
-
38 Leon Buerger
-
-
Главный тренер: Daniel Meyer
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Майнка Патрик
|1
|0
|#
|Игрок
Предыдущие игры
Хайденхайм Последние 20 матчей: + = -Веен Висбаден 1:0 Хайденхайм Хайденхайм 6:2 Санкт-Галлен Хайденхайм 3:2 Унтерахинг Хайденхайм 0:2 Альтах
Хайденхайм 2:0 Альтах Хайденхайм 2:2 Вердер Вердер 0:0 Хайденхайм Арминия 3:0 Хайденхайм Хайденхайм 2:1 Гамбург Гройтер Фюрт 0:0 Хайденхайм Хайденхайм 4:1 Ян Ганновер 96 2:1 Хайденхайм Хайденхайм 3:0 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 0:0 Хайденхайм Хайденхайм 1:0 Веен Висбаден Бохум 3:0 Хайденхайм Хайденхайм 3:1 Карлсруэ Дармштадт 2:0 Хайденхайм Хольштайн Киль 0:1 Хайденхайм Хайденхайм 2:2 Нюрнберг
Айнтрахт Бр Последние 20 матчей: + = -Галлешер 1:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 5:4 Герта Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес Айнтрахт Бр 0:1 Де Графсхап
Айнтрахт Бр 0:1 Ганза Динамо Дрезден 0:1 Айнтрахт Бр Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр Вердер 2:0 Айнтрахт Бр Меппен 4:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 3:2 Вальдхоф Цвиккау 3:2 Айнтрахт Бр Кемницер 1:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 1:0 Пройссен Мюнстер Ингольштадт 0:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 2:1 Зонненхоф Гроссашпах Унтерахинг 1:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 1:1 Бавария-2 Галлешер 0:1 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 4:2 Виктория Кёльн Ганза 3:0 Айнтрахт Бр
Последние игры между собой
Хайденхайм: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 8
Айнтрахт Бр: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 1
Хайденхайм 2:2 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 1:0 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 0:1 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 3:0 Хайденхайм Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 4:0 Хайденхайм Бундеслига 3 Хайденхайм 1:4 Айнтрахт Бр Бундеслига 3 Хайденхайм 0:1 Айнтрахт Бр Бундеслига 3 Айнтрахт Бр 1:1 Хайденхайм Бундеслига 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эрцгебирге Ауэ
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Ганновер 96
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Зандхаузен
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Гамбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Оснабрюк
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Гройтер Фюрт
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Падерборн
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Хайденхайм
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Айнтрахт Бр
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Хольштайн Киль
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Ян
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Нюрнберг
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Санкт-Паули
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Фортуна
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Карлсруэ
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.50
|1.03
|7.70
|1.06
|3.15
|1.33
|—
|—
|2.55
|1.51
|2.07
|1.76
|1.75
|2.01
|—
|—
|1.42
|2.75
|1.27
|3.55
|1.11
|5.80
|1.08
|7.00
|1.02
|11.50
|1.01
|12.60
|10.75
|1.05
|9.10
|1.07
|3.52
|1.31
|—
|—
|2.69
|1.48
|—
|—
|1.91
|1.99
|—
|—
|1.48
|2.69
|1.33
|3.38
|1.14
|5.85
|1.11
|6.70
|1.03
|13.00
|—
|—
|—
|—
|5.70
|1.10
|3.20
|1.33
|—
|—
|2.53
|1.51
|—
|—
|1.82
|1.99
|—
|—
|1.44
|2.74
|1.30
|3.37
|1.12
|5.24
|1.09
|5.99
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.20
|1.37
|2.79
|1.47
|2.39
|1.62
|1.97
|1.92
|1.73
|2.19
|1.54
|2.57
|1.48
|2.78
|1.25
|4.17
|—
|—
|1.11
|7.42
|—
|—
|—
|—