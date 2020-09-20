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Хайденхайм
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Айнтрахт Бр
0'
7' Желтая карточка
Майнка Патрик
10'
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
4
Oliver
Steuer
19
Фёренбах
Йонас
17
Пик
Флориан
8
Гейпль
Андреас
27
Кершбаумер
Константин
13
Лайпертц
Роберт
32
Шмидт
Патрик
II
9
Шиммер
Штефан
12
Дорнебуш
Феликс
32
Michael
Schultz
6
Выдра
Доминик
40
Цигеле
Робин
23
Danilo
Weibe
28
Yassin
Ben
Balla
4
Николау
Яннис
27
Киевски
Нико
10
Кобылянски
Мартин
7
Fabio
Kaufmann
20
Абдуллахи
Сулейман
Хайденхайм
4-4-2
Айнтрахт Бр
3-4-1-2

Ход матча

7'
Майнка Патрик
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Карточки

Хайденхайм
# Игрок      
1. Майнка Патрик 1 0
Айнтрахт Бр
# Игрок      

Предыдущие игры

Хайденхайм Последние 20 матчей: + = -
Веен Висбаден 1:0 Хайденхайм Хайденхайм 6:2 Санкт-Галлен Хайденхайм 3:2 Унтерахинг Хайденхайм 0:2 Альтах
Хайденхайм 2:0 Альтах Хайденхайм 2:2 Вердер Вердер 0:0 Хайденхайм Арминия 3:0 Хайденхайм Хайденхайм 2:1 Гамбург Гройтер Фюрт 0:0 Хайденхайм Хайденхайм 4:1 Ян Ганновер 96 2:1 Хайденхайм Хайденхайм 3:0 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 0:0 Хайденхайм Хайденхайм 1:0 Веен Висбаден Бохум 3:0 Хайденхайм Хайденхайм 3:1 Карлсруэ Дармштадт 2:0 Хайденхайм Хольштайн Киль 0:1 Хайденхайм Хайденхайм 2:2 Нюрнберг
Айнтрахт Бр Последние 20 матчей: + = -
Галлешер 1:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 5:4 Герта Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес Айнтрахт Бр 0:1 Де Графсхап
Айнтрахт Бр 0:1 Ганза Динамо Дрезден 0:1 Айнтрахт Бр Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр Вердер 2:0 Айнтрахт Бр Меппен 4:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 3:2 Вальдхоф Цвиккау 3:2 Айнтрахт Бр Кемницер 1:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 1:0 Пройссен Мюнстер Ингольштадт 0:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 2:1 Зонненхоф Гроссашпах Унтерахинг 1:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 1:1 Бавария-2 Галлешер 0:1 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 4:2 Виктория Кёльн Ганза 3:0 Айнтрахт Бр

Последние игры между собой

Хайденхайм: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 8
Айнтрахт Бр: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 1
Хайденхайм 2:0 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 2:0 Хайденхайм Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 3:2 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 1:1 Айнтрахт Бр Бундеслига 2
Хайденхайм 2:2 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 1:0 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 0:1 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 3:0 Хайденхайм Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 4:0 Хайденхайм Бундеслига 3 Хайденхайм 1:4 Айнтрахт Бр Бундеслига 3 Хайденхайм 0:1 Айнтрахт Бр Бундеслига 3 Айнтрахт Бр 1:1 Хайденхайм Бундеслига 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эрцгебирге Ауэ 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Ганновер 96 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зандхаузен 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Гамбург 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Оснабрюк 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Гройтер Фюрт 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Падерборн 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Хайденхайм 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Айнтрахт Бр 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Хольштайн Киль 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Ян 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Нюрнберг 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Санкт-Паули 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Бохум 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Дармштадт 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Фортуна 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Карлсруэ 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Вюрцбург Кикерс 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    7'
    Майнка Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Voith-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хайденхайм
Ничья
Айнтрахт Бр
2.25
3.64
4.07
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хайденхайм 0:0 Айнтрахт Бр онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.20 3.35 3.35
1.95 3.30 3.70
2.06 3.50 3.85
1.95 3.50 3.85
1.98 3.49 4.07

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.50 1.03 7.70 1.06 3.15 1.33 2.55 1.51 2.07 1.76 1.75 2.01 1.42 2.75 1.27 3.55 1.11 5.80 1.08 7.00 1.02 11.50 1.01 12.60
10.75 1.05 9.10 1.07 3.52 1.31 2.69 1.48 1.91 1.99 1.48 2.69 1.33 3.38 1.14 5.85 1.11 6.70 1.03 13.00
5.70 1.10 3.20 1.33 2.53 1.51 1.82 1.99 1.44 2.74 1.30 3.37 1.12 5.24 1.09 5.99
3.20 1.37 2.79 1.47 2.39 1.62 1.97 1.92 1.73 2.19 1.54 2.57 1.48 2.78 1.25 4.17 1.11 7.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.84 1.96 1.35 3.05 1.10 6.10 1.07 7.50
2.95 1.40 1.94 1.86 1.43 2.83 1.13 5.90 1.09 7.20
2.77 1.43 1.87 1.93 1.40 2.88 1.11 5.46
2.48 1.57 2.04 1.84 1.57 2.49 1.38 3.19 1.41 3.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.47 1.64 2.17 1.25 3.65
3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.27 3.76 1.18 4.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.90
1.87 1.89
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
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