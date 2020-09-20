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  3. Германия
Хайденхайм
2:0
Конец матча

Стадион:
Айнтрахт Бр
0'
7' Желтая карточка
Майнка Патрик
16' Желтая карточка
Цигеле Робин
1:0
17' Пенальти
Шмидт Патрик II
26' Желтая карточка
Fabio Kaufmann
2:0
75' Гол
Сесса Кевин
90'+4
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
4
Oliver
Steuer
19
Фёренбах
Йонас
13
Лайпертц
Роберт
8
Гейпль
Андреас
17
Пик
Флориан
27
Кершбаумер
Константин
9
Шиммер
Штефан
32
Шмидт
Патрик
II
12
Дорнебуш
Феликс
32
Michael
Schultz
6
Выдра
Доминик
40
Цигеле
Робин
23
Danilo
Weibe
4
Николау
Яннис
28
Yassin
Ben
Balla
27
Киевски
Нико
10
Кобылянски
Мартин
7
Fabio
Kaufmann
20
Абдуллахи
Сулейман
Хайденхайм
4-4-2
Айнтрахт Бр
3-4-1-2

Ход матча

7'
Майнка Патрик
 
16'
 
Цигеле Робин
17'
Шмидт Патрик II
1:0
26'
 
Fabio Kaufmann
58'
Тоеркауф Норман
Лайпертц Роберт
 
59'
Christian Kuehlwetter
Шиммер Штефан
 
67'
 
Кроос Феликс
Цигеле Робин
67'
 
Marcel Baer1
Fabio Kaufmann
69'
Сесса Кевин
Пик Флориан
 
75'
Сесса Кевин
(Шмидт Патрик II)
2:0
79'
Шнаттерер Марк
Кершбаумер Константин
 
79'
Jan Schoeppner
Гейпль Андреас
 
81'
 
Прошвиц Ник
Danilo Weibe
82'
 
Leon Buerger
Yassin Ben Balla
89'
 
Кессель Бенджамин
Michael Schultz

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 10
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 3
  • 21 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шмидт Патрик II 1 (1) 1
2. Сесса Кевин 1 1
Айнтрахт Бр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Хайденхайм
# Игрок      
1. Майнка Патрик 1 0
Айнтрахт Бр
# Игрок      
1. Fabio Kaufmann 1 0
2. Цигеле Робин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хайденхайм 0 50% (1) 0 0 50% (1) 0
 Айнтрахт Бр 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Хайденхайм Последние 20 матчей: + = -
Веен Висбаден 1:0 Хайденхайм Хайденхайм 6:2 Санкт-Галлен Хайденхайм 3:2 Унтерахинг Хайденхайм 0:2 Альтах
Хайденхайм 2:0 Альтах Хайденхайм 2:2 Вердер Вердер 0:0 Хайденхайм Арминия 3:0 Хайденхайм Хайденхайм 2:1 Гамбург Гройтер Фюрт 0:0 Хайденхайм Хайденхайм 4:1 Ян Ганновер 96 2:1 Хайденхайм Хайденхайм 3:0 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 0:0 Хайденхайм Хайденхайм 1:0 Веен Висбаден Бохум 3:0 Хайденхайм Хайденхайм 3:1 Карлсруэ Дармштадт 2:0 Хайденхайм Хольштайн Киль 0:1 Хайденхайм Хайденхайм 2:2 Нюрнберг
Айнтрахт Бр Последние 20 матчей: + = -
Галлешер 1:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 5:4 Герта Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес Айнтрахт Бр 0:1 Де Графсхап
Айнтрахт Бр 0:1 Ганза Динамо Дрезден 0:1 Айнтрахт Бр Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр Вердер 2:0 Айнтрахт Бр Меппен 4:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 3:2 Вальдхоф Цвиккау 3:2 Айнтрахт Бр Кемницер 1:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 1:0 Пройссен Мюнстер Ингольштадт 0:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 2:1 Зонненхоф Гроссашпах Унтерахинг 1:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 1:1 Бавария-2 Галлешер 0:1 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 4:2 Виктория Кёльн Ганза 3:0 Айнтрахт Бр

Последние игры между собой

Хайденхайм: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 8
Айнтрахт Бр: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 1
Хайденхайм 2:0 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 2:0 Хайденхайм Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 3:2 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 1:1 Айнтрахт Бр Бундеслига 2
Хайденхайм 2:2 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 1:0 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 0:1 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 3:0 Хайденхайм Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 4:0 Хайденхайм Бундеслига 3 Хайденхайм 1:4 Айнтрахт Бр Бундеслига 3 Хайденхайм 0:1 Айнтрахт Бр Бундеслига 3 Айнтрахт Бр 1:1 Хайденхайм Бундеслига 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эрцгебирге Ауэ 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Хайденхайм 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Ганновер 96 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Хольштайн Киль 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Зандхаузен 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Гамбург 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Оснабрюк 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Гройтер Фюрт 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Ян 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Нюрнберг 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Санкт-Паули 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Бохум 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Падерборн 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Дармштадт 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Фортуна 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Айнтрахт Бр 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Карлсруэ 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Вюрцбург Кикерс 1 0 0 1 0 - 3 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    26'
    Fabio Kaufmann получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Шмидт Патрик II из команды Хайденхайм забивает с точки!
  • Желтая карточка
    16'
    Цигеле Робин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Майнка Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Voith-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.20 3.35 3.35
1.20 5.00 23.00
2.06 3.50 3.85
1.95 3.50 3.85
1.22 5.47 28.68

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.50 1.03 7.70 1.06 2.08 1.70 2.55 1.51 2.07 1.76 1.14 5.20 1.42 2.75 1.02 11.00 1.11 5.80 1.03 10.00 1.02 11.50 1.02 11.00
10.75 1.05 9.10 1.07 3.52 1.31 2.69 1.48 1.91 1.99 1.48 2.69 1.33 3.38 1.14 5.85 1.11 6.70 1.03 13.00
5.70 1.10 3.20 1.33 2.53 1.51 1.82 1.99 1.44 2.74 1.30 3.37 1.12 5.24 1.09 5.99
1.85 2.03 1.53 2.60 1.22 4.56 1.83 2.06 1.12 6.78 1.39 3.12 1.63 2.35 1.47 2.78 1.14 6.07 1.11 7.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.84 1.96 1.62 2.20 1.10 6.10 1.08 7.00
2.95 1.40 1.94 1.86 1.43 2.83 1.13 5.90 1.09 7.20
2.77 1.43 1.87 1.93 1.40 2.88 1.11 5.46
2.48 1.57 2.04 1.84 1.57 2.49 1.38 3.19 1.50 2.70 1.28 3.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.47 1.64 2.17 1.25 3.65
3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.27 3.76 1.18 4.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
1.87 1.89
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
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