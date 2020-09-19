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Ганновер 96
1:0
Второй тайм: 74'

Стадион:
Карлсруэ
0'
14' Желтая карточка
Тиеде Марко
1:0
25' Гол
Кайзер Доминик
74'
31
Эссер
Михаэль
21
Муроя
Сэй
15
Хюберс
Тимо
28
Франке
Марсель
2
Элез
Йосип
10
Харагути
Генки
13
Кайзер
Доминик
8
Франц
Майк
3
Хульт
Никлас
17
Дукш
Марвин
9
Вайдандт
Хендрик
35
Герсбек
Мариус
21
Тиеде
Марко
32
Бормут
Робин
22
Кобальд
Кристоф
16
Хайзе
Филип
4
Лукас
Фрёде
17
Джуричин
Марко
8
Гондорф
Жером
10
Ванитцек
Марвин
39
Голлер
Беньямин
24
Гуйе
Бабакар
Ганновер 96
4-4-2
Карлсруэ
4-1-4-1

Ход матча

14'
 
Тиеде Марко
25'
Кайзер Доминик
(Дукш Марвин)
1:0
57'
Шиндлер Кингсли
Элез Йосип
 
65'
 
Котер Доминик
Джуричин Марко
66'
Майна Линтон
Вайдандт Хендрик
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кайзер Доминик 1 1
2. Дукш Марвин 0 0
Карлсруэ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Ганновер 96
# Игрок      
Карлсруэ
# Игрок      
1. Тиеде Марко 1 0

Предыдущие игры

Ганновер 96 Последние 20 матчей: + = -
Вюрцбург Кикерс 2:3 Ганновер 96 Вердер 2:0 Ганновер 96 Хартберг 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:3 Юрдинген
Ганновер 96 3:1 Рода Ганновершер 2:5 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Бохум Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:0 Санкт-Паули Дармштадт 3:2 Ганновер 96 Ганновер 96 2:1 Хайденхайм Зандхаузен 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Карлсруэ Оснабрюк 2:4 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Динамо Дрезден Нюрнберг 0:3 Ганновер 96 Ганновер 96 3:1 Хольштайн Киль Арминия 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Гамбург Гройтер Фюрт 1:3 Ганновер 96
Карлсруэ Последние 20 матчей: + = -
Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Карлсруэ 2:1 Санкт-Пёльтен Карлсруэ 1:0 Цвиккау ЛАСК 0:2 Карлсруэ
Унтерахинг 2:2 Карлсруэ Фрайбург 1:1 Карлсруэ Карлсруэ 2:2 Саарбрюккен Карлсруэ 3:1 Франкфурт Гройтер Фюрт 1:2 Карлсруэ Карлсруэ 3:3 Арминия Ян 2:1 Карлсруэ Карлсруэ 2:1 Штуттгарт Эрцгебирге Ауэ 1:0 Карлсруэ Карлсруэ 1:1 Санкт-Паули Ганновер 96 1:1 Карлсруэ Карлсруэ 0:0 Бохум Карлсруэ 2:0 Дармштадт Хайденхайм 3:1 Карлсруэ Карлсруэ 0:1 Нюрнберг Зандхаузен 0:2 Карлсруэ

Последние игры между собой

Ганновер 96: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Карлсруэ: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Ганновер 96 1:1 Карлсруэ Бундеслига 2 Карлсруэ 3:3 Ганновер 96 Бундеслига 2 Карлсруэ 2:0 Ганновер 96 Кубок Карлсруэ 0:6 Ганновер 96 Кубок
Карлсруэ 2:0 Ганновер 96 Бундеслига 2 Ганновер 96 1:0 Карлсруэ Бундеслига 2 Карлсруэ 2:3 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 3:2 Карлсруэ Бундеслига Ганновер 96 2:2 Карлсруэ Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эрцгебирге Ауэ 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Зандхаузен 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Ганновер 96 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Гамбург 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Ян 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Нюрнберг 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Санкт-Паули 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Бохум 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Оснабрюк 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Гройтер Фюрт 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Падерборн 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Хайденхайм 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Айнтрахт Бр 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Хольштайн Киль 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Дармштадт 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Карлсруэ 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Фортуна 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Вюрцбург Кикерс 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Джуричин Марко бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Кайзер Доминик бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Тиеде Марко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
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Лучшие коэффициенты
Ганновер 96
Ничья
Карлсруэ
1.72
4.98
4.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ганновер 96 1:0 Карлсруэ онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.70 4.00 4.70
1.27 4.50 15.00
1.72 4.15 4.95
1.61 4.16 5.19
1.27 4.98 19.06

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.00 1.08 9.40 1.03 2.95 1.37 3.00 1.36 1.44 2.65 1.82 1.98 1.60 2.33 1.09 6.50 1.21 4.60 1.03 10.00 1.05 9.20 1.04 9.80
13.25 1.03 11.75 1.04 4.30 1.23 3.32 1.34 2.19 1.75 1.69 2.20 1.45 2.79 1.22 4.40 1.17 5.20 1.06 9.50
10.70 1.04 8.96 1.06 4.02 1.24 3.24 1.34 2.11 1.72 1.67 2.19 1.44 2.77 1.21 4.38 1.17 4.99 1.06 8.96 1.05 9.74 1.01 16.46 1.01 16.86
2.91 1.44 2.39 1.62 1.85 2.03 1.53 2.61 1.38 3.19 1.53 2.59 1.44 2.90 1.54 2.60 1.20 4.81 1.16 5.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.97 1.77 2.07 1.75 1.33 3.15 1.17 5.10 1.02 11.00
3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 6.00
3.18 1.35 2.14 1.70 1.51 2.55 1.18 4.82 1.13 5.88 1.02 13.21 1.02 13.99
3.06 1.40 2.52 1.56 1.97 1.91 1.59 2.44 1.21 4.72 1.10 7.56
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 1.84 1.90 1.38 2.90
4.45 1.21 3.15 1.36 1.83 1.97 1.38 3.04 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.25 1.60
1.81 1.99
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.15 1.32
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