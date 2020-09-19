Ганновер 96
1:0
Второй тайм: 74'
Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена
Карлсруэ
14' Желтая карточкаТиеде Марко
1:0
25' ГолКайзер Доминик
21
Муроя
Сэй
15
Хюберс
Тимо
17
Дукш
Марвин
21
Тиеде
Марко
32
Бормут
Робин
16
Хайзе
Филип
24
Гуйе
Бабакар
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
-
15 Хюберс ТимоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Дукш МарвинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Окс ФилиппЗащитник
-
23 Башдаш БарышЗащитник
-
11 Майна ЛинтонПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Эвина ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Kenan Kocak
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Гуйе БабакарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Карлсон ДиркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Батмаз МаликНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Christian Eichner
Ход матча
14'
25'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кайзер Доминик
|1
|1
|2.
|Дукш Марвин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Тиеде Марко
|1
|0
Предыдущие игры
Ганновер 96 Последние 20 матчей: + = -Вюрцбург Кикерс 2:3 Ганновер 96 Вердер 2:0 Ганновер 96 Хартберг 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:3 Юрдинген
Ганновер 96 3:1 Рода Ганновершер 2:5 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Бохум Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:0 Санкт-Паули Дармштадт 3:2 Ганновер 96 Ганновер 96 2:1 Хайденхайм Зандхаузен 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Карлсруэ Оснабрюк 2:4 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Динамо Дрезден Нюрнберг 0:3 Ганновер 96 Ганновер 96 3:1 Хольштайн Киль Арминия 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Гамбург Гройтер Фюрт 1:3 Ганновер 96
Карлсруэ Последние 20 матчей: + = -Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Карлсруэ 2:1 Санкт-Пёльтен Карлсруэ 1:0 Цвиккау ЛАСК 0:2 Карлсруэ
Унтерахинг 2:2 Карлсруэ Фрайбург 1:1 Карлсруэ Карлсруэ 2:2 Саарбрюккен Карлсруэ 3:1 Франкфурт Гройтер Фюрт 1:2 Карлсруэ Карлсруэ 3:3 Арминия Ян 2:1 Карлсруэ Карлсруэ 2:1 Штуттгарт Эрцгебирге Ауэ 1:0 Карлсруэ Карлсруэ 1:1 Санкт-Паули Ганновер 96 1:1 Карлсруэ Карлсруэ 0:0 Бохум Карлсруэ 2:0 Дармштадт Хайденхайм 3:1 Карлсруэ Карлсруэ 0:1 Нюрнберг Зандхаузен 0:2 Карлсруэ
Последние игры между собой
Ганновер 96: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Карлсруэ: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эрцгебирге Ауэ
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Зандхаузен
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Ганновер 96
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Гамбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Ян
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Нюрнберг
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Санкт-Паули
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Оснабрюк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Гройтер Фюрт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Падерборн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Айнтрахт Бр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Хольштайн Киль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Дармштадт
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Карлсруэ
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Фортуна
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.00
|1.08
|9.40
|1.03
|2.95
|1.37
|—
|—
|3.00
|1.36
|—
|—
|1.44
|2.65
|1.82
|1.98
|1.60
|2.33
|—
|—
|1.09
|6.50
|1.21
|4.60
|1.03
|10.00
|1.05
|9.20
|1.04
|9.80
|—
|—
|—
|—
|13.25
|1.03
|11.75
|1.04
|4.30
|1.23
|—
|—
|3.32
|1.34
|—
|—
|2.19
|1.75
|—
|—
|1.69
|2.20
|—
|—
|1.45
|2.79
|1.22
|4.40
|1.17
|5.20
|1.06
|9.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|10.70
|1.04
|8.96
|1.06
|4.02
|1.24
|—
|—
|3.24
|1.34
|—
|—
|2.11
|1.72
|—
|—
|1.67
|2.19
|—
|—
|1.44
|2.77
|1.21
|4.38
|1.17
|4.99
|1.06
|8.96
|1.05
|9.74
|1.01
|16.46
|1.01
|16.86
|—
|—
|—
|—
|2.91
|1.44
|2.39
|1.62
|1.85
|2.03
|1.53
|2.61
|1.38
|3.19
|1.53
|2.59
|1.44
|2.90
|1.54
|2.60
|1.20
|4.81
|—
|—
|1.16
|5.71
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.97
|1.77
|—
|—
|2.07
|1.75
|—
|—
|1.33
|3.15
|—
|—
|1.17
|5.10
|1.02
|11.00
|—
|—
|—
|—
|3.32
|1.33
|—
|—
|2.22
|1.66
|—
|—
|1.53
|2.50
|—
|—
|1.19
|4.75
|1.13
|6.00
|—
|—
|—
|—
|3.18
|1.35
|—
|—
|2.14
|1.70
|—
|—
|1.51
|2.55
|—
|—
|1.18
|4.82
|1.13
|5.88
|1.02
|13.21
|1.02
|13.99
|3.06
|1.40
|2.52
|1.56
|1.97
|1.91
|1.59
|2.44
|1.21
|4.72
|1.10
|7.56
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—