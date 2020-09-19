  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Ганновер 96
2:0
Конец матча

Стадион:
Карлсруэ
0'
14' Желтая карточка
Тиеде Марко
1:0
25' Гол
Кайзер Доминик
2:0
85' Гол
Майна Линтон
90'+4
31
Эссер
Михаэль
21
Муроя
Сэй
15
Хюберс
Тимо
28
Франке
Марсель
2
Элез
Йосип
10
Харагути
Генки
13
Кайзер
Доминик
8
Франц
Майк
3
Хульт
Никлас
17
Дукш
Марвин
9
Вайдандт
Хендрик
35
Герсбек
Мариус
21
Тиеде
Марко
32
Бормут
Робин
22
Кобальд
Кристоф
16
Хайзе
Филип
4
Лукас
Фрёде
17
Джуричин
Марко
8
Гондорф
Жером
10
Ванитцек
Марвин
39
Голлер
Беньямин
24
Гуйе
Бабакар
Ганновер 96
4-4-2
Карлсруэ
4-1-4-1

Ход матча

14'
 
Тиеде Марко
25'
Кайзер Доминик
(Дукш Марвин)
1:0
57'
Шиндлер Кингсли
Элез Йосип
 
65'
 
Котер Доминик
Джуричин Марко
66'
Майна Линтон
Вайдандт Хендрик
 
77'
 
Батмаз Малик
Лукас Фрёде
77'
 
Карлсон Дирк
Хайзе Филип
78'
 
Лоренц Марк
Голлер Беньямин
85'
Майна Линтон
(Харагути Генки)
2:0
88'
 
Дингер Марлон
Бормут Робин
90'
Сулеймани Вальмир
Дукш Марвин
 
90'
Эвина Франк
Харагути Генки
 
90'
Муслия Флоран
Франц Майк
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 10
  • 6 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 7
  • 4 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кайзер Доминик 1 1
2. Майна Линтон 1 1
3. Дукш Марвин 0 0
4. Харагути Генки 0 0
Карлсруэ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Ганновер 96
# Игрок      
Карлсруэ
# Игрок      
1. Тиеде Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ганновер 96 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)
 Карлсруэ 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Ганновер 96 Последние 20 матчей: + = -
Вюрцбург Кикерс 2:3 Ганновер 96 Вердер 2:0 Ганновер 96 Хартберг 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:3 Юрдинген
Ганновер 96 3:1 Рода Ганновершер 2:5 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Бохум Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:0 Санкт-Паули Дармштадт 3:2 Ганновер 96 Ганновер 96 2:1 Хайденхайм Зандхаузен 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Карлсруэ Оснабрюк 2:4 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Динамо Дрезден Нюрнберг 0:3 Ганновер 96 Ганновер 96 3:1 Хольштайн Киль Арминия 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Гамбург Гройтер Фюрт 1:3 Ганновер 96
Карлсруэ Последние 20 матчей: + = -
Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Карлсруэ 2:1 Санкт-Пёльтен Карлсруэ 1:0 Цвиккау ЛАСК 0:2 Карлсруэ
Унтерахинг 2:2 Карлсруэ Фрайбург 1:1 Карлсруэ Карлсруэ 2:2 Саарбрюккен Карлсруэ 3:1 Франкфурт Гройтер Фюрт 1:2 Карлсруэ Карлсруэ 3:3 Арминия Ян 2:1 Карлсруэ Карлсруэ 2:1 Штуттгарт Эрцгебирге Ауэ 1:0 Карлсруэ Карлсруэ 1:1 Санкт-Паули Ганновер 96 1:1 Карлсруэ Карлсруэ 0:0 Бохум Карлсруэ 2:0 Дармштадт Хайденхайм 3:1 Карлсруэ Карлсруэ 0:1 Нюрнберг Зандхаузен 0:2 Карлсруэ

Последние игры между собой

Ганновер 96: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Карлсруэ: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Ганновер 96 1:1 Карлсруэ Бундеслига 2 Карлсруэ 3:3 Ганновер 96 Бундеслига 2 Карлсруэ 2:0 Ганновер 96 Кубок Карлсруэ 0:6 Ганновер 96 Кубок
Карлсруэ 2:0 Ганновер 96 Бундеслига 2 Ганновер 96 1:0 Карлсруэ Бундеслига 2 Карлсруэ 2:3 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 3:2 Карлсруэ Бундеслига Ганновер 96 2:2 Карлсруэ Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эрцгебирге Ауэ 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Ганновер 96 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зандхаузен 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Гамбург 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Ян 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Нюрнберг 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Санкт-Паули 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Бохум 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Оснабрюк 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Гройтер Фюрт 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Падерборн 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Хайденхайм 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Айнтрахт Бр 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Хольштайн Киль 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Дармштадт 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Фортуна 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Карлсруэ 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Вюрцбург Кикерс 1 0 0 1 0 - 3 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Джуричин Марко бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Кайзер Доминик бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Тиеде Марко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HDI-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ганновер 96 2:0 Карлсруэ онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.70 4.00 4.70
1.17 5.30 29.00
1.72 4.15 4.95
1.61 4.16 5.19
1.27 4.98 19.06

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.00 1.08 9.40 1.03 1.87 1.87 3.00 1.36 1.13 5.40 1.82 1.98 1.60 2.33 1.09 6.50 1.21 4.60 1.03 10.00 1.05 9.20 1.04 9.80
13.25 1.03 11.75 1.04 4.30 1.23 3.32 1.34 2.19 1.75 1.69 2.20 1.45 2.79 1.22 4.40 1.17 5.20 1.06 9.50
10.70 1.04 8.96 1.06 4.02 1.24 3.24 1.34 2.11 1.72 1.67 2.19 1.44 2.77 1.21 4.38 1.17 4.99 1.06 8.96 1.05 9.74 1.01 16.46 1.01 16.86
2.91 1.44 2.39 1.62 1.85 2.03 1.53 2.61 1.38 3.19 1.53 2.59 1.44 2.90 1.54 2.60 1.20 4.81 1.16 5.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.97 1.77 2.07 1.75 1.33 3.15 1.17 5.10 1.02 11.00
3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 6.00
3.18 1.35 2.14 1.70 1.51 2.55 1.18 4.82 1.13 5.88 1.02 13.21 1.02 13.99
3.06 1.40 2.52 1.56 1.97 1.91 1.59 2.44 1.21 4.72 1.10 7.56
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 1.84 1.90 1.38 2.90
4.45 1.21 3.15 1.36 1.83 1.97 1.38 3.04 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
1.81 1.99
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.15 1.32
Рейтинг букмекеров
1
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
2
Бонус: 15 000 ₽
Обзор
Играть
3
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
4
Бонус: 10 000 ₽
Обзор
Играть
5
Бонус: 1 000 ₽
Обзор
Играть
6
Бонус: 19 500 ₽
Обзор
Играть
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный