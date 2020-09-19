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Спартак-2
1:0
Первый тайм: 25'
Велес Москва
0'
1:0
4' Гол
Кожедуб Святослав
21' Желтая карточка
Поляков Данила
25'
16
Поплевченков
Артём
36
Воропаев
Артём
63
Петрунин
Даниил
35
Миронов
Леонид
55
Дьяков
Виталий
22
Игнатов
Михаил
84
Оганесян
Степан
53
Муминов
Ильяс
68
Литвинов
Руслан
97
Денисов
Даниил
87
Кожедуб
Святослав
93
Городовой
Алексей
24
Кахидзе
Александр
77
Котов
Павел
20
Малания
Диего
2
Ботака-Иобома
Эрвинг
80
Климов
Игорь
55
Максименко
Артём
22
Родионов
Кирилл
34
Осипов
Александр
6
Поляков
Данила
21
Баев
Алексей
Спартак-2
Велес Москва

Ход матча

4'
Кожедуб Святослав
1:0
20'
Баду Малкольм
Миронов Леонид
 
21'
 
Поляков Данила

Бомбардиры внутри турнира

Спартак-2
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Игнатов Михаил 3 0.33
2. Оганесян Степан 3 0.33
3. Шитов Владислав 2 0.22
4. Баду Малкольм 1 0.11
5. Миронов Леонид 1 0.11
6. Нимели Силванус 1 0.11
7. Кожедуб Святослав 1 0.11
8. Дьяков Виталий 1 (1) 0.11
Велес Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Максименко Артём 3 0.3
2. Климов Игорь 2 0.2
3. Котов Павел 2 0.2
4. Стефанович Илья 2 0.2
5. Галоян Артур 2 0.2
6. Гаракоев Сейт-Даут 1 0.1
7. Малания Диего 1 (1) 0.1

Карточки

Спартак-2
# Игрок      
1. Дьяков Виталий 4 1
2. Литвинов Руслан 3 0
3. Игнатов Михаил 2 0
4. Миронов Леонид 2 0
5. Кожедуб Святослав 2 0
6. Кутателадзе Николоз 1 0
7. Акмурзин Тимур 1 0
8. Петрунин Даниил 1 0
9. Нимели Силванус 1 0
10. Воропаев Артём 1 0
11. Поплевченков Артём 1 0
12. Бакалюк Никита 1 0
13. Оганесян Степан 1 0
14. Данилин Максим Алексеевич 1 0
15. Голосов Илья 1 0
16. Шитов Владислав 1 0
Велес Москва
# Игрок      
1. Котов Павел 4 0
2. Майга Мамаду 4 0
3. Ботака-Иобома Эрвинг 2 1
4. Баев Алексей 2 0
5. Вакулич Алексей 2 0
6. Осипов Александр 2 0
7. Галоян Артур 2 0
8. Фищенко Руслан 2 0
9. Кирсанов Никита 1 0
10. Малания Диего 1 0
11. Максименко Артём 1 0
12. Стефанович Илья 1 0
13. Михайлов Александр 1 0
14. Макаров Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спартак-2 0 8.33% (1) 8.33% (1) 33.33% (4) 33.33% (4) 16.67% (2)
 Велес Москва 46.15% (6) 7.69% (1) 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2) 7.69% (1)

Предыдущие игры

Спартак-2 Последние 20 матчей: + = -
Нефтехимик 0:1 Спартак-2 Спартак-2 0:2 Балтика Спартак-2 1:2 Краснодар-2 Иртыш Омск 0:5 Спартак-2
Спартак-2 1:0 Акрон Томь 1:2 Спартак-2 Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Чертаново 1:2 Спартак-2 Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 Химки 3:0 Спартак-2 Спартак-2 3:0 Локомотив-Казанка Енисей 1:0 Спартак-2 Текстильщик 1:1 Спартак-2 Спартак-2 1:1 Авангард Курск Спартак-2 0:2 Луч Спартак-2 1:3 Армавир Нижний Новгород 2:2 Спартак-2 Спартак-2 2:0 Мордовия СКА-Хабаровск 3:0 Спартак-2 Спартак-2 7:2 Факел
Велес Москва Последние 20 матчей: + = -
Балтика 1:2 Велес Москва Велес Москва 2:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Велес Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва
Велес Москва 4:1 Балтика Шинник 1:2 Велес Москва Велес Москва 1:1 Факел Волгарь 1:2 Велес Москва Велес Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 0:0 Велес Москва Велес Москва 2:1 Чертаново Велес Москва 3:1 Родина Москва Велес Москва 1:0 Зенит-2 Звезда Санкт-Петербург 0:3 Велес Москва Велес Москва 6:0 Псков-747 Велес Москва 3:1 Олимп-Долгопрудный Муром 1:2 Велес Москва Велес Москва 3:0 Знамя Труда Локомотив-Казанка 1:2 Велес Москва Велес Москва 1:1 Ленинградец
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 9 8 1 0 15 - 3 25
2. Спартак-2 1:0 Заявка 9 6 1 2 14 - 7 19
3. Балтика Заявка 10 5 3 2 11 - 6 18
4. Велес Москва 0:1 Заявка 10 5 3 2 13 - 13 18
5. Нефтехимик Заявка 9 5 2 2 11 - 3 17
6. Алания Заявка 9 5 1 3 17 - 10 16
7. Крылья Советов Заявка 9 5 1 3 13 - 7 16
8. Нижний Новгород Заявка 9 5 1 3 8 - 7 16
9. Текстильщик Заявка 9 4 4 1 11 - 7 16
10. СКА-Хабаровск Заявка 10 5 1 4 14 - 14 16
11. Торпедо Москва Заявка 9 4 3 2 18 - 9 15
12. Енисей Заявка 8 4 2 2 12 - 10 14
13. Краснодар-2 Заявка 9 4 2 3 14 - 14 14
14. Динамо Брянск Заявка 8 4 0 4 5 - 8 12
15. Чайка Заявка 9 3 3 3 9 - 12 12
16. Волгарь Заявка 10 3 1 6 11 - 12 10
17. Факел 0:0 Заявка 10 2 2 6 5 - 11 8
18. Акрон Заявка 9 2 1 6 4 - 10 7
19. Чертаново 0:0 Заявка 10 2 1 7 5 - 13 7
20. Шинник Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
21. Томь Заявка 10 0 2 8 3 - 16 2
22. Иртыш Омск Заявка 9 0 1 8 4 - 18 1
  • Первый тайм
  • 23'
    В верховой борьбе против соперника получил повреждение игрок "Спартака-2". Проблемы вновь могут оказаться серьезными. 
  • 22'
    По флангу прорывался на скорости Климов и прострелил вдоль ворот на Полякова, но тому пробить не позволил в подкате Петрунин.
  • Желтая карточка
    21'
    В центре поля Поляков заехал по ногам сопернику в подкате. Расценил это нарушение судья на желтую карточку.
  • Замена
    19'
    Вынужденная замена произошла в составе хозяев. Вместо Леонида Миронов играть будет Малкольм Баду.
  • 18'
    После дальнего заброса от Максименко пытался пробить головой Баев, но нарушил он правила в борьбе против Петрунина.
  • 17'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Миронов. Без помощи медиков здесь не обойтись.
  • 16'
    С левого фланга навесил в центр штрафной Осипов, но здесь выиграл верх Петрунин и головой вынес сферу подальше.
  • 15'
    Убегал к штрафной соперника на скорости Денисов и пробил метров с двадцати трех, но на пути мяча оказался защитник.
  • 14'
    В медленном темпе проходит наш поединок, после забитого гола хозяева отошли в оборону и играют на контратаках.
  • 13'
    С левого фланга навесил Осипов в центр штрафной, где пытался пробить головой Баев, но проиграл он верховую борьбу Миронову.
  • 12'
    Догнал мяч у лицевой линии Баев и тут же прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника мяч полетел за пределы поля.
  • 11'
    Активно прессингуют соперника на чужой половине поля хозяева, даже центр с мячом они дают перейти "крылатым быкам".
  • 10'
    Прорывался по левой бровке Ботака-Иобома и прострелил вдоль ворот, но мяч еще в полете вышел за пределы поля.
  • 9'
    Догнал мяч в штрафной соперника Поляков после паса от Климова и тут же пробил по воротам, но в створ попасть не смог.
  • 8'
    В разрез отдавал Родионов в штрафную на ход Осипову, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • 7'
    После дальнего заброса от Максименко мог убегать на ворота соперника Баев, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера.
  • Описание гола
    6'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Святослав Кожедуб! Долгая атака хозяев завершилась входом в штрафную соперника Кожедуба, который пробил точно в угол ворот, без шансов для голкипера.
  • 5'
    Получил по ногам в центре поля Муминов от Родионова. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Спартака-2".
  • 4'
    Прорвался по флангу Литвинов и подал в центр штрафной, но здесь пробить головой Кожедубу не позволил Котов.
  • 3'
    Сразу же бросились в атаку футболисты "Спартака-2", который с дальней дистанции несколько раз пробивал по воротам, но не попал в створ.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе голубой комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Добрый день, уважаемые болельщики! В рамках десятого тура ФНЛ нас ждет интересная игра одних из лидеров чемпионата, "Спартак-2" примет "Велес". "Московское дерби" обещает быть крайне интересным, ведь команды будут биться только на победу. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 155
Спартак-2 61.3% (95)
X 22.6% (35)
Велес Москва 16.1% (25)
Все прогнозы
3.06 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак-2
Ничья
Велес Москва
2.56
4.40
5.90
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Спартак-2 1:0 Велес Москва

Исход игры
Спартак-2
61.3% (95)
Ничья
22.6% (35)
Велес Москва
16.1% (25)
Тотал 2.5
Больше
60.53% (92)
Меньше
39.47% (60)
Обе команды забьют
Да
78.29% (119)
Нет
21.71% (33)
Популярный счёт
2:1 Спартак-2
39.4% (61)
1:1 Ничья
18.1% (28)
1:2 Велес Москва
11.6% (18)
1:0 Спартак-2
10.3% (16)
2:0 Спартак-2
7.1% (11)
2:2 Ничья
3.2% (5)
3:1 Спартак-2
3.2% (5)
0:1 Велес Москва
2.6% (4)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.53 4.40 5.90
2.56 3.38 2.79
2.46 3.39 2.72

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.50 1.04 9.60 1.05 3.95 1.25 3.04 1.38 2.07 1.82 1.58 2.38 1.41 2.91 1.18 5.15 1.14 5.70 1.04 10.00
7.60 1.06 6.71 1.08 3.40 1.28 2.70 1.42 1.90 1.82 1.51 2.42 1.35 2.99 1.15 4.87 1.12 5.49 1.04 8.81 1.03 9.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.10 1.36 2.07 1.74 1.49 2.58 1.15 5.10 1.11 6.65
2.81 1.39 1.91 1.81 1.42 2.70 1.13 5.26 1.09 6.35 1.01 12.93 1.01 13.54
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.22 2.95 1.39 1.76 2.04 1.34 3.20 1.22 4.20

Обе забьют

Основное время
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