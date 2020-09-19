После дальнего заброса от Максименко пытался пробить головой Баев, но нарушил он правила в борьбе против Петрунина.

Вынужденная замена произошла в составе хозяев. Вместо Леонида Миронов играть будет Малкольм Баду.

В центре поля Поляков заехал по ногам сопернику в подкате. Расценил это нарушение судья на желтую карточку.

По флангу прорывался на скорости Климов и прострелил вдоль ворот на Полякова, но тому пробить не позволил в подкате Петрунин.

В верховой борьбе против соперника получил повреждение игрок "Спартака-2". Проблемы вновь могут оказаться серьезными.

17' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Миронов. Без помощи медиков здесь не обойтись.

16' С левого фланга навесил в центр штрафной Осипов, но здесь выиграл верх Петрунин и головой вынес сферу подальше.

15' Убегал к штрафной соперника на скорости Денисов и пробил метров с двадцати трех, но на пути мяча оказался защитник.

14' В медленном темпе проходит наш поединок, после забитого гола хозяева отошли в оборону и играют на контратаках.

13' С левого фланга навесил Осипов в центр штрафной, где пытался пробить головой Баев, но проиграл он верховую борьбу Миронову.

12' Догнал мяч у лицевой линии Баев и тут же прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника мяч полетел за пределы поля.

11' Активно прессингуют соперника на чужой половине поля хозяева, даже центр с мячом они дают перейти "крылатым быкам".

10' Прорывался по левой бровке Ботака-Иобома и прострелил вдоль ворот, но мяч еще в полете вышел за пределы поля.

9' Догнал мяч в штрафной соперника Поляков после паса от Климова и тут же пробил по воротам, но в створ попасть не смог.

8' В разрез отдавал Родионов в штрафную на ход Осипову, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

7' После дальнего заброса от Максименко мог убегать на ворота соперника Баев, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера.

6' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Святослав Кожедуб! Долгая атака хозяев завершилась входом в штрафную соперника Кожедуба, который пробил точно в угол ворот, без шансов для голкипера.

5' Получил по ногам в центре поля Муминов от Родионова. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Спартака-2".

4' Прорвался по флангу Литвинов и подал в центр штрафной, но здесь пробить головой Кожедубу не позволил Котов.

3' Сразу же бросились в атаку футболисты "Спартака-2", который с дальней дистанции несколько раз пробивал по воротам, но не попал в створ.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе голубой комплект формы.