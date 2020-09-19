Спартак-2
1:0
Первый тайм: 25'
Велес Москва
1:0
4' ГолКожедуб Святослав
21' Желтая карточкаПоляков Данила
77
Котов
Павел
80
Климов
Игорь
21
Баев
Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Шитов АнтонВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пилипчук Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
77 Котов ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Климов ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Баев АлексейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
90 Алиев СаидНападающий
-
Главный тренер: Стукалов Алексей
Ход матча
4'
21'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Игнатов Михаил
|3
|0.33
|2.
|Оганесян Степан
|3
|0.33
|3.
|Шитов Владислав
|2
|0.22
|4.
|Баду Малкольм
|1
|0.11
|5.
|Миронов Леонид
|1
|0.11
|6.
|Нимели Силванус
|1
|0.11
|7.
|Кожедуб Святослав
|1
|0.11
|8.
|Дьяков Виталий
|1 (1)
|0.11
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Максименко Артём
|3
|0.3
|2.
|Климов Игорь
|2
|0.2
|3.
|Котов Павел
|2
|0.2
|4.
|Стефанович Илья
|2
|0.2
|5.
|Галоян Артур
|2
|0.2
|6.
|Гаракоев Сейт-Даут
|1
|0.1
|7.
|Малания Диего
|1 (1)
|0.1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дьяков Виталий
|4
|1
|2.
|Литвинов Руслан
|3
|0
|3.
|Игнатов Михаил
|2
|0
|4.
|Миронов Леонид
|2
|0
|5.
|Кожедуб Святослав
|2
|0
|6.
|Кутателадзе Николоз
|1
|0
|7.
|Акмурзин Тимур
|1
|0
|8.
|Петрунин Даниил
|1
|0
|9.
|Нимели Силванус
|1
|0
|10.
|Воропаев Артём
|1
|0
|11.
|Поплевченков Артём
|1
|0
|12.
|Бакалюк Никита
|1
|0
|13.
|Оганесян Степан
|1
|0
|14.
|Данилин Максим Алексеевич
|1
|0
|15.
|Голосов Илья
|1
|0
|16.
|Шитов Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Котов Павел
|4
|0
|2.
|Майга Мамаду
|4
|0
|3.
|Ботака-Иобома Эрвинг
|2
|1
|4.
|Баев Алексей
|2
|0
|5.
|Вакулич Алексей
|2
|0
|6.
|Осипов Александр
|2
|0
|7.
|Галоян Артур
|2
|0
|8.
|Фищенко Руслан
|2
|0
|9.
|Кирсанов Никита
|1
|0
|10.
|Малания Диего
|1
|0
|11.
|Максименко Артём
|1
|0
|12.
|Стефанович Илья
|1
|0
|13.
|Михайлов Александр
|1
|0
|14.
|Макаров Никита
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спартак-2
|0
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|Велес Москва
|46.15% (6)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
Предыдущие игры
Спартак-2 Последние 20 матчей: + = -Нефтехимик 0:1 Спартак-2 Спартак-2 0:2 Балтика Спартак-2 1:2 Краснодар-2 Иртыш Омск 0:5 Спартак-2
Спартак-2 1:0 Акрон Томь 1:2 Спартак-2 Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Чертаново 1:2 Спартак-2 Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 Химки 3:0 Спартак-2 Спартак-2 3:0 Локомотив-Казанка Енисей 1:0 Спартак-2 Текстильщик 1:1 Спартак-2 Спартак-2 1:1 Авангард Курск Спартак-2 0:2 Луч Спартак-2 1:3 Армавир Нижний Новгород 2:2 Спартак-2 Спартак-2 2:0 Мордовия СКА-Хабаровск 3:0 Спартак-2 Спартак-2 7:2 Факел
Велес Москва Последние 20 матчей: + = -Балтика 1:2 Велес Москва Велес Москва 2:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Велес Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва
Велес Москва 4:1 Балтика Шинник 1:2 Велес Москва Велес Москва 1:1 Факел Волгарь 1:2 Велес Москва Велес Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 0:0 Велес Москва Велес Москва 2:1 Чертаново Велес Москва 3:1 Родина Москва Велес Москва 1:0 Зенит-2 Звезда Санкт-Петербург 0:3 Велес Москва Велес Москва 6:0 Псков-747 Велес Москва 3:1 Олимп-Долгопрудный Муром 1:2 Велес Москва Велес Москва 3:0 Знамя Труда Локомотив-Казанка 1:2 Велес Москва Велес Москва 1:1 Ленинградец
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|15 - 3
|25
|2.
|Спартак-2
|1:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|14 - 7
|19
|3.
|Балтика
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|11 - 6
|18
|4.
|Велес Москва
|0:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 13
|18
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 3
|17
|6.
|Алания
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 10
|16
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 7
|16
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|8 - 7
|16
|9.
|Текстильщик
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 7
|16
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|11.
|Торпедо Москва
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 9
|15
|12.
|Енисей
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 14
|14
|14.
|Динамо Брянск
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|5 - 8
|12
|15.
|Чайка
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 12
|12
|16.
|Волгарь
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 12
|10
|17.
|Факел
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|5 - 11
|8
|18.
|Акрон
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|4 - 10
|7
|19.
|Чертаново
|0:0 Заявка
|10
|2
|1
|7
|5 - 13
|7
|20.
|Шинник
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|21.
|Томь
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|3 - 16
|2
|22.
|Иртыш Омск
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 18
|1
Прогнозы на матч Спартак-2 1:0 Велес Москва
Исход игры
Спартак-2
61.3% (95)
Ничья
22.6% (35)
Велес Москва
16.1% (25)
Тотал 2.5
Больше
60.53% (92)
Меньше
39.47% (60)
Обе команды забьют
Да
78.29% (119)
Нет
21.71% (33)
Популярный счёт
2:1 Спартак-2
39.4% (61)
1:1 Ничья
18.1% (28)
1:2 Велес Москва
11.6% (18)
1:0 Спартак-2
10.3% (16)
2:0 Спартак-2
7.1% (11)
2:2 Ничья
3.2% (5)
3:1 Спартак-2
3.2% (5)
0:1 Велес Москва
2.6% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!