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Спартак-2
 
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Велес Москва

Бомбардиры внутри турнира

Спартак-2
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Игнатов Михаил 3 0.38
2. Оганесян Степан 3 0.38
3. Шитов Владислав 2 0.25
4. Баду Малкольм 1 0.13
5. Миронов Леонид 1 0.13
6. Нимели Силванус 1 0.13
7. Дьяков Виталий 1 (1) 0.13
Велес Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Максименко Артём 3 0.33
2. Климов Игорь 2 0.22
3. Котов Павел 2 0.22
4. Стефанович Илья 2 0.22
5. Галоян Артур 2 0.22
6. Гаракоев Сейт-Даут 1 0.11
7. Малания Диего 1 (1) 0.11

Карточки

Спартак-2
# Игрок      
1. Дьяков Виталий 4 1
2. Литвинов Руслан 3 0
3. Игнатов Михаил 2 0
4. Миронов Леонид 2 0
5. Кожедуб Святослав 2 0
6. Кутателадзе Николоз 1 0
7. Акмурзин Тимур 1 0
8. Петрунин Даниил 1 0
9. Нимели Силванус 1 0
10. Воропаев Артём 1 0
11. Поплевченков Артём 1 0
12. Бакалюк Никита 1 0
13. Оганесян Степан 1 0
14. Данилин Максим Алексеевич 1 0
15. Голосов Илья 1 0
16. Шитов Владислав 1 0
Велес Москва
# Игрок      
1. Котов Павел 4 0
2. Майга Мамаду 4 0
3. Ботака-Иобома Эрвинг 2 1
4. Баев Алексей 2 0
5. Вакулич Алексей 2 0
6. Осипов Александр 2 0
7. Галоян Артур 2 0
8. Фищенко Руслан 2 0
9. Кирсанов Никита 1 0
10. Малания Диего 1 0
11. Максименко Артём 1 0
12. Стефанович Илья 1 0
13. Михайлов Александр 1 0
14. Макаров Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спартак-2 0 8.33% (1) 8.33% (1) 33.33% (4) 33.33% (4) 16.67% (2)
 Велес Москва 46.15% (6) 7.69% (1) 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2) 7.69% (1)

Предыдущие игры

Спартак-2 Последние 20 матчей: + = -
Нефтехимик 0:1 Спартак-2 Спартак-2 0:2 Балтика Спартак-2 1:2 Краснодар-2 Иртыш Омск 0:5 Спартак-2
Спартак-2 1:0 Акрон Томь 1:2 Спартак-2 Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Чертаново 1:2 Спартак-2 Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 Химки 3:0 Спартак-2 Спартак-2 3:0 Локомотив-Казанка Енисей 1:0 Спартак-2 Текстильщик 1:1 Спартак-2 Спартак-2 1:1 Авангард Курск Спартак-2 0:2 Луч Спартак-2 1:3 Армавир Нижний Новгород 2:2 Спартак-2 Спартак-2 2:0 Мордовия СКА-Хабаровск 3:0 Спартак-2 Спартак-2 7:2 Факел
Велес Москва Последние 20 матчей: + = -
Балтика 1:2 Велес Москва Велес Москва 2:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Велес Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва
Велес Москва 4:1 Балтика Шинник 1:2 Велес Москва Велес Москва 1:1 Факел Волгарь 1:2 Велес Москва Велес Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 0:0 Велес Москва Велес Москва 2:1 Чертаново Велес Москва 3:1 Родина Москва Велес Москва 1:0 Зенит-2 Звезда Санкт-Петербург 0:3 Велес Москва Велес Москва 6:0 Псков-747 Велес Москва 3:1 Олимп-Долгопрудный Муром 1:2 Велес Москва Велес Москва 3:0 Знамя Труда Локомотив-Казанка 1:2 Велес Москва Велес Москва 1:1 Ленинградец
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 9 8 1 0 15 - 3 25
2. Велес Москва Заявка 9 5 3 1 13 - 12 18
3. Нефтехимик Заявка 9 5 2 2 11 - 3 17
4. Балтика Заявка 9 5 2 2 11 - 6 17
5. Спартак-2 Заявка 8 5 1 2 13 - 7 16
6. Алания Заявка 9 5 1 3 17 - 10 16
7. Крылья Советов Заявка 9 5 1 3 13 - 7 16
8. Нижний Новгород Заявка 9 5 1 3 8 - 7 16
9. Текстильщик Заявка 9 4 4 1 11 - 7 16
10. СКА-Хабаровск Заявка 9 5 0 4 14 - 14 15
11. Торпедо Москва Заявка 9 4 3 2 18 - 9 15
12. Енисей Заявка 8 4 2 2 12 - 10 14
13. Краснодар-2 Заявка 9 4 2 3 14 - 14 14
14. Динамо Брянск Заявка 8 4 0 4 5 - 8 12
15. Чайка Заявка 9 3 3 3 9 - 12 12
16. Волгарь Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
17. Акрон Заявка 9 2 1 6 4 - 10 7
18. Факел Заявка 9 2 1 6 5 - 11 7
19. Чертаново Заявка 9 2 0 7 5 - 13 6
20. Шинник Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
21. Томь Заявка 9 0 2 7 2 - 13 2
22. Иртыш Омск Заявка 9 0 1 8 4 - 18 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак-2 - Велес Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 сентября 2020, осталось 2 дня 12 часов 58 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 55
    Спартак-2 70.9% (39)
    X 18.2% (10)
    Велес Москва 10.9% (6)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Спартак-2 - Велес Москва

    Исход игры
    Спартак-2
    70.9% (39)
    Ничья
    18.2% (10)
    Велес Москва
    10.9% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.11% (33)
    Меньше
    38.89% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    74.07% (40)
    Нет
    25.93% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак-2
    43.6% (24)
    1:0 Спартак-2
    14.5% (8)
    1:1 Ничья
    12.7% (7)
    1:2 Велес Москва
    9.1% (5)
    2:0 Спартак-2
    9.1% (5)
    2:2 Ничья
    3.6% (2)
    3:1 Спартак-2
    3.6% (2)
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