Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фамейе Джоэль
|3
|0.33
|2.
|Чуканов Андреа
|2
|0.22
|3.
|Шкофлек Жига
|2
|0.22
|4.
|Эктов Александр
|2
|0.22
|5.
|Кулишев Артём
|2 (1)
|0.22
|6.
|Козлов Андрей
|1
|0.11
|7.
|Козлов Савелий
|1
|0.11
|8.
|Прудников Николай
|1
|0.11
|9.
|Алвеш Рикарду
|1 (1)
|0.11
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Газданов Артур
|2
|0.22
|2.
|Пьянченко Василий
|1
|0.11
|3.
|Верхунов Никита
|1
|0.11
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алвеш Рикарду
|4
|0
|2.
|Малых Андрей
|3
|0
|3.
|Аюпов Тимур
|3
|0
|4.
|Козлов Савелий
|3
|0
|5.
|Фамейе Джоэль
|3
|0
|6.
|Сиваков Михаил
|1
|1
|7.
|Скворцов Алексей
|2
|0
|8.
|Ткачук Денис
|1
|0
|9.
|Шкофлек Жига
|1
|0
|10.
|Капленко Кирилл
|1
|0
|11.
|Миронов Алексей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чудин Иван
|3
|1
|2.
|Садыков Булат
|2
|1
|3.
|Дудиков Евгений
|3
|0
|4.
|Герюгов Азнаур
|3
|0
|5.
|Киреев Андрей
|2
|0
|6.
|Друковский Владимир
|2
|0
|7.
|Киряков Сергей
|2
|0
|8.
|Потапов Андрей
|2
|0
|9.
|Елеев Максим
|2
|0
|10.
|Волков Сергей
|1
|0
|11.
|Иванников Николай
|1
|0
|12.
|Делькин Артём
|1
|0
|13.
|Малаховский Максим
|1
|0
|14.
|Яцкий Евгений
|1
|0
|15.
|Верхунов Никита
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оренбург
|20% (3)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|40% (6)
|Акрон
|0
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|50% (2)
Предыдущие игры
Оренбург Последние 20 матчей: + = -Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь
Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург
Акрон Последние 20 матчей: + = -Акрон 0:2 Чайка СКА-Хабаровск 2:0 Акрон Акрон 0:1 Велес Москва Балтика 1:0 Акрон
Акрон 0:1 Чертаново Акрон 1:0 Краснодар-2 Спартак-2 1:0 Акрон Торпедо Москва 1:1 Акрон Акрон 2:1 Шинник Факел 1:0 Акрон Зенит Иркутск 1:1 Акрон СКА-Ростов 0:0 Акрон Краснодар-2 3:1 Акрон Акрон 3:1 ПФК Кубань Акрон 0:0 Сокол Акрон 1:0 Волга Ульяновск КАМАЗ 1:2 Акрон Акрон 3:0 Тюмень Лада-Тольятти 1:3 Акрон Акрон 3:1 Уфа-2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|15 - 3
|25
|2.
|Спартак-2
|1:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|14 - 7
|19
|3.
|Балтика
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|11 - 6
|18
|4.
|Велес Москва
|0:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 13
|18
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 3
|17
|6.
|Алания
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 10
|16
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 7
|16
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|8 - 7
|16
|9.
|Текстильщик
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 7
|16
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|11.
|Торпедо Москва
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 9
|15
|12.
|Енисей
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 14
|14
|14.
|Динамо Брянск
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|5 - 8
|12
|15.
|Чайка
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 12
|12
|16.
|Волгарь
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 12
|10
|17.
|Факел
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|5 - 11
|8
|18.
|Акрон
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|4 - 10
|7
|19.
|Чертаново
|0:0 Заявка
|10
|2
|1
|7
|5 - 13
|7
|20.
|Шинник
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|21.
|Томь
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|3 - 16
|2
|22.
|Иртыш Омск
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 18
|1
Прогнозы на матч Оренбург - Акрон
Исход игры
Оренбург
95.1% (154)
Ничья
3.1% (5)
Акрон
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
30.77% (48)
Меньше
69.23% (108)
Обе команды забьют
Да
19.23% (30)
Нет
80.77% (126)
Популярный счёт
2:0 Оренбург
50.6% (82)
1:0 Оренбург
14.2% (23)
3:0 Оренбург
13% (21)
2:1 Оренбург
8.6% (14)
3:1 Оренбург
4.9% (8)
1:1 Ничья
1.9% (3)
1:2 Акрон
1.2% (2)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|10.50
|1.04
|8.20
|1.05
|3.40
|1.29
|2.65
|1.45
|2.12
|1.68
|1.84
|1.90
|1.72
|2.05
|1.45
|2.60
|1.31
|3.25
|1.13
|5.40
|1.12
|6.10
|1.03
|11.00
|—
|—
|8.90
|1.02
|7.80
|1.05
|3.46
|1.28
|2.71
|1.45
|—
|—
|1.90
|1.97
|—
|—
|1.47
|2.64
|1.34
|3.10
|1.12
|5.35
|1.09
|5.95
|1.01
|9.90
|—
|—
|9.60
|1.03
|8.81
|1.04
|3.48
|1.27
|2.70
|1.42
|—
|—
|1.86
|1.86
|—
|—
|1.48
|2.50
|1.32
|3.15
|1.14
|5.06
|1.11
|5.74
|1.03
|9.60
|1.03
|9.60