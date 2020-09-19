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Оренбург
 
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Акрон

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фамейе Джоэль 3 0.33
2. Чуканов Андреа 2 0.22
3. Шкофлек Жига 2 0.22
4. Эктов Александр 2 0.22
5. Кулишев Артём 2 (1) 0.22
6. Козлов Андрей 1 0.11
7. Козлов Савелий 1 0.11
8. Прудников Николай 1 0.11
9. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.11
Акрон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Газданов Артур 2 0.22
2. Пьянченко Василий 1 0.11
3. Верхунов Никита 1 0.11

Карточки

Оренбург
# Игрок      
1. Алвеш Рикарду 4 0
2. Малых Андрей 3 0
3. Аюпов Тимур 3 0
4. Козлов Савелий 3 0
5. Фамейе Джоэль 3 0
6. Сиваков Михаил 1 1
7. Скворцов Алексей 2 0
8. Ткачук Денис 1 0
9. Шкофлек Жига 1 0
10. Капленко Кирилл 1 0
11. Миронов Алексей 1 0
Акрон
# Игрок      
1. Чудин Иван 3 1
2. Садыков Булат 2 1
3. Дудиков Евгений 3 0
4. Герюгов Азнаур 3 0
5. Киреев Андрей 2 0
6. Друковский Владимир 2 0
7. Киряков Сергей 2 0
8. Потапов Андрей 2 0
9. Елеев Максим 2 0
10. Волков Сергей 1 0
11. Иванников Николай 1 0
12. Делькин Артём 1 0
13. Малаховский Максим 1 0
14. Яцкий Евгений 1 0
15. Верхунов Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оренбург 20% (3) 6.67% (1) 13.33% (2) 13.33% (2) 6.67% (1) 40% (6)
 Акрон 0 0 0 25% (1) 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: + = -
Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь
Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург
Акрон Последние 20 матчей: + = -
Акрон 0:2 Чайка СКА-Хабаровск 2:0 Акрон Акрон 0:1 Велес Москва Балтика 1:0 Акрон
Акрон 0:1 Чертаново Акрон 1:0 Краснодар-2 Спартак-2 1:0 Акрон Торпедо Москва 1:1 Акрон Акрон 2:1 Шинник Факел 1:0 Акрон Зенит Иркутск 1:1 Акрон СКА-Ростов 0:0 Акрон Краснодар-2 3:1 Акрон Акрон 3:1 ПФК Кубань Акрон 0:0 Сокол Акрон 1:0 Волга Ульяновск КАМАЗ 1:2 Акрон Акрон 3:0 Тюмень Лада-Тольятти 1:3 Акрон Акрон 3:1 Уфа-2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 9 8 1 0 15 - 3 25
2. Спартак-2 1:0 Заявка 9 6 1 2 14 - 7 19
3. Балтика Заявка 10 5 3 2 11 - 6 18
4. Велес Москва 0:1 Заявка 10 5 3 2 13 - 13 18
5. Нефтехимик Заявка 9 5 2 2 11 - 3 17
6. Алания Заявка 9 5 1 3 17 - 10 16
7. Крылья Советов Заявка 9 5 1 3 13 - 7 16
8. Нижний Новгород Заявка 9 5 1 3 8 - 7 16
9. Текстильщик Заявка 9 4 4 1 11 - 7 16
10. СКА-Хабаровск Заявка 10 5 1 4 14 - 14 16
11. Торпедо Москва Заявка 9 4 3 2 18 - 9 15
12. Енисей Заявка 8 4 2 2 12 - 10 14
13. Краснодар-2 Заявка 9 4 2 3 14 - 14 14
14. Динамо Брянск Заявка 8 4 0 4 5 - 8 12
15. Чайка Заявка 9 3 3 3 9 - 12 12
16. Волгарь Заявка 10 3 1 6 11 - 12 10
17. Факел 0:0 Заявка 10 2 2 6 5 - 11 8
18. Акрон Заявка 9 2 1 6 4 - 10 7
19. Чертаново 0:0 Заявка 10 2 1 7 5 - 13 7
20. Шинник Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
21. Томь Заявка 10 0 2 8 3 - 16 2
22. Иртыш Омск Заявка 9 0 1 8 4 - 18 1
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча 10-го тура первенства ФНЛ между "Оренбургом" и "Акроном". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
Прогнозы 162
Оренбург 95.1% (154)
X 3.1% (5)
Акрон 1.9% (3)
Все прогнозы
1.4 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
Акрон
1.23
5.85
15.75
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Оренбург - Акрон

Исход игры
Оренбург
95.1% (154)
Ничья
3.1% (5)
Акрон
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
30.77% (48)
Меньше
69.23% (108)
Обе команды забьют
Да
19.23% (30)
Нет
80.77% (126)
Популярный счёт
2:0 Оренбург
50.6% (82)
1:0 Оренбург
14.2% (23)
3:0 Оренбург
13% (21)
2:1 Оренбург
8.6% (14)
3:1 Оренбург
4.9% (8)
1:1 Ничья
1.9% (3)
1:2 Акрон
1.2% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.23 5.85 13.00
1.23 5.60 13.00
1.23 5.65 15.75
1.21 5.81 13.79

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.50 1.04 8.20 1.05 3.40 1.29 2.65 1.45 2.12 1.68 1.84 1.90 1.72 2.05 1.45 2.60 1.31 3.25 1.13 5.40 1.12 6.10 1.03 11.00
8.90 1.02 7.80 1.05 3.46 1.28 2.71 1.45 1.90 1.97 1.47 2.64 1.34 3.10 1.12 5.35 1.09 5.95 1.01 9.90
9.60 1.03 8.81 1.04 3.48 1.27 2.70 1.42 1.86 1.86 1.48 2.50 1.32 3.15 1.14 5.06 1.11 5.74 1.03 9.60 1.03 9.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.92 1.82 1.41 2.65 1.10 5.60
2.95 1.39 1.91 1.87 1.44 2.73 1.13 5.85 1.09 7.10
2.85 1.38 1.91 1.81 1.42 2.70 1.13 5.26 1.09 6.35 1.01 13.20 1.01 13.81
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.45 1.66 2.14 1.27 3.60
3.86 1.25 2.64 1.47 1.68 2.16 1.28 3.60 1.18 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.60 1.41
2.81 1.39
Букмекер Да Нет
6.40 1.09
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
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