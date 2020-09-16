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Оренбург
 
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Акрон

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фамейе Джоэль 3 0.33
2. Чуканов Андреа 2 0.22
3. Шкофлек Жига 2 0.22
4. Эктов Александр 2 0.22
5. Кулишев Артём 2 (1) 0.22
6. Козлов Андрей 1 0.11
7. Козлов Савелий 1 0.11
8. Прудников Николай 1 0.11
9. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.11
Акрон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Газданов Артур 2 0.22
2. Пьянченко Василий 1 0.11
3. Верхунов Никита 1 0.11

Карточки

Оренбург
# Игрок      
1. Алвеш Рикарду 4 0
2. Малых Андрей 3 0
3. Аюпов Тимур 3 0
4. Козлов Савелий 3 0
5. Фамейе Джоэль 3 0
6. Сиваков Михаил 1 1
7. Скворцов Алексей 2 0
8. Ткачук Денис 1 0
9. Шкофлек Жига 1 0
10. Капленко Кирилл 1 0
11. Миронов Алексей 1 0
Акрон
# Игрок      
1. Чудин Иван 3 1
2. Садыков Булат 2 1
3. Дудиков Евгений 3 0
4. Герюгов Азнаур 3 0
5. Киреев Андрей 2 0
6. Друковский Владимир 2 0
7. Киряков Сергей 2 0
8. Потапов Андрей 2 0
9. Елеев Максим 2 0
10. Волков Сергей 1 0
11. Иванников Николай 1 0
12. Делькин Артём 1 0
13. Малаховский Максим 1 0
14. Яцкий Евгений 1 0
15. Верхунов Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оренбург 20% (3) 6.67% (1) 13.33% (2) 13.33% (2) 6.67% (1) 40% (6)
 Акрон 0 0 0 25% (1) 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: + = -
Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь
Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург
Акрон Последние 20 матчей: + = -
Акрон 0:2 Чайка СКА-Хабаровск 2:0 Акрон Акрон 0:1 Велес Москва Балтика 1:0 Акрон
Акрон 0:1 Чертаново Акрон 1:0 Краснодар-2 Спартак-2 1:0 Акрон Торпедо Москва 1:1 Акрон Акрон 2:1 Шинник Факел 1:0 Акрон Зенит Иркутск 1:1 Акрон СКА-Ростов 0:0 Акрон Краснодар-2 3:1 Акрон Акрон 3:1 ПФК Кубань Акрон 0:0 Сокол Акрон 1:0 Волга Ульяновск КАМАЗ 1:2 Акрон Акрон 3:0 Тюмень Лада-Тольятти 1:3 Акрон Акрон 3:1 Уфа-2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 9 8 1 0 15 - 3 25
2. Велес Москва Заявка 9 5 3 1 13 - 12 18
3. Нефтехимик Заявка 9 5 2 2 11 - 3 17
4. Балтика Заявка 9 5 2 2 11 - 6 17
5. Спартак-2 Заявка 8 5 1 2 13 - 7 16
6. Алания Заявка 9 5 1 3 17 - 10 16
7. Крылья Советов Заявка 9 5 1 3 13 - 7 16
8. Нижний Новгород Заявка 9 5 1 3 8 - 7 16
9. Текстильщик Заявка 9 4 4 1 11 - 7 16
10. СКА-Хабаровск Заявка 9 5 0 4 14 - 14 15
11. Торпедо Москва Заявка 9 4 3 2 18 - 9 15
12. Енисей Заявка 8 4 2 2 12 - 10 14
13. Краснодар-2 Заявка 9 4 2 3 14 - 14 14
14. Динамо Брянск Заявка 8 4 0 4 5 - 8 12
15. Чайка Заявка 9 3 3 3 9 - 12 12
16. Волгарь Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
17. Акрон Заявка 9 2 1 6 4 - 10 7
18. Факел Заявка 9 2 1 6 5 - 11 7
19. Чертаново Заявка 9 2 0 7 5 - 13 6
20. Шинник Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
21. Томь Заявка 9 0 2 7 2 - 13 2
22. Иртыш Омск Заявка 9 0 1 8 4 - 18 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Акрон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 сентября 2020, осталось 2 дня 13 часов 58 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 58
    Оренбург 89.7% (52)
    X 6.9% (4)
    Акрон 3.4% (2)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Оренбург - Акрон

    Исход игры
    Оренбург
    89.7% (52)
    Ничья
    6.9% (4)
    Акрон
    3.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.29% (22)
    Меньше
    60.71% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    28.57% (16)
    Нет
    71.43% (40)
    Популярный счёт
    2:0 Оренбург
    39.7% (23)
    3:0 Оренбург
    15.5% (9)
    1:0 Оренбург
    13.8% (8)
    2:1 Оренбург
    12.1% (7)
    1:1 Ничья
    5.2% (3)
    3:1 Оренбург
    5.2% (3)
    1:2 Акрон
    3.4% (2)
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