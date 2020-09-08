Ростов
Позже
Стадион: Ростов Арена
Ротор
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хасимото Кэнто
|2
|0.29
|2.
|Мамаев Павел
|1
|0.14
|3.
|Норманн Матиас
|1
|0.14
|4.
|Осипенко Максим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муллин Камиль
|2
|0.29
|2.
|Серченков Сергей
|1
|0.14
|3.
|Степанов Данил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чернов Евгений
|2
|0
|2.
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|3.
|Норманн Матиас
|2
|0
|4.
|Ионов Алексей
|1
|0
|5.
|Попов Ивелин
|1
|0
|6.
|Ерёменко Роман
|1
|0
|7.
|Байрамян Хорен
|1
|0
|8.
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|9.
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|10.
|Тошевски Давид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гогуа Седрик
|3
|1
|2.
|Кожемякин Олег
|3
|0
|3.
|Байрыев Азат
|2
|0
|4.
|Кверквелия Соломон
|2
|0
|5.
|Макаров Сергей
|2
|0
|6.
|Степанов Данил
|2
|0
|7.
|Алейник Олег
|1
|0
|8.
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|9.
|Муллин Камиль
|1
|0
|10.
|Пискунов Антон
|1
|0
|11.
|Жигулёв Илья
|1
|0
|12.
|Серченков Сергей
|1
|0
|13.
|Микелтадзе Бека
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ростов
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|Ротор
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Ростов Последние 20 матчей: + = -Ростов 0:0 Локомотив Москва Краснодар 1:1 Ростов Ростов 1:0 Урал Уфа 0:1 Ростов
Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов Мольде 1:0 Ростов
Ротор Последние 20 матчей: + = -Ротор 0:3 Краснодар Химки 1:1 Ротор Ротор 0:1 Спартак Москва Ротор 1:2 Сочи
Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 2:0 Машук-КМВ Ротор 3:0 Легион-Динамо Ротор 0:0 Сокол Ротор 2:1 Волгарь Шинник 0:1 Ротор Ротор 1:1 Нефтехимик Ротор 2:0 Мордовия Ротор 6:0 Родина Москва Ротор 1:2 Енисей Россия (до 20 лет) 2:2 Ротор
Последние игры между собой
Ростов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ротор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 4
|16
|2.
|Сочи
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|10 - 6
|15
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|6.
|Ростов
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|4 - 5
|11
|7.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 4
|11
|8.
|Рубин
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|9.
|Ахмат
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|10.
|Урал
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|12.
|Тамбов
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|15.
|Химки
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 12
|2
Прогнозы на матч Ростов - Ротор
Исход игры
Ростов
94.5% (52)
Ничья
5.5% (3)
Ротор
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
38.89% (21)
Меньше
61.11% (33)
Обе команды забьют
Да
35.19% (19)
Нет
64.81% (35)
Популярный счёт
2:0 Ростов
34.5% (19)
2:1 Ростов
29.1% (16)
1:0 Ростов
20% (11)
3:0 Ростов
7.3% (4)
1:1 Ничья
3.6% (2)
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.00
|1.01
|9.20
|1.04
|3.85
|1.25
|3.00
|1.39
|2.12
|1.72
|2.04
|1.83
|1.82
|2.05
|1.60
|2.44
|1.39
|3.00
|1.18
|4.90
|1.13
|5.40
|1.04
|9.50
|1.03
|10.00
|12.25
|1.04
|10.50
|1.05
|3.84
|1.27
|3.00
|1.40
|—
|—
|2.10
|1.90
|—
|—
|1.59
|2.39
|1.40
|3.00
|1.18
|4.95
|1.14
|5.75
|1.05
|10.75
|—
|—
|10.16
|1.04
|9.29
|1.05
|3.74
|1.25
|3.04
|1.38
|—
|—
|2.04
|1.82
|—
|—
|1.60
|2.39
|1.39
|3.00
|1.16
|4.53
|1.12
|5.03
|1.05
|9.29
|1.04
|10.16