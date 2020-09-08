  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Ростов
 
Позже

Стадион:
Ротор

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хасимото Кэнто 2 0.29
2. Мамаев Павел 1 0.14
3. Норманн Матиас 1 0.14
4. Осипенко Максим 0 0
Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муллин Камиль 2 0.29
2. Серченков Сергей 1 0.14
3. Степанов Данил 0 0

Карточки

Ростов
# Игрок      
1. Чернов Евгений 2 0
2. Зайнутдинов Бактиёр 2 0
3. Норманн Матиас 2 0
4. Ионов Алексей 1 0
5. Попов Ивелин 1 0
6. Ерёменко Роман 1 0
7. Байрамян Хорен 1 0
8. Шомуродов Элдор 1 0
9. Хаджикадунич Деннис 1 0
10. Тошевски Давид 1 0
Ротор
# Игрок      
1. Гогуа Седрик 3 1
2. Кожемякин Олег 3 0
3. Байрыев Азат 2 0
4. Кверквелия Соломон 2 0
5. Макаров Сергей 2 0
6. Степанов Данил 2 0
7. Алейник Олег 1 0
8. Султонов Мухаммад 1 0
9. Муллин Камиль 1 0
10. Пискунов Антон 1 0
11. Жигулёв Илья 1 0
12. Серченков Сергей 1 0
13. Микелтадзе Бека 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ростов 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 25% (1)
 Ротор 0 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0 0

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: + = -
Ростов 0:0 Локомотив Москва Краснодар 1:1 Ростов Ростов 1:0 Урал Уфа 0:1 Ростов
Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов Мольде 1:0 Ростов
Ротор Последние 20 матчей: + = -
Ротор 0:3 Краснодар Химки 1:1 Ротор Ротор 0:1 Спартак Москва Ротор 1:2 Сочи
Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 2:0 Машук-КМВ Ротор 3:0 Легион-Динамо Ротор 0:0 Сокол Ротор 2:1 Волгарь Шинник 0:1 Ротор Ротор 1:1 Нефтехимик Ротор 2:0 Мордовия Ротор 6:0 Родина Москва Ротор 1:2 Енисей Россия (до 20 лет) 2:2 Ротор

Последние игры между собой

Ростов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ротор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ростов 3:0 Ротор Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 5 1 1 13 - 4 16
2. Сочи Заявка 7 4 3 0 10 - 6 15
3. Спартак Москва Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
4. ЦСКА Москва Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
5. Динамо Москва Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
6. Ростов Заявка 7 3 2 2 4 - 5 11
7. Краснодар Заявка 7 3 2 2 10 - 4 11
8. Рубин Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
9. Ахмат Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
10. Урал Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
11. Локомотив Москва Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
12. Тамбов Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
13. Уфа Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
14. Арсенал Тула Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
15. Химки Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
16. Ротор Заявка 7 0 2 5 3 - 12 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 сентября 2020, осталось 2 дня 16 часов 58 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 55
    Ростов 94.5% (52)
    X 5.5% (3)
    Ротор 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Ротор
    1.36
    5.60
    9.54
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Ростов - Ротор

    Исход игры
    Ростов
    94.5% (52)
    Ничья
    5.5% (3)
    Ротор
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.89% (21)
    Меньше
    61.11% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    35.19% (19)
    Нет
    64.81% (35)
    Популярный счёт
    2:0 Ростов
    34.5% (19)
    2:1 Ростов
    29.1% (16)
    1:0 Ростов
    20% (11)
    3:0 Ростов
    7.3% (4)
    1:1 Ничья
    3.6% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Ростов - Ротор онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.34 5.20 9.50
    1.33 5.40 9.50
    1.36 5.60 11.75
    1.33 5.19 9.54

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    12.00 1.01 9.20 1.04 3.85 1.25 3.00 1.39 2.12 1.72 2.04 1.83 1.82 2.05 1.60 2.44 1.39 3.00 1.18 4.90 1.13 5.40 1.04 9.50 1.03 10.00
    12.25 1.04 10.50 1.05 3.84 1.27 3.00 1.40 2.10 1.90 1.59 2.39 1.40 3.00 1.18 4.95 1.14 5.75 1.05 10.75
    10.16 1.04 9.29 1.05 3.74 1.25 3.04 1.38 2.04 1.82 1.60 2.39 1.39 3.00 1.16 4.53 1.12 5.03 1.05 9.29 1.04 10.16
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    2.07 1.76 1.47 2.65 1.16 5.10
    3.20 1.35 2.11 1.73 1.49 2.62 1.16 5.35 1.11 6.60
    3.08 1.37 2.08 1.79 1.48 2.68 1.14 4.73 1.09 5.60 1.02 13.75 1.02 14.45
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.90 1.39 1.75 2.01 1.32 3.20
    4.20 1.23 2.91 1.41 1.76 2.06 1.33 3.32 1.22 4.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.30 1.62
    2.26 1.62
    Букмекер Да Нет
    5.70 1.14
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.19
    Рейтинг букмекеров
    1
    Бонус: 5 000 ₽
    Обзор
    Играть
    2
    Бонус: 15 000 ₽
    Обзор
    Играть
    3
    Бонус: 5 000 ₽
    Обзор
    Играть
    4
    Бонус: 10 000 ₽
    Обзор
    Играть
    5
    Бонус: 1 000 ₽
    Обзор
    Играть
    6
    Бонус: 19 500 ₽
    Обзор
    Играть
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный