Урал
Позже
Стадион: Екатеринбург Арена
Зенит
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бавин ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Матвеев Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Дзюба АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
38 Мусаев ЛеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Жирков ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Семак Сергей
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бикфалви Эрик
|3 (2)
|0.43
|2.
|Страндберг Стефан
|1
|0.14
|3.
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0.14
|4.
|Егорычев Андрей
|1
|0.14
|5.
|Эль Кабир Отман
|0
|0
|6.
|Ефремов Дмитрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Азмун Сердар
|4
|0.57
|2.
|Дзюба Артём
|2
|0.29
|3.
|Ерохин Александр
|2
|0.29
|4.
|Дуглас Сантос
|1
|0.14
|5.
|Дриусси Себастьян
|1
|0.14
|6.
|Малком Филипе
|1
|0.14
|7.
|Мостовой Андрей
|1
|0.14
|8.
|Ловрен Деян
|1
|0.14
|9.
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|10.
|Жирков Юрий
|0
|0
|11.
|Круговой Данил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Емельянов Роман
|1
|1
|2.
|Кулаков Денис
|2
|0
|3.
|Бикфалви Эрик
|2
|0
|4.
|Рыков Владимир
|2
|0
|5.
|Араторе Марко
|2
|0
|6.
|Помазун Илья
|2
|0
|7.
|Егорычев Андрей
|2
|0
|8.
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|9.
|Панюков Андрей
|1
|0
|10.
|Ароян Вараздат
|1
|0
|11.
|Евсеев Алексей
|1
|0
|12.
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0
|13.
|Мишкич Даниэль
|1
|0
|14.
|Ефремов Дмитрий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Барриос Вилмар
|3
|1
|2.
|Ракицкий Ярослав
|1
|1
|3.
|Караваев Вячеслав
|2
|0
|4.
|Азмун Сердар
|2
|0
|5.
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|6.
|Малком Филипе
|1
|0
|7.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Урал
|50% (3)
|16.67% (1)
|0
|0
|33.33% (2)
|0
|Зенит
|0
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
Предыдущие игры
Урал Последние 20 матчей: + = -Волга Ульяновск 0:3 Урал Урал 3:1 Химки Сочи 0:0 Урал Ростов 1:0 Урал
Зенит Последние 20 матчей: + = -Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов
Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит Зенит 2:1 Сочи Краснодар 2:4 Зенит Тамбов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Крылья Советов ЦСКА Москва 0:4 Зенит Зенит 0:4 Красково Зенит 7:1 Урал
Последние игры между собой
Урал: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 13
Зенит: победы: 13, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 4
|16
|2.
|Сочи
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|10 - 6
|15
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|4.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 6
|14
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|7.
|Ростов
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|4 - 5
|11
|8.
|Рубин
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|9.
|Ахмат
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|10.
|Урал
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|12.
|Тамбов
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 18
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 12
|2
Прогнозы на матч Урал - Зенит
Исход игры
Урал
2.4% (4)
Ничья
12.2% (20)
Зенит
85.4% (140)
Тотал 2.5
Больше
55% (88)
Меньше
45% (72)
Обе команды забьют
Да
60.63% (97)
Нет
39.38% (63)
Популярный счёт
1:2 Зенит
34.1% (56)
0:2 Зенит
23.8% (39)
1:3 Зенит
12.8% (21)
0:1 Зенит
9.1% (15)
1:1 Ничья
7.9% (13)
0:0 Ничья
2.4% (4)
2:2 Ничья
1.8% (3)
0:3 Зенит
1.8% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|11.50
|1.02
|4.70
|1.17
|3.90
|1.25
|2.44
|1.60
|2.17
|1.74
|1.90
|1.96
|1.55
|2.44
|1.29
|3.60
|1.22
|4.30
|1.08
|6.90
|1.07
|7.50
|—
|—
|—
|—
|15.75
|1.02
|14.50
|1.02
|5.00
|1.18
|4.05
|1.25
|2.55
|1.64
|—
|—
|1.91
|1.91
|1.58
|2.41
|1.31
|3.52
|1.23
|4.30
|1.10
|7.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|10.16
|1.04
|9.29
|1.05
|3.98
|1.22
|3.22
|1.34
|2.15
|1.74
|—
|—
|1.69
|2.22
|1.45
|2.78
|1.20
|4.13
|1.15
|4.63
|1.06
|8.58
|1.05
|9.29
|1.01
|15.76
|1.01
|16.15