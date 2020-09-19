  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Урал
 
Позже

Стадион:
Зенит
1
Помазун
Илья
15
Кулаков
Денис
4
Страндберг
Стефан
93
Герасимов
Алексей
35
Золотов
Николай
21
Подберёзкин
Вячеслав
18
Йовичич
Бранко
10
Бикфалви
Эрик
19
Мишкич
Даниэль
58
Эль
Кабир
Отман
20
Панюков
Андрей
41
Кержаков
Михаил
15
Караваев
Вячеслав
6
Ловрен
Деян
3
Дуглас
Сантос
4
Круговой
Данил
8
Малком
Филипе
27
Оздоев
Магомед
5
Барриос
Вилмар
17
Мостовой
Андрей
7
Азмун
Сердар
22
Дзюба
Артём
Урал
4-5-1
Зенит
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 3 (2) 0.43
2. Страндберг Стефан 1 0.14
3. Подберёзкин Вячеслав 1 0.14
4. Егорычев Андрей 1 0.14
5. Эль Кабир Отман 0 0
6. Ефремов Дмитрий 0 0
Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Азмун Сердар 4 0.57
2. Дзюба Артём 2 0.29
3. Ерохин Александр 2 0.29
4. Дуглас Сантос 1 0.14
5. Дриусси Себастьян 1 0.14
6. Малком Филипе 1 0.14
7. Мостовой Андрей 1 0.14
8. Ловрен Деян 1 0.14
9. Караваев Вячеслав 0 0
10. Жирков Юрий 0 0
11. Круговой Данил 0 0

Карточки

Урал
# Игрок      
1. Емельянов Роман 1 1
2. Кулаков Денис 2 0
3. Бикфалви Эрик 2 0
4. Рыков Владимир 2 0
5. Араторе Марко 2 0
6. Помазун Илья 2 0
7. Егорычев Андрей 2 0
8. Годзюр Ярослав 1 0
9. Панюков Андрей 1 0
10. Ароян Вараздат 1 0
11. Евсеев Алексей 1 0
12. Подберёзкин Вячеслав 1 0
13. Мишкич Даниэль 1 0
14. Ефремов Дмитрий 1 0
Зенит
# Игрок      
1. Барриос Вилмар 3 1
2. Ракицкий Ярослав 1 1
3. Караваев Вячеслав 2 0
4. Азмун Сердар 2 0
5. Дриусси Себастьян 1 0
6. Малком Филипе 1 0
7. Ригони Эмилиано 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Урал 50% (3) 16.67% (1) 0 0 33.33% (2) 0
 Зенит 0 30.77% (4) 15.38% (2) 7.69% (1) 23.08% (3) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Урал Последние 20 матчей: + = -
Волга Ульяновск 0:3 Урал Урал 3:1 Химки Сочи 0:0 Урал Ростов 1:0 Урал
Урал 1:0 Краснодар Урал 1:1 Локомотив Москва Рубин 1:1 Урал Урал 0:2 Динамо Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Урал 1:3 Химки Урал 1:3 Арсенал Тула Краснодар 3:0 Урал Урал 2:1 Динамо Москва Уфа 1:1 Урал Оренбург 0:3 Урал Урал 2:1 Тамбов Шинник 0:2 Урал Урал 1:2 Рубин Зенит 7:1 Урал Сочи 2:0 Урал
Зенит Последние 20 матчей: + = -
Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов
Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит Зенит 2:1 Сочи Краснодар 2:4 Зенит Тамбов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Крылья Советов ЦСКА Москва 0:4 Зенит Зенит 0:4 Красково Зенит 7:1 Урал

Последние игры между собой

Урал: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 13
Зенит: победы: 13, ничьи: 1, поражения: 0
Зенит 7:1 Урал Премьер-лига Урал 1:3 Зенит Премьер-лига Урал 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 4:1 Урал Премьер-лига
Зенит 2:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 Урал Премьер-лига Урал 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Урал Премьер-лига Урал 1:4 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Урал Премьер-лига Урал 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Урал Премьер-лига Урал 1:2 Зенит Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 5 1 1 13 - 4 16
2. Сочи Заявка 7 4 3 0 10 - 6 15
3. Спартак Москва Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
4. Краснодар Заявка 8 4 2 2 17 - 6 14
5. ЦСКА Москва Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
6. Динамо Москва Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
7. Ростов Заявка 7 3 2 2 4 - 5 11
8. Рубин Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
9. Ахмат Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
10. Урал Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
11. Локомотив Москва Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
12. Тамбов Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
13. Уфа Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
14. Арсенал Тула Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
15. Химки Заявка 8 0 3 5 7 - 18 3
16. Ротор Заявка 7 0 2 5 3 - 12 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 сентября 2020, осталось 8 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 163
    Урал 2.5% (4)
    X 11.7% (19)
    Зенит 85.9% (140)
    Все прогнозы
    1.75 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    Зенит
    9.80
    5.70
    1.38
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Урал - Зенит

    Исход игры
    Урал
    2.4% (4)
    Ничья
    12.2% (20)
    Зенит
    85.4% (140)
    Тотал 2.5
    Больше
    55% (88)
    Меньше
    45% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    60.63% (97)
    Нет
    39.38% (63)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    34.1% (56)
    0:2 Зенит
    23.8% (39)
    1:3 Зенит
    12.8% (21)
    0:1 Зенит
    9.1% (15)
    1:1 Ничья
    7.9% (13)
    0:0 Ничья
    2.4% (4)
    2:2 Ничья
    1.8% (3)
    0:3 Зенит
    1.8% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Урал - Зенит онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Олимп Матчи АПЛ

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    8.50 5.00 1.41
    8.40 5.50 1.37
    9.80 5.70 1.38
    5.96 4.39 1.53

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    11.50 1.02 4.70 1.17 3.90 1.25 2.44 1.60 2.17 1.74 1.90 1.96 1.55 2.44 1.29 3.60 1.22 4.30 1.08 6.90 1.07 7.50
    15.75 1.02 14.50 1.02 5.00 1.18 4.05 1.25 2.55 1.64 1.91 1.91 1.58 2.41 1.31 3.52 1.23 4.30 1.10 7.40
    10.16 1.04 9.29 1.05 3.98 1.22 3.22 1.34 2.15 1.74 1.69 2.22 1.45 2.78 1.20 4.13 1.15 4.63 1.06 8.58 1.05 9.29 1.01 15.76 1.01 16.15
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    2.31 1.61 1.55 2.44 1.20 4.50
    3.68 1.28 2.50 1.53 1.63 2.28 1.25 3.95 1.16 5.20
    3.17 1.35 2.18 1.72 1.52 2.57 1.16 4.53 1.11 5.16 1.02 12.74 1.02 13.46
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.35 1.28 2.01 1.75 1.50 2.48 1.31 3.30
    5.05 1.17 3.64 1.28 1.98 1.83 1.48 2.65 1.30 3.52

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.94 1.86
    1.86 1.91
    Букмекер Да Нет
    4.90 1.21
    Букмекер Да Нет
    3.50 1.31
    Рейтинг букмекеров
    1
    Бонус: 5 000 ₽
    Обзор
    Играть
    2
    Бонус: 15 000 ₽
    Обзор
    Играть
    3
    Бонус: 5 000 ₽
    Обзор
    Играть
    4
    Бонус: 10 000 ₽
    Обзор
    Играть
    5
    Бонус: 1 000 ₽
    Обзор
    Играть
    6
    Бонус: 19 500 ₽
    Обзор
    Играть
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный