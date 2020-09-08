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Урал
 
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Стадион:
Зенит

Бомбардиры внутри турнира

Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 3 (2) 0.43
2. Страндберг Стефан 1 0.14
3. Подберёзкин Вячеслав 1 0.14
4. Егорычев Андрей 1 0.14
5. Эль Кабир Отман 0 0
6. Ефремов Дмитрий 0 0
Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Азмун Сердар 4 0.57
2. Дзюба Артём 2 0.29
3. Ерохин Александр 2 0.29
4. Дуглас Сантос 1 0.14
5. Дриусси Себастьян 1 0.14
6. Малком Филипе 1 0.14
7. Мостовой Андрей 1 0.14
8. Ловрен Деян 1 0.14
9. Караваев Вячеслав 0 0
10. Жирков Юрий 0 0
11. Круговой Данил 0 0

Карточки

Урал
# Игрок      
1. Емельянов Роман 1 1
2. Кулаков Денис 2 0
3. Бикфалви Эрик 2 0
4. Рыков Владимир 2 0
5. Араторе Марко 2 0
6. Помазун Илья 2 0
7. Егорычев Андрей 2 0
8. Годзюр Ярослав 1 0
9. Панюков Андрей 1 0
10. Ароян Вараздат 1 0
11. Евсеев Алексей 1 0
12. Подберёзкин Вячеслав 1 0
13. Мишкич Даниэль 1 0
14. Ефремов Дмитрий 1 0
Зенит
# Игрок      
1. Барриос Вилмар 3 1
2. Ракицкий Ярослав 1 1
3. Караваев Вячеслав 2 0
4. Азмун Сердар 2 0
5. Дриусси Себастьян 1 0
6. Малком Филипе 1 0
7. Ригони Эмилиано 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Урал 50% (3) 16.67% (1) 0 0 33.33% (2) 0
 Зенит 0 30.77% (4) 15.38% (2) 7.69% (1) 23.08% (3) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Урал Последние 20 матчей: + = -
Волга Ульяновск 0:3 Урал Урал 3:1 Химки Сочи 0:0 Урал Ростов 1:0 Урал
Урал 1:0 Краснодар Урал 1:1 Локомотив Москва Рубин 1:1 Урал Урал 0:2 Динамо Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Урал 1:3 Химки Урал 1:3 Арсенал Тула Краснодар 3:0 Урал Урал 2:1 Динамо Москва Уфа 1:1 Урал Оренбург 0:3 Урал Урал 2:1 Тамбов Шинник 0:2 Урал Урал 1:2 Рубин Зенит 7:1 Урал Сочи 2:0 Урал
Зенит Последние 20 матчей: + = -
Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов
Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит Зенит 2:1 Сочи Краснодар 2:4 Зенит Тамбов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Крылья Советов ЦСКА Москва 0:4 Зенит Зенит 0:4 Красково Зенит 7:1 Урал

Последние игры между собой

Урал: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 13
Зенит: победы: 13, ничьи: 1, поражения: 0
Зенит 7:1 Урал Премьер-лига Урал 1:3 Зенит Премьер-лига Урал 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 4:1 Урал Премьер-лига
Зенит 2:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 Урал Премьер-лига Урал 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Урал Премьер-лига Урал 1:4 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Урал Премьер-лига Урал 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Урал Премьер-лига Урал 1:2 Зенит Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 5 1 1 13 - 4 16
2. Сочи Заявка 7 4 3 0 10 - 6 15
3. Спартак Москва Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
4. ЦСКА Москва Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
5. Динамо Москва Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
6. Ростов Заявка 7 3 2 2 4 - 5 11
7. Краснодар Заявка 7 3 2 2 10 - 4 11
8. Рубин Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
9. Ахмат Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
10. Урал Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
11. Локомотив Москва Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
12. Тамбов Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
13. Уфа Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
14. Арсенал Тула Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
15. Химки Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
16. Ротор Заявка 7 0 2 5 3 - 12 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 сентября 2020, осталось 2 дня 14 часов 28 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 58
    Урал 1.7% (1)
    X 19% (11)
    Зенит 79.3% (46)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    Зенит
    7.90
    5.05
    1.48
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Урал - Зенит

    Исход игры
    Урал
    1.7% (1)
    Ничья
    19% (11)
    Зенит
    79.3% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.88% (29)
    Меньше
    49.12% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    63.16% (36)
    Нет
    36.84% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    32.8% (19)
    0:2 Зенит
    22.4% (13)
    1:3 Зенит
    13.8% (8)
    1:1 Ничья
    12.1% (7)
    0:1 Зенит
    8.6% (5)
    0:0 Ничья
    3.4% (2)
    2:2 Ничья
    3.4% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    7.20 4.70 1.45
    7.90 4.90 1.42
    7.80 5.05 1.48
    5.96 4.39 1.53

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    11.00 1.02 4.40 1.18 3.70 1.28 2.33 1.64 2.08 1.79 1.83 2.04 1.52 2.55 1.27 3.80 1.20 4.50 1.07 7.40 1.06 8.00
    14.50 1.02 13.00 1.03 4.55 1.21 3.60 1.30 2.38 1.72 1.79 2.05 1.51 2.60 1.26 3.94 1.20 4.75 1.08 8.50
    10.16 1.04 9.29 1.05 3.98 1.22 3.22 1.34 2.15 1.74 1.69 2.22 1.45 2.78 1.20 4.13 1.15 4.63 1.06 8.58 1.05 9.29 1.01 15.76 1.01 16.15
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    2.33 1.60 1.57 2.41 1.21 4.40
    3.52 1.30 2.36 1.59 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.60
    3.17 1.35 2.18 1.72 1.52 2.57 1.16 4.53 1.11 5.16 1.02 12.74 1.02 13.46
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.40 1.29 1.92 1.83 1.44 2.70
    4.75 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.83 1.97
    1.86 1.91
    Букмекер Да Нет
    4.70 1.20
    Букмекер Да Нет
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