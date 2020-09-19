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Боруссия Д
 
Позже

Стадион:
Боруссия М
1
Бюрки
Роман
16
Аканджи
Мануэль
15
Хуммельс
Матс
23
Джан
Эмре
24
Мёнье
Тома
28
Витсель
Аксель
22
Беллингхем
Джуд
10
Азар
Торган
7
Санчо
Джедон
32
Джованни
Рейна
9
Холанн
Эрлинг
1
Зоммер
Янн
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
18
Лайнер
Штефан
6
Крамер
Кристоф
32
Нойхаус
Флориан
17
Вендт
Оскар
11
Вольф
Ханнес
13
Штиндль
Ларс
23
Хофманн
Йонас
Боруссия Д
3-4-2-1
Боруссия М
3-4-3

Предыдущие игры

Боруссия Д Последние 20 матчей: + = -
Дуйсбург 0:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам Боруссия Д 1:3 Бохум Боруссия Д 1:1 Падерборн
Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Дуйсбург 1:5 Боруссия Д Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д Австрия Вена 2:11 Боруссия Д Альтах 0:6 Боруссия Д Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 0:2 Майнц Фортуна 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:0 Герта Падерборн 1:6 Боруссия Д Боруссия Д 0:1 Бавария Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Шальке 04 ПСЖ 2:0 Боруссия Д Боруссия М 1:2 Боруссия Д
Боруссия М Последние 20 матчей: + = -
Обернойланд 0:8 Боруссия М ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М Боруссия М 0:2 Гройтер Фюрт Падерборн 0:2 Боруссия М
Боруссия М 4:0 Дуйсбург Боруссия М 4:0 Ферль Боруссия М 2:1 Герта Падерборн 1:3 Боруссия М Боруссия М 3:0 Вольфсбург Бавария 2:1 Боруссия М Фрайбург 1:0 Боруссия М Боруссия М 4:1 Унион Берлин Вердер 0:0 Боруссия М Боруссия М 1:3 Байер Л Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Боруссия М 2:1 Кёльн Боруссия М 1:2 Боруссия Д Аугсбург 2:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Фортуна 1:4 Боруссия М

Последние игры между собой

Боруссия Д: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Боруссия М: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Боруссия М 1:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:1 Боруссия М Кубок Боруссия Д 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:2 Боруссия Д Бундеслига
Боруссия Д 2:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 6:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия Д 1:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия М 1:0 Боруссия Д Телеком Кап Боруссия М 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 5:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия Д 2:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:1 Боруссия Д Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 1 1 0 0 8 - 0 3
2. Герта Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Аугсбург Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Хоффенхайм Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Фрайбург Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Арминия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Байер Л Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вольфсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Майнц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. РБ Лейпциг Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Боруссия Д Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Боруссия М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кёльн Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Штуттгарт Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Унион Берлин Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Вердер Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18. Шальке 04 Заявка 1 0 0 1 0 - 8 0
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей портала LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 1-го тура немецкой Бундеслиги, в котором дортмундская "Боруссия" сыграет дома с мёнхенгладбахской "Боруссией".
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
Прогнозы 154
Боруссия Д 94.2% (145)
X 3.9% (6)
Боруссия М 1.9% (3)
Все прогнозы
1.68 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия Д
Ничья
Боруссия М
1.73
4.35
5.56
Все Коэффициенты
Новости

Прогнозы на матч Боруссия Д - Боруссия М

Исход игры
Боруссия Д
94.2% (145)
Ничья
3.9% (6)
Боруссия М
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
81.05% (124)
Меньше
18.95% (29)
Обе команды забьют
Да
82.35% (126)
Нет
17.65% (27)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
51.3% (79)
3:1 Боруссия Д
20.1% (31)
2:0 Боруссия Д
10.4% (16)
1:0 Боруссия Д
6.5% (10)
3:2 Боруссия Д
3.9% (6)
2:2 Ничья
2.6% (4)
1:1 Ничья
1.3% (2)
1:2 Боруссия М
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.63 4.35 4.80
1.69 4.00 5.10
1.73 4.35 5.20
1.68 4.45 4.33
1.67 4.08 5.56

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.00 1.02 4.40 1.18 3.70 1.28 2.35 1.66 2.08 1.82 1.83 2.04 1.85 2.02 1.52 2.55 1.27 3.80 1.20 4.60 1.07 7.40 1.06 8.20 1.02 11.00
12.50 1.00 11.50 1.01 4.50 1.19 3.64 1.28 2.38 1.72 1.78 2.04 1.49 2.54 1.24 3.72 1.16 4.25 1.05 7.20 1.04 7.80 1.00 11.00
13.83 1.02 12.99 1.03 5.34 1.12 4.59 1.17 2.84 1.44 2.27 1.67 1.77 2.11 1.44 2.83 1.31 3.43 1.14 4.98 1.11 5.53 1.04 10.70 1.04 10.70
4.68 1.22 2.72 1.51 2.26 1.70 2.02 1.88 1.76 2.16 1.61 2.46 1.49 2.74 1.52 2.69 1.18 5.34 1.11 7.93
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.35 1.60 1.57 2.40 1.21 4.40
3.52 1.30 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55
3.82 1.25 2.77 1.46 1.75 2.14 1.31 3.42 1.20 4.26 1.06 8.96 1.05 9.74
2.98 1.44 2.36 1.65 1.82 2.11 1.57 2.54 1.39 3.23
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.89 1.85 1.44 2.70 1.30 3.35
4.75 1.18 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.26
1.51 2.55
Букмекер Да Нет
4.10 1.23
Букмекер Да Нет
3.00 1.39
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