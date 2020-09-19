Боруссия Д

—

Приветствую всех посетителей портала LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 1-го тура немецкой Бундеслиги, в котором дортмундская "Боруссия" сыграет дома с мёнхенгладбахской "Боруссией".

Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!