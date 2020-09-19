Боруссия Д
Позже
Стадион: Сигнал Идуна Парк
Боруссия М
23
Джан
Эмре
24
Мёнье
Тома
10
Азар
Торган
30
Эльведи
Нико
17
Вендт
Оскар
11
Вольф
Ханнес
13
Штиндль
Ларс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Джан ЭмреЗащитник
-
24 Мёнье ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Азар ТорганПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Хитц MapвинВратарь
- Полузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
-
27 Вольф МариусПолузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Фавр Люсьен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Вендт ОскарПолузащитник
-
11 Вольф ХаннесНападающий
-
13 Штиндль ЛарсНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Райтц РоккоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанНападающий
-
10 Тюрам МаркусНападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Предыдущие игры
Боруссия Д Последние 20 матчей: + = -Дуйсбург 0:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам Боруссия Д 1:3 Бохум Боруссия Д 1:1 Падерборн
Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Дуйсбург 1:5 Боруссия Д Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д Австрия Вена 2:11 Боруссия Д Альтах 0:6 Боруссия Д Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 0:2 Майнц Фортуна 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:0 Герта Падерборн 1:6 Боруссия Д Боруссия Д 0:1 Бавария Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Шальке 04 ПСЖ 2:0 Боруссия Д Боруссия М 1:2 Боруссия Д
Боруссия М Последние 20 матчей: + = -Обернойланд 0:8 Боруссия М ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М Боруссия М 0:2 Гройтер Фюрт Падерборн 0:2 Боруссия М
Боруссия М 4:0 Дуйсбург Боруссия М 4:0 Ферль Боруссия М 2:1 Герта Падерборн 1:3 Боруссия М Боруссия М 3:0 Вольфсбург Бавария 2:1 Боруссия М Фрайбург 1:0 Боруссия М Боруссия М 4:1 Унион Берлин Вердер 0:0 Боруссия М Боруссия М 1:3 Байер Л Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Боруссия М 2:1 Кёльн Боруссия М 1:2 Боруссия Д Аугсбург 2:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Фортуна 1:4 Боруссия М
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Боруссия М: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Боруссия Д 2:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 6:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия Д 1:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия М 1:0 Боруссия Д Телеком Кап Боруссия М 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 5:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия Д 2:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:1 Боруссия Д Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|8 - 0
|3
|2.
|Герта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Арминия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Байер Л
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Майнц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Боруссия Д
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кёльн
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Вердер
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 8
|0
Прогнозы на матч Боруссия Д - Боруссия М
Исход игры
Боруссия Д
94.2% (145)
Ничья
3.9% (6)
Боруссия М
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
81.05% (124)
Меньше
18.95% (29)
Обе команды забьют
Да
82.35% (126)
Нет
17.65% (27)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
51.3% (79)
3:1 Боруссия Д
20.1% (31)
2:0 Боруссия Д
10.4% (16)
1:0 Боруссия Д
6.5% (10)
3:2 Боруссия Д
3.9% (6)
2:2 Ничья
2.6% (4)
1:1 Ничья
1.3% (2)
1:2 Боруссия М
1.3% (2)
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|11.00
|1.02
|4.40
|1.18
|3.70
|1.28
|—
|—
|2.35
|1.66
|2.08
|1.82
|1.83
|2.04
|1.85
|2.02
|1.52
|2.55
|—
|—
|1.27
|3.80
|1.20
|4.60
|1.07
|7.40
|1.06
|8.20
|1.02
|11.00
|—
|—
|12.50
|1.00
|11.50
|1.01
|4.50
|1.19
|3.64
|1.28
|—
|—
|2.38
|1.72
|—
|—
|1.78
|2.04
|—
|—
|1.49
|2.54
|—
|—
|1.24
|3.72
|1.16
|4.25
|1.05
|7.20
|1.04
|7.80
|1.00
|11.00
|—
|—
|13.83
|1.02
|12.99
|1.03
|5.34
|1.12
|4.59
|1.17
|—
|—
|2.84
|1.44
|—
|—
|2.27
|1.67
|—
|—
|1.77
|2.11
|—
|—
|1.44
|2.83
|1.31
|3.43
|1.14
|4.98
|1.11
|5.53
|1.04
|10.70
|1.04
|10.70
|—
|—
|—
|—
|4.68
|1.22
|—
|—
|2.72
|1.51
|2.26
|1.70
|2.02
|1.88
|1.76
|2.16
|1.61
|2.46
|1.49
|2.74
|1.52
|2.69
|—
|—
|1.18
|5.34
|—
|—
|1.11
|7.93
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.35
|1.60
|—
|—
|1.57
|2.40
|—
|—
|1.21
|4.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.52
|1.30
|—
|—
|2.36
|1.59
|—
|—
|1.58
|2.38
|—
|—
|1.22
|4.30
|1.15
|5.55
|—
|—
|—
|—
|3.82
|1.25
|—
|—
|2.77
|1.46
|—
|—
|1.75
|2.14
|—
|—
|1.31
|3.42
|1.20
|4.26
|1.06
|8.96
|1.05
|9.74
|—
|—
|2.98
|1.44
|2.36
|1.65
|1.82
|2.11
|1.57
|2.54
|1.39
|3.23
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—