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Боруссия Д
 
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Стадион:
Боруссия М

Предыдущие игры

Боруссия Д Последние 20 матчей: + = -
Дуйсбург 0:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам Боруссия Д 1:3 Бохум Боруссия Д 1:1 Падерборн
Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Дуйсбург 1:5 Боруссия Д Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д Австрия Вена 2:11 Боруссия Д Альтах 0:6 Боруссия Д Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 0:2 Майнц Фортуна 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:0 Герта Падерборн 1:6 Боруссия Д Боруссия Д 0:1 Бавария Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Шальке 04 ПСЖ 2:0 Боруссия Д Боруссия М 1:2 Боруссия Д
Боруссия М Последние 20 матчей: + = -
Обернойланд 0:8 Боруссия М ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М Боруссия М 0:2 Гройтер Фюрт Падерборн 0:2 Боруссия М
Боруссия М 4:0 Дуйсбург Боруссия М 4:0 Ферль Боруссия М 2:1 Герта Падерборн 1:3 Боруссия М Боруссия М 3:0 Вольфсбург Бавария 2:1 Боруссия М Фрайбург 1:0 Боруссия М Боруссия М 4:1 Унион Берлин Вердер 0:0 Боруссия М Боруссия М 1:3 Байер Л Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Боруссия М 2:1 Кёльн Боруссия М 1:2 Боруссия Д Аугсбург 2:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Фортуна 1:4 Боруссия М

Последние игры между собой

Боруссия Д: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Боруссия М: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Боруссия М 1:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:1 Боруссия М Кубок Боруссия Д 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:2 Боруссия Д Бундеслига
Боруссия Д 2:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 6:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия Д 1:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия М 1:0 Боруссия Д Телеком Кап Боруссия М 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 5:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия Д 2:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:1 Боруссия Д Бундеслига
Команда И В Н П Г О
1. Байер Л 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Вольфсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Майнц 0 0 0 0 0 - 0 0
4. РБ Лейпциг 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Боруссия Д 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Боруссия М 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Хоффенхайм 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Кёльн 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Фрайбург 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вердер 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Унион Берлин 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Аугсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Герта 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Штуттгарт 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Арминия 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Айнтрахт Фр 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Бавария 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Шальке 04 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Боруссия М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 сентября 2020, осталось 2 дня 17 часов 28 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 53
    Боруссия Д 92.5% (49)
    X 5.7% (3)
    Боруссия М 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Боруссия М
    1.68
    4.60
    5.50
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Боруссия Д - Боруссия М

    Исход игры
    Боруссия Д
    92.5% (49)
    Ничья
    5.7% (3)
    Боруссия М
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (39)
    Меньше
    25% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    78.85% (41)
    Нет
    21.15% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    50.9% (27)
    3:1 Боруссия Д
    17% (9)
    2:0 Боруссия Д
    13.2% (7)
    1:0 Боруссия Д
    7.5% (4)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.65 4.05 5.00
    1.64 4.60 4.60
    1.67 4.60 5.50
    1.68 4.45 4.33
    1.64 4.40 5.05

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    5.70 1.12 5.00 1.16 2.80 1.44 2.28 1.68 1.96 1.90 1.77 2.12 1.42 2.85 1.31 3.45 1.14 5.20 1.11 5.90 1.03 9.90
    5.45 1.11 4.75 1.16 2.74 1.43 2.20 1.67 1.81 2.22 1.42 2.88 1.30 3.40 1.12 5.35 1.09 5.90 1.01 10.00
    13.83 1.02 12.99 1.03 5.34 1.12 4.59 1.17 2.84 1.44 2.27 1.67 1.77 2.11 1.44 2.83 1.31 3.43 1.14 4.98 1.11 5.53 1.04 10.70 1.04 10.70
    6.70 1.13 2.89 1.45 2.59 1.55 2.28 1.69 1.97 1.93 1.76 2.15 1.59 2.47 1.30 3.74 1.12 7.27
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    2.80 1.42 1.72 2.12 1.30 3.50
    4.05 1.24 2.79 1.44 1.74 2.09 1.32 3.38 1.21 4.40
    3.82 1.25 2.77 1.46 1.75 2.14 1.31 3.42 1.20 4.26 1.06 8.96 1.05 9.74
    3.53 1.33 2.83 1.47 2.05 1.85 1.72 2.22 1.50 2.72
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.20 1.63 1.63 2.18 1.38 2.90
    5.80 1.14 4.25 1.22 2.19 1.68 1.63 2.28 1.38 3.04

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.51 2.55
    1.51 2.55
    Букмекер Да Нет
    3.50 1.30
    Букмекер Да Нет
    2.60 1.50
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