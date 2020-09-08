Боруссия Д
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Стадион: Сигнал Идуна Парк
Боруссия М
Предыдущие игры
Боруссия Д Последние 20 матчей: + = -Дуйсбург 0:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам Боруссия Д 1:3 Бохум Боруссия Д 1:1 Падерборн
Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Дуйсбург 1:5 Боруссия Д Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д Австрия Вена 2:11 Боруссия Д Альтах 0:6 Боруссия Д Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 0:2 Майнц Фортуна 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:0 Герта Падерборн 1:6 Боруссия Д Боруссия Д 0:1 Бавария Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Шальке 04 ПСЖ 2:0 Боруссия Д Боруссия М 1:2 Боруссия Д
Боруссия М Последние 20 матчей: + = -Обернойланд 0:8 Боруссия М ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М Боруссия М 0:2 Гройтер Фюрт Падерборн 0:2 Боруссия М
Боруссия М 4:0 Дуйсбург Боруссия М 4:0 Ферль Боруссия М 2:1 Герта Падерборн 1:3 Боруссия М Боруссия М 3:0 Вольфсбург Бавария 2:1 Боруссия М Фрайбург 1:0 Боруссия М Боруссия М 4:1 Унион Берлин Вердер 0:0 Боруссия М Боруссия М 1:3 Байер Л Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Боруссия М 2:1 Кёльн Боруссия М 1:2 Боруссия Д Аугсбург 2:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Фортуна 1:4 Боруссия М
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Боруссия М: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Боруссия Д 2:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 6:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия Д 1:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия М 1:0 Боруссия Д Телеком Кап Боруссия М 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 5:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия Д 2:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:1 Боруссия Д Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Кёльн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Унион Берлин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Штуттгарт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Арминия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Айнтрахт Фр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Шальке 04
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Прогнозы на матч Боруссия Д - Боруссия М
Исход игры
Боруссия Д
92.5% (49)
Ничья
5.7% (3)
Боруссия М
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
75% (39)
Меньше
25% (13)
Обе команды забьют
Да
78.85% (41)
Нет
21.15% (11)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
50.9% (27)
3:1 Боруссия Д
17% (9)
2:0 Боруссия Д
13.2% (7)
1:0 Боруссия Д
7.5% (4)
1:1 Ничья
3.8% (2)
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|—
|—
|5.70
|1.12
|5.00
|1.16
|2.80
|1.44
|—
|—
|2.28
|1.68
|1.96
|1.90
|1.77
|2.12
|—
|—
|1.42
|2.85
|1.31
|3.45
|1.14
|5.20
|1.11
|5.90
|1.03
|9.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.45
|1.11
|4.75
|1.16
|2.74
|1.43
|—
|—
|2.20
|1.67
|—
|—
|1.81
|2.22
|—
|—
|1.42
|2.88
|1.30
|3.40
|1.12
|5.35
|1.09
|5.90
|1.01
|10.00
|—
|—
|13.83
|1.02
|12.99
|1.03
|5.34
|1.12
|4.59
|1.17
|2.84
|1.44
|—
|—
|2.27
|1.67
|—
|—
|1.77
|2.11
|—
|—
|1.44
|2.83
|1.31
|3.43
|1.14
|4.98
|1.11
|5.53
|1.04
|10.70
|1.04
|10.70
|—
|—
|—
|—
|6.70
|1.13
|—
|—
|2.89
|1.45
|2.59
|1.55
|2.28
|1.69
|1.97
|1.93
|1.76
|2.15
|1.59
|2.47
|—
|—
|1.30
|3.74
|—
|—
|1.12
|7.27
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.80
|1.42
|—
|—
|1.72
|2.12
|—
|—
|1.30
|3.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.05
|1.24
|—
|—
|2.79
|1.44
|—
|—
|1.74
|2.09
|—
|—
|1.32
|3.38
|1.21
|4.40
|—
|—
|—
|—
|3.82
|1.25
|—
|—
|2.77
|1.46
|—
|—
|1.75
|2.14
|—
|—
|1.31
|3.42
|1.20
|4.26
|1.06
|8.96
|1.05
|9.74
|—
|—
|3.53
|1.33
|2.83
|1.47
|2.05
|1.85
|1.72
|2.22
|1.50
|2.72
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—