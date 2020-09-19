Первый тайм

47' Команда Айнтрахт Фр играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Арминия

44' Лукоки Андерсон не смог попасть в створ ударом издали

43' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Камада Даити из команды Айнтрахт Фр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

39' Притль Мануэль нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

36' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Дост Бас получил желтую карточку от судьи

33' Удар от ворот произведет Арминия

32' Отличные скиллы показывает Андре Силва , обводя своих соперников

32' ШАНС! Андре Силва вышел один на один с голкипером...

31' Клос Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Лукоки Андерсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Отличные скиллы показывает Андре Силва , обводя своих соперников

29' Роде Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Хартель Марсель из команды Арминия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

28' Ортега Штефан взял и забрал мяч на выходе

28' Игрок команды Айнтрахт Фр делает подачу, но она была перехвачена.

27' Лукоки Андерсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Суку Себио не смог попасть в створ ударом издали

25' Арминия имеет хороший шанс забить.

25' Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Игрок из команды Арминия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

24' Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Арминия имеет хороший шанс забить.

23' Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Удар от ворот произведет Арминия

22' ШАНС! Да Коста Данни нанес удар с лета, но не попал по воротам!

22' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Пипер Амос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Бруннер Седрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Пипер Амос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Бруннер Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Пипер Амос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Бруннер Седрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Пипер Амос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Кордова Серхио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Ортега Штефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Удар от ворот произведет Арминия

14' Матч возобновлен

13' Ох, нехорошо это выглядит. Де Медина Натан получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Арминия

9' Кор Доминик решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

9' Матч возобновлен

8' Ох, нехорошо это выглядит. Роде Себастьян получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Роде Себастьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Де Медина Натан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

7' Отличные скиллы показывает Камада Даити , обводя своих соперников

5' Кордова Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Да Коста Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Удар от ворот произведет Арминия

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Арминия начинает с центра поля