Айнтрахт Фр
1:1
Конец матча
Стадион: Deutsche Bank Park
Арминия
7' Желтая карточкаДе Медина Натан
33' Желтая карточкаДост Бас
0:1
51' ГолСуку Себио
55' Желтая карточкаБаркок Аймен
1:1
62' ГолАндре Силва
70' Желтая карточкаБруннер Седрик
28
Кор
Доминик
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
33
Андре
Силва
9
Дост
Бас
17
Суку
Себио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
-
9 Дост БасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
27 Баркок АйменПолузащитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
-
11 Цубер СтивенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ахе РагнарНападающий
-
35 Lucas Melo
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Суку СебиоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
-
36 Шипплок СвенНападающий
-
Главный тренер: Uwe Neuhaus
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
33'
51'
0:1
55'
62'
1:1
70'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
8 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 3
-
14 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Силва
|1
|1
|2.
|Дост Бас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суку Себио
|1
|1
|2.
|Кордова Серхио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дост Бас
|1
|0
|2.
|Баркок Аймен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бруннер Седрик
|1
|0
|2.
|Де Медина Натан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Айнтрахт Фр
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Арминия
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: + = -Мюнхен-1860 1:2 Айнтрахт Фр Аякс 2:1 Айнтрахт Фр ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Базель 1:0 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 1:1 Монако Айнтрахт Фр 3:2 Падерборн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Герта 1:4 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Фрайбург Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Айнтрахт Фр 0:3 Базель Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 Вердер Ред Булл Зальцбург 2:2 Айнтрахт Фр
Арминия Последние 20 матчей: + = -Рот-Вайсс Эссен 1:0 Арминия Гронинген 1:1 Арминия Арминия 3:2 Дуйсбург Штуттгарт 2:0 Арминия
Арминия 0:0 Фейеноорд Ферль 1:2 Арминия Арминия 1:1 Оснабрюк FC Preussen Espelkamp 0:5 Арминия Арминия 3:0 Хайденхайм Карлсруэ 3:3 Арминия Арминия 1:0 Дармштадт Арминия 4:0 Динамо Дрезден Зандхаузен 0:0 Арминия Арминия 1:1 Нюрнберг Хольштайн Киль 1:2 Арминия Гамбург 0:0 Арминия Арминия 1:1 Оснабрюк Штуттгарт 1:1 Арминия Арминия 1:0 Веен Висбаден Арминия 1:0 Ганновер 96
Последние игры между собой
Айнтрахт Фр: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Арминия: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|8 - 0
|3
|2.
|Герта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Арминия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Байер Л
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Майнц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Боруссия Д
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кёльн
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Вердер
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 8
|0
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:1 Арминия
Исход игры
Айнтрахт Фр
92.3% (144)
Ничья
5.8% (9)
Арминия
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
58.94% (89)
Меньше
41.06% (62)
Обе команды забьют
Да
61.59% (93)
Нет
38.41% (58)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
44.9% (70)
2:0 Айнтрахт Фр
23.1% (36)
1:0 Айнтрахт Фр
11.5% (18)
3:1 Айнтрахт Фр
7.1% (11)
1:1 Ничья
2.6% (4)
3:2 Айнтрахт Фр
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|5.30
|1.15
|11.00
|1.02
|—
|—
|2.10
|1.72
|—
|—
|3.85
|1.28
|—
|—
|1.22
|4.20
|2.11
|1.77
|1.82
|2.00
|—
|—
|1.40
|2.90
|1.25
|3.65
|1.08
|7.77
|1.07
|7.50
|1.02
|13.00
|—
|—
|—
|—
|12.75
|1.00
|11.50
|1.01
|—
|—
|4.75
|1.18
|—
|—
|3.68
|1.28
|—
|—
|2.39
|1.71
|—
|—
|1.80
|2.01
|—
|—
|1.50
|2.52
|1.24
|3.72
|1.18
|4.25
|1.06
|7.30
|1.04
|7.90
|—
|—
|—
|—
|11.89
|1.03
|10.70
|1.04
|—
|—
|4.60
|1.17
|—
|—
|3.82
|1.25
|—
|—
|2.47
|1.57
|—
|—
|1.95
|1.91
|—
|—
|1.59
|2.42
|1.31
|3.42
|1.23
|3.98
|1.09
|6.10
|1.07
|7.07
|1.02
|13.15
|1.02
|13.61
|—
|—
|—
|—
|2.64
|1.53
|2.13
|1.78
|1.84
|2.06
|1.54
|2.61
|1.41
|3.09
|2.48
|1.59
|2.05
|1.85
|1.61
|2.44
|1.58
|2.51
|1.23
|4.45
|—
|—
|1.22
|4.71
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.97
|1.82
|—
|—
|2.33
|1.60
|—
|—
|1.15
|5.30
|—
|—
|1.20
|4.40
|1.01
|15.00
|—
|—
|—
|—
|3.68
|1.28
|—
|—
|2.38
|1.58
|—
|—
|1.58
|2.38
|—
|—
|1.22
|4.30
|1.15
|5.55
|—
|—
|—
|—
|3.48
|1.30
|—
|—
|2.47
|1.57
|—
|—
|1.63
|2.34
|—
|—
|1.23
|3.99
|1.15
|4.85
|1.04
|10.70
|1.03
|11.89
|1.66
|2.30
|1.40
|3.10
|1.13
|6.38
|1.61
|2.41
|1.43
|2.93
|1.41
|3.11
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—