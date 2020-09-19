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Айнтрахт Фр
1:1
Конец матча

Стадион:
Арминия
0'
7' Желтая карточка
Де Медина Натан
33' Желтая карточка
Дост Бас
0:1
51' Гол
Суку Себио
55' Желтая карточка
Баркок Аймен
1:1
62' Гол
Андре Силва
70' Желтая карточка
Бруннер Седрик
90'+6
1
Трапп
Кевин
19
Абрахам
Давид
20
Хасебе
Макото
13
Хинтереггер
Мартин
24
Да
Коста
Данни
28
Кор
Доминик
17
Роде
Себастьян
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
33
Андре
Силва
9
Дост
Бас
1
Ортега
Штефан
15
Де
Медина
Натан
2
Пипер
Амос
6
Ван
дер
Хорн
Майк
23
Лукоки
Андерсон
8
Доан
Рицу
19
Притль
Мануэль
30
Хартель
Марсель
17
Суку
Себио
9
Клос
Фабиан
18
Кордова
Серхио
Айнтрахт Фр
3-4-1-2
Арминия
4-3-3

Ход матча

7'
 
Де Медина Натан
13'
 
Бруннер Седрик
Де Медина Натан
33'
Дост Бас
 
46'
Цубер Стивен
Кор Доминик
 
46'
Баркок Аймен
Да Коста Данни
 
51'
0:1
Суку Себио
(Кордова Серхио)
55'
Баркок Аймен
 
62'
Андре Силва
(Дост Бас)
1:1
70'
 
Бруннер Седрик
72'
 
Гебауэр Кристиан
Доан Рицу
73'
 
Кунце Фабиан
Суку Себио
73'
 
Лаурсен Якоб-Баррет
Лукоки Андерсон
77'
Ильзанкер Штефан
Роде Себастьян
 
81'
 
Шипплок Свен
Кордова Серхио
88'
Чендлер Тимоти
Камада Даити
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 3
  • 14 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Силва 1 1
2. Дост Бас 0 0
Арминия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суку Себио 1 1
2. Кордова Серхио 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Дост Бас 1 0
2. Баркок Аймен 1 0
Арминия
# Игрок      
1. Бруннер Седрик 1 0
2. Де Медина Натан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Айнтрахт Фр 0 0 0 0 100% (1) 0
 Арминия 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: + = -
Мюнхен-1860 1:2 Айнтрахт Фр Аякс 2:1 Айнтрахт Фр ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Базель 1:0 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 1:1 Монако Айнтрахт Фр 3:2 Падерборн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Герта 1:4 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Фрайбург Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Айнтрахт Фр 0:3 Базель Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 Вердер Ред Булл Зальцбург 2:2 Айнтрахт Фр
Арминия Последние 20 матчей: + = -
Рот-Вайсс Эссен 1:0 Арминия Гронинген 1:1 Арминия Арминия 3:2 Дуйсбург Штуттгарт 2:0 Арминия
Арминия 0:0 Фейеноорд Ферль 1:2 Арминия Арминия 1:1 Оснабрюк FC Preussen Espelkamp 0:5 Арминия Арминия 3:0 Хайденхайм Карлсруэ 3:3 Арминия Арминия 1:0 Дармштадт Арминия 4:0 Динамо Дрезден Зандхаузен 0:0 Арминия Арминия 1:1 Нюрнберг Хольштайн Киль 1:2 Арминия Гамбург 0:0 Арминия Арминия 1:1 Оснабрюк Штуттгарт 1:1 Арминия Арминия 1:0 Веен Висбаден Арминия 1:0 Ганновер 96

Последние игры между собой

Айнтрахт Фр: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Арминия: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Айнтрахт Фр 1:0 Арминия Кубок Арминия 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Арминия Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 1 1 0 0 8 - 0 3
2. Герта Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Аугсбург Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Хоффенхайм Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Фрайбург Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Арминия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Байер Л Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вольфсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Майнц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. РБ Лейпциг Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Боруссия Д Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Боруссия М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кёльн Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Штуттгарт Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Унион Берлин Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Вердер Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18. Шальке 04 Заявка 1 0 0 1 0 - 8 0
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Прогнозы 156
Айнтрахт Фр 92.3% (144)
X 5.8% (9)
Арминия 1.9% (3)
Все прогнозы
2.02 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:1 Арминия

Исход игры
Айнтрахт Фр
92.3% (144)
Ничья
5.8% (9)
Арминия
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
58.94% (89)
Меньше
41.06% (62)
Обе команды забьют
Да
61.59% (93)
Нет
38.41% (58)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
44.9% (70)
2:0 Айнтрахт Фр
23.1% (36)
1:0 Айнтрахт Фр
11.5% (18)
3:1 Айнтрахт Фр
7.1% (11)
1:1 Ничья
2.6% (4)
3:2 Айнтрахт Фр
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.63 4.20 5.00
6.30 1.22 14.00
1.88 4.15 4.55
1.65 4.27 4.79
2.46 2.07 7.01

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.30 1.15 11.00 1.02 2.10 1.72 3.85 1.28 1.22 4.20 2.11 1.77 1.82 2.00 1.40 2.90 1.25 3.65 1.08 7.77 1.07 7.50 1.02 13.00
12.75 1.00 11.50 1.01 4.75 1.18 3.68 1.28 2.39 1.71 1.80 2.01 1.50 2.52 1.24 3.72 1.18 4.25 1.06 7.30 1.04 7.90
11.89 1.03 10.70 1.04 4.60 1.17 3.82 1.25 2.47 1.57 1.95 1.91 1.59 2.42 1.31 3.42 1.23 3.98 1.09 6.10 1.07 7.07 1.02 13.15 1.02 13.61
2.64 1.53 2.13 1.78 1.84 2.06 1.54 2.61 1.41 3.09 2.48 1.59 2.05 1.85 1.61 2.44 1.58 2.51 1.23 4.45 1.22 4.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.97 1.82 2.33 1.60 1.15 5.30 1.20 4.40 1.01 15.00
3.68 1.28 2.38 1.58 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55
3.48 1.30 2.47 1.57 1.63 2.34 1.23 3.99 1.15 4.85 1.04 10.70 1.03 11.89
1.66 2.30 1.40 3.10 1.13 6.38 1.61 2.41 1.43 2.93 1.41 3.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.94 1.81 1.44 2.65 1.28 3.45
4.80 1.18 3.38 1.32 1.91 1.89 1.44 2.77 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.70 1.45
1.64 2.25
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.00 1.42
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