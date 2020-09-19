Второй тайм

96' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Шипплок Свен не смог попасть в створ ударом издали

95' Арминия имеет хороший шанс забить.

94' Пипер Амос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Арминия

90' Какой промах! Хинтереггер Мартин имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

90' Баркок Аймен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

89' Клос Фабиан из команды Арминия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

88' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Лаурсен Якоб-Баррет предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

83' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Пипер Амос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Игрок из команды Арминия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

76' Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Игрок команды Арминия совершает фол

72' Камада Даити оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

71' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Бруннер Седрик получил желтую карточку от судьи

70' Дост Бас из команды Айнтрахт Фр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

69' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Удар от ворот произведет Арминия

67' Удар от ворот произведет Арминия

66' Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Ох, нехорошо это выглядит. Лукоки Андерсон получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Ох, нехорошо это выглядит. Андре Силва получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Лукоки Андерсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Андре Силва на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Г О О О О О О Л - Андре Силва из команды Айнтрахт Фр с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

62' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Пипер Амос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Пипер Амос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Игрок из команды Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

56' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Ортега Штефан взял и забрал мяч на выходе

55' Баркок Аймен получил желтую карточку от судьи

54' Какой промах! Пипер Амос имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

53' Игрок команды Арминия делает подачу своему товарищу по команде.

51' Г О О О О Л - Суку Себио изменил счет на табло!

51' ШАНС! Суку Себио вышел один на один с голкипером...

51' Игрок команды Арминия отправляет мяч за спину защитников.

51' Ортега Штефан взял и забрал мяч на выходе

50' Доан Рицу не смог попасть в створ ударом издали

50' Кордова Серхио из команды Арминия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

49' Отличная возможность! Хинтереггер Мартин упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!

48' Пипер Амос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля