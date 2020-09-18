Бавария
Позже
Стадион: Аллианц Арена
Шальке 04
32
Киммих
Йозуа
10
Сане
Лерой
25
Мюллер
Томас
7
Ют
Марк
25
Арит
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Киммих ЙозуаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Ричардс КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Ют МаркПолузащитник
-
25 Арит АминПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Беккер ТимоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Тиау МаликПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вагнер Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Предыдущие игры
Бавария Последние 20 матчей: + = -ПСЖ 0:1 Бавария Лион 0:3 Бавария Барселона 2:8 Бавария Бавария 4:1 Челси
Бавария 1:0 Марсель Байер Л 2:4 Бавария Вольфсбург 0:4 Бавария Бавария 3:1 Фрайбург Вердер 0:1 Бавария Бавария 2:1 Боруссия М Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Байер Л 2:4 Бавария Бавария 5:0 Фортуна Боруссия Д 0:1 Бавария Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:2 Бавария Бавария 2:0 Аугсбург Шальке 04 0:1 Бавария Хоффенхайм 0:6 Бавария Челси 0:3 Бавария
Шальке 04 Последние 20 матчей: + = -Шальке 04 3:0 Бохум Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Юрдинген Шальке 04 4:5 Ферль
Шальке 04 5:1 Оснабрюк Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:4 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Байер Л Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Вердер Фортуна 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Аугсбург Боруссия Д 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:1 Бавария Кёльн 3:0 Шальке 04 Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Майнц 0:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Падерборн
Последние игры между собой
Бавария: победы: 17, ничьи: 3, поражения: 0
Шальке 04: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 17
Шальке 04 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:3 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Шальке 04 Кубок Бавария 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Бавария Бундеслига Бавария 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Бавария Бундеслига Бавария 5:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:4 Бавария Бундеслига Бавария 4:0 Шальке 04 Бундеслига Бавария 5:0 Шальке 04 Товарищеские матчи Шальке 04 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 2:0 Шальке 04 Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Кёльн
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вердер
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Герта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Арминия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Бавария
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Прогнозы на матч Бавария - Шальке 04
Исход игры
Бавария
98.7% (154)
Ничья
0.6% (1)
Шальке 04
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
65.36% (100)
Меньше
34.64% (53)
Обе команды забьют
Да
42.48% (65)
Нет
57.52% (88)
Популярный счёт
2:0 Бавария
30.1% (47)
3:1 Бавария
26.9% (42)
3:0 Бавария
18.6% (29)
2:1 Бавария
8.3% (13)
4:1 Бавария
4.5% (7)
4:0 Бавария
4.5% (7)
1:0 Бавария
2.6% (4)
Ваш прогноз
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|7.5
|7.5
|—
|—
|8.70
|1.05
|4.60
|1.17
|4.10
|1.25
|2.60
|1.49
|2.08
|1.74
|2.18
|1.73
|1.93
|1.93
|1.77
|2.12
|—
|—
|1.47
|2.70
|1.35
|3.20
|1.17
|4.60
|1.14
|5.20
|1.06
|8.20
|—
|—
|—
|—
|8.30
|1.03
|4.25
|1.18
|3.62
|1.25
|2.44
|1.53
|—
|—
|2.03
|1.79
|—
|—
|1.76
|2.30
|—
|—
|1.41
|2.91
|1.30
|3.40
|1.14
|5.10
|1.10
|5.50
|—
|—
|—
|—
|8.84
|1.06
|7.62
|1.07
|3.94
|1.24
|3.30
|1.33
|2.29
|1.64
|—
|—
|1.86
|1.98
|—
|—
|1.58
|2.41
|—
|—
|1.32
|3.36
|1.25
|3.85
|1.11
|5.87
|1.09
|6.51
|1.04
|10.70
|1.03
|11.89
|—
|—
|—
|—
|4.96
|1.19
|—
|—
|2.61
|1.51
|2.38
|1.62
|2.12
|1.76
|1.89
|1.98
|1.72
|2.18
|1.57
|2.48
|—
|—
|1.31
|3.56
|—
|—
|1.13
|6.51
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.28
|1.63
|—
|—
|1.69
|2.17
|—
|—
|1.41
|2.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.90
|1.13
|4.25
|1.22
|—
|—
|2.17
|1.69
|—
|—
|1.62
|2.30
|—
|—
|1.38
|3.04
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.87
|1.16
|3.77
|1.26
|—
|—
|2.07
|1.78
|—
|—
|1.52
|2.56
|—
|—
|1.32
|3.36
|1.10
|6.16
|1.08
|6.98
|1.02
|13.99
|1.02
|12.52
|—
|—
|—
|—
|3.02
|1.41
|2.35
|1.63
|2.03
|1.85
|1.68
|2.24
|1.50
|2.68
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—