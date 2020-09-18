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Бавария
 
Позже

Стадион:
Шальке 04
1
Нойер
Мануэль
5
Павар
Бенджамин
4
Зюле
Никлас
17
Боатенг
Жером
21
Эрнандес
Люка
32
Киммих
Йозуа
18
Горетцка
Леон
10
Сане
Лерой
25
Мюллер
Томас
7
Гнабри
Серж
9
Левандовски
Роберт
1
Ферман
Ральф
13
Руди
Себастьян
4
Кабак
Озан
17
Стамбули
Бенжамен
24
Ощипка
Бастиан
8
Сердар
Суат
10
Бенталеб
Набиль
14
Матондо
Рабби
7
Ют
Марк
25
Арит
Амин
18
Пасьенса
Гонсало
Бавария
4-2-3-1
Шальке 04
4-2-3-1

Предыдущие игры

Бавария Последние 20 матчей: + = -
ПСЖ 0:1 Бавария Лион 0:3 Бавария Барселона 2:8 Бавария Бавария 4:1 Челси
Бавария 1:0 Марсель Байер Л 2:4 Бавария Вольфсбург 0:4 Бавария Бавария 3:1 Фрайбург Вердер 0:1 Бавария Бавария 2:1 Боруссия М Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Байер Л 2:4 Бавария Бавария 5:0 Фортуна Боруссия Д 0:1 Бавария Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:2 Бавария Бавария 2:0 Аугсбург Шальке 04 0:1 Бавария Хоффенхайм 0:6 Бавария Челси 0:3 Бавария
Шальке 04 Последние 20 матчей: + = -
Шальке 04 3:0 Бохум Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Юрдинген Шальке 04 4:5 Ферль
Шальке 04 5:1 Оснабрюк Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:4 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Байер Л Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Вердер Фортуна 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Аугсбург Боруссия Д 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:1 Бавария Кёльн 3:0 Шальке 04 Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Майнц 0:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Падерборн

Последние игры между собой

Бавария: победы: 17, ничьи: 3, поражения: 0
Шальке 04: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 17
Шальке 04 0:1 Бавария Кубок Бавария 5:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:3 Бавария Бундеслига Бавария 3:1 Шальке 04 Бундеслига
Шальке 04 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:3 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Шальке 04 Кубок Бавария 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Бавария Бундеслига Бавария 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Бавария Бундеслига Бавария 5:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:4 Бавария Бундеслига Бавария 4:0 Шальке 04 Бундеслига Бавария 5:0 Шальке 04 Товарищеские матчи Шальке 04 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 2:0 Шальке 04 Бундеслига
Команда И В Н П Г О
1. Байер Л 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Вольфсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Майнц 0 0 0 0 0 - 0 0
4. РБ Лейпциг 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Боруссия Д Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Боруссия М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Хоффенхайм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Кёльн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Фрайбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вердер Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Унион Берлин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Аугсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Герта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Штуттгарт Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Арминия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Айнтрахт Фр Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Бавария Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Шальке 04 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Шальке 04 от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 сентября 2020, осталось 31 минуту.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 156
    Бавария 98.7% (154)
    X 0.6% (1)
    Шальке 04 0.6% (1)
    Все прогнозы
    1.51 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Шальке 04
    1.12
    13.50
    29.00
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Бавария - Шальке 04

    Исход игры
    Бавария
    98.7% (154)
    Ничья
    0.6% (1)
    Шальке 04
    0.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.36% (100)
    Меньше
    34.64% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    42.48% (65)
    Нет
    57.52% (88)
    Популярный счёт
    2:0 Бавария
    30.1% (47)
    3:1 Бавария
    26.9% (42)
    3:0 Бавария
    18.6% (29)
    2:1 Бавария
    8.3% (13)
    4:1 Бавария
    4.5% (7)
    4:0 Бавария
    4.5% (7)
    1:0 Бавария
    2.6% (4)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.10 13.00 25.00
    1.10 11.50 29.00
    1.15 12.00 26.00
    1.16 8.56 14.45
    1.10 13.16 22.64

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
    8.70 1.05 4.60 1.17 4.10 1.25 2.60 1.49 2.08 1.74 2.18 1.73 1.93 1.93 1.77 2.12 1.47 2.70 1.35 3.20 1.17 4.60 1.14 5.20 1.06 8.20
    8.30 1.03 4.25 1.18 3.62 1.25 2.44 1.53 2.03 1.79 1.76 2.30 1.41 2.91 1.30 3.40 1.14 5.10 1.10 5.50
    8.84 1.06 7.62 1.07 3.94 1.24 3.30 1.33 2.29 1.64 1.86 1.98 1.58 2.41 1.32 3.36 1.25 3.85 1.11 5.87 1.09 6.51 1.04 10.70 1.03 11.89
    4.96 1.19 2.61 1.51 2.38 1.62 2.12 1.76 1.89 1.98 1.72 2.18 1.57 2.48 1.31 3.56 1.13 6.51
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
    2.28 1.63 1.69 2.17 1.41 2.90
    5.90 1.13 4.25 1.22 2.17 1.69 1.62 2.30 1.38 3.04
    4.87 1.16 3.77 1.26 2.07 1.78 1.52 2.56 1.32 3.36 1.10 6.16 1.08 6.98 1.02 13.99 1.02 12.52
    3.02 1.41 2.35 1.63 2.03 1.85 1.68 2.24 1.50 2.68
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    3.00 1.36 2.28 1.67 1.69 2.10
    6.95 1.10 2.95 1.40 2.22 1.66 1.67 2.20 1.33 3.30 1.24 4.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.00 1.82
    1.77 2.04
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.21
    Букмекер Да Нет
    3.30 1.32
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