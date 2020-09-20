Вольфсбург
0:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Фольксваген-Арена Зрители: 500
Байер Л
25
Брукс
Джон
27
Вирц
Флориан
13
Аларио
Лукас
19
Диаби
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
-
11 Клаус ФеликсЗащитник
- Защитник
-
10 Малли ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Мармуш ОмарНападающий
-
21 Бялек БартошНападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Аларио ЛукасНападающий
-
19 Диаби МуссаНападающий
- Запасные игроки
-
36 Ломб НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Шик ПатрикНападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Предыдущие игры
Вольфсбург Последние 20 матчей: + = -Кукес 0:4 Вольфсбург Фюрстенвальде 1:4 Вольфсбург Магдебург 1:4 Вольфсбург Кёльн 0:3 Вольфсбург
Вольфсбург 2:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:4 Бавария Шальке 04 1:4 Вольфсбург Боруссия М 3:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 Фрайбург Вердер 0:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр Байер Л 1:4 Вольфсбург Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Аугсбург 1:2 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:2 Вольфсбург
Байер Л Последние 20 матчей: + = -Айнтрахт Нордерштедт 0:7 Байер Л Байер Л 1:1 Андерлехт Интер Милан 2:1 Байер Л Байер Л 1:0 Глазго Рейнджерс
Байер Л 2:4 Бавария Байер Л 1:0 Майнц Герта 2:0 Байер Л Байер Л 3:1 Кёльн Шальке 04 1:1 Байер Л Саарбрюккен 0:3 Байер Л Байер Л 2:4 Бавария Фрайбург 0:1 Байер Л Байер Л 1:4 Вольфсбург Боруссия М 1:3 Байер Л Вердер 1:4 Байер Л Глазго Рейнджерс 1:3 Байер Л Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр Байер Л 3:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Порту 1:3 Байер Л
Последние игры между собой
Вольфсбург: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Байер Л: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Вольфсбург 1:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:2 Вольфсбург Бундеслига Байер Л 3:3 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 4:5 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 4:1 Байер Л Бундеслига Вольфсбург 3:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:1 Вольфсбург Бундеслига Байер Л 1:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Байер Л Кубок Вольфсбург 3:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:2 Вольфсбург Германия (любители) Вольфсбург 3:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:1 Вольфсбург Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|8 - 0
|3
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Герта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Арминия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Кёльн
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Майнц
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Вердер
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 8
|0
Прогнозы на матч Вольфсбург 0:0 Байер Л
Исход игры
Вольфсбург
23.1% (36)
Ничья
35.3% (55)
Байер Л
41.7% (65)
Тотал 2.5
Больше
67.97% (104)
Меньше
32.03% (49)
Обе команды забьют
Да
88.24% (135)
Нет
11.76% (18)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
32.7% (51)
1:1 Ничья
20.5% (32)
2:2 Ничья
14.7% (23)
2:1 Вольфсбург
14.1% (22)
1:0 Вольфсбург
3.8% (6)
0:1 Байер Л
3.2% (5)
2:0 Вольфсбург
2.6% (4)
2:3 Байер Л
1.9% (3)
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|11.50
|1.02
|3.60
|1.28
|2.75
|1.44
|—
|—
|1.90
|1.90
|2.12
|1.77
|1.50
|2.55
|—
|—
|1.35
|3.15
|1.15
|5.30
|1.12
|6.10
|1.07
|7.20
|1.06
|7.80
|—
|—
|—
|—
|11.25
|1.01
|10.50
|1.02
|4.45
|1.19
|3.60
|1.29
|—
|—
|2.36
|1.73
|—
|—
|1.78
|2.04
|—
|—
|1.50
|2.52
|1.24
|3.72
|1.17
|4.33
|1.05
|7.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|9.74
|1.05
|8.60
|1.06
|3.90
|1.24
|3.21
|1.35
|—
|—
|2.15
|1.74
|—
|—
|1.69
|2.23
|—
|—
|1.45
|2.80
|1.21
|4.17
|1.16
|4.71
|1.06
|8.91
|1.05
|9.74
|1.01
|16.72
|1.01
|17.12
|—
|—
|—
|—
|4.97
|1.20
|—
|—
|2.80
|1.48
|2.31
|1.67
|2.07
|1.83
|1.82
|2.09
|1.64
|2.37
|1.53
|2.65
|—
|—
|1.19
|5.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.45
|1.55
|—
|—
|1.57
|2.40
|—
|—
|1.28
|3.60
|—
|—
|1.20
|4.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.32
|1.33
|—
|—
|2.28
|1.63
|—
|—
|1.57
|2.40
|—
|—
|1.21
|4.40
|1.14
|5.65
|—
|—
|—
|—
|3.21
|1.35
|—
|—
|2.20
|1.71
|—
|—
|1.53
|2.56
|—
|—
|1.18
|4.46
|1.12
|5.31
|1.03
|12.88
|1.02
|13.66
|3.38
|1.35
|2.86
|1.45
|2.25
|1.69
|1.75
|2.16
|1.53
|2.61
|1.35
|3.34
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—