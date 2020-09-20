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Вольфсбург
0:0
Первый тайм: 21'

Стадион: Зрители: 500
Байер Л
0' 21'
1
Кастельс
Коэн
8
Штеффен
Ренато
4
Лакруа
Максанс
25
Брукс
Джон
15
Руссийон
Жером
24
Шлагер
Ксавер
27
Арнольд
Максимилиан
40
Виктор
Жоао
II
14
Мехмеди
Адмир
7
Брекало
Йосип
9
Вегхорст
Ваут
1
Градецки
Лукаш
8
Бендер
Ларс
5
Бендер
Свен
12
Тапсоба
Эдмон
22
Синкгравен
Дэйли
27
Вирц
Флориан
20
Арангис
Чарлес
10
Демирбай
Керем
38
Беллараби
Карим
13
Аларио
Лукас
19
Диаби
Мусса
Вольфсбург
4-2-3-1
Байер Л
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Предыдущие игры

Вольфсбург Последние 20 матчей: + = -
Кукес 0:4 Вольфсбург Фюрстенвальде 1:4 Вольфсбург Магдебург 1:4 Вольфсбург Кёльн 0:3 Вольфсбург
Вольфсбург 2:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:4 Бавария Шальке 04 1:4 Вольфсбург Боруссия М 3:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 Фрайбург Вердер 0:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр Байер Л 1:4 Вольфсбург Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Аугсбург 1:2 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:2 Вольфсбург
Байер Л Последние 20 матчей: + = -
Айнтрахт Нордерштедт 0:7 Байер Л Байер Л 1:1 Андерлехт Интер Милан 2:1 Байер Л Байер Л 1:0 Глазго Рейнджерс
Байер Л 2:4 Бавария Байер Л 1:0 Майнц Герта 2:0 Байер Л Байер Л 3:1 Кёльн Шальке 04 1:1 Байер Л Саарбрюккен 0:3 Байер Л Байер Л 2:4 Бавария Фрайбург 0:1 Байер Л Байер Л 1:4 Вольфсбург Боруссия М 1:3 Байер Л Вердер 1:4 Байер Л Глазго Рейнджерс 1:3 Байер Л Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр Байер Л 3:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Порту 1:3 Байер Л

Последние игры между собой

Вольфсбург: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Байер Л: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Байер Л 1:4 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:2 Байер Л Бундеслига Вольфсбург 0:3 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:3 Вольфсбург Бундеслига
Вольфсбург 1:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:2 Вольфсбург Бундеслига Байер Л 3:3 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 4:5 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 4:1 Байер Л Бундеслига Вольфсбург 3:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:1 Вольфсбург Бундеслига Байер Л 1:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Байер Л Кубок Вольфсбург 3:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:2 Вольфсбург Германия (любители) Вольфсбург 3:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:1 Вольфсбург Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 1 1 0 0 8 - 0 3
2. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Герта Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4. РБ Лейпциг Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Аугсбург Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Хоффенхайм Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Фрайбург Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Байер Л 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Вольфсбург 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Арминия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Кёльн Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13. Штуттгарт Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Майнц Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Унион Берлин Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Боруссия М Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Вердер Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18. Шальке 04 Заявка 1 0 0 1 0 - 8 0
Прогнозы 156
Вольфсбург 23.1% (36)
X 35.3% (55)
Байер Л 41.7% (65)
Все прогнозы
2.46 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вольфсбург
Ничья
Байер Л
3.30
3.80
2.32
Все Коэффициенты
Новости

Прогнозы на матч Вольфсбург 0:0 Байер Л

Исход игры
Вольфсбург
23.1% (36)
Ничья
35.3% (55)
Байер Л
41.7% (65)
Тотал 2.5
Больше
67.97% (104)
Меньше
32.03% (49)
Обе команды забьют
Да
88.24% (135)
Нет
11.76% (18)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
32.7% (51)
1:1 Ничья
20.5% (32)
2:2 Ничья
14.7% (23)
2:1 Вольфсбург
14.1% (22)
1:0 Вольфсбург
3.8% (6)
0:1 Байер Л
3.2% (5)
2:0 Вольфсбург
2.6% (4)
2:3 Байер Л
1.9% (3)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.90 3.30 2.40
3.25 3.80 2.16
3.30 3.76 2.31
2.95 3.56 2.33
3.10 3.58 2.32

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.50 1.02 3.60 1.28 2.75 1.44 1.90 1.90 2.12 1.77 1.50 2.55 1.35 3.15 1.15 5.30 1.12 6.10 1.07 7.20 1.06 7.80
11.25 1.01 10.50 1.02 4.45 1.19 3.60 1.29 2.36 1.73 1.78 2.04 1.50 2.52 1.24 3.72 1.17 4.33 1.05 7.30
9.74 1.05 8.60 1.06 3.90 1.24 3.21 1.35 2.15 1.74 1.69 2.23 1.45 2.80 1.21 4.17 1.16 4.71 1.06 8.91 1.05 9.74 1.01 16.72 1.01 17.12
4.97 1.20 2.80 1.48 2.31 1.67 2.07 1.83 1.82 2.09 1.64 2.37 1.53 2.65 1.19 5.20
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.45 1.55 1.57 2.40 1.28 3.60 1.20 4.50
3.32 1.33 2.28 1.63 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.65
3.21 1.35 2.20 1.71 1.53 2.56 1.18 4.46 1.12 5.31 1.03 12.88 1.02 13.66
3.38 1.35 2.86 1.45 2.25 1.69 1.75 2.16 1.53 2.61 1.35 3.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.97 1.81 1.45 2.65 1.28 3.60
4.75 1.19 3.38 1.32 1.91 1.89 1.44 2.79 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.05
1.64 2.25
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
2.75 1.41
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