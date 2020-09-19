Кёльн
1:2
Перерыв
Стадион: Рейн Энерги
Хоффенхайм
0:1
4' ГолКрамарич Андрей
1:1
22' ГолАндерссон Себастьян
33' Желтая карточкаБорнаув Себастьян
1:2
45' ПенальтиКрамарич Андрей
45' Желтая карточкаБисакшич Эрмин
23
Хорн
Яннес
28
Скири
Эйе
14
Хектор
Йонас
18
Дуда
Ондрей
29
Тилманн
Ян
38
Пош
Штефан
29
Сков
Роберт
22
Фогт
Кевин
9
Бебу
Ила
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хорн ЯннесЗащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
-
14 Хектор ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
38 Пош ШтефанЗащитник
- Защитник
-
29 Сков РобертЗащитник
- Полузащитник
-
22 Фогт КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Sebastian Hoeness
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
4'
0:1
22'
45'
1:2
45'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 4
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андерссон Себастьян
|1
|1
|2.
|Тилманн Ян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крамарич Андрей
|2 (1)
|2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бисакшич Эрмин
|1
|0
Предыдущие игры
Кёльн Последние 20 матчей: + = -Альтглинике 0:6 Кёльн Кёльн 0:3 Вольфсбург Унион Берлин 1:2 Кёльн Кёльн 2:0 Бохум
Кёльн 2:1 Лоне Кёльн 2:1 Blau-Weiss Lohne Кёльн 5:0 Дойц Кёльн 5:0 SpVg Porz 1919 Кёльн 5:0 Порц Вердер 6:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Байер Л 3:1 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Аугсбург 1:1 Кёльн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг Хоффенхайм 3:1 Кёльн Кёльн 2:2 Фортуна Кёльн 2:2 Майнц Боруссия М 2:1 Кёльн Падерборн 1:2 Кёльн
Хоффенхайм Последние 20 матчей: + = -Кемницер 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:5 Нюрнберг
Хоффенхайм 1:0 Гройтер Фюрт Хоффенхайм 7:1 Веен Висбаден Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:0 Унион Берлин Аугсбург 1:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг Фортуна 2:2 Хоффенхайм Майнц 0:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:1 Кёльн Падерборн 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:3 Герта Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:6 Бавария Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург Фрайбург 1:0 Хоффенхайм
Последние игры между собой
Кёльн: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Хоффенхайм: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Кёльн 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 4:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:1 Хоффенхайм Кубок Хоффенхайм 1:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Хоффенхайм Бундеслига Кёльн 3:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 3:4 Кёльн Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Кёльн Бундеслига Хоффенхайм 2:1 Кёльн Кубок Кёльн 2:0 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 0:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:4 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:3 Хоффенхайм Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|8 - 0
|3
|2.
|Фрайбург
|2:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Герта
|2:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Хоффенхайм
|2:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Арминия
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Байер Л
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Майнц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Боруссия Д
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кёльн
|1:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Вердер
|0:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Штуттгарт
|0:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 8
|0
Прогнозы на матч Кёльн 1:2 Хоффенхайм
Исход игры
Кёльн
18.1% (28)
Ничья
32.3% (50)
Хоффенхайм
49.7% (77)
Тотал 2.5
Больше
59.87% (91)
Меньше
40.13% (61)
Обе команды забьют
Да
82.89% (126)
Нет
17.11% (26)
Популярный счёт
1:2 Хоффенхайм
33.5% (52)
1:1 Ничья
22.6% (35)
0:1 Хоффенхайм
9.7% (15)
2:1 Кёльн
9% (14)
2:2 Ничья
8.4% (13)
1:0 Кёльн
5.8% (9)
2:3 Хоффенхайм
2.6% (4)
1:3 Хоффенхайм
2.6% (4)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|10.50
|1.03
|13.00
|1.02
|3.60
|1.30
|—
|—
|8.50
|1.06
|2.05
|1.86
|1.76
|2.14
|1.78
|2.11
|4.60
|1.19
|—
|—
|1.23
|4.10
|—
|—
|1.92
|1.87
|—
|—
|1.06
|7.90
|1.27
|3.70
|1.02
|11.50
|1.07
|8.40
|11.50
|1.01
|10.50
|1.02
|4.45
|1.19
|3.60
|1.29
|—
|—
|2.36
|1.73
|—
|—
|1.78
|2.04
|—
|—
|1.50
|2.52
|—
|—
|1.24
|3.72
|—
|—
|1.17
|4.33
|—
|—
|1.05
|7.30
|1.07
|6.70
|—
|—
|—
|—
|10.70
|1.04
|9.74
|1.05
|4.36
|1.19
|3.68
|1.27
|—
|—
|2.40
|1.60
|—
|—
|1.90
|1.96
|—
|—
|1.57
|2.46
|—
|—
|1.29
|3.55
|—
|—
|1.21
|4.18
|—
|—
|1.08
|6.50
|1.07
|7.24
|1.02
|13.60
|1.02
|14.05
|—
|—
|—
|—
|5.05
|1.20
|—
|—
|2.78
|1.49
|7.24
|1.12
|2.03
|1.88
|3.14
|1.40
|2.42
|1.62
|2.66
|1.52
|2.31
|1.67
|3.69
|1.31
|2.47
|1.59
|2.01
|1.89
|1.75
|2.18
|1.49
|2.77
|1.18
|5.40
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.26
|1.63
|—
|—
|3.15
|1.35
|—
|—
|1.20
|4.60
|—
|—
|1.87
|1.92
|—
|—
|—
|—
|1.12
|6.10
|3.32
|1.33
|—
|—
|2.28
|1.63
|—
|—
|1.57
|2.40
|—
|—
|1.21
|4.40
|—
|—
|1.15
|5.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.49
|1.30
|—
|—
|2.44
|1.58
|—
|—
|1.63
|2.34
|—
|—
|1.23
|3.99
|—
|—
|1.15
|4.84
|—
|—
|1.04
|10.70
|1.03
|11.89
|—
|—
|2.98
|1.44
|2.35
|1.66
|1.81
|2.12
|2.88
|1.44
|2.36
|1.63
|1.84
|2.04
|1.53
|2.61
|1.53
|2.60
|1.31
|3.63
|—
|—
|—
|—