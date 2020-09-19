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Кёльн
1:2
Перерыв

Стадион:
Хоффенхайм
0'
0:1
4' Гол
Крамарич Андрей
1:1
22' Гол
Андерссон Себастьян
33' Желтая карточка
Борнаув Себастьян
1:2
45' Пенальти
Крамарич Андрей
45' Желтая карточка
Бисакшич Эрмин
1
Хорн
Тимо
19
Эхизибуэ
Кингсли
33
Борнаув
Себастьян
5
Кцихос
Рафаэль
23
Хорн
Яннес
28
Скири
Эйе
14
Хектор
Йонас
24
Дрекслер
Доминик
18
Дуда
Ондрей
29
Тилманн
Ян
9
Андерссон
Себастьян
1
Бауманн
Оливер
2
Бренет
Джошуа
38
Пош
Штефан
4
Бисакшич
Эрмин
29
Сков
Роберт
11
Гриллич
Флориан
22
Фогт
Кевин
8
Гайгер
Деннис
14
Баумгартнер
Кристоф
9
Бебу
Ила
27
Крамарич
Андрей
Кёльн
4-2-3-1
Хоффенхайм
3-4-1-2

Ход матча

4'
0:1
Крамарич Андрей
22'
Андерссон Себастьян
(Тилманн Ян)
1:1
33'
Борнаув Себастьян
 
45'
1:2
Крамарич Андрей
45'
 
Бисакшич Эрмин

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андерссон Себастьян 1 1
2. Тилманн Ян 0 0
Хоффенхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамарич Андрей 2 (1) 2

Карточки

Кёльн
# Игрок      
1. Борнаув Себастьян 1 0
Хоффенхайм
# Игрок      
1. Бисакшич Эрмин 1 0

Предыдущие игры

Кёльн Последние 20 матчей: + = -
Альтглинике 0:6 Кёльн Кёльн 0:3 Вольфсбург Унион Берлин 1:2 Кёльн Кёльн 2:0 Бохум
Кёльн 2:1 Лоне Кёльн 2:1 Blau-Weiss Lohne Кёльн 5:0 Дойц Кёльн 5:0 SpVg Porz 1919 Кёльн 5:0 Порц Вердер 6:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Байер Л 3:1 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Аугсбург 1:1 Кёльн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг Хоффенхайм 3:1 Кёльн Кёльн 2:2 Фортуна Кёльн 2:2 Майнц Боруссия М 2:1 Кёльн Падерборн 1:2 Кёльн
Хоффенхайм Последние 20 матчей: + = -
Кемницер 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:5 Нюрнберг
Хоффенхайм 1:0 Гройтер Фюрт Хоффенхайм 7:1 Веен Висбаден Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:0 Унион Берлин Аугсбург 1:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг Фортуна 2:2 Хоффенхайм Майнц 0:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:1 Кёльн Падерборн 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:3 Герта Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:6 Бавария Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург Фрайбург 1:0 Хоффенхайм

Последние игры между собой

Кёльн: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Хоффенхайм: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Хоффенхайм 3:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 6:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:3 Хоффенхайм Бундеслига
Кёльн 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 4:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:1 Хоффенхайм Кубок Хоффенхайм 1:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Хоффенхайм Бундеслига Кёльн 3:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 3:4 Кёльн Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Кёльн Бундеслига Хоффенхайм 2:1 Кёльн Кубок Кёльн 2:0 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 0:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:4 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:3 Хоффенхайм Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 1 1 0 0 8 - 0 3
2. Фрайбург 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Герта 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Хоффенхайм 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Аугсбург 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Арминия 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Байер Л Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вольфсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Майнц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. РБ Лейпциг Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Боруссия Д Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Боруссия М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кёльн 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Унион Берлин 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Вердер 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Штуттгарт 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Шальке 04 Заявка 1 0 0 1 0 - 8 0
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Прогнозы
  • До матча
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Прогнозы 155
Кёльн 18.1% (28)
X 32.3% (50)
Хоффенхайм 49.7% (77)
Все прогнозы
1.94 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кёльн
Ничья
Хоффенхайм
9.50
4.90
2.79
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Кёльн 1:2 Хоффенхайм

Исход игры
Кёльн
18.1% (28)
Ничья
32.3% (50)
Хоффенхайм
49.7% (77)
Тотал 2.5
Больше
59.87% (91)
Меньше
40.13% (61)
Обе команды забьют
Да
82.89% (126)
Нет
17.11% (26)
Популярный счёт
1:2 Хоффенхайм
33.5% (52)
1:1 Ничья
22.6% (35)
0:1 Хоффенхайм
9.7% (15)
2:1 Кёльн
9% (14)
2:2 Ничья
8.4% (13)
1:0 Кёльн
5.8% (9)
2:3 Хоффенхайм
2.6% (4)
1:3 Хоффенхайм
2.6% (4)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.60 3.65 2.55
10.50 4.60 1.35
2.82 3.74 2.79
2.56 3.62 2.61
10.58 4.42 1.40

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.50 1.03 13.00 1.02 3.60 1.30 8.50 1.06 2.05 1.86 1.76 2.14 1.78 2.11 4.60 1.19 1.23 4.10 1.92 1.87 1.06 7.90 1.27 3.70 1.02 11.50 1.07 8.40
11.50 1.01 10.50 1.02 4.45 1.19 3.60 1.29 2.36 1.73 1.78 2.04 1.50 2.52 1.24 3.72 1.17 4.33 1.05 7.30 1.07 6.70
10.70 1.04 9.74 1.05 4.36 1.19 3.68 1.27 2.40 1.60 1.90 1.96 1.57 2.46 1.29 3.55 1.21 4.18 1.08 6.50 1.07 7.24 1.02 13.60 1.02 14.05
5.05 1.20 2.78 1.49 7.24 1.12 2.03 1.88 3.14 1.40 2.42 1.62 2.66 1.52 2.31 1.67 3.69 1.31 2.47 1.59 2.01 1.89 1.75 2.18 1.49 2.77 1.18 5.40
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.26 1.63 3.15 1.35 1.20 4.60 1.87 1.92 1.12 6.10
3.32 1.33 2.28 1.63 1.57 2.40 1.21 4.40 1.15 5.50
3.49 1.30 2.44 1.58 1.63 2.34 1.23 3.99 1.15 4.84 1.04 10.70 1.03 11.89
2.98 1.44 2.35 1.66 1.81 2.12 2.88 1.44 2.36 1.63 1.84 2.04 1.53 2.61 1.53 2.60 1.31 3.63
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.32 1.89 1.85 1.40 2.85 1.32 3.20
4.80 1.18 3.38 1.32 1.92 1.88 1.55 2.45 1.33 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.23 4.05
1.54 2.47
Букмекер Да Нет
1.97 1.82
Букмекер Да Нет
2.90 1.42
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