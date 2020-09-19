Первый тайм

51' Команда Хоффенхайм играла лучше в этом тайме.

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Бисакшич Эрмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Реджбекай Элвис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Бисакшич Эрмин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

49' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

48' Г О О О О Л - Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм забивает с точки!

47' После проверки VAR судья изменил решение - Хоффенхайм пробьет пенальти!

45' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

44' Игрок команды Хоффенхайм совершает фол

43' Кцихос Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Хёгер Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Хёгер Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

37' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Кёльн

36' Крамарич Андрей не смог попасть в створ ударом издали

36' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Хектор Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Борнаув Себастьян - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

31' Удар от ворот произведет Кёльн

27' Удар от ворот произведет Кёльн

26' Даббур Мунас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Плохо сыграл Кцихос Рафаэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

26' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Реджбекай Элвис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Отличные скиллы показывает Акпогума Кевин , обводя своих соперников

25' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Хорн Тимо взял и забрал мяч на выходе

22' Ян Тильман сделал результативную передачу.

22' Ян Тильман из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...

21' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

20' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Кёльн

18' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Отличные скиллы показывает Гайгер Деннис , обводя своих соперников

16' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Игрок команды Хоффенхайм совершает фол

16' Удар от ворот произведет Кёльн

15' Борнаув Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

12' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

12' Адамс Касим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Матч возобновлен

11' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

8' Борнаув Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Г О О О О Л - Крамарич Андрей забивает!

4' Отличные скиллы показывает Крамарич Андрей , обводя своих соперников

4' ШАНС! Крамарич Андрей вышел один на один с голкипером...

3' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Кёльн начинает с центра поля