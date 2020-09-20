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РБ Лейпциг
3:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 8500
Майнц
0'
1:0
17' Пенальти
Форсберг Эмиль
2:0
21' Гол
Поульсен Юссуф
30' Желтая карточка
Матета Жан-Филипп
2:1
48' Гол
Матета Жан-Филипп
3:1
51' Гол
Хайдара Амаду
58' Желтая карточка
Латца Данни
64' Желтая карточка
Поульсен Юссуф
90'+4
1
Гулач
Петер
16
Клостерманн
Лукас
5
Юпамекано
Део
23
Хальстенберг
Марсель
8
Хайдара
Амаду
14
Адамс
Тайлер
44
Кампль
Кевин
3
Анхелиньо
Хосе
25
Ольмо
Дани
10
Форсберг
Эмиль
9
Поульсен
Юссуф
27
Центнер
Робин
34
Баку
Ридле
4
Юсте
Йерри
19
Ньякат
Мусса
18
Брозински
Даниэль
29
Буркардт
Джонатан
35
Баррейро
Леандро
6
Латца
Данни
21
Онисиво
Карим
7
Кайсон
Робин
9
Матета
Жан-Филипп
РБ Лейпциг
3-4-2-1
Майнц
4-4-1-1

Ход матча

17'
Форсберг Эмиль
1:0
21'
Поульсен Юссуф
(Ольмо Дани)
2:0
30'
 
Матета Жан-Филипп
48'
2:1
Матета Жан-Филипп
(Кайсон Робин)
51'
Хайдара Амаду
(Форсберг Эмиль)
3:1
58'
 
Латца Данни
64'
Поульсен Юссуф
 
68'
 
Бутьюс Жан-Поль
Кайсон Робин
68'
 
Озтунали Левин
Буркардт Джонатан
69'
Хи-Чан Хван
Ольмо Дани
 
77'
Хенрихс Бенджамин
Кампль Кевин
 
77'
Нкунку Кристофер
Форсберг Эмиль
 
86'
 
Тауэр Никлас
Латца Данни
87'
 
Абасс Исса
Онисиво Карим
90'
 
Небель Пауль
Матета Жан-Филипп
90'
Мукиэле Норди
Хайдара Амаду
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 6
  • 10 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форсберг Эмиль 1 (1) 1
2. Поульсен Юссуф 1 1
3. Хайдара Амаду 1 1
4. Ольмо Дани 0 0
Майнц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Матета Жан-Филипп 1 1
2. Кайсон Робин 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Поульсен Юссуф 1 0
Майнц
# Игрок      
1. Латца Данни 1 0
2. Матета Жан-Филипп 1 0

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: + = -
Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург
Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Герта Майнц 0:5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Вердер Бавария 0:0 РБ Лейпциг
Майнц Последние 20 матчей: + = -
Хафельзе 1:5 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Майнц 0:1 Зандхаузен
Майнц 6:0 Вюрцбург Кикерс Байер Л 1:0 Майнц Майнц 3:1 Вердер Боруссия Д 0:2 Майнц Майнц 0:1 Аугсбург Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Майнц 0:1 Хоффенхайм Унион Берлин 1:1 Майнц Майнц 0:5 РБ Лейпциг Кёльн 2:2 Майнц Майнц 1:1 Фортуна Майнц 2:0 Падерборн Вольфсбург 4:0 Майнц Майнц 0:0 Шальке 04 Герта 1:3 Майнц Майнц 1:3 Бавария

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Майнц: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Майнц 0:5 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 8:0 Майнц Бундеслига Майнц 3:3 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 4:1 Майнц Бундеслига
Майнц 3:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:2 Майнц Бундеслига Майнц 2:3 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 3:1 Майнц Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 1 1 0 0 8 - 0 3
2. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Герта Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4. РБ Лейпциг Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Аугсбург Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Хоффенхайм Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Фрайбург Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Арминия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Байер Л Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вольфсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кёльн Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13. Штуттгарт Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Майнц Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Унион Берлин Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Боруссия М Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Вердер Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18. Шальке 04 Заявка 1 0 0 1 0 - 8 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
Прогнозы 153
РБ Лейпциг 96.7% (148)
X 1.3% (2)
Майнц 2% (3)
Все прогнозы
1.97 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч РБ Лейпциг 3:1 Майнц

Исход игры
РБ Лейпциг
96.7% (148)
Ничья
1.3% (2)
Майнц
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
54.3% (82)
Меньше
45.7% (69)
Обе команды забьют
Да
48.34% (73)
Нет
51.66% (78)
Популярный счёт
2:0 РБ Лейпциг
37.3% (57)
2:1 РБ Лейпциг
22.9% (35)
3:1 РБ Лейпциг
20.3% (31)
1:0 РБ Лейпциг
5.9% (9)
3:0 РБ Лейпциг
5.9% (9)
4:1 РБ Лейпциг
2.6% (4)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.38 5.00 7.70
1.01 25.00 45.00
1.36 5.65 9.00
1.37 5.39 7.34
1.11 8.95 40.48

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
5.55 1.14 4.60 1.19 6.80 1.10 5.10 1.16 2.01 1.86 2.27 1.62 1.79 2.15 1.80 2.00 1.44 2.75 1.06 8.80 1.03 12.00 1.16 5.10 1.11 6.50
5.80 1.09 5.05 1.14 2.86 1.40 2.32 1.61 1.88 2.12 1.46 2.72 1.33 3.20 1.14 5.00 1.10 5.50 1.02 9.30
17.09 1.01 16.29 1.01 6.85 1.10 5.88 1.13 3.24 1.34 2.61 1.49 1.94 1.85 1.58 2.37 1.41 2.89 1.21 4.38 1.17 4.99 1.07 8.30 1.06 8.96 1.02 14.81 1.02 15.19
6.06 1.14 6.71 1.12 2.44 1.59 2.14 1.76 1.85 2.02 5.28 1.17 2.16 1.75 1.82 2.07 2.59 1.53 2.61 1.53 2.17 1.74 1.72 2.20 1.48 2.76 1.35 3.32 1.11 7.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5
2.90 1.41 1.70 2.15 1.33 3.35 1.05 9.50 1.50 2.55 1.25 3.90
4.30 1.22 2.95 1.40 1.78 2.04 1.34 3.26 1.22 4.30
4.38 1.21 3.13 1.36 1.85 1.94 1.38 3.03 1.25 3.92 1.08 7.75 1.06 8.96
3.82 1.28 3.17 1.38 2.51 1.56 1.88 1.99 1.61 2.40 1.41 3.00 1.22 4.50 1.88 2.01 1.54 2.56 1.22 4.51 1.16 5.63
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.27 1.66 1.62 2.27 1.37 3.05
5.05 1.17 2.24 1.65 1.66 2.22 1.40 2.95 1.17 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.33 1.60
1.58 2.37
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
2.90 1.40
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