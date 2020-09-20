РБ Лейпциг
3:1
Конец матча
Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг) Зрители: 8500
Майнц
1:0
17' ПенальтиФорсберг Эмиль
2:0
21' ГолПоульсен Юссуф
30' Желтая карточкаМатета Жан-Филипп
2:1
48' ГолМатета Жан-Филипп
3:1
51' ГолХайдара Амаду
58' Желтая карточкаЛатца Данни
64' Желтая карточкаПоульсен Юссуф
14
Адамс
Тайлер
44
Кампль
Кевин
25
Ольмо
Дани
34
Баку
Ридле
19
Ньякат
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Ольмо ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Баку РидлеЗащитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Дамен ФиннВратарь
-
23 Мвене ФилиппЗащитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
-
25 Тауэр НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Абасс ИссаНападающий
-
Главный тренер: Байерлорцер Ахим
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
17'
1:0
21'
2:0
48'
51'
3:1
58'
64'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
11 Удары по воротам 6
-
10 Удары в створ 1
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форсберг Эмиль
|1 (1)
|1
|2.
|Поульсен Юссуф
|1
|1
|3.
|Хайдара Амаду
|1
|1
|4.
|Ольмо Дани
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Матета Жан-Филипп
|1
|1
|2.
|Кайсон Робин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Латца Данни
|1
|0
|2.
|Матета Жан-Филипп
|1
|0
Предыдущие игры
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: + = -Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург
Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Герта Майнц 0:5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Вердер Бавария 0:0 РБ Лейпциг
Майнц Последние 20 матчей: + = -Хафельзе 1:5 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Майнц 0:1 Зандхаузен
Майнц 6:0 Вюрцбург Кикерс Байер Л 1:0 Майнц Майнц 3:1 Вердер Боруссия Д 0:2 Майнц Майнц 0:1 Аугсбург Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Майнц 0:1 Хоффенхайм Унион Берлин 1:1 Майнц Майнц 0:5 РБ Лейпциг Кёльн 2:2 Майнц Майнц 1:1 Фортуна Майнц 2:0 Падерборн Вольфсбург 4:0 Майнц Майнц 0:0 Шальке 04 Герта 1:3 Майнц Майнц 1:3 Бавария
Последние игры между собой
РБ Лейпциг: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Майнц: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|8 - 0
|3
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Герта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Арминия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Байер Л
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кёльн
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Майнц
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Вердер
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 8
|0
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 3:1 Майнц
Исход игры
РБ Лейпциг
96.7% (148)
Ничья
1.3% (2)
Майнц
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
54.3% (82)
Меньше
45.7% (69)
Обе команды забьют
Да
48.34% (73)
Нет
51.66% (78)
Популярный счёт
2:0 РБ Лейпциг
37.3% (57)
2:1 РБ Лейпциг
22.9% (35)
3:1 РБ Лейпциг
20.3% (31)
1:0 РБ Лейпциг
5.9% (9)
3:0 РБ Лейпциг
5.9% (9)
4:1 РБ Лейпциг
2.6% (4)
1:1 Ничья
1.3% (2)
Ваш прогноз
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|7.5
|7.5
|—
|—
|—
|—
|5.55
|1.14
|4.60
|1.19
|6.80
|1.10
|—
|—
|5.10
|1.16
|2.01
|1.86
|2.27
|1.62
|1.79
|2.15
|1.80
|2.00
|—
|—
|1.44
|2.75
|—
|—
|1.06
|8.80
|—
|—
|1.03
|12.00
|1.16
|5.10
|1.11
|6.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.80
|1.09
|5.05
|1.14
|2.86
|1.40
|—
|—
|2.32
|1.61
|—
|—
|1.88
|2.12
|—
|—
|1.46
|2.72
|—
|—
|1.33
|3.20
|—
|—
|1.14
|5.00
|—
|—
|1.10
|5.50
|1.02
|9.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|17.09
|1.01
|16.29
|1.01
|6.85
|1.10
|5.88
|1.13
|3.24
|1.34
|—
|—
|2.61
|1.49
|—
|—
|1.94
|1.85
|—
|—
|1.58
|2.37
|—
|—
|1.41
|2.89
|—
|—
|1.21
|4.38
|—
|—
|1.17
|4.99
|1.07
|8.30
|1.06
|8.96
|1.02
|14.81
|1.02
|15.19
|—
|—
|—
|—
|6.06
|1.14
|—
|—
|6.71
|1.12
|2.44
|1.59
|2.14
|1.76
|1.85
|2.02
|5.28
|1.17
|2.16
|1.75
|1.82
|2.07
|2.59
|1.53
|2.61
|1.53
|2.17
|1.74
|1.72
|2.20
|1.48
|2.76
|1.35
|3.32
|—
|—
|1.11
|7.39
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.90
|1.41
|—
|—
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.33
|3.35
|1.05
|9.50
|—
|—
|1.50
|2.55
|—
|—
|1.25
|3.90
|4.30
|1.22
|—
|—
|2.95
|1.40
|—
|—
|1.78
|2.04
|—
|—
|1.34
|3.26
|1.22
|4.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.38
|1.21
|—
|—
|3.13
|1.36
|—
|—
|1.85
|1.94
|—
|—
|1.38
|3.03
|1.25
|3.92
|—
|—
|1.08
|7.75
|—
|—
|1.06
|8.96
|3.82
|1.28
|3.17
|1.38
|2.51
|1.56
|1.88
|1.99
|1.61
|2.40
|1.41
|3.00
|1.22
|4.50
|1.88
|2.01
|1.54
|2.56
|1.22
|4.51
|1.16
|5.63
|—
|—