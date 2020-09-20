Второй тайм

94' РБ Лейпциг заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Плохо сыграл Хи-Чан Хван - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

93' Брозински Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Тактическая замена. Матета Жан-Филипп уходит с поля и его заменяет Пауль Небель

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Юсте Йерри из команды Майнц навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

88' Хальстенберг Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

86' Тактическая замена. Латца Данни уходит с поля и его заменяет Никлас Тауэр

84' Отличные скиллы показывает Хи-Чан Хван , обводя своих соперников

81' Поульсен Юссуф из команды РБ Лейпциг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

81' Удар от ворот произведет Майнц

79' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Какой промах! Матета Жан-Филипп имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

77' Поульсен Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Клостерманн Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

75' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Отличные скиллы показывает Хи-Чан Хван , обводя своих соперников

73' Брозински Даниэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

72' Юпамекано Део выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Гулач Петер взял и забрал мяч на выходе

72' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Сегодняшная посещаемость составляет 8500 болельщиков

69' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Анхелиньо Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Ох, нехорошо это выглядит. Форсберг Эмиль получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Ох, нехорошо это выглядит. Ольмо Дани получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Какой шанс! Поульсен Юссуф почти забил, но мяч вынесли с линии!

64' ШАНС! Поульсен Юссуф вышел один на один с голкипером...

64' Судье надоело, что Поульсен Юссуф тянет время и он наказал его горчичником

63' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Матч возобновлен

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Форсберг Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Рефери не любит споров - именно за это Латца Данни сейчас получил желтую

57' Удар от ворот произведет Майнц

54' Удар от ворот произведет Майнц

54' Кампль Кевин не смог попасть в створ ударом издали

53' Ольмо Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Брозински Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Г О О О О Л - Хайдара Амаду изменил счет на табло!

50' Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Латца Данни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' Форсберг Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Г О О О О Л - Матета Жан-Филипп изменил счет на табло!

48' Кайсон Робин разрезает оборону соперника отличным пасом

47' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля