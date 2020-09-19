Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

45' Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Гикевич Рафал взял и забрал мяч на выходе

43' Фрамбергер Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Грегорич Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Иаго Лопес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Аугсбург имеет хороший шанс забить.

38' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Удуохаи Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Триммель Кристофер делает скидку назад вдоль ворот

36' Игрок из команды Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

36' Фридрих Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Отличный пас сделал Груэсо Карлос из команды Аугсбург . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

30' Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Игрок команды Аугсбург выносит мяч на угловой

30' Удуохаи Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

28' Фридрих Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Матч возобновлен

24' Ох, нехорошо это выглядит. Гентнер Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Удар от ворот произведет Аугсбург

22' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

20' Хедира Рани из команды Аугсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

20' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Аугсбург

19' Как он промахнулся? Ингвартсен Маркус имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

17' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Удар от ворот произведет Аугсбург

11' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Андрих Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Триммель Кристофер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

8' Гикевич Рафал взял и забрал мяч на выходе

7' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Игрок из команды Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Аугсбург

1' Триммель Кристофер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Аугсбург начинает с центра поля