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Унион Берлин
0:1
Второй тайм: 48'

Стадион:
Аугсбург
0'
9' Желтая карточка
Триммель Кристофер
0:1
41' Гол
Варгас Рубен
48'
1
Луте
Андреас
28
Триммель
Кристофер
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
25
Ленц
Кристофер
30
Андрих
Роберт
21
Прёмель
Гриша
27
Бекер
Шеральдо
34
Гентнер
Кристиан
15
Бюльтер
Мариус
32
Ингвартсен
Маркус
1
Гикевич
Рафал
32
Фрамбергер
Рафаэль
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
22
Иаго
Лопес
20
Калиджиури
Даниэль
25
Груэсо
Карлос
8
Хедира
Рани
16
Варгас
Рубен
7
Нидерлехнер
Флориан
11
Грегорич
Михаэль
Унион Берлин
4-2-3-1
Аугсбург
4-4-2

Ход матча

9'
Триммель Кристофер
 
25'
Гризбек Себастьян
Гентнер Кристиан
 
41'
0:1
Варгас Рубен
(Фрамбергер Рафаэль)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 3 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Аугсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варгас Рубен 1 1
2. Фрамбергер Рафаэль 0 0

Карточки

Унион Берлин
# Игрок      
1. Триммель Кристофер 1 0
Аугсбург
# Игрок      

Предыдущие игры

Унион Берлин Последние 20 матчей: + = -
Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Нюрнберг Аякс 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:2 Кёльн
Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Тироль 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Динамо Дрезден Унион Берлин 2:0 Вюрцбург Кикерс Энерги Коттбус 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 3:0 Фортуна Хоффенхайм 4:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Падерборн Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Боруссия М 4:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Майнц Герта 4:0 Унион Берлин Унион Берлин 0:2 Бавария Фрайбург 3:1 Унион Берлин Байер Л 3:1 Унион Берлин
Аугсбург Последние 20 матчей: + = -
Айнтрахт Целле 0:7 Аугсбург Аякс 1:0 Аугсбург Ян 1:1 Аугсбург Аугсбург 5:2 Альтах
Тюркюджю Атаспор 1:4 Аугсбург Тюркючю Мюнхен 1:4 Аугсбург Нюрнберг 1:2 Аугсбург Унтерахинг 0:0 Аугсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг Фортуна 1:1 Аугсбург Аугсбург 1:3 Хоффенхайм Майнц 0:1 Аугсбург Аугсбург 1:1 Кёльн Герта 2:0 Аугсбург Аугсбург 0:0 Падерборн Шальке 04 0:3 Аугсбург Аугсбург 1:2 Вольфсбург Бавария 2:0 Аугсбург Аугсбург 2:3 Боруссия М Байер Л 2:0 Аугсбург

Последние игры между собой

Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 1
Аугсбург: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 1
Унион Берлин 2:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:1 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 0:0 Аугсбург Бундеслига 2 Аугсбург 2:1 Унион Берлин Бундеслига 2
Унион Берлин 0:0 Аугсбург Бундеслига 2 Аугсбург 1:1 Унион Берлин Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 1 1 0 0 8 - 0 3
2. Фрайбург 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Герта 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Хоффенхайм 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Аугсбург 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Арминия 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Байер Л Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вольфсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Майнц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. РБ Лейпциг Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Боруссия Д Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Боруссия М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кёльн 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Унион Берлин 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Вердер 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Штуттгарт 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Шальке 04 Заявка 1 0 0 1 0 - 8 0
  • Второй тайм
  • 48'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    47'
    Фрамбергер Рафаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    46'
    Гоувелеув Джеффри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 46'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы 152
Унион Берлин 52.6% (80)
X 34.2% (52)
Аугсбург 13.2% (20)
Все прогнозы
2.35 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Берлин
Ничья
Аугсбург
9.14
3.90
3.30
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Унион Берлин 0:1 Аугсбург

Исход игры
Унион Берлин
52.6% (80)
Ничья
34.2% (52)
Аугсбург
13.2% (20)
Тотал 2.5
Больше
38% (57)
Меньше
62% (93)
Обе команды забьют
Да
68.67% (103)
Нет
31.33% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.6% (48)
2:1 Унион Берлин
23.7% (36)
1:0 Унион Берлин
16.4% (25)
2:0 Унион Берлин
9.2% (14)
1:2 Аугсбург
9.2% (14)
0:1 Аугсбург
2.6% (4)
3:0 Унион Берлин
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.40 3.10 3.20
8.50 3.90 1.47
2.46 3.34 3.30
2.23 3.38 3.28
9.14 3.82 1.49

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.90 1.17 6.90 1.08 3.60 1.28 2.37 1.63 1.96 1.90 1.65 2.22 1.36 3.15 1.16 5.10 1.10 7.00 1.03 12.00 1.01 13.00 1.01 15.00
7.60 1.05 6.50 1.08 3.02 1.36 2.32 1.61 1.79 2.25 1.37 3.10 1.26 3.70 1.08 6.55 1.06 7.10
7.15 1.07 6.06 1.09 3.21 1.35 2.49 1.56 1.82 2.05 1.43 2.87 1.29 3.55 1.11 5.52 1.09 6.09 1.03 12.48 1.03 13.02
4.80 1.20 3.41 1.34 2.37 1.63 3.87 1.28 3.21 1.37 2.54 1.55 1.90 1.98 1.62 2.39 1.43 2.96 1.16 5.51 1.10 8.34
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.57 2.40 1.77 2.05 1.06 8.80 1.11 6.90 1.06 8.80
2.65 1.48 1.76 2.06 1.37 3.10 1.10 6.85 1.07 8.30
2.80 1.45 1.87 1.99 1.40 2.99 1.11 5.52 1.08 6.56
1.37 3.20 1.21 4.72 1.50 2.68 1.34 3.42 1.25 4.15
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.35 1.55 1.57 2.31 1.21 4.10
3.52 1.30 2.38 1.58 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.05
1.87 1.92
Букмекер Да Нет
5.10 1.18
Букмекер Да Нет
3.70 1.28
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