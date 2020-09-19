Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Сегодняшная посещаемость составляет 4000 болельщиков

97' Гикевич Рафал взял и забрал мяч на выходе

96' Гисельман Нико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

96' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

96' Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Удар от ворот произведет Аугсбург

94' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Удуохаи Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Гикевич Рафал взял и забрал мяч на выходе

91' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Г О О О О Л - Хан Андре забивает!

89' Матч возобновлен

88' Ох, нехорошо это выглядит. Грегорич Михаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Грегорич Михаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Грегорич Михаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Удар от ворот произведет Аугсбург

86' Ингвартсен Маркус не смог попасть в створ ударом издали

85' Гикевич Рафал взял и забрал мяч на выходе

84' Удуохаи Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Грегорич Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Фрамбергер Рафаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

78' Гикевич Рафал взял и забрал мяч на выходе

78' Иаго Лопес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

76' Триммель Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Г О О О О Л - Бюльтер Мариус изменил счет на табло!

74' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Гикевич Рафал взял и забрал мяч на выходе

73' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Аугсбург имеет хороший шанс забить.

70' Гикевич Рафал взял и забрал мяч на выходе

70' Иаго Лопес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

69' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Удуохаи Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Удуохаи Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Гризбек Себастьян совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

62' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Грегорич Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Фрамбергер Рафаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

58' Удуохаи Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Андрих Роберт нанес удар и траектории мяча помог рикошет...

54' Удуохаи Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Триммель Кристофер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Фрамбергер Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Удар от ворот произведет Аугсбург

49' Бюльтер Мариус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Матч возобновлен

47' Фрамбергер Рафаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Гоувелеув Джеффри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.