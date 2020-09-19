Унион Берлин
1:3
Конец матча
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай Зрители: 4000
Аугсбург
9' Желтая карточкаТриммель Кристофер
0:1
41' ГолВаргас Рубен
62' Желтая карточкаГризбек Себастьян
1:1
75' ГолБюльтер Мариус
1:2
82' ГолГрегорич Михаэль
1:3
89' ГолХан Андре
31
Кнохе
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Крузе МаксНападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Иаго ЛопесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
-
36 Оксфорд РисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Хан АндреПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хайко Херрлих
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
41'
75'
1:1
82'
1:2
89'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
3 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 5
-
8 Угловые 1
-
4 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бюльтер Мариус
|1
|1
|2.
|Ленц Кристофер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грегорич Михаэль
|1
|1
|2.
|Хан Андре
|1
|1
|3.
|Варгас Рубен
|1
|1
|4.
|Фрамбергер Рафаэль
|0
|0
|5.
|Иаго Лопес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Триммель Кристофер
|1
|0
|2.
|Гризбек Себастьян
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Унион Берлин
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Аугсбург
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|66.67% (2)
Предыдущие игры
Унион Берлин Последние 20 матчей: + = -Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Нюрнберг Аякс 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:2 Кёльн
Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Тироль 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Динамо Дрезден Унион Берлин 2:0 Вюрцбург Кикерс Энерги Коттбус 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 3:0 Фортуна Хоффенхайм 4:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Падерборн Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Боруссия М 4:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Майнц Герта 4:0 Унион Берлин Унион Берлин 0:2 Бавария Фрайбург 3:1 Унион Берлин Байер Л 3:1 Унион Берлин
Аугсбург Последние 20 матчей: + = -Айнтрахт Целле 0:7 Аугсбург Аякс 1:0 Аугсбург Ян 1:1 Аугсбург Аугсбург 5:2 Альтах
Тюркюджю Атаспор 1:4 Аугсбург Тюркючю Мюнхен 1:4 Аугсбург Нюрнберг 1:2 Аугсбург Унтерахинг 0:0 Аугсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг Фортуна 1:1 Аугсбург Аугсбург 1:3 Хоффенхайм Майнц 0:1 Аугсбург Аугсбург 1:1 Кёльн Герта 2:0 Аугсбург Аугсбург 0:0 Падерборн Шальке 04 0:3 Аугсбург Аугсбург 1:2 Вольфсбург Бавария 2:0 Аугсбург Аугсбург 2:3 Боруссия М Байер Л 2:0 Аугсбург
Последние игры между собой
Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 1
Аугсбург: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|8 - 0
|3
|2.
|Герта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Арминия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Байер Л
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Майнц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Боруссия Д
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кёльн
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Вердер
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 8
|0
Прогнозы на матч Унион Берлин 1:3 Аугсбург
Исход игры
Унион Берлин
52.6% (80)
Ничья
34.2% (52)
Аугсбург
13.2% (20)
Тотал 2.5
Больше
38% (57)
Меньше
62% (93)
Обе команды забьют
Да
68.67% (103)
Нет
31.33% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.6% (48)
2:1 Унион Берлин
23.7% (36)
1:0 Унион Берлин
16.4% (25)
1:2 Аугсбург
9.2% (14)
2:0 Унион Берлин
9.2% (14)
0:1 Аугсбург
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
3:0 Унион Берлин
1.3% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|4.90
|1.17
|6.90
|1.08
|—
|—
|2.15
|1.70
|—
|—
|2.37
|1.63
|1.96
|1.90
|1.20
|4.44
|—
|—
|1.36
|3.15
|1.02
|13.00
|1.10
|7.00
|1.03
|12.00
|1.01
|13.00
|1.01
|15.00
|7.60
|1.05
|6.50
|1.08
|—
|—
|3.02
|1.36
|—
|—
|2.32
|1.61
|—
|—
|1.79
|2.25
|—
|—
|1.37
|3.10
|1.26
|3.70
|1.08
|6.55
|1.06
|7.10
|—
|—
|—
|—
|7.15
|1.07
|6.06
|1.09
|—
|—
|3.21
|1.35
|—
|—
|2.49
|1.56
|—
|—
|1.82
|2.05
|—
|—
|1.43
|2.87
|1.29
|3.55
|1.11
|5.52
|1.09
|6.09
|1.03
|12.48
|1.03
|13.02
|4.80
|1.20
|3.41
|1.34
|2.37
|1.63
|1.86
|2.02
|1.53
|2.59
|1.21
|4.64
|1.69
|2.24
|1.12
|6.94
|1.43
|2.96
|—
|—
|1.12
|6.79
|—
|—
|1.10
|8.34
|—
|—
|—
|—