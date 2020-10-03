Рух Львов
0:0
Первый тайм: 38'
Стадион: Арена Львов
Львов
8' Желтая карточкаГрисьо Максим
32' Желтая карточкаМысык Марьян
34' Красная карточкаПарамонов Вадим
12
Erik
Gliha
17
Мысык
Марьян
14
Брикнер
Иван
12
Костик
Орест
77
Луис
Филипе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Erik GlihaПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Мысык МарьянПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Брикнер ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Мисак РоманВратарь
-
25 Белый МаксимЗащитник
-
76 Бойчук ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ivan Fedyk
- Основной состав
-
12 Костик ОрестВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Луис ФилипеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Чирьяк ФранеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ныч НазарийНападающий
-
Главный тренер: Gia Tsetsadze
Ход матча
32'
34'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Русин Ростислав
|1
|0.2
|2.
|Федорчук Валерий
|1
|0.2
|3.
|Бойчук Игорь
|1
|0.2
|4.
|Климчук Юрий
|1
|0.2
|5.
|Копына Юрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Maks Juraj Celic
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мысык Марьян
|3
|0
|2.
|Кухаревич Николай
|3
|0
|3.
|Дуць Игорь
|2
|0
|4.
|Erik Gliha
|2
|0
|5.
|Кухарук Андрей
|2
|0
|6.
|Стаменкович Милош
|1
|0
|7.
|Брикнер Иван
|1
|0
|8.
|Бойчук Богдан
|1
|0
|9.
|Заставный Владимир
|1
|0
|10.
|Русин Ростислав
|1
|0
|11.
|Мартынюк Ярослав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Грисьо Максим
|4
|0
|2.
|Maroine Mihoubi
|2
|1
|3.
|Клименчук Егор
|2
|0
|4.
|Богунов Ярослав
|1
|0
|5.
|Borislav Topic II
|1
|0
|6.
|Кравчук Юрий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рух Львов
|0
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|Львов
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Рух Львов Последние 20 матчей: + = -Десна 3:1 Рух Львов Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Ворскла 5:2 Рух Львов
Рух Львов 4:0 Авангард Краматорск Ингулец 1:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Минай Кремень 0:1 Рух Львов Рух Львов 2:1 Горняк-Спорт Оболонь-Бровар 0:0 Рух Львов Рух Львов 4:0 Черкащина-Академия Черноморец Од 2:2 Рух Львов Рух Львов 2:3 Агробизнес Николаев 1:1 Рух Львов Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Прикарпатье 0:1 Рух Львов Горняк-Спорт 2:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Металлист-1925
Львов Последние 20 матчей: + = -Львов 0:5 Заря Динамо Киев 3:1 Львов Колос Ковалёвка 4:0 Львов Львов 0:2 Мариуполь
Львов 1:5 Олимпик Донецк Днепр-1 3:2 Львов Львов 2:2 Ворскла Карпаты 1:1 Львов Мариуполь 3:0 Львов Олимпик Донецк 2:0 Львов Львов 1:2 Днепр-1 Ворскла 1:1 Львов Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Львов 1:1 Карпаты Львов 0:0 Карпаты Заря 2:0 Львов Львов 1:1 Александрия Олимпик Донецк 0:1 Львов Львов 3:2 Колос Ковалёвка
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|3.
|Десна
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|7.
|Александрия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|Заря
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 6
|4
|10.
|Минай
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|11.
|Ингулец
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|12.
|Рух Львов
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|13.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|14.
|Львов
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 12
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.10
|1.16
|8.40
|1.05
|2.10
|1.72
|2.70
|1.44
|2.11
|1.75
|1.35
|3.15
|1.70
|2.15
|1.50
|2.60
|1.10
|6.80
|1.14
|5.20
|1.02
|13.00
|1.03
|10.50
|9.40
|1.02
|8.20
|1.04
|3.40
|1.27
|2.66
|1.44
|—
|—
|1.85
|2.00
|—
|—
|1.47
|2.57
|1.31
|3.14
|1.11
|5.25
|1.09
|5.95
|1.01
|10.75
Прогнозы на матч Рух Львов 0:0 Львов
Исход игры
Рух Львов
73.5% (114)
Ничья
14.2% (22)
Львов
12.3% (19)
Тотал 2.5
Больше
39.33% (59)
Меньше
60.67% (91)
Обе команды забьют
Да
48.67% (73)
Нет
51.33% (77)
Популярный счёт
1:0 Рух Львов
40% (62)
2:1 Рух Львов
24.5% (38)
1:1 Ничья
9.7% (15)
1:2 Львов
8.4% (13)
2:0 Рух Львов
3.9% (6)
0:0 Ничья
2.6% (4)
3:1 Рух Львов
1.9% (3)
0:1 Львов
1.9% (3)
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