Рух Львов
0:0
Конец матча
Стадион: Арена Львов
Львов
8' Желтая карточкаГрисьо Максим
32' Желтая карточкаМысык Марьян
34' Красная карточкаПарамонов Вадим
50' Желтая карточкаДуць Игорь
12
Erik
Gliha
17
Мысык
Марьян
14
Брикнер
Иван
12
Костик
Орест
77
Луис
Филипе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Erik GlihaЗащитник
- Полузащитник
-
17 Мысык МарьянПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Брикнер ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Мисак РоманВратарь
-
25 Белый МаксимЗащитник
-
76 Бойчук ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ivan Fedyk
- Основной состав
-
12 Костик ОрестВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Луис ФилипеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Чирьяк ФранеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ныч НазарийНападающий
-
Главный тренер: Gia Tsetsadze
Ход матча
32'
34'
50'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Русин Ростислав
|1
|0.2
|2.
|Федорчук Валерий
|1
|0.2
|3.
|Бойчук Игорь
|1
|0.2
|4.
|Климчук Юрий
|1
|0.2
|5.
|Копына Юрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Maks Juraj Celic
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дуць Игорь
|3
|0
|2.
|Мысык Марьян
|3
|0
|3.
|Кухаревич Николай
|3
|0
|4.
|Erik Gliha
|2
|0
|5.
|Кухарук Андрей
|2
|0
|6.
|Парамонов Вадим
|0
|1
|7.
|Стаменкович Милош
|1
|0
|8.
|Брикнер Иван
|1
|0
|9.
|Бойчук Богдан
|1
|0
|10.
|Заставный Владимир
|1
|0
|11.
|Русин Ростислав
|1
|0
|12.
|Мартынюк Ярослав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Грисьо Максим
|4
|0
|2.
|Maroine Mihoubi
|2
|1
|3.
|Клименчук Егор
|2
|0
|4.
|Богунов Ярослав
|1
|0
|5.
|Borislav Topic II
|1
|0
|6.
|Кравчук Юрий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рух Львов
|0
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|Львов
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Рух Львов Последние 20 матчей: + = -Десна 3:1 Рух Львов Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Ворскла 5:2 Рух Львов
Рух Львов 4:0 Авангард Краматорск Ингулец 1:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Минай Кремень 0:1 Рух Львов Рух Львов 2:1 Горняк-Спорт Оболонь-Бровар 0:0 Рух Львов Рух Львов 4:0 Черкащина-Академия Черноморец Од 2:2 Рух Львов Рух Львов 2:3 Агробизнес Николаев 1:1 Рух Львов Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Прикарпатье 0:1 Рух Львов Горняк-Спорт 2:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Металлист-1925
Львов Последние 20 матчей: + = -Львов 0:5 Заря Динамо Киев 3:1 Львов Колос Ковалёвка 4:0 Львов Львов 0:2 Мариуполь
Львов 1:5 Олимпик Донецк Днепр-1 3:2 Львов Львов 2:2 Ворскла Карпаты 1:1 Львов Мариуполь 3:0 Львов Олимпик Донецк 2:0 Львов Львов 1:2 Днепр-1 Ворскла 1:1 Львов Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Львов 1:1 Карпаты Львов 0:0 Карпаты Заря 2:0 Львов Львов 1:1 Александрия Олимпик Донецк 0:1 Львов Львов 3:2 Колос Ковалёвка
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|3.
|Десна
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|7.
|Александрия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|Заря
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 6
|4
|10.
|Минай
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|11.
|Ингулец
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|13.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|14.
|Львов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 12
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|1.70
|2.15
|8.40
|1.05
|1.11
|6.50
|2.70
|1.44
|2.11
|1.75
|1.07
|8.40
|1.70
|2.15
|1.50
|2.60
|1.04
|10.00
|1.14
|5.20
|1.02
|13.00
|1.03
|10.50
|9.40
|1.02
|8.20
|1.04
|3.40
|1.27
|2.66
|1.44
|—
|—
|1.85
|2.00
|—
|—
|1.47
|2.57
|1.31
|3.14
|1.11
|5.25
|1.09
|5.95
|1.01
|10.75
Прогнозы на матч Рух Львов 0:0 Львов
Исход игры
Рух Львов
73.5% (114)
Ничья
14.2% (22)
Львов
12.3% (19)
Тотал 2.5
Больше
39.33% (59)
Меньше
60.67% (91)
Обе команды забьют
Да
48.67% (73)
Нет
51.33% (77)
Популярный счёт
1:0 Рух Львов
40% (62)
2:1 Рух Львов
24.5% (38)
1:1 Ничья
9.7% (15)
1:2 Львов
8.4% (13)
2:0 Рух Львов
3.9% (6)
0:0 Ничья
2.6% (4)
3:1 Рух Львов
1.9% (3)
0:1 Львов
1.9% (3)
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