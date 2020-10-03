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Рух Львов
0:0
Конец матча

Стадион:
Львов
0'
8' Желтая карточка
Грисьо Максим
32' Желтая карточка
Мысык Марьян
34' Красная карточка
Парамонов Вадим
50' Желтая карточка
Дуць Игорь
90'+7
33
Бандура
Александр
5
Федорчук
Валерий
4
Дуць
Игорь
67
Парамонов
Вадим
12
Erik
Gliha
18
Мартынюк
Ярослав
17
Мысык
Марьян
88
Кухарук
Андрей
14
Брикнер
Иван
7
Климчук
Юрий
97
Кухаревич
Николай
12
Костик
Орест
6
Maks
Juraj
Celic
5
Кравчук
Юрий
99
Maroine
Mihoubi
47
Грисьо
Максим
8
Borislav
Topic
II
7
Шина
Алвес
20
Клименчук
Егор
9
Кошман
Игорь
77
Луис
Филипе
19
Казлаускас
Донатас
Рух Львов
Львов

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Русин Ростислав 1 0.2
2. Федорчук Валерий 1 0.2
3. Бойчук Игорь 1 0.2
4. Климчук Юрий 1 0.2
5. Копына Юрий 0 0
Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Maks Juraj Celic 1 0.25

Карточки

Рух Львов
# Игрок      
1. Дуць Игорь 3 0
2. Мысык Марьян 3 0
3. Кухаревич Николай 3 0
4. Erik Gliha 2 0
5. Кухарук Андрей 2 0
6. Парамонов Вадим 0 1
7. Стаменкович Милош 1 0
8. Брикнер Иван 1 0
9. Бойчук Богдан 1 0
10. Заставный Владимир 1 0
11. Русин Ростислав 1 0
12. Мартынюк Ярослав 1 0
Львов
# Игрок      
1. Грисьо Максим 4 0
2. Maroine Mihoubi 2 1
3. Клименчук Егор 2 0
4. Богунов Ярослав 1 0
5. Borislav Topic II 1 0
6. Кравчук Юрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рух Львов 0 25% (1) 0 0 25% (1) 50% (2)
 Львов 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Рух Львов Последние 20 матчей: + = -
Десна 3:1 Рух Львов Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Ворскла 5:2 Рух Львов
Рух Львов 4:0 Авангард Краматорск Ингулец 1:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Минай Кремень 0:1 Рух Львов Рух Львов 2:1 Горняк-Спорт Оболонь-Бровар 0:0 Рух Львов Рух Львов 4:0 Черкащина-Академия Черноморец Од 2:2 Рух Львов Рух Львов 2:3 Агробизнес Николаев 1:1 Рух Львов Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Прикарпатье 0:1 Рух Львов Горняк-Спорт 2:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Металлист-1925
Львов Последние 20 матчей: + = -
Львов 0:5 Заря Динамо Киев 3:1 Львов Колос Ковалёвка 4:0 Львов Львов 0:2 Мариуполь
Львов 1:5 Олимпик Донецк Днепр-1 3:2 Львов Львов 2:2 Ворскла Карпаты 1:1 Львов Мариуполь 3:0 Львов Олимпик Донецк 2:0 Львов Львов 1:2 Днепр-1 Ворскла 1:1 Львов Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Львов 1:1 Карпаты Львов 0:0 Карпаты Заря 2:0 Львов Львов 1:1 Александрия Олимпик Донецк 0:1 Львов Львов 3:2 Колос Ковалёвка
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
2. Динамо Киев Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
3. Десна Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
4. Шахтёр Донецк Заявка 4 2 2 0 8 - 4 8
5. Колос Ковалёвка Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6. Мариуполь Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
7. Александрия Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
8. Олимпик Донецк Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
9. Заря Заявка 4 1 1 2 8 - 6 4
10. Минай Заявка 3 1 0 2 1 - 7 3
11. Ингулец Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
12. Рух Львов Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
13. Днепр-1 Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
14. Львов Заявка 4 0 1 3 1 - 12 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 38'
    Andriy Kukharuk уходит с поля. Стаменкович Милош выходит вместо него
  • 34'
    УДАЛЕНИЕ! - Парамонов Вадим увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    32'
    Мысык Марьян получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Грисьо Максим получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Рух Львов 73.5% (114)
X 14.2% (22)
Львов 12.3% (19)
Все прогнозы
1.83 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.55 2.40 2.70
5.90 1.58 4.00
1.72 3.62 4.75

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
1.70 2.15 8.40 1.05 1.11 6.50 2.70 1.44 2.11 1.75 1.07 8.40 1.70 2.15 1.50 2.60 1.04 10.00 1.14 5.20 1.02 13.00 1.03 10.50
9.40 1.02 8.20 1.04 3.40 1.27 2.66 1.44 1.85 2.00 1.47 2.57 1.31 3.14 1.11 5.25 1.09 5.95 1.01 10.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.47 2.65 1.84 1.96 1.04 10.00 1.10 5.60
2.94 1.37 1.95 1.80 1.42 2.73
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.75 1.42 1.65 2.15 1.29 3.40
2.63 1.45 1.66 2.14 1.27 3.54

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
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Прогнозы на матч Рух Львов 0:0 Львов

Исход игры
Рух Львов
73.5% (114)
Ничья
14.2% (22)
Львов
12.3% (19)
Тотал 2.5
Больше
39.33% (59)
Меньше
60.67% (91)
Обе команды забьют
Да
48.67% (73)
Нет
51.33% (77)
Популярный счёт
1:0 Рух Львов
40% (62)
2:1 Рух Львов
24.5% (38)
1:1 Ничья
9.7% (15)
1:2 Львов
8.4% (13)
2:0 Рух Львов
3.9% (6)
0:0 Ничья
2.6% (4)
3:1 Рух Львов
1.9% (3)
0:1 Львов
1.9% (3)
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