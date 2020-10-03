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Ингулец
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Минай
0' 2'
Ингулец
Минай

Бомбардиры внутри турнира

Ингулец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Балан Денис 1 0.25
2. Ситчинава Ника 1 0.25
3. Коваленко Илья 0 0
4. Щедрый Артём 0 0
Минай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шиндер Антон 1 0.33

Карточки

Ингулец
# Игрок      
1. Лупашко Владислав 3 0
2. Козак Александр 1 1
3. Щедрый Артём 2 0
4. Синегуб Олег 2 0
5. Квасный Николай 2 0
6. Ситчинава Ника 1 0
7. Кучеренко Александр 1 0
8. Крынский Владимир 1 0
Минай
# Игрок      
1. Dmytro Pavlish 1 1
2. Шиндер Антон 1 0
3. Попович Андрей 1 0
4. Лопырёнок Максим 1 0
5. Kyrylo Melichenko 1 0
6. Rustam Akhmedzade 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ингулец 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0
 Минай 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Ингулец Последние 20 матчей: + = -
Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Ингулец 1:1 Десна Ворскла 2:0 Ингулец Днепр-1 2:2 Ингулец
Ингулец 1:1 Днепр-1 Балканы 1:1 Ингулец Ингулец 1:1 Рух Львов Ингулец 3:0 Кремень Оболонь-Бровар 1:1 Ингулец Ингулец 0:0 Черноморец Од Николаев 1:2 Ингулец Ингулец 1:0 Прикарпатье Волынь 0:1 Ингулец Ингулец 3:2 Авангард Краматорск Минай 1:1 Ингулец Ингулец 2:1 Горняк-Спорт Минай 1:1 Ингулец Черкащина-Академия 1:2 Ингулец Ингулец 3:2 Металлург Зп Агробизнес 2:1 Ингулец
Минай Последние 20 матчей: + = -
Минай 0:4 Динамо Киев Олимпик Донецк 3:0 Минай Минай 1:0 Александрия Ворскла 2:4 Минай
Минай 1:0 Волынь Авангард Краматорск 0:2 Минай Рух Львов 1:0 Минай Минай 1:0 Горняк-Спорт Черкащина-Академия 2:6 Минай Минай 2:1 Металлург Зп Агробизнес 0:2 Минай Минай 1:0 Металлист-1925 Балканы 1:2 Минай Минай 1:1 Ингулец Кремень 1:0 Минай Минай 0:2 Динамо Киев Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Минай 1:1 Ингулец Минай 4:1 Оболонь-Бровар

Последние игры между собой

Ингулец: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Минай: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Минай 1:1 Ингулец Первый дивизион Минай 1:1 Ингулец Кубок Ингулец 1:1 Минай Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
2. Динамо Киев Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
3. Десна Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
4. Шахтёр Донецк Заявка 4 2 2 0 8 - 4 8
5. Колос Ковалёвка Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6. Мариуполь Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
7. Александрия Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
8. Олимпик Донецк Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
9. Заря Заявка 4 1 1 2 8 - 6 4
10. Минай Заявка 3 1 0 2 1 - 7 3
11. Ингулец Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
12. Рух Львов Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
13. Днепр-1 Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
14. Львов Заявка 4 0 1 3 1 - 12 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zirka. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 159
Ингулец 59.7% (95)
X 34.6% (55)
Минай 5.7% (9)
Все прогнозы
1.93 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ингулец
Ничья
Минай
2.11
3.30
4.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.00 3.25 4.05
1.97 3.30 4.20
2.11 3.06 4.05

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.30 1.10 4.60 1.17 2.45 1.60 2.06 1.77 1.82 1.99 1.76 2.06 1.42 2.75 1.17 4.70 1.13 5.50 1.03 9.80 1.02 11.00 1.01 19.00
5.95 1.09 4.70 1.16 2.36 1.61 1.75 2.01 1.40 2.72 1.16 4.65 1.11 5.45 1.01 10.50 1.00 11.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.49 2.60 1.23 3.85 1.04 9.20
2.25 1.60 1.48 2.54 1.26 3.62 1.04 9.50 1.02 10.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.85 1.91 1.38 2.90 1.11 6.00
2.77 1.41 1.82 1.92 1.37 2.94 1.10 6.25 1.07 7.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.25 1.60
Букмекер Да Нет
6.30 1.10
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
Где смотреть матч Ингулец 0:0 Минай онлайн

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Прогнозы на матч Ингулец 0:0 Минай

Исход игры
Ингулец
59.7% (95)
Ничья
34.6% (55)
Минай
5.7% (9)
Тотал 2.5
Больше
19.35% (30)
Меньше
80.65% (125)
Обе команды забьют
Да
47.1% (73)
Нет
52.9% (82)
Популярный счёт
1:0 Ингулец
42.1% (67)
1:1 Ничья
27% (43)
2:1 Ингулец
11.3% (18)
0:0 Ничья
5.7% (9)
1:2 Минай
5% (8)
2:0 Ингулец
3.8% (6)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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