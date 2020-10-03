Ингулец
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Звезда (Кропивницкий)
Минай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Щедрый АртёмПолузащитник
-
35 Шишка МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Sergiy Lavrynenko
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Шиндер АнтонНападающий
-
-
-
44 Mislav Matic
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Голодюк ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Кобин Василий
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Балан Денис
|1
|0.25
|2.
|Ситчинава Ника
|1
|0.25
|3.
|Коваленко Илья
|0
|0
|4.
|Щедрый Артём
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шиндер Антон
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лупашко Владислав
|3
|0
|2.
|Козак Александр
|1
|1
|3.
|Щедрый Артём
|2
|0
|4.
|Синегуб Олег
|2
|0
|5.
|Квасный Николай
|2
|0
|6.
|Ситчинава Ника
|1
|0
|7.
|Кучеренко Александр
|1
|0
|8.
|Крынский Владимир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Dmytro Pavlish
|1
|1
|2.
|Шиндер Антон
|1
|0
|3.
|Попович Андрей
|1
|0
|4.
|Лопырёнок Максим
|1
|0
|5.
|Kyrylo Melichenko
|1
|0
|6.
|Rustam Akhmedzade
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ингулец
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|Минай
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Ингулец Последние 20 матчей: + = -Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Ингулец 1:1 Десна Ворскла 2:0 Ингулец Днепр-1 2:2 Ингулец
Ингулец 1:1 Днепр-1 Балканы 1:1 Ингулец Ингулец 1:1 Рух Львов Ингулец 3:0 Кремень Оболонь-Бровар 1:1 Ингулец Ингулец 0:0 Черноморец Од Николаев 1:2 Ингулец Ингулец 1:0 Прикарпатье Волынь 0:1 Ингулец Ингулец 3:2 Авангард Краматорск Минай 1:1 Ингулец Ингулец 2:1 Горняк-Спорт Минай 1:1 Ингулец Черкащина-Академия 1:2 Ингулец Ингулец 3:2 Металлург Зп Агробизнес 2:1 Ингулец
Минай Последние 20 матчей: + = -Минай 0:4 Динамо Киев Олимпик Донецк 3:0 Минай Минай 1:0 Александрия Ворскла 2:4 Минай
Минай 1:0 Волынь Авангард Краматорск 0:2 Минай Рух Львов 1:0 Минай Минай 1:0 Горняк-Спорт Черкащина-Академия 2:6 Минай Минай 2:1 Металлург Зп Агробизнес 0:2 Минай Минай 1:0 Металлист-1925 Балканы 1:2 Минай Минай 1:1 Ингулец Кремень 1:0 Минай Минай 0:2 Динамо Киев Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Минай 1:1 Ингулец Минай 4:1 Оболонь-Бровар
Последние игры между собой
Ингулец: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Минай: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|3.
|Десна
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|7.
|Александрия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|Заря
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 6
|4
|10.
|Минай
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|11.
|Ингулец
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|13.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|14.
|Львов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 12
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|6.30
|1.10
|4.60
|1.17
|2.45
|1.60
|2.06
|1.77
|1.82
|1.99
|1.76
|2.06
|1.42
|2.75
|1.17
|4.70
|1.13
|5.50
|1.03
|9.80
|1.02
|11.00
|1.01
|19.00
|5.95
|1.09
|4.70
|1.16
|2.36
|1.61
|—
|—
|1.75
|2.01
|—
|—
|1.40
|2.72
|1.16
|4.65
|1.11
|5.45
|1.01
|10.50
|1.00
|11.25
|—
|—
Прогнозы на матч Ингулец 0:0 Минай
Исход игры
Ингулец
59.7% (95)
Ничья
34.6% (55)
Минай
5.7% (9)
Тотал 2.5
Больше
19.35% (30)
Меньше
80.65% (125)
Обе команды забьют
Да
47.1% (73)
Нет
52.9% (82)
Популярный счёт
1:0 Ингулец
42.1% (67)
1:1 Ничья
27% (43)
2:1 Ингулец
11.3% (18)
0:0 Ничья
5.7% (9)
1:2 Минай
5% (8)
2:0 Ингулец
3.8% (6)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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