Ингулец
1:1
Конец матча
Стадион: Звезда (Кропивницкий)
Минай
9' Желтая карточкаКозак Александр
0:1
9' ПенальтиНуриев Анатолий
15' Желтая карточкаКоваленко Илья
34' Желтая карточкаПопович Андрей
1:1
35' ПенальтиСитчинава Ника
44' Желтая карточкаЛупашко Владислав
49' Желтая карточкаКовалёв Максим
50' Желтая карточкаПыняшко Василий
52' Желтая карточкаМаткобожик Александр
57' Вторая желтая карточкаПыняшко Василий
73' Желтая карточкаRustam Akhmedzade
39
Балан
Денис
44
Mislav
Matic
19
Шиндер
Антон
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Щедрый АртёмПолузащитник
-
35 Шишка МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Sergiy Lavrynenko
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Mislav MaticЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Шиндер АнтонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Голодюк ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Кобин Василий
Ход матча
9'
0:1
15'
34'
35'
1:1
49'
50'
57'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ситчинава Ника
|2 (1)
|0.4
|2.
|Балан Денис
|1
|0.2
|3.
|Коваленко Илья
|0
|0
|4.
|Щедрый Артём
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шиндер Антон
|1
|0.25
|2.
|Нуриев Анатолий
|1 (1)
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лупашко Владислав
|4
|0
|2.
|Козак Александр
|2
|1
|3.
|Щедрый Артём
|2
|0
|4.
|Синегуб Олег
|2
|0
|5.
|Квасный Николай
|2
|0
|6.
|Ковалёв Максим
|1
|0
|7.
|Коваленко Илья
|1
|0
|8.
|Ситчинава Ника
|1
|0
|9.
|Кучеренко Александр
|1
|0
|10.
|Крынский Владимир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пыняшко Василий
|1
|1
|2.
|Dmytro Pavlish
|1
|1
|3.
|Попович Андрей
|2
|0
|4.
|Rustam Akhmedzade
|2
|0
|5.
|Шиндер Антон
|1
|0
|6.
|Маткобожик Александр
|1
|0
|7.
|Лопырёнок Максим
|1
|0
|8.
|Kyrylo Melichenko
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ингулец
|0
|0
|66.67% (2)
|33.33% (1)
|0
|0
|Минай
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Ингулец Последние 20 матчей: + = -Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Ингулец 1:1 Десна Ворскла 2:0 Ингулец Днепр-1 2:2 Ингулец
Ингулец 1:1 Днепр-1 Балканы 1:1 Ингулец Ингулец 1:1 Рух Львов Ингулец 3:0 Кремень Оболонь-Бровар 1:1 Ингулец Ингулец 0:0 Черноморец Од Николаев 1:2 Ингулец Ингулец 1:0 Прикарпатье Волынь 0:1 Ингулец Ингулец 3:2 Авангард Краматорск Минай 1:1 Ингулец Ингулец 2:1 Горняк-Спорт Минай 1:1 Ингулец Черкащина-Академия 1:2 Ингулец Ингулец 3:2 Металлург Зп Агробизнес 2:1 Ингулец
Минай Последние 20 матчей: + = -Минай 0:4 Динамо Киев Олимпик Донецк 3:0 Минай Минай 1:0 Александрия Ворскла 2:4 Минай
Минай 1:0 Волынь Авангард Краматорск 0:2 Минай Рух Львов 1:0 Минай Минай 1:0 Горняк-Спорт Черкащина-Академия 2:6 Минай Минай 2:1 Металлург Зп Агробизнес 0:2 Минай Минай 1:0 Металлист-1925 Балканы 1:2 Минай Минай 1:1 Ингулец Кремень 1:0 Минай Минай 0:2 Динамо Киев Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Минай 1:1 Ингулец Минай 4:1 Оболонь-Бровар
Последние игры между собой
Ингулец: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Минай: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|3.
|Десна
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|7.
|Александрия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|Заря
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 6
|4
|10.
|Минай
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 8
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|13.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|14.
|Львов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 12
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|6.10
|1.12
|4.60
|1.17
|4.20
|1.22
|2.06
|1.77
|1.82
|1.99
|1.76
|2.06
|1.23
|4.05
|1.17
|4.70
|1.20
|4.44
|1.03
|9.80
|1.07
|8.40
|1.01
|19.00
|5.95
|1.09
|4.70
|1.16
|2.36
|1.61
|—
|—
|1.75
|2.01
|—
|—
|1.40
|2.72
|1.16
|4.65
|1.11
|5.45
|1.01
|10.50
|1.00
|11.25
|—
|—
Прогнозы на матч Ингулец 1:1 Минай
Исход игры
Ингулец
59.7% (95)
Ничья
34.6% (55)
Минай
5.7% (9)
Тотал 2.5
Больше
19.35% (30)
Меньше
80.65% (125)
Обе команды забьют
Да
47.1% (73)
Нет
52.9% (82)
Популярный счёт
1:0 Ингулец
42.1% (67)
1:1 Ничья
27% (43)
2:1 Ингулец
11.3% (18)
0:0 Ничья
5.7% (9)
1:2 Минай
5% (8)
2:0 Ингулец
3.8% (6)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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