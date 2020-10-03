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  3. Украина
Ингулец
1:1
Конец матча

Стадион:
Минай
0'
9' Желтая карточка
Козак Александр
0:1
9' Пенальти
Нуриев Анатолий
15' Желтая карточка
Коваленко Илья
34' Желтая карточка
Попович Андрей
1:1
35' Пенальти
Ситчинава Ника
44' Желтая карточка
Лупашко Владислав
49' Желтая карточка
Ковалёв Максим
50' Желтая карточка
Пыняшко Василий
52' Желтая карточка
Маткобожик Александр
57' Вторая желтая карточка
Пыняшко Василий
73' Желтая карточка
Rustam Akhmedzade
90'
14
Крынский
Владимир
39
Балан
Денис
28
Павлов
Виталий
55
Ковалёв
Максим
99
Квасный
Николай
23
Кучеренко
Александр
5
Запорожец
Евгений
80
Лупашко
Владислав
13
Коваленко
Илья
10
Козак
Александр
49
Ситчинава
Ника
1
Попович
Андрей
22
Shemmy
Mayembe
99
Kyrylo
Melichenko
44
Mislav
Matic
15
Маткобожик
Александр
4
Сакив
Тарас
7
Нуриев
Анатолий
29
Кожанов
Денис
23
Ткачук
Андрей
20
Пыняшко
Василий
19
Шиндер
Антон
Ингулец
Минай

Бомбардиры внутри турнира

Ингулец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ситчинава Ника 2 (1) 0.4
2. Балан Денис 1 0.2
3. Коваленко Илья 0 0
4. Щедрый Артём 0 0
Минай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шиндер Антон 1 0.25
2. Нуриев Анатолий 1 (1) 0.25

Карточки

Ингулец
# Игрок      
1. Лупашко Владислав 4 0
2. Козак Александр 2 1
3. Щедрый Артём 2 0
4. Синегуб Олег 2 0
5. Квасный Николай 2 0
6. Ковалёв Максим 1 0
7. Коваленко Илья 1 0
8. Ситчинава Ника 1 0
9. Кучеренко Александр 1 0
10. Крынский Владимир 1 0
Минай
# Игрок      
1. Пыняшко Василий 1 1
2. Dmytro Pavlish 1 1
3. Попович Андрей 2 0
4. Rustam Akhmedzade 2 0
5. Шиндер Антон 1 0
6. Маткобожик Александр 1 0
7. Лопырёнок Максим 1 0
8. Kyrylo Melichenko 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ингулец 0 0 66.67% (2) 33.33% (1) 0 0
 Минай 50% (1) 0 50% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Ингулец Последние 20 матчей: + = -
Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Ингулец 1:1 Десна Ворскла 2:0 Ингулец Днепр-1 2:2 Ингулец
Ингулец 1:1 Днепр-1 Балканы 1:1 Ингулец Ингулец 1:1 Рух Львов Ингулец 3:0 Кремень Оболонь-Бровар 1:1 Ингулец Ингулец 0:0 Черноморец Од Николаев 1:2 Ингулец Ингулец 1:0 Прикарпатье Волынь 0:1 Ингулец Ингулец 3:2 Авангард Краматорск Минай 1:1 Ингулец Ингулец 2:1 Горняк-Спорт Минай 1:1 Ингулец Черкащина-Академия 1:2 Ингулец Ингулец 3:2 Металлург Зп Агробизнес 2:1 Ингулец
Минай Последние 20 матчей: + = -
Минай 0:4 Динамо Киев Олимпик Донецк 3:0 Минай Минай 1:0 Александрия Ворскла 2:4 Минай
Минай 1:0 Волынь Авангард Краматорск 0:2 Минай Рух Львов 1:0 Минай Минай 1:0 Горняк-Спорт Черкащина-Академия 2:6 Минай Минай 2:1 Металлург Зп Агробизнес 0:2 Минай Минай 1:0 Металлист-1925 Балканы 1:2 Минай Минай 1:1 Ингулец Кремень 1:0 Минай Минай 0:2 Динамо Киев Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Минай 1:1 Ингулец Минай 4:1 Оболонь-Бровар

Последние игры между собой

Ингулец: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Минай: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Минай 1:1 Ингулец Первый дивизион Минай 1:1 Ингулец Кубок Ингулец 1:1 Минай Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
2. Динамо Киев Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
3. Десна Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
4. Шахтёр Донецк Заявка 4 2 2 0 8 - 4 8
5. Колос Ковалёвка Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6. Мариуполь Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
7. Александрия Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
8. Олимпик Донецк Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
9. Заря Заявка 4 1 1 2 8 - 6 4
10. Минай Заявка 4 1 1 2 2 - 8 4
11. Ингулец Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
12. Рух Львов Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
13. Днепр-1 Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
14. Львов Заявка 4 0 1 3 1 - 12 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zirka. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 159
Ингулец 59.7% (95)
X 34.6% (55)
Минай 5.7% (9)
Все прогнозы
1.93 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.83 2.25 12.50
5.90 1.23 14.00
2.11 3.06 4.05

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.10 1.12 4.60 1.17 4.20 1.22 2.06 1.77 1.82 1.99 1.76 2.06 1.23 4.05 1.17 4.70 1.20 4.44 1.03 9.80 1.07 8.40 1.01 19.00
5.95 1.09 4.70 1.16 2.36 1.61 1.75 2.01 1.40 2.72 1.16 4.65 1.11 5.45 1.01 10.50 1.00 11.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.20 1.66 1.49 2.60 1.62 2.27 1.04 9.20 1.04 10.00
2.25 1.60 1.48 2.54 1.26 3.62 1.04 9.50 1.02 10.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.85 1.91 1.38 2.90 1.11 6.00
2.77 1.41 1.82 1.92 1.37 2.94 1.10 6.25 1.07 7.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.47 2.65
Букмекер Да Нет
3.05 1.37
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
Где смотреть матч Ингулец 1:1 Минай онлайн

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Прогнозы на матч Ингулец 1:1 Минай

Исход игры
Ингулец
59.7% (95)
Ничья
34.6% (55)
Минай
5.7% (9)
Тотал 2.5
Больше
19.35% (30)
Меньше
80.65% (125)
Обе команды забьют
Да
47.1% (73)
Нет
52.9% (82)
Популярный счёт
1:0 Ингулец
42.1% (67)
1:1 Ничья
27% (43)
2:1 Ингулец
11.3% (18)
0:0 Ничья
5.7% (9)
1:2 Минай
5% (8)
2:0 Ингулец
3.8% (6)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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