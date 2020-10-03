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  3. Украина
Днепр-1
1:2
Второй тайм: 73'

Стадион:
Ворскла
0'
1:0
14' Гол
Назаренко Александр
16' Желтая карточка
Кулач Владислав
25' Желтая карточка
Когут Игорь
33' Желтая карточка
Скляр Александр
1:1
42' Гол
Кулач Владислав
52' Желтая карточка
Игнатенко Даниил
58' Желтая карточка
Дуглас Силва
61' Желтая карточка
Якубу Наджиб
1:2
66' Гол
Кане Ибрахим
73'
23
Сарнавский
Богдан
17
Лукас
Тэйлор
3
Адамюк
Владимир
22
Дуглас
Силва
24
Дубинчак
Владислав
97
Игнатенко
Даниил
29
Назаренко
Александр
44
Батагов
Арсений
8
Когут
Игорь
11
Цуриков
Андрей
7
Довбик
Артём
31
Ризнык
Дмитрий
17
Чеснаков
Владимир
13
Яворский
Сергей
92
Ндиайе
Пап-Альюн
II
4
Пердута
Игорь
6
Скляр
Александр
28
Пуцлин
Давид
5
Якубу
Наджиб
50
Кане
Ибрахим
82
Ребенок
Павел
10
Кулач
Владислав
Днепр-1
Ворскла

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хобленко Алексей 2 0.4
2. Цуриков Андрей 1 0.2
3. Адамюк Владимир 1 0.2
4. Назаренко Александр 1 0.2
5. Кравченко Сергей 0 0
6. Довбик Артём 0 0
7. Дубинчак Владислав 0 0
8. Когут Игорь 0 0
Ворскла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Степанюк Руслан 3 0.6
2. Кулач Владислав 3 0.6
3. Пуцлин Давид 2 0.4
4. Кане Ибрахим 2 (1) 0.4
5. Скляр Александр 1 0.2
6. Пердута Игорь 0 0
7. Васин Денис 0 0

Карточки

Днепр-1
# Игрок      
1. Когут Игорь 2 1
2. Кравченко Сергей 2 0
3. Сваток Александр 2 0
4. Ди Франко Франсиско 2 0
5. Адамюк Владимир 2 0
6. Вакулко Юрий 2 0
7. Дубинчак Владислав 2 0
8. Цуриков Андрей 1 0
9. Дуглас Силва 1 0
10. Игнатенко Даниил 1 0
Ворскла
# Игрок      
1. Кулач Владислав 3 0
2. Пуцлин Давид 3 0
3. Чеснаков Владимир 2 0
4. Скляр Александр 2 0
5. Степанюк Руслан 1 0
6. Пешич Иван 1 0
7. Ндиайе Пап-Альюн II 1 0
8. Якубу Наджиб 1 0
9. Кане Ибрахим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Днепр-1 0 0 25% (1) 50% (2) 0 25% (1)
 Ворскла 11.11% (1) 22.22% (2) 33.33% (3) 22.22% (2) 11.11% (1) 0

Предыдущие игры

Днепр-1 Последние 20 матчей: + = -
Александрия 4:1 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Мариуполь Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Днепр-1 2:2 Ингулец
Ингулец 1:1 Днепр-1 Заря 2:3 Днепр-1 Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Ворскла Днепр-1 3:2 Львов Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Мариуполь 2:1 Днепр-1 Ворскла 2:0 Днепр-1 Львов 1:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Днепр-1 2:0 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Динамо Киев Карпаты 1:1 Днепр-1 Аустрия Вена 3:0 Днепр-1
Ворскла Последние 20 матчей: + = -
Ворскла 0:0 Мариуполь Александрия 0:2 Ворскла Ворскла 2:0 Ингулец Ворскла 2:4 Минай
Ворскла 5:2 Рух Львов Днепр-1 3:0 Ворскла Ворскла 1:2 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Ворскла Львов 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 2:0 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Львов Александрия 4:2 Ворскла Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Десна 0:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк

Последние игры между собой

Днепр-1: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Ворскла: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Днепр-1 3:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:0 Днепр-1 Премьер-лига Днепр-1 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:1 Днепр-1 Премьер-лига
Днепр-1 2:0 Ворскла Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла 2:1 Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
2. Динамо Киев Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
3. Десна Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
4. Шахтёр Донецк Заявка 4 2 2 0 8 - 4 8
5. Колос Ковалёвка Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6. Мариуполь Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
7. Александрия Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
8. Олимпик Донецк Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
9. Заря Заявка 4 1 1 2 8 - 6 4
10. Минай Заявка 3 1 0 2 1 - 7 3
11. Ингулец Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
12. Рух Львов Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
13. Днепр-1 1:2 Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
14. Львов Заявка 3 0 0 3 1 - 12 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Кулач Владислав бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Скляр Александр получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Когут Игорь получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Кулач Владислав получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Oleksandr Nazarenko бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dnipro-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Днепр-1 24.2% (37)
X 29.4% (45)
Ворскла 46.4% (71)
Все прогнозы
3.05 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Днепр-1
Ничья
Ворскла
2.60
3.90
4.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.60 2.15 4.70
16.00 3.90 1.37
2.33 3.52 2.75
2.30 2.51 4.45

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.00 1.05 9.40 1.05 5.55 1.14 3.00 1.36 3.00 1.38 1.82 1.99 1.60 2.35 1.87 1.92 1.17 4.60 1.18 5.80 1.04 9.30 1.02 12.00
10.50 1.01 9.30 1.02 3.72 1.23 2.99 1.36 2.06 1.80 1.58 2.29 1.37 2.84 1.16 4.50 1.11 5.30 1.02 9.10
3.87 1.25 2.97 1.39 2.29 1.61 1.96 1.86 3.30 1.32 2.69 1.46 2.01 1.82 1.70 2.16 1.49 2.62 1.12 6.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.45 1.55 2.08 1.74 1.53 2.50 1.15 5.00 1.06 8.80
3.14 1.33 2.09 1.69 1.48 2.54
2.75 1.37 2.41 1.51 1.99 1.81 1.56 2.32 1.35 2.83
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.95 1.37 1.71 1.99 1.30 3.35
2.90 1.38 1.76 2.00 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 2.04
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
Где смотреть матч Днепр-1 1:2 Ворскла онлайн

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Прогнозы на матч Днепр-1 1:2 Ворскла

Исход игры
Днепр-1
24.2% (37)
Ничья
29.4% (45)
Ворскла
46.4% (71)
Тотал 2.5
Больше
40.27% (60)
Меньше
59.73% (89)
Обе команды забьют
Да
67.11% (100)
Нет
32.89% (49)
Популярный счёт
1:2 Ворскла
28.8% (44)
1:1 Ничья
26.8% (41)
1:0 Днепр-1
13.1% (20)
0:1 Ворскла
10.5% (16)
2:1 Днепр-1
7.2% (11)
0:2 Ворскла
4.6% (7)
0:0 Ничья
2% (3)
1:3 Ворскла
1.3% (2)
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