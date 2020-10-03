Днепр-1
1:2
Второй тайм: 73'
Стадион: Днепр-Арена
Ворскла
1:0
14' ГолНазаренко Александр
16' Желтая карточкаКулач Владислав
25' Желтая карточкаКогут Игорь
33' Желтая карточкаСкляр Александр
1:1
42' ГолКулач Владислав
52' Желтая карточкаИгнатенко Даниил
58' Желтая карточкаДуглас Силва
61' Желтая карточкаЯкубу Наджиб
1:2
66' ГолКане Ибрахим
17
Лукас
Тэйлор
22
Дуглас
Силва
28
Пуцлин
Давид
50
Кане
Ибрахим
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
-
22 Дуглас СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
-
69 Вакулко ЮрийПолузащитник
-
Главный тренер: Михайленко Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Пуцлин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Сапай ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Васин ДенисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Максимов Юрий
Ход матча
14'
16'
25'
33'
42'
1:1
52'
58'
61'
66'
1:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хобленко Алексей
|2
|0.4
|2.
|Цуриков Андрей
|1
|0.2
|3.
|Адамюк Владимир
|1
|0.2
|4.
|Назаренко Александр
|1
|0.2
|5.
|Кравченко Сергей
|0
|0
|6.
|Довбик Артём
|0
|0
|7.
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|8.
|Когут Игорь
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Степанюк Руслан
|3
|0.6
|2.
|Кулач Владислав
|3
|0.6
|3.
|Пуцлин Давид
|2
|0.4
|4.
|Кане Ибрахим
|2 (1)
|0.4
|5.
|Скляр Александр
|1
|0.2
|6.
|Пердута Игорь
|0
|0
|7.
|Васин Денис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Когут Игорь
|2
|1
|2.
|Кравченко Сергей
|2
|0
|3.
|Сваток Александр
|2
|0
|4.
|Ди Франко Франсиско
|2
|0
|5.
|Адамюк Владимир
|2
|0
|6.
|Вакулко Юрий
|2
|0
|7.
|Дубинчак Владислав
|2
|0
|8.
|Цуриков Андрей
|1
|0
|9.
|Дуглас Силва
|1
|0
|10.
|Игнатенко Даниил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кулач Владислав
|3
|0
|2.
|Пуцлин Давид
|3
|0
|3.
|Чеснаков Владимир
|2
|0
|4.
|Скляр Александр
|2
|0
|5.
|Степанюк Руслан
|1
|0
|6.
|Пешич Иван
|1
|0
|7.
|Ндиайе Пап-Альюн II
|1
|0
|8.
|Якубу Наджиб
|1
|0
|9.
|Кане Ибрахим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Днепр-1
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|25% (1)
|Ворскла
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|0
Предыдущие игры
Днепр-1 Последние 20 матчей: + = -Александрия 4:1 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Мариуполь Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Днепр-1 2:2 Ингулец
Ингулец 1:1 Днепр-1 Заря 2:3 Днепр-1 Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Ворскла Днепр-1 3:2 Львов Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Мариуполь 2:1 Днепр-1 Ворскла 2:0 Днепр-1 Львов 1:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Днепр-1 2:0 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Динамо Киев Карпаты 1:1 Днепр-1 Аустрия Вена 3:0 Днепр-1
Ворскла Последние 20 матчей: + = -Ворскла 0:0 Мариуполь Александрия 0:2 Ворскла Ворскла 2:0 Ингулец Ворскла 2:4 Минай
Ворскла 5:2 Рух Львов Днепр-1 3:0 Ворскла Ворскла 1:2 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Ворскла Львов 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 2:0 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Львов Александрия 4:2 Ворскла Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Десна 0:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк
Последние игры между собой
Днепр-1: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Ворскла: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|2:1 Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|3.
|Десна
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|7.
|Александрия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|Заря
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 6
|4
|10.
|Минай
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|11.
|Ингулец
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|13.
|Днепр-1
|1:2 Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|14.
|Львов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 12
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.00
|1.05
|9.40
|1.05
|5.55
|1.14
|3.00
|1.36
|—
|—
|3.00
|1.38
|1.82
|1.99
|1.60
|2.35
|—
|—
|1.87
|1.92
|—
|—
|1.17
|4.60
|1.18
|5.80
|1.04
|9.30
|1.02
|12.00
|10.50
|1.01
|9.30
|1.02
|3.72
|1.23
|2.99
|1.36
|—
|—
|2.06
|1.80
|—
|—
|1.58
|2.29
|—
|—
|1.37
|2.84
|—
|—
|1.16
|4.50
|1.11
|5.30
|1.02
|9.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.87
|1.25
|2.97
|1.39
|2.29
|1.61
|1.96
|1.86
|3.30
|1.32
|2.69
|1.46
|2.01
|1.82
|1.70
|2.16
|1.49
|2.62
|—
|—
|1.12
|6.04
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Днепр-1 1:2 Ворскла
Исход игры
Днепр-1
24.2% (37)
Ничья
29.4% (45)
Ворскла
46.4% (71)
Тотал 2.5
Больше
40.27% (60)
Меньше
59.73% (89)
Обе команды забьют
Да
67.11% (100)
Нет
32.89% (49)
Популярный счёт
1:2 Ворскла
28.8% (44)
1:1 Ничья
26.8% (41)
1:0 Днепр-1
13.1% (20)
0:1 Ворскла
10.5% (16)
2:1 Днепр-1
7.2% (11)
0:2 Ворскла
4.6% (7)
0:0 Ничья
2% (3)
1:3 Ворскла
1.3% (2)
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