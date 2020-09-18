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Висла Краков
0:2
Второй тайм: 52'

Стадион:
Висла Плоцк
0'
0:1
8' Гол
Урига Алан
0:2
43' Гол
Михальски Дамян
52'
1
Лис
Матеуш
43
Шот
Давид
3
Мехремич
Ади
2
Яницки
Рафал
4
Садлок
Мацей
6
Баша
Вуллнет
10
Жуков
Георгий
40
Йебоа
Яв
18
Чука
Виктор
33
David
Abramowicz
15
Салес
Жеан
Карлос
1
Каминьски
Кжиштоф
2
Михальски
Дамян
94
Лагатор
Душан
18
Урига
Алан
33
Збозень
Дамьян
6
Расак
Дамиан
23
Лесняк
Филип
24
Гарсия
Анхель
9
Коцыля
Давид
8
Тушински
Патрик
14
Швох
Матеуш
Висла Краков
4-2-3-1
Висла Плоцк
3-4-3

Ход матча

8'
0:1
Урига Алан
(Збозень Дамьян)
43'
0:2
Михальски Дамян
(Швох Матеуш)
46'
Савич Стефан V
Чука Виктор
 
46'
Блащиковский Якуб
Мехремич Ади
 

Бомбардиры внутри турнира

Висла Краков
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блащиковский Якуб 1 0.25
2. Салес Жеан Карлос 1 0.25
3. Чука Виктор 1 0.25
4. Савич Стефан V 0 0
5. Садлок Мацей 0 0
Висла Плоцк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Швох Матеуш 2 (1) 0.5
2. Урига Алан 1 0.25
3. Михальски Дамян 1 0.25
4. Тушински Патрик 1 (1) 0.25
5. Збозень Дамьян 0 0
6. Павляк Александр 0 0

Карточки

Висла Краков
# Игрок      
1. Баша Вуллнет 1 0
2. Садлок Мацей 1 0
3. Мехремич Ади 1 0
4. Жуков Георгий 1 0
5. Шот Давид 1 0
Висла Плоцк
# Игрок      
1. Швох Матеуш 2 0
2. Урига Алан 2 0
3. Жезничак Якуб 1 0
4. Лесняк Филип 1 0
5. Гарсия Анхель 1 0
6. Михальски Дамян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Висла Краков 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0
 Висла Плоцк 0 33.33% (1) 0 0 0 66.67% (2)

Предыдущие игры

Висла Краков Последние 20 матчей: + = -
Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Висла Краков 1:3 Шлёнск Ягеллония 1:1 Висла Краков
Островец-Свентокшиски 2:1 Висла Краков Подбескидзе 0:1 Висла Краков Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Висла Краков 0:1 Арка Гдыня Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Висла Краков 1:1 Корона Кельце ЛКС Лодзь 1:2 Висла Краков Гурник Забже 0:1 Висла Краков Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Ракув 3:1 Висла Краков Арка Гдыня 0:0 Висла Краков Висла Краков 3:2 Ракув Висла Краков 1:3 Легия Пяст 4:0 Висла Краков Висла Краков 1:1 Лех Краковия 0:2 Висла Краков
Висла Плоцк Последние 20 матчей: + = -
Висла Плоцк 0:1 Легия Лех 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Тыхы 1:2 Висла Плоцк
Ракув 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Арка Гдыня Краковия 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Арка Гдыня 1:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Ракув Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк

Последние игры между собой

Висла Краков: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Экстракласса Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:3 Висла Плоцк Экстракласса
Висла Плоцк 1:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Краков 2:1 Висла Плоцк Кубок Висла Плоцк 0:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:3 Висла Краков Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гурник Забже 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Ракув 4 3 0 1 10 - 5 9
3. Шлёнск 3 2 1 0 8 - 4 7
4. Легия 3 2 0 1 4 - 3 6
5. Заглембе Любин 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Ягеллония 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Краковия 3 1 2 0 5 - 4 5
8. Висла Плоцк 2:0 4 1 2 1 5 - 4 5
9. Погонь Щецин 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Лехия Гданьск 3 1 0 2 2 - 6 3
11. Лех 3 0 2 1 6 - 7 2
12. Сталь Мелец 3 0 2 1 2 - 4 2
13. Висла Краков 0:2 4 0 2 2 4 - 8 2
14. Подбескидзе 4 0 2 2 7 - 12 2
15. Варта Познань 3 0 1 2 0 - 2 1
16. Пяст 3 0 1 2 0 - 3 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Михальски Дамян бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Урига Алан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Висла Краков
Ничья
Висла Плоцк
6.10
9.26
3.39
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Висла Краков 0:2 Висла Плоцк онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
6.10 3.40 1.60
20.00 7.77 1.11
2.23 3.48 3.18
2.09 3.37 3.39
24.09 9.26 1.12

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.00 1.02 8.40 1.06 6.20 1.10 2.70 1.44 2.14 1.71 4.00 1.22 1.70 2.15 1.50 2.60 1.70 2.08 1.14 5.30 1.18 4.50 1.02 10.50 1.03 10.00
9.40 1.02 8.30 1.05 3.50 1.28 2.68 1.47 1.92 1.97 1.48 2.65 1.33 3.20 1.12 5.45 1.08 6.05 1.00 10.75
7.12 1.07 6.35 1.09 3.15 1.32 2.45 1.50 1.78 1.95 1.42 2.70 1.29 3.34 1.12 5.49 1.10 6.03
5.92 1.15 2.64 1.51 2.25 1.69 2.67 1.50 4.11 1.25 3.49 1.33 2.85 1.45 2.10 1.79 1.77 2.12 1.54 2.57 1.20 4.78
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.93 1.92 1.68 2.11 1.12 5.80 1.09 6.50
3.00 1.39 1.95 1.85 1.44 2.79
2.73 1.41 1.83 1.89 1.39 2.81 1.11 5.74 1.08 6.71
2.48 1.58 2.04 1.85 1.57 2.50 1.37 3.20 1.47 2.80 1.26 3.99
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.75 1.42 1.70 2.08 1.29 3.40
2.65 1.48 1.67 2.20 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.15
1.82 1.90
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
3.25 1.32
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