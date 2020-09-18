Висла Краков
0:2
Второй тайм: 52'
Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана
Висла Плоцк
0:1
8' ГолУрига Алан
0:2
43' ГолМихальски Дамян
43
Шот
Давид
40
Йебоа
Яв
18
Чука
Виктор
18
Урига
Алан
23
Лесняк
Филип
14
Швох
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Шот ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Йебоа ЯвПолузащитник
-
18 Чука ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Нипзуй ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Artur Skowronek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Урига АланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Швох МатеушНападающий
- Запасные игроки
-
30 Жук ПавелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
Ход матча
8'
0:1
43'
0:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блащиковский Якуб
|1
|0.25
|2.
|Салес Жеан Карлос
|1
|0.25
|3.
|Чука Виктор
|1
|0.25
|4.
|Савич Стефан V
|0
|0
|5.
|Садлок Мацей
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Швох Матеуш
|2 (1)
|0.5
|2.
|Урига Алан
|1
|0.25
|3.
|Михальски Дамян
|1
|0.25
|4.
|Тушински Патрик
|1 (1)
|0.25
|5.
|Збозень Дамьян
|0
|0
|6.
|Павляк Александр
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Баша Вуллнет
|1
|0
|2.
|Садлок Мацей
|1
|0
|3.
|Мехремич Ади
|1
|0
|4.
|Жуков Георгий
|1
|0
|5.
|Шот Давид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Швох Матеуш
|2
|0
|2.
|Урига Алан
|2
|0
|3.
|Жезничак Якуб
|1
|0
|4.
|Лесняк Филип
|1
|0
|5.
|Гарсия Анхель
|1
|0
|6.
|Михальски Дамян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Висла Краков
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|Висла Плоцк
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|66.67% (2)
Предыдущие игры
Висла Краков Последние 20 матчей: + = -Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Висла Краков 1:3 Шлёнск Ягеллония 1:1 Висла Краков
Островец-Свентокшиски 2:1 Висла Краков Подбескидзе 0:1 Висла Краков Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Висла Краков 0:1 Арка Гдыня Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Висла Краков 1:1 Корона Кельце ЛКС Лодзь 1:2 Висла Краков Гурник Забже 0:1 Висла Краков Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Ракув 3:1 Висла Краков Арка Гдыня 0:0 Висла Краков Висла Краков 3:2 Ракув Висла Краков 1:3 Легия Пяст 4:0 Висла Краков Висла Краков 1:1 Лех Краковия 0:2 Висла Краков
Висла Плоцк Последние 20 матчей: + = -Висла Плоцк 0:1 Легия Лех 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Тыхы 1:2 Висла Плоцк
Ракув 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Арка Гдыня Краковия 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Арка Гдыня 1:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Ракув Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк
Последние игры между собой
Висла Краков: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
Висла Плоцк 1:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Краков 2:1 Висла Плоцк Кубок Висла Плоцк 0:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:3 Висла Краков Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Ракув
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|3.
|Шлёнск
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|4.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Заглембе Любин
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Ягеллония
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Краковия
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|Висла Плоцк
|2:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|Погонь Щецин
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Лехия Гданьск
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|11.
|Лех
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|12.
|Сталь Мелец
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|Висла Краков
|0:2
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|14.
|Подбескидзе
|4
|0
|2
|2
|7 - 12
|2
|15.
|Варта Познань
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|16.
|Пяст
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|10.00
|1.02
|8.40
|1.06
|6.20
|1.10
|—
|—
|2.70
|1.44
|2.14
|1.71
|4.00
|1.22
|1.70
|2.15
|1.50
|2.60
|—
|—
|1.70
|2.08
|—
|—
|1.14
|5.30
|1.18
|4.50
|1.02
|10.50
|1.03
|10.00
|9.40
|1.02
|8.30
|1.05
|3.50
|1.28
|—
|—
|2.68
|1.47
|—
|—
|1.92
|1.97
|—
|—
|1.48
|2.65
|—
|—
|1.33
|3.20
|—
|—
|1.12
|5.45
|1.08
|6.05
|1.00
|10.75
|—
|—
|7.12
|1.07
|6.35
|1.09
|3.15
|1.32
|—
|—
|2.45
|1.50
|—
|—
|1.78
|1.95
|—
|—
|1.42
|2.70
|—
|—
|1.29
|3.34
|—
|—
|1.12
|5.49
|1.10
|6.03
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.92
|1.15
|2.64
|1.51
|2.25
|1.69
|2.67
|1.50
|4.11
|1.25
|3.49
|1.33
|2.85
|1.45
|2.10
|1.79
|1.77
|2.12
|1.54
|2.57
|—
|—
|1.20
|4.78
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.90
|1.38
|—
|—
|1.93
|1.92
|—
|—
|1.68
|2.11
|—
|—
|1.12
|5.80
|1.09
|6.50
|3.00
|1.39
|—
|—
|1.95
|1.85
|—
|—
|1.44
|2.79
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.73
|1.41
|—
|—
|1.83
|1.89
|—
|—
|1.39
|2.81
|—
|—
|1.11
|5.74
|1.08
|6.71
|2.48
|1.58
|2.04
|1.85
|1.57
|2.50
|1.37
|3.20
|1.47
|2.80
|1.26
|3.99
|—
|—
|—
|—