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Пяст
0:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Ягеллония
0'
18' Желтая карточка
Липски Патрик
24' Желтая карточка
Цэру Богдан
44'
26
Плах
Франтишек
28
Рыманяк
Бартош
34
Малярчик
Петр
4
Червински
Якуб
2
Киркесков
Миккель
14
Голубек
Якуб
19
Милевски
Себастиан
17
Липски
Патрик
18
Соколовски
Патрик
16
Стечик
Доминик
9
Пажишек
Пётр
1
Стейнбор
Павел
38
Ольшевски
Павел
25
Цэру
Богдан
3
Августин
Блажей
19
Бедварссон
Бедвар
26
Поспишил
Мартин
6
Романчук
Тарас
10
Макушевски
Мацей
11
Имас
Хесус
8
Мыстковски
Пшемыслав
21
Пульич
Яков
Пяст
5-3-2
Ягеллония
4-2-3-1

Ход матча

18'
Липски Патрик
 
24'
 
Цэру Богдан

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Ягеллония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пульич Яков 2 0.5
2. Имас Хесус 2 0.5
3. Макушевски Мацей 1 0.25
4. Ольшевски Павел 0 0
5. Пржикрыл Томаш 0 0
6. Поспишил Мартин 0 0

Карточки

Пяст
# Игрок      
1. Липски Патрик 2 0
2. Киркесков Миккель 1 0
3. Сверчок Якуб 1 0
4. Голубек Якуб 1 0
5. Гук Томаш 1 0
6. Стечик Доминик 1 0
Ягеллония
# Игрок      
1. Szymon Sobczak 1 0
2. Камара Хуан 1 0
3. Цэру Богдан 1 0
4. Арсенич Зоран 1 0
5. Бида Бартош 1 0
6. Вдовик Бартломей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пяст 0 0 0 0 0 0
 Ягеллония 0 60% (3) 0 40% (2) 0 0

Предыдущие игры

Пяст Последние 20 матчей: + = -
Пяст 3:2 Хартберг Варта Познань 0:0 Пяст Пяст 0:0 Карвина Пяст 0:1 Погонь Щецин
Динамо Минск 0:2 Пяст Шлёнск 2:0 Пяст Ресовя 0:4 Пяст Пяст 2:1 Пуща Неполомице Пяст 1:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Пяст Пяст 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Шлёнск Легия 1:1 Пяст Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 0:2 Лех Ягеллония 0:2 Пяст Пяст 0:0 Гурник Забже Корона Кельце 1:2 Пяст Пяст 4:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Пяст
Ягеллония Последние 20 матчей: + = -
Ягеллония 2:2 Подбескидзе Легия 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Висла Краков Гурник Забже 3:1 Ягеллония
Лех 4:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Шлёнск Пяст 2:0 Ягеллония Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 0:0 Легия Краковия 1:2 Ягеллония Ягеллония 0:2 Пяст ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Лех Легия 4:0 Ягеллония Ягеллония 0:0 Корона Кельце

Последние игры между собой

Пяст: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Ягеллония: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Пяст 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 3:1 Ягеллония Экстракласса Пяст 2:1 Ягеллония Экстракласса
Пяст 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Пяст Экстракласса Ягеллония 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 4:3 Пяст Экстракласса Ягеллония 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Ягеллония Экстракласса Пяст 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Пяст Экстракласса Ягеллония 2:0 Пяст Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гурник Забже 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Ракув 4 3 0 1 10 - 5 9
3. Шлёнск 4 2 1 1 8 - 5 7
4. Погонь Щецин 4 2 1 1 5 - 4 7
5. Заглембе Любин 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Легия 4 2 0 2 5 - 6 6
7. Лехия Гданьск 4 2 0 2 6 - 8 6
8. Ягеллония 0:0 4 1 3 0 5 - 4 6
9. Краковия 4 1 3 0 6 - 5 6
10. Висла Плоцк 4 1 2 1 6 - 4 5
11. Лех 4 1 2 1 7 - 7 5
12. Пяст 0:0 4 0 2 2 0 - 3 2
13. Сталь Мелец 4 0 2 2 4 - 8 2
14. Висла Краков 4 0 2 2 4 - 9 2
15. Подбескидзе 4 0 2 2 7 - 12 2
16. Варта Познань 4 0 1 3 0 - 3 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Пяст
Ничья
Ягеллония
2.44
3.62
4.04
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Пяст 0:0 Ягеллония онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.90 3.50 4.15
2.17 2.65 3.90
1.94 3.62 3.85
2.08 3.41 3.38
2.44 2.62 4.04

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.50 1.18 8.00 1.05 2.00 1.76 2.60 1.41 2.12 1.72 1.30 3.30 1.73 2.11 1.44 2.50 1.08 7.00 1.15 5.00 1.04 9.00 1.03 10.50
9.80 1.02 8.80 1.04 3.62 1.27 2.83 1.43 1.91 1.99 1.53 2.50 1.35 3.10 1.12 5.50 1.08 6.10 1.00 10.25
7.60 1.06 6.71 1.08 3.27 1.30 2.53 1.47 1.82 1.90 1.45 2.60 1.31 3.21 1.13 5.26 1.10 6.03
4.47 1.22 3.15 1.38 2.25 1.69 1.88 2.00 1.62 2.37 1.38 3.17 1.62 2.38 1.24 4.23 1.63 2.35 1.43 2.92 1.15 5.76 1.10 7.95
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.35 3.05 1.88 1.92 1.02 11.00 1.12 5.70 1.02 11.00
3.04 1.38 2.03 1.79 1.46 2.72
2.77 1.40 1.86 1.86 1.40 2.77 1.12 5.49 1.09 6.35
1.21 4.71 1.10 7.58 1.22 4.45 1.50 2.69 1.36 3.28
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.80 1.40 1.76 2.00 1.33 3.15
2.77 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.62 1.45
1.79 1.94
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
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