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Пяст
0:1
Конец матча

Стадион:
Ягеллония
0'
18' Желтая карточка
Липски Патрик
24' Желтая карточка
Цэру Богдан
0:1
58' Гол
Имас Хесус
67' Желтая карточка
Милевски Себастиан
90'+4
26
Плах
Франтишек
28
Рыманяк
Бартош
34
Малярчик
Петр
4
Червински
Якуб
2
Киркесков
Миккель
14
Голубек
Якуб
19
Милевски
Себастиан
17
Липски
Патрик
18
Соколовски
Патрик
16
Стечик
Доминик
9
Пажишек
Пётр
1
Стейнбор
Павел
38
Ольшевски
Павел
25
Цэру
Богдан
3
Августин
Блажей
19
Бедварссон
Бедвар
26
Поспишил
Мартин
6
Романчук
Тарас
10
Макушевски
Мацей
11
Имас
Хесус
8
Мыстковски
Пшемыслав
21
Пульич
Яков
Пяст
5-3-2
Ягеллония
4-2-3-1

Ход матча

18'
Липски Патрик
 
24'
 
Цэру Богдан
46'
Кончковски Мартин
Малярчик Петр
 
58'
0:1
Имас Хесус
(Макушевски Мацей)
62'
Жиро Михал
Пажишек Пётр
 
62'
Йодловец Томаш
Соколовски Патрик
 
67'
Милевски Себастиан
 
74'
 
Кадлец Андрей
Макушевски Мацей
74'
Вида Кристофер
Милевски Себастиан
 
81'
Arkadiusz Pyrka
Стечик Доминик
 
81'
 
Пржикрыл Томаш
Мыстковски Пшемыслав

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Ягеллония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Имас Хесус 3 0.75
2. Пульич Яков 2 0.5
3. Макушевски Мацей 1 0.25
4. Ольшевски Павел 0 0
5. Пржикрыл Томаш 0 0
6. Поспишил Мартин 0 0

Карточки

Пяст
# Игрок      
1. Липски Патрик 2 0
2. Киркесков Миккель 1 0
3. Сверчок Якуб 1 0
4. Голубек Якуб 1 0
5. Гук Томаш 1 0
6. Милевски Себастиан 1 0
7. Стечик Доминик 1 0
Ягеллония
# Игрок      
1. Szymon Sobczak 1 0
2. Камара Хуан 1 0
3. Цэру Богдан 1 0
4. Арсенич Зоран 1 0
5. Бида Бартош 1 0
6. Вдовик Бартломей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пяст 0 0 0 0 0 0
 Ягеллония 0 50% (3) 0 50% (3) 0 0

Предыдущие игры

Пяст Последние 20 матчей: + = -
Пяст 3:2 Хартберг Варта Познань 0:0 Пяст Пяст 0:0 Карвина Пяст 0:1 Погонь Щецин
Динамо Минск 0:2 Пяст Шлёнск 2:0 Пяст Ресовя 0:4 Пяст Пяст 2:1 Пуща Неполомице Пяст 1:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Пяст Пяст 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Шлёнск Легия 1:1 Пяст Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 0:2 Лех Ягеллония 0:2 Пяст Пяст 0:0 Гурник Забже Корона Кельце 1:2 Пяст Пяст 4:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Пяст
Ягеллония Последние 20 матчей: + = -
Ягеллония 2:2 Подбескидзе Легия 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Висла Краков Гурник Забже 3:1 Ягеллония
Лех 4:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Шлёнск Пяст 2:0 Ягеллония Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 0:0 Легия Краковия 1:2 Ягеллония Ягеллония 0:2 Пяст ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Лех Легия 4:0 Ягеллония Ягеллония 0:0 Корона Кельце

Последние игры между собой

Пяст: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Ягеллония: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Пяст 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 3:1 Ягеллония Экстракласса Пяст 2:1 Ягеллония Экстракласса
Пяст 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Пяст Экстракласса Ягеллония 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 4:3 Пяст Экстракласса Ягеллония 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Ягеллония Экстракласса Пяст 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Пяст Экстракласса Ягеллония 2:0 Пяст Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гурник Забже 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Ракув 4 3 0 1 10 - 5 9
3. Ягеллония 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Шлёнск 4 2 1 1 8 - 5 7
5. Погонь Щецин 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Заглембе Любин 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Легия 4 2 0 2 5 - 6 6
8. Лехия Гданьск 4 2 0 2 6 - 8 6
9. Краковия 4 1 3 0 6 - 5 6
10. Висла Плоцк 4 1 2 1 6 - 4 5
11. Лех 4 1 2 1 7 - 7 5
12. Сталь Мелец 4 0 2 2 4 - 8 2
13. Висла Краков 4 0 2 2 4 - 9 2
14. Подбескидзе 4 0 2 2 7 - 12 2
15. Варта Познань 4 0 1 3 0 - 3 1
16. Пяст 4 0 1 3 0 - 4 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Макушевски Мацей бьет в цель!
  • Желтая карточка
    24'
    Цэру Богдан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Липски Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Пяст 0:1 Ягеллония онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.90 3.50 4.15
18.00 3.90 1.30
1.94 3.62 3.85
2.08 3.41 3.38
25.78 4.52 1.27

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.35 1.28 8.00 1.05 1.76 2.00 2.60 1.41 2.12 1.72 1.09 6.50 1.73 2.11 1.44 2.50 1.07 7.50 1.15 5.00 1.04 9.00 1.03 10.50
9.80 1.02 8.80 1.04 3.62 1.27 2.83 1.43 1.91 1.99 1.53 2.50 1.35 3.10 1.12 5.50 1.08 6.10 1.00 10.25
7.60 1.06 6.71 1.08 3.27 1.30 2.53 1.47 1.82 1.90 1.45 2.60 1.31 3.21 1.13 5.26 1.10 6.03
3.63 1.30 3.05 1.40 2.47 1.58 1.90 1.98 1.58 2.48 1.34 3.42 1.10 7.63 1.37 3.24 1.27 3.95 1.63 2.35 1.43 2.92 1.15 5.76 1.10 7.95
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.35 3.05 1.88 1.92 1.02 11.00 1.12 5.70 1.02 11.00
3.04 1.38 2.03 1.79 1.46 2.72
2.77 1.40 1.86 1.86 1.40 2.77 1.12 5.49 1.09 6.35
1.21 4.71 1.10 7.58 1.22 4.45 1.50 2.69 1.36 3.28
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.80 1.40 1.76 2.00 1.33 3.15
2.77 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
1.79 1.94
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
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