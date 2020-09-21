18' Желтая карточкаЛипски Патрик
24' Желтая карточкаЦэру Богдан
0:1
58' ГолИмас Хесус
67' Желтая карточкаМилевски Себастиан
14
Голубек
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Жиро МихалНападающий
-
-
23 Javier Hyjek
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Пульич ЯковНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бида БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Bogdan Zajac
Ход матча
18'
24'
58'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Имас Хесус
|3
|0.75
|2.
|Пульич Яков
|2
|0.5
|3.
|Макушевски Мацей
|1
|0.25
|4.
|Ольшевски Павел
|0
|0
|5.
|Пржикрыл Томаш
|0
|0
|6.
|Поспишил Мартин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Липски Патрик
|2
|0
|2.
|Киркесков Миккель
|1
|0
|3.
|Сверчок Якуб
|1
|0
|4.
|Голубек Якуб
|1
|0
|5.
|Гук Томаш
|1
|0
|6.
|Милевски Себастиан
|1
|0
|7.
|Стечик Доминик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Szymon Sobczak
|1
|0
|2.
|Камара Хуан
|1
|0
|3.
|Цэру Богдан
|1
|0
|4.
|Арсенич Зоран
|1
|0
|5.
|Бида Бартош
|1
|0
|6.
|Вдовик Бартломей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пяст
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Ягеллония
|0
|50% (3)
|0
|50% (3)
|0
|0
Предыдущие игры
Пяст Последние 20 матчей: + = -Пяст 3:2 Хартберг Варта Познань 0:0 Пяст Пяст 0:0 Карвина Пяст 0:1 Погонь Щецин
Динамо Минск 0:2 Пяст Шлёнск 2:0 Пяст Ресовя 0:4 Пяст Пяст 2:1 Пуща Неполомице Пяст 1:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Пяст Пяст 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Шлёнск Легия 1:1 Пяст Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 0:2 Лех Ягеллония 0:2 Пяст Пяст 0:0 Гурник Забже Корона Кельце 1:2 Пяст Пяст 4:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Пяст
Ягеллония Последние 20 матчей: + = -Ягеллония 2:2 Подбескидзе Легия 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Висла Краков Гурник Забже 3:1 Ягеллония
Лех 4:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Шлёнск Пяст 2:0 Ягеллония Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 0:0 Легия Краковия 1:2 Ягеллония Ягеллония 0:2 Пяст ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Лех Легия 4:0 Ягеллония Ягеллония 0:0 Корона Кельце
Последние игры между собой
Пяст: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Ягеллония: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Пяст 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Пяст Экстракласса Ягеллония 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 4:3 Пяст Экстракласса Ягеллония 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Ягеллония Экстракласса Пяст 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Пяст Экстракласса Ягеллония 2:0 Пяст Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Ракув
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|3.
|Ягеллония
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Шлёнск
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|Погонь Щецин
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Заглембе Любин
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Легия
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|8.
|Лехия Гданьск
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|9.
|Краковия
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|10.
|Висла Плоцк
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|11.
|Лех
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|12.
|Сталь Мелец
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|13.
|Висла Краков
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|14.
|Подбескидзе
|4
|0
|2
|2
|7 - 12
|2
|15.
|Варта Познань
|4
|0
|1
|3
|0 - 3
|1
|16.
|Пяст
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|3.35
|1.28
|—
|—
|8.00
|1.05
|—
|—
|1.76
|2.00
|—
|—
|2.60
|1.41
|2.12
|1.72
|1.09
|6.50
|1.73
|2.11
|1.44
|2.50
|1.07
|7.50
|1.15
|5.00
|1.04
|9.00
|1.03
|10.50
|9.80
|1.02
|—
|—
|8.80
|1.04
|—
|—
|3.62
|1.27
|—
|—
|2.83
|1.43
|—
|—
|1.91
|1.99
|—
|—
|1.53
|2.50
|1.35
|3.10
|1.12
|5.50
|1.08
|6.10
|1.00
|10.25
|7.60
|1.06
|—
|—
|6.71
|1.08
|—
|—
|3.27
|1.30
|—
|—
|2.53
|1.47
|—
|—
|1.82
|1.90
|—
|—
|1.45
|2.60
|1.31
|3.21
|1.13
|5.26
|1.10
|6.03
|—
|—
|3.63
|1.30
|3.05
|1.40
|2.47
|1.58
|1.90
|1.98
|1.58
|2.48
|1.34
|3.42
|1.10
|7.63
|1.37
|3.24
|1.27
|3.95
|1.63
|2.35
|1.43
|2.92
|1.15
|5.76
|—
|—
|1.10
|7.95
|—
|—