  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
Заглембе Любин
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Краковия
0' 10'
30
Хладун
Доминик
26
Ходына
Кацпер
5
Шимич
Лоренцо
33
Гулдан
Любомир
3
Балич
Саша
4
Башкиров
Евгений
8
Пореба
Лукаш
39
Бохар
Дамьян
7
Живец
Саша
9
Сирк
Рок
18
Стажиньски
Филип
23
Немчикски
Карол
2
Рыпэ
Корнел
44
Шимонович
Давид
88
Родин
Матай
87
Феррарессо
Диего
4
Ханка
Серджу
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
22
Лосаж
Флорьян
99
Вестеницки
Томаш
7
Ривалдиньо
9
Альварес
Маркос
Заглембе Любин
4-2-3-1
Краковия
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бохар Дамьян 1 0.25
2. Гулдан Любомир 1 0.25
3. Балич Саша 1 0.25
4. Сирк Рок 1 0.25
5. Живец Саша 0 0
6. Ходына Кацпер 0 0
Краковия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Альварес Маркос 1 0.25
2. Вестеницки Томаш 1 0.25
3. Шимонович Давид 1 0.25
4. Ханка Серджу 1 0.25
5. Яблонски Давид 1 0.25
6. Вдовяк Матеуш 0 0
7. Лосаж Флорьян 0 0

Карточки

Заглембе Любин
# Игрок      
1. Сирк Рок 2 0
2. Балич Саша 1 0
3. Вуйцицки Якуб 1 0
4. Зубровски Якуб 1 0
5. Йончи Доминик 1 0
6. Пореба Лукаш 1 0
Краковия
# Игрок      
1. Альварес Маркос 1 0
2. Вестеницки Томаш 1 0
3. Ван Амерсфоорт Пелле 1 0
4. Маркес Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Заглембе Любин 0 0 0 0 25% (1) 75% (3)
 Краковия 0 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 40% (2)

Предыдущие игры

Заглембе Любин Последние 20 матчей: + = -
Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Хробры Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Заглембе Любин 2:1 Лех
Свит Новы-Двор 1:3 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Ракув 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Корона Кельце Арка Гдыня 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:0 ЛКС Лодзь Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:3 Лех Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Шлёнск
Краковия Последние 20 матчей: + = -
Краковия 1:1 Сталь Мелец Подбескидзе 2:2 Краковия Мальмё 2:0 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин
Хробры 1:2 Краковия Брук-Бет Термалица Нецеча 3:1 Краковия Краковия 3:2 Лехия Гданьск Пяст 1:1 Краковия Краковия 1:2 Лех Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лехия Гданьск 0:3 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Шлёнск 3:2 Краковия Краковия 1:2 Ягеллония Краковия 1:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 1:3 Краковия Погонь Щецин 1:0 Краковия Краковия 0:1 Ягеллония Тыхы 1:2 Краковия

Последние игры между собой

Заглембе Любин: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Краковия: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Краковия 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Краковия Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Краковия Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Краковия Экстракласса
Краковия 0:1 Заглембе Любин Экстракласса Краковия 2:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Краковия Экстракласса Краковия 0:3 Заглембе Любин Кубок Заглембе Любин 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Краковия 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 4:2 Краковия Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Краковия Экстракласса Краковия 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:1 Краковия Экстракласса Краковия 0:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:2 Заглембе Любин Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гурник Забже 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Ракув 4 3 0 1 10 - 5 9
3. Шлёнск 4 2 1 1 8 - 5 7
4. Погонь Щецин 4 2 1 1 5 - 4 7
5. Заглембе Любин 0:0 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Легия 4 2 0 2 5 - 6 6
7. Лехия Гданьск 4 2 0 2 6 - 8 6
8. Краковия 0:0 4 1 3 0 5 - 4 6
9. Ягеллония 3 1 2 0 5 - 4 5
10. Висла Плоцк 4 1 2 1 6 - 4 5
11. Лех 3 0 2 1 6 - 7 2
12. Сталь Мелец 4 0 2 2 4 - 8 2
13. Висла Краков 4 0 2 2 4 - 9 2
14. Подбескидзе 4 0 2 2 7 - 12 2
15. Варта Познань 3 0 1 2 0 - 2 1
16. Пяст 3 0 1 2 0 - 3 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Заглембе Любин
Ничья
Краковия
2.30
3.64
3.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Заглембе Любин 0:0 Краковия онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.25 3.30 3.25
2.23 3.50 3.05
2.20 3.64 3.06
2.19 3.41 3.13
2.19 3.63 3.25

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.01 11.00 1.02 4.30 1.19 3.50 1.28 2.25 1.65 2.01 1.80 1.77 2.05 1.48 2.55 1.23 3.85 1.18 4.50 1.06 7.70 1.05 8.30
11.75 1.00 11.00 1.02 4.33 1.20 3.45 1.31 2.26 1.71 1.74 2.09 1.47 2.60 1.22 3.90 1.15 4.55 1.04 7.80
7.60 1.06 6.71 1.08 3.34 1.29 2.63 1.44 1.86 1.86 1.48 2.50 1.33 3.09 1.14 5.06 1.11 5.74 1.05 8.16
4.59 1.21 3.17 1.37 2.70 1.50 2.25 1.69 2.01 1.88 1.74 2.17 1.57 2.48 1.47 2.80 1.18 5.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.28 1.63 1.53 2.41 1.19 4.40
3.45 1.31 2.30 1.62 1.56 2.43
2.81 1.39 1.90 1.82 1.42 2.70 1.13 5.26 1.09 6.35
3.32 1.35 2.74 1.48 2.15 1.75 1.69 2.24 1.49 2.72 1.35 3.42
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.35 1.30 1.90 1.85 1.42 2.75
3.26 1.34 1.88 1.92 1.40 2.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.53 2.40
1.75 1.99
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
2.75 1.41
Рейтинг букмекеров
1
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
2
Бонус: 15 000 ₽
Обзор
Играть
3
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
4
Бонус: 10 000 ₽
Обзор
Играть
5
Бонус: 1 000 ₽
Обзор
Играть
6
Бонус: 19 500 ₽
Обзор
Играть
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный