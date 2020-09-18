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Подбескидзе
1:1
Первый тайм: 23'

Стадион:
Ракув
0'
7' Желтая карточка
Вилюш Мацей
1:0
13' Гол
Новак Томаш
1:1
21' Пенальти
Шварц Петр
23'
1
Полачек
Мартин
25
Bartosz
Jaroch
3
Aleksander
Komor
4
Рундич
Милан
22
Kacper
Gach
7
Rafal
Figiel
19
Michal
Rzuchowski
50
Maksymilian
Sitek
6
Новак
Томаш
8
Karol
Danielak
9
Билиньски
Камил
29
Шумски
Якуб
3
Вилюш
Мацей
2
Петрашек
Томаш
4
Пёнтковски
Камиль
23
Кун
Патрик
17
Шварц
Петр
10
Сапала
Игор
7
Тудор
Фран
77
Цебуля
Марчин
43
Тиянич
Давид
21
Гутковский
Владислав
Подбескидзе
4-2-3-1
Ракув
3-4-2-1

Ход матча

7'
 
Вилюш Мацей
13'
Новак Томаш
(Bartosz Jaroch)
1:0
19'
Filip Laskowski
Maksymilian Sitek
 
21'
1:1
Шварц Петр

Бомбардиры внутри турнира

Подбескидзе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Билиньски Камил 3 0.75
2. Новак Томаш 1 0.25
3. Michal Rzuchowski 1 0.25
4. Karol Danielak 1 0.25
5. Aleksander Komor 1 0.25
6. Lukasz Sierpina 0 0
7. Уббинк Корнелис 0 0
Ракув
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гутковский Владислав 3 0.75
2. Цебуля Марчин 1 0.25
3. Кун Патрик 1 0.25
4. Тиянич Давид 1 0.25
5. Бартл Даниэл 0 0
6. Шварц Петр 0 0
7. Тудор Фран 0 0

Карточки

Подбескидзе
# Игрок      
1. Билиньски Камил 2 0
2. Michal Rzuchowski 1 0
3. Рундич Милан 1 0
4. Rafal Figiel 1 0
5. Башлай Дмитрий 1 0
6. Уббинк Корнелис 1 0
7. Szymon Mroczko 1 0
Ракув
# Игрок      
1. Вилюш Мацей 2 1
2. Гутковский Владислав 2 0
3. Кун Патрик 1 0
4. Цебуля Марчин 1 0
5. Тудор Фран 1 0
6. Сапала Игор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Подбескидзе 0 33.33% (2) 16.67% (1) 33.33% (2) 0 16.67% (1)
 Ракув 16.67% (1) 0 0 66.67% (4) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Подбескидзе Последние 20 матчей: + = -
Ягеллония 2:2 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Краковия Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Сталь Жешув 0:1 Подбескидзе
Подбескидзе 0:1 Висла Краков Подбескидзе 2:0 Хутник Краков Подбескидзе 0:1 Хробры Сандецья 1:0 Подбескидзе Подбескидзе 4:3 Одра Ополе ГКС Ястшембе 0:3 Подбескидзе Подбескидзе 4:2 Радомьяк Радом Бельхатув 1:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:0 Стомиль Ольштын Тыхы 1:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Пуща Неполомице Медзь 2:2 Подбескидзе Подбескидзе 1:0 Брук-Бет Термалица Нецеча Олимпия Грудзёнз 1:2 Подбескидзе Подбескидзе 2:0 Варта Познань Подбескидзе 4:0 Вигры Сувалки
Ракув Последние 20 матчей: + = -
Ракув 2:1 Заглембе Любин Ракув 2:2 Видзев Лодзь Лехия Гданьск 1:3 Ракув Сандецья 0:3 Ракув
Ракув 1:2 Легия Ракув 1:1 Скра Ракув 4:1 Сувалки Ракув 5:0 Корона Кельце Ракув 2:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 3:2 Ракув Гурник Забже 4:1 Ракув Ракув 1:2 Заглембе Любин Ракув 3:2 Арка Гдыня Корона Кельце 0:1 Ракув Ракув 3:1 Висла Краков Ракув 2:1 Заглембе Любин Висла Краков 3:2 Ракув Ракув 1:1 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Ракув Ракув 0:0 Погонь Щецин

Последние игры между собой

Подбескидзе: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Ракув: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Ракув 2:0 Подбескидзе Первый дивизион Подбескидзе 0:0 Ракув Первый дивизион Подбескидзе 1:1 Ракув Первый дивизион Ракув 1:1 Подбескидзе Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гурник Забже 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Шлёнск 3 2 1 0 8 - 4 7
3. Легия 3 2 0 1 4 - 3 6
4. Заглембе Любин 3 2 0 1 4 - 3 6
5. Ракув 0:1 4 2 0 2 6 - 5 6
6. Ягеллония 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Краковия 3 1 2 0 5 - 4 5
8. Подбескидзе 1:0 4 1 2 1 7 - 8 5
9. Погонь Щецин 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Лехия Гданьск 3 1 0 2 2 - 6 3
11. Висла Плоцк 3 0 2 1 3 - 4 2
12. Лех 3 0 2 1 6 - 7 2
13. Висла Краков 3 0 2 1 4 - 6 2
14. Сталь Мелец 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Варта Познань 3 0 1 2 0 - 2 1
16. Пяст 3 0 1 2 0 - 3 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bielsko-Biala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Подбескидзе
Ничья
Ракув
3.74
3.74
3.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Подбескидзе 1:1 Ракув онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.50 3.60 2.05
2.08 3.70 3.10
3.55 3.70 1.96
2.76 3.22 2.51

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
12.50 1.01 9.50 1.04 10.00 1.03 3.00 1.35 2.12 1.72 3.30 1.30 1.83 1.98 1.61 2.33 1.76 2.00 1.18 4.50 1.27 3.55 1.04 9.20 1.08 7.00 1.01 12.60
10.75 1.01 9.40 1.03 3.98 1.23 3.00 1.39 2.05 1.79 1.64 2.26 1.41 2.82 1.16 4.70 1.11 5.30 1.02 8.80
6.71 1.08 5.74 1.11 2.99 1.35 2.33 1.55 1.72 2.03 1.38 2.85 1.26 3.55 1.10 6.03 1.08 6.71
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.06 1.76 2.12 1.67 1.15 5.10 1.20 4.20 1.02 11.00
3.26 1.34 2.11 1.73 1.51 2.56
2.66 1.43 1.78 1.95 1.37 2.90 1.11 5.74 1.08 6.71
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.00 1.36 1.79 1.96 1.35 3.05
3.52 1.30 3.00 1.39 1.75 2.09 1.35 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.18 4.50
1.84 1.88
Букмекер Да Нет
2.25 1.60
Букмекер Да Нет
3.00 1.35
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