Подбескидзе
1:4
Конец матча
Стадион: Городской стадион Бельско-Бялы
Ракув
7' Желтая карточкаВилюш Мацей
1:0
13' ГолНовак Томаш
1:1
21' ПенальтиШварц Петр
1:2
34' ГолЦебуля Марчин
1:3
40' ПенальтиШварц Петр
45' Желтая карточкаBartosz Jaroch
1:4
45' ПенальтиГутковский Владислав
52' Желтая карточкаПетрашек Томаш
22
Kacper
Gach
29
Шумски
Якуб
23
Кун
Патрик
17
Шварц
Петр
10
Сапала
Игор
43
Тиянич
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Kacper GachЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Кочиш ГергёЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Krzysztof Brede
- Основной состав
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Тиянич ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Иви ЛопесЗащитник
- Защитник
-
27 Бартл ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Лидерман БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marek Papszun
Ход матча
7'
13'
1:0
21'
1:1
34'
1:2
40'
1:3
45'
45'
52'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Билиньски Камил
|3
|0.75
|2.
|Новак Томаш
|1
|0.25
|3.
|Michal Rzuchowski
|1
|0.25
|4.
|Karol Danielak
|1
|0.25
|5.
|Aleksander Komor
|1
|0.25
|6.
|Lukasz Sierpina
|0
|0
|7.
|Bartosz Jaroch
|0
|0
|8.
|Уббинк Корнелис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|1
|2.
|Цебуля Марчин
|2
|0.5
|3.
|Шварц Петр
|2 (2)
|0.5
|4.
|Кун Патрик
|1
|0.25
|5.
|Тиянич Давид
|1
|0.25
|6.
|Тудор Фран
|0
|0
|7.
|Бартл Даниэл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Билиньски Камил
|2
|0
|2.
|Michal Rzuchowski
|1
|0
|3.
|Рундич Милан
|1
|0
|4.
|Rafal Figiel
|1
|0
|5.
|Bartosz Jaroch
|1
|0
|6.
|Башлай Дмитрий
|1
|0
|7.
|Уббинк Корнелис
|1
|0
|8.
|Szymon Mroczko
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вилюш Мацей
|2
|1
|2.
|Гутковский Владислав
|2
|0
|3.
|Кун Патрик
|1
|0
|4.
|Цебуля Марчин
|1
|0
|5.
|Петрашек Томаш
|1
|0
|6.
|Тудор Фран
|1
|0
|7.
|Сапала Игор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Подбескидзе
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|Ракув
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|40% (4)
|0
|10% (1)
Предыдущие игры
Подбескидзе Последние 20 матчей: + = -Ягеллония 2:2 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Краковия Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Сталь Жешув 0:1 Подбескидзе
Подбескидзе 0:1 Висла Краков Подбескидзе 2:0 Хутник Краков Подбескидзе 0:1 Хробры Сандецья 1:0 Подбескидзе Подбескидзе 4:3 Одра Ополе ГКС Ястшембе 0:3 Подбескидзе Подбескидзе 4:2 Радомьяк Радом Бельхатув 1:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:0 Стомиль Ольштын Тыхы 1:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Пуща Неполомице Медзь 2:2 Подбескидзе Подбескидзе 1:0 Брук-Бет Термалица Нецеча Олимпия Грудзёнз 1:2 Подбескидзе Подбескидзе 2:0 Варта Познань Подбескидзе 4:0 Вигры Сувалки
Ракув Последние 20 матчей: + = -Ракув 2:1 Заглембе Любин Ракув 2:2 Видзев Лодзь Лехия Гданьск 1:3 Ракув Сандецья 0:3 Ракув
Ракув 1:2 Легия Ракув 1:1 Скра Ракув 4:1 Сувалки Ракув 5:0 Корона Кельце Ракув 2:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 3:2 Ракув Гурник Забже 4:1 Ракув Ракув 1:2 Заглембе Любин Ракув 3:2 Арка Гдыня Корона Кельце 0:1 Ракув Ракув 3:1 Висла Краков Ракув 2:1 Заглембе Любин Висла Краков 3:2 Ракув Ракув 1:1 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Ракув Ракув 0:0 Погонь Щецин
Последние игры между собой
Подбескидзе: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Ракув: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Ракув
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|3.
|Шлёнск
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|4.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Заглембе Любин
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Ягеллония
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Краковия
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|Погонь Щецин
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Лехия Гданьск
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|10.
|Висла Плоцк
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|11.
|Лех
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|12.
|Висла Краков
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|13.
|Сталь Мелец
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|Подбескидзе
|4
|0
|2
|2
|7 - 12
|2
|15.
|Варта Познань
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|16.
|Пяст
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|8.5
|8.5
|12.50
|1.01
|9.50
|1.04
|10.00
|1.03
|3.00
|1.35
|2.12
|1.72
|3.30
|1.30
|1.83
|1.98
|1.61
|2.33
|1.76
|2.00
|1.18
|4.50
|1.27
|3.55
|1.04
|9.20
|1.76
|2.00
|1.10
|6.25
|1.10
|6.25
|1.05
|8.50
|10.75
|1.01
|9.40
|1.03
|3.98
|1.23
|3.00
|1.39
|—
|—
|2.05
|1.79
|—
|—
|1.64
|2.26
|1.41
|2.82
|1.16
|4.70
|1.11
|5.30
|1.02
|8.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|6.71
|1.08
|5.74
|1.11
|2.99
|1.35
|2.33
|1.55
|—
|—
|1.72
|2.03
|—
|—
|1.38
|2.85
|1.26
|3.55
|1.10
|6.03
|1.08
|6.71
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—