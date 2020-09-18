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Подбескидзе
1:4
Конец матча

Стадион:
Ракув
0'
7' Желтая карточка
Вилюш Мацей
1:0
13' Гол
Новак Томаш
1:1
21' Пенальти
Шварц Петр
1:2
34' Гол
Цебуля Марчин
1:3
40' Пенальти
Шварц Петр
45' Желтая карточка
Bartosz Jaroch
1:4
45' Пенальти
Гутковский Владислав
52' Желтая карточка
Петрашек Томаш
90'+3
1
Полачек
Мартин
25
Bartosz
Jaroch
3
Aleksander
Komor
4
Рундич
Милан
22
Kacper
Gach
7
Rafal
Figiel
19
Michal
Rzuchowski
50
Maksymilian
Sitek
6
Новак
Томаш
8
Karol
Danielak
9
Билиньски
Камил
29
Шумски
Якуб
3
Вилюш
Мацей
2
Петрашек
Томаш
4
Пёнтковски
Камиль
23
Кун
Патрик
17
Шварц
Петр
10
Сапала
Игор
7
Тудор
Фран
77
Цебуля
Марчин
43
Тиянич
Давид
21
Гутковский
Владислав
Подбескидзе
4-2-3-1
Ракув
3-4-2-1

Ход матча

7'
 
Вилюш Мацей
13'
Новак Томаш
(Bartosz Jaroch)
1:0
19'
Filip Laskowski
Maksymilian Sitek
 
21'
1:1
Шварц Петр
34'
1:2
Цебуля Марчин
(Тудор Фран)
40'
1:3
Шварц Петр
45'
Bartosz Jaroch
 
45'
1:4
Гутковский Владислав
52'
 
Петрашек Томаш
58'
Кочиш Гергё
Новак Томаш
 
58'
Уббинк Корнелис
Rafal Figiel
 
73'
 
Иви Лопес
Цебуля Марчин
75'
Lukasz Sierpina
Karol Danielak
 
76'
Marko Roginic
Билиньски Камил
 
82'
 
Мусёлик Себастьян
Гутковский Владислав
83'
 
Giannis Papanikolaou
Шварц Петр
86'
 
Лидерман Бен
Тиянич Давид
87'
 
Бартл Даниэл
Тудор Фран

Бомбардиры внутри турнира

Подбескидзе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Билиньски Камил 3 0.75
2. Новак Томаш 1 0.25
3. Michal Rzuchowski 1 0.25
4. Karol Danielak 1 0.25
5. Aleksander Komor 1 0.25
6. Lukasz Sierpina 0 0
7. Bartosz Jaroch 0 0
8. Уббинк Корнелис 0 0
Ракув
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гутковский Владислав 4 (1) 1
2. Цебуля Марчин 2 0.5
3. Шварц Петр 2 (2) 0.5
4. Кун Патрик 1 0.25
5. Тиянич Давид 1 0.25
6. Тудор Фран 0 0
7. Бартл Даниэл 0 0

Карточки

Подбескидзе
# Игрок      
1. Билиньски Камил 2 0
2. Michal Rzuchowski 1 0
3. Рундич Милан 1 0
4. Rafal Figiel 1 0
5. Bartosz Jaroch 1 0
6. Башлай Дмитрий 1 0
7. Уббинк Корнелис 1 0
8. Szymon Mroczko 1 0
Ракув
# Игрок      
1. Вилюш Мацей 2 1
2. Гутковский Владислав 2 0
3. Кун Патрик 1 0
4. Цебуля Марчин 1 0
5. Петрашек Томаш 1 0
6. Тудор Фран 1 0
7. Сапала Игор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Подбескидзе 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2) 0 14.29% (1)
 Ракув 10% (1) 10% (1) 30% (3) 40% (4) 0 10% (1)

Предыдущие игры

Подбескидзе Последние 20 матчей: + = -
Ягеллония 2:2 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Краковия Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Сталь Жешув 0:1 Подбескидзе
Подбескидзе 0:1 Висла Краков Подбескидзе 2:0 Хутник Краков Подбескидзе 0:1 Хробры Сандецья 1:0 Подбескидзе Подбескидзе 4:3 Одра Ополе ГКС Ястшембе 0:3 Подбескидзе Подбескидзе 4:2 Радомьяк Радом Бельхатув 1:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:0 Стомиль Ольштын Тыхы 1:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Пуща Неполомице Медзь 2:2 Подбескидзе Подбескидзе 1:0 Брук-Бет Термалица Нецеча Олимпия Грудзёнз 1:2 Подбескидзе Подбескидзе 2:0 Варта Познань Подбескидзе 4:0 Вигры Сувалки
Ракув Последние 20 матчей: + = -
Ракув 2:1 Заглембе Любин Ракув 2:2 Видзев Лодзь Лехия Гданьск 1:3 Ракув Сандецья 0:3 Ракув
Ракув 1:2 Легия Ракув 1:1 Скра Ракув 4:1 Сувалки Ракув 5:0 Корона Кельце Ракув 2:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 3:2 Ракув Гурник Забже 4:1 Ракув Ракув 1:2 Заглембе Любин Ракув 3:2 Арка Гдыня Корона Кельце 0:1 Ракув Ракув 3:1 Висла Краков Ракув 2:1 Заглембе Любин Висла Краков 3:2 Ракув Ракув 1:1 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Ракув Ракув 0:0 Погонь Щецин

Последние игры между собой

Подбескидзе: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Ракув: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Ракув 2:0 Подбескидзе Первый дивизион Подбескидзе 0:0 Ракув Первый дивизион Подбескидзе 1:1 Ракув Первый дивизион Ракув 1:1 Подбескидзе Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гурник Забже 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Ракув 4 3 0 1 10 - 5 9
3. Шлёнск 3 2 1 0 8 - 4 7
4. Легия 3 2 0 1 4 - 3 6
5. Заглембе Любин 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Ягеллония 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Краковия 3 1 2 0 5 - 4 5
8. Погонь Щецин 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Лехия Гданьск 3 1 0 2 2 - 6 3
10. Висла Плоцк 3 0 2 1 3 - 4 2
11. Лех 3 0 2 1 6 - 7 2
12. Висла Краков 3 0 2 1 4 - 6 2
13. Сталь Мелец 3 0 2 1 2 - 4 2
14. Подбескидзе 4 0 2 2 7 - 12 2
15. Варта Познань 3 0 1 2 0 - 2 1
16. Пяст 3 0 1 2 0 - 3 1
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
2.08 3.70 3.10
3.55 3.70 1.96
2.76 3.22 2.51

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5 7.5 7.5 8.5 8.5
12.50 1.01 9.50 1.04 10.00 1.03 3.00 1.35 2.12 1.72 3.30 1.30 1.83 1.98 1.61 2.33 1.76 2.00 1.18 4.50 1.27 3.55 1.04 9.20 1.76 2.00 1.10 6.25 1.10 6.25 1.05 8.50
10.75 1.01 9.40 1.03 3.98 1.23 3.00 1.39 2.05 1.79 1.64 2.26 1.41 2.82 1.16 4.70 1.11 5.30 1.02 8.80
6.71 1.08 5.74 1.11 2.99 1.35 2.33 1.55 1.72 2.03 1.38 2.85 1.26 3.55 1.10 6.03 1.08 6.71
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.06 1.76 2.12 1.67 1.15 5.10 1.20 4.20 1.02 11.00
3.26 1.34 2.11 1.73 1.51 2.56
2.66 1.43 1.78 1.95 1.37 2.90 1.11 5.74 1.08 6.71
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.00 1.36 1.79 1.96 1.35 3.05
3.52 1.30 3.00 1.39 1.75 2.09 1.35 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.18 4.50
1.84 1.88
Букмекер Да Нет
2.25 1.60
Букмекер Да Нет
3.00 1.35
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