  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
Погонь Щецин
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Шлёнск
0'
12' Желтая карточка
 17'
1
Стипица
Данте
2
Штек
Давид
13
Триантафиллопулос
Константинос
23
Цех
Бенедикт
15
Матыня
Хуберт
8
Дабровски
Дамьян
54
Журавски
Мачей
20
Горгон
Александр
27
Ковальчик
Себастьян
18
Кухарчик
Михал
25
Цибицки
Павел
1
Путноцки
Матуш
3
Целебан
Пётр
14
Голла
Войцех
15
Тамаш
Марк
4
Штиглец
Дино
31
Палашевски
Мацей
28
Собота
Вальдемар
37
Mathieu
Scalet
7
Пих
Роберт
18
Мусонда
Лубамба
24
Самец-Талар
Пётр
Погонь Щецин
4-2-3-1
Шлёнск
4-2-3-1

Ход матча

12'
 

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фронччак Адам 1 0.25
2. Горгон Александр 1 0.25
3. Триантафиллопулос Константинос 1 0.25
4. Дабровски Дамьян 0 0
5. Дрыгас Камил 0 0
Шлёнск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пих Роберт 3 (2) 0.75
2. Целебан Пётр 2 0.5
3. Собота Вальдемар 1 (1) 0.25
4. Fabian Piasecki 1 0.25
5. Mathieu Scalet 1 0.25
6. Прашелик Матеуш 0 0
7. Голла Войцех 0 0

Карточки

Погонь Щецин
# Игрок      
1. Матыня Хуберт 2 0
2. Смолиньски Кацпер 2 0
3. Фронччак Адам 1 0
4. Горгон Александр 1 0
5. Дабровски Дамьян 1 0
6. Триантафиллопулос Константинос 1 0
Шлёнск
# Игрок      
1. Целебан Пётр 1 0
2. Штиглец Дино 1 0
3. Собота Вальдемар 1 0
4. Пуэрто Исраэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Погонь Щецин 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1)
 Шлёнск 37.5% (3) 12.5% (1) 0 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Погонь Щецин Последние 20 матчей: + = -
Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Подхале Новы-Тарг 0:5 Погонь Щецин Пяст 0:1 Погонь Щецин Краковия 2:1 Погонь Щецин
Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Краковия 2:1 Погонь Щецин Лех 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лех 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Краковия Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Ракув 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин
Шлёнск Последние 20 матчей: + = -
Шлёнск 3:3 Лех Висла Краков 1:3 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пяст Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск
Ягеллония 2:1 Шлёнск Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Пяст 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лех Шлёнск 3:2 Краковия Легия 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Арка Гдыня 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ракув Ягеллония 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Гурник Забже Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск

Последние игры между собой

Погонь Щецин: победы: 3, ничьи: 10, поражения: 6
Шлёнск: победы: 6, ничьи: 10, поражения: 3
Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Шлёнск Экстракласса
Шлёнск 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Шлёнск 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:3 Шлёнск Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гурник Забже 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Ракув 4 3 0 1 10 - 5 9
3. Шлёнск 0:0 4 2 2 0 8 - 4 8
4. Легия 3 2 0 1 4 - 3 6
5. Заглембе Любин 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Лехия Гданьск 4 2 0 2 6 - 8 6
7. Ягеллония 3 1 2 0 5 - 4 5
8. Краковия 3 1 2 0 5 - 4 5
9. Висла Плоцк 4 1 2 1 6 - 4 5
10. Погонь Щецин 0:0 4 1 2 1 4 - 4 5
11. Лех 3 0 2 1 6 - 7 2
12. Сталь Мелец 4 0 2 2 4 - 8 2
13. Висла Краков 4 0 2 2 4 - 9 2
14. Подбескидзе 4 0 2 2 7 - 12 2
15. Варта Познань 3 0 1 2 0 - 2 1
16. Пяст 3 0 1 2 0 - 3 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    12'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Погонь Щецин
Ничья
Шлёнск
2.25
3.40
3.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Погонь Щецин 0:0 Шлёнск онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.20 3.30 3.40
2.20 3.25 3.15
2.25 3.40 3.14
2.16 3.31 3.27

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.50 1.03 7.70 1.07 3.25 1.32 2.55 1.52 2.06 1.76 1.80 1.95 1.77 2.05 1.41 2.75 1.30 3.30 1.11 5.90 1.10 6.25 1.02 12.00 1.02 11.00
9.10 1.02 8.10 1.05 3.26 1.32 2.53 1.52 1.85 2.05 1.43 2.83 1.28 3.50 1.10 5.90 1.07 6.50 1.02 9.70
7.12 1.07 6.03 1.10 3.04 1.34 2.37 1.53 1.74 2.00 1.39 2.81 1.27 3.48 1.11 5.74 1.09 6.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.83 1.97 1.37 2.95 1.10 6.20 1.07 7.50
2.95 1.40 1.91 1.89 1.41 2.91
2.66 1.43 1.79 1.94 1.37 2.90 1.11 5.74 1.08 6.71
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.55 1.47 1.64 2.17 1.25 3.65
2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.78 1.96
1.85 1.87
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.35 1.29
Рейтинг букмекеров
1
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
2
Бонус: 15 000 ₽
Обзор
Играть
3
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
4
Бонус: 10 000 ₽
Обзор
Играть
5
Бонус: 1 000 ₽
Обзор
Играть
6
Бонус: 19 500 ₽
Обзор
Играть
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный