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Погонь Щецин
1:0
Конец матча

Стадион:
Шлёнск
0'
12' Желтая карточка
Матыня Хуберт
60' Желтая карточка
Дабровски Дамьян
61' Желтая карточка
Тамаш Марк
72' Желтая карточка
Палашевски Мацей
81' Желтая карточка
Горгон Александр
87' Желтая карточка
Путноцки Матуш
1:0
89' Пенальти
Кухарчик Михал
90' Желтая карточка
Szymon Lewkot
90'+6
1
Стипица
Данте
2
Штек
Давид
13
Триантафиллопулос
Константинос
23
Цех
Бенедикт
15
Матыня
Хуберт
8
Дабровски
Дамьян
54
Журавски
Мачей
20
Горгон
Александр
27
Ковальчик
Себастьян
18
Кухарчик
Михал
25
Цибицки
Павел
1
Путноцки
Матуш
3
Целебан
Пётр
14
Голла
Войцех
15
Тамаш
Марк
4
Штиглец
Дино
31
Палашевски
Мацей
28
Собота
Вальдемар
37
Mathieu
Scalet
7
Пих
Роберт
18
Мусонда
Лубамба
24
Самец-Талар
Пётр
Погонь Щецин
4-2-3-1
Шлёнск
4-2-3-1

Ход матча

12'
Матыня Хуберт
 
46'
 
Szymon Lewkot
Самец-Талар Пётр
60'
Дабровски Дамьян
 
60'
 
Павловски Бартоломей
Мусонда Лубамба
61'
 
Тамаш Марк
63'
Бенедычак Адриан
Журавски Мачей
 
63'
Дрыгас Камил
Цибицки Павел
 
71'
 
Экспозито Эрик
Mathieu Scalet
72'
 
Палашевски Мацей
81'
Смолиньски Кацпер
Ковальчик Себастьян
 
81'
Горгон Александр
 
85'
 
Шпаковски Марчин
Палашевски Мацей
87'
 
Путноцки Матуш
89'
Кухарчик Михал
1:0
90'
Бартковски Якуб
Дрыгас Камил
 
90'
 
Szymon Lewkot

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фронччак Адам 1 0.25
2. Горгон Александр 1 0.25
3. Триантафиллопулос Константинос 1 0.25
4. Кухарчик Михал 1 (1) 0.25
5. Дабровски Дамьян 0 0
6. Дрыгас Камил 0 0
Шлёнск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пих Роберт 3 (2) 0.75
2. Целебан Пётр 2 0.5
3. Собота Вальдемар 1 (1) 0.25
4. Fabian Piasecki 1 0.25
5. Mathieu Scalet 1 0.25
6. Прашелик Матеуш 0 0
7. Голла Войцех 0 0

Карточки

Погонь Щецин
# Игрок      
1. Матыня Хуберт 3 0
2. Горгон Александр 2 0
3. Дабровски Дамьян 2 0
4. Смолиньски Кацпер 2 0
5. Фронччак Адам 1 0
6. Триантафиллопулос Константинос 1 0
Шлёнск
# Игрок      
1. Целебан Пётр 1 0
2. Штиглец Дино 1 0
3. Путноцки Матуш 1 0
4. Собота Вальдемар 1 0
5. Пуэрто Исраэль 1 0
6. Тамаш Марк 1 0
7. Палашевски Мацей 1 0
8. Szymon Lewkot 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Погонь Щецин 0 0 0 25% (1) 25% (1) 50% (2)
 Шлёнск 37.5% (3) 12.5% (1) 0 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Погонь Щецин Последние 20 матчей: + = -
Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Подхале Новы-Тарг 0:5 Погонь Щецин Пяст 0:1 Погонь Щецин Краковия 2:1 Погонь Щецин
Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Краковия 2:1 Погонь Щецин Лех 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лех 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Краковия Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Ракув 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин
Шлёнск Последние 20 матчей: + = -
Шлёнск 3:3 Лех Висла Краков 1:3 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пяст Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск
Ягеллония 2:1 Шлёнск Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Пяст 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лех Шлёнск 3:2 Краковия Легия 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Арка Гдыня 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ракув Ягеллония 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Гурник Забже Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск

Последние игры между собой

Погонь Щецин: победы: 3, ничьи: 10, поражения: 6
Шлёнск: победы: 6, ничьи: 10, поражения: 3
Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Шлёнск Экстракласса
Шлёнск 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Шлёнск 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:3 Шлёнск Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гурник Забже 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Ракув 4 3 0 1 10 - 5 9
3. Шлёнск 4 2 1 1 8 - 5 7
4. Погонь Щецин 4 2 1 1 5 - 4 7
5. Легия 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Заглембе Любин 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Лехия Гданьск 4 2 0 2 6 - 8 6
8. Ягеллония 3 1 2 0 5 - 4 5
9. Краковия 3 1 2 0 5 - 4 5
10. Висла Плоцк 4 1 2 1 6 - 4 5
11. Лех 3 0 2 1 6 - 7 2
12. Сталь Мелец 4 0 2 2 4 - 8 2
13. Висла Краков 4 0 2 2 4 - 9 2
14. Подбескидзе 4 0 2 2 7 - 12 2
15. Варта Познань 3 0 1 2 0 - 2 1
16. Пяст 3 0 1 2 0 - 3 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    12'
    Матыня Хуберт получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.20 3.30 3.40
1.04 9.20 71.00
2.25 3.40 3.14
2.16 3.31 3.27

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.90 1.85 7.70 1.07 1.15 5.00 2.55 1.52 2.06 1.76 1.14 5.20 1.77 2.05 1.41 2.75 1.02 11.00 1.11 5.90 1.01 12.60 1.02 12.00 1.02 11.00
9.10 1.02 8.10 1.05 3.26 1.32 2.53 1.52 1.85 2.05 1.43 2.83 1.28 3.50 1.10 5.90 1.07 6.50 1.02 9.70
7.12 1.07 6.03 1.10 3.04 1.34 2.37 1.53 1.74 2.00 1.39 2.81 1.27 3.48 1.11 5.74 1.09 6.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.62 2.20 1.83 1.97 1.07 7.50 1.10 6.20 1.07 7.50
2.95 1.40 1.91 1.89 1.41 2.91
2.66 1.43 1.79 1.94 1.37 2.90 1.11 5.74 1.08 6.71
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.55 1.47 1.64 2.17 1.25 3.65
2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
1.85 1.87
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.35 1.29
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