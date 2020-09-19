Погонь Щецин
1:0
Конец матча
Стадион: Stadion Florian Krygier
Шлёнск
12' Желтая карточкаМатыня Хуберт
60' Желтая карточкаДабровски Дамьян
61' Желтая карточкаТамаш Марк
72' Желтая карточкаПалашевски Мацей
81' Желтая карточкаГоргон Александр
87' Желтая карточкаПутноцки Матуш
1:0
89' ПенальтиКухарчик Михал
90' Желтая карточкаSzymon Lewkot
23
Цех
Бенедикт
14
Голла
Войцех
15
Тамаш
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
-
15 Тамаш МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
Ход матча
12'
60'
61'
72'
81'
87'
89'
1:0
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фронччак Адам
|1
|0.25
|2.
|Горгон Александр
|1
|0.25
|3.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0.25
|4.
|Кухарчик Михал
|1 (1)
|0.25
|5.
|Дабровски Дамьян
|0
|0
|6.
|Дрыгас Камил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пих Роберт
|3 (2)
|0.75
|2.
|Целебан Пётр
|2
|0.5
|3.
|Собота Вальдемар
|1 (1)
|0.25
|4.
|Fabian Piasecki
|1
|0.25
|5.
|Mathieu Scalet
|1
|0.25
|6.
|Прашелик Матеуш
|0
|0
|7.
|Голла Войцех
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матыня Хуберт
|3
|0
|2.
|Горгон Александр
|2
|0
|3.
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|4.
|Смолиньски Кацпер
|2
|0
|5.
|Фронччак Адам
|1
|0
|6.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Целебан Пётр
|1
|0
|2.
|Штиглец Дино
|1
|0
|3.
|Путноцки Матуш
|1
|0
|4.
|Собота Вальдемар
|1
|0
|5.
|Пуэрто Исраэль
|1
|0
|6.
|Тамаш Марк
|1
|0
|7.
|Палашевски Мацей
|1
|0
|8.
|Szymon Lewkot
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Погонь Щецин
|0
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|50% (2)
|Шлёнск
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Погонь Щецин Последние 20 матчей: + = -Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Подхале Новы-Тарг 0:5 Погонь Щецин Пяст 0:1 Погонь Щецин Краковия 2:1 Погонь Щецин
Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Краковия 2:1 Погонь Щецин Лех 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лех 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Краковия Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Ракув 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин
Шлёнск Последние 20 матчей: + = -Шлёнск 3:3 Лех Висла Краков 1:3 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пяст Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск
Ягеллония 2:1 Шлёнск Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Пяст 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лех Шлёнск 3:2 Краковия Легия 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Арка Гдыня 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ракув Ягеллония 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Гурник Забже Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск
Последние игры между собой
Погонь Щецин: победы: 3, ничьи: 10, поражения: 6
Шлёнск: победы: 6, ничьи: 10, поражения: 3
Шлёнск 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Шлёнск 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:3 Шлёнск Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Ракув
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|3.
|Шлёнск
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|4.
|Погонь Щецин
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Заглембе Любин
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Лехия Гданьск
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|8.
|Ягеллония
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|9.
|Краковия
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|Висла Плоцк
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|11.
|Лех
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|12.
|Сталь Мелец
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|13.
|Висла Краков
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|14.
|Подбескидзе
|4
|0
|2
|2
|7 - 12
|2
|15.
|Варта Познань
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|16.
|Пяст
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|1.90
|1.85
|7.70
|1.07
|1.15
|5.00
|2.55
|1.52
|2.06
|1.76
|1.14
|5.20
|1.77
|2.05
|1.41
|2.75
|1.02
|11.00
|1.11
|5.90
|1.01
|12.60
|1.02
|12.00
|1.02
|11.00
|9.10
|1.02
|8.10
|1.05
|3.26
|1.32
|2.53
|1.52
|—
|—
|1.85
|2.05
|—
|—
|1.43
|2.83
|1.28
|3.50
|1.10
|5.90
|1.07
|6.50
|1.02
|9.70
|—
|—
|7.12
|1.07
|6.03
|1.10
|3.04
|1.34
|2.37
|1.53
|—
|—
|1.74
|2.00
|—
|—
|1.39
|2.81
|1.27
|3.48
|1.11
|5.74
|1.09
|6.35
|—
|—
|—
|—