Легия
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
Гурник Забже
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Реми ВильямЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Канте ХосеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Роша ЛуисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Вшолек ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вукович Александар
- Основной состав
-
84 Чуды МартинВратарь
- Защитник
-
14 Кой МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
-
24 Alex SobczykНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Marcin Brosz
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пекхарт Томаш
|4
|1.33
|2.
|Енджейчик Артур
|0
|0
|3.
|Младенович Филип
|0
|0
|4.
|Капустка Бартош
|0
|0
|5.
|Лима Лукас II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хименес Хесус
|4 (2)
|1.33
|2.
|Bartosz Nowak
|1
|0.33
|3.
|Бохневич Павел
|1
|0.33
|4.
|Манне Аласана
|1
|0.33
|5.
|Сцисляк Даниэль
|1
|0.33
|6.
|Кравчик Пётр
|1
|0.33
|7.
|Янжа Эрик
|0
|0
|8.
|Alex Sobczyk
|0
|0
|9.
|Павловски Дариуш
|0
|0
|10.
|Висневски Пшемыслав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Младенович Филип
|2
|0
|2.
|Лима Лукас II
|2
|0
|3.
|Пекхарт Томаш
|1
|0
|4.
|Цежняк Радослав
|1
|0
|5.
|Енджейчик Артур
|1
|0
|6.
|Роша Луис
|1
|0
|7.
|Слиш Бартош
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Прохазка Роман
|1
|0
|2.
|Кой Михал
|1
|0
|3.
|Alex Sobczyk
|1
|0
|4.
|Wojciech Hajda
|1
|0
|5.
|Висневски Пшемыслав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Легия
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|Гурник Забже
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|0
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Легия Последние 20 матчей: + = -Висла Плоцк 0:1 Легия Легия 1:2 Ягеллония Легия 0:2 Омония Ракув 1:2 Легия
Легия 1:0 Линфилд Бельхатув 1:6 Легия Легия 1:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 0:0 Легия Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лех 2:1 Легия Легия 1:1 Пяст Ягеллония 0:0 Легия Легия 2:0 Шлёнск Гурник Забже 2:0 Легия Легия 5:1 Арка Гдыня Висла Краков 1:3 Легия Лех 0:1 Легия Медзь 1:2 Легия Легия 1:2 Пяст
Гурник Забже Последние 20 матчей: + = -Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Фрайбург 4:1 Гурник Забже Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:2 Подбескидзе
Гурник Забже 3:3 Радомьяк Радом Гурник Забже 3:1 Ягеллония Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:1 Ракув Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:1 Висла Краков ЛКС Лодзь 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 3:2 Корона Кельце Гурник Забже 2:0 Легия Пяст 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:2 Краковия Лех 4:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин
Последние игры между собой
Легия: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Гурник Забже: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Легия 2:0 Гурник Забже Экстракласса Легия 2:1 Гурник Забже Кубок Гурник Забже 1:1 Легия Кубок Легия 1:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:1 Легия Экстракласса Легия 3:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:2 Легия Экстракласса Легия 2:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:4 Легия Экстракласса Легия 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:3 Легия Экстракласса Гурник Забже 0:3 Легия Экстракласса Гурник Забже 3:1 Легия Кубок Польши Легия 2:1 Гурник Забже Экстракласса Легия 3:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:2 Легия Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Ракув
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|3.
|Шлёнск
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|4.
|Погонь Щецин
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Заглембе Любин
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Лехия Гданьск
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|8.
|Ягеллония
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|9.
|Краковия
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|Висла Плоцк
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|11.
|Лех
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|12.
|Сталь Мелец
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|13.
|Висла Краков
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|14.
|Подбескидзе
|4
|0
|2
|2
|7 - 12
|2
|15.
|Варта Познань
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|16.
|Пяст
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|10.00
|1.02
|4.30
|1.21
|3.30
|1.29
|—
|—
|2.21
|1.66
|1.93
|1.87
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.47
|2.60
|1.23
|3.90
|1.16
|4.60
|1.05
|7.90
|1.04
|8.50
|12.00
|1.00
|11.25
|1.01
|4.40
|1.20
|3.52
|1.30
|—
|—
|2.28
|1.70
|—
|—
|1.75
|2.08
|—
|—
|1.47
|2.60
|1.22
|3.88
|1.16
|4.50
|1.04
|7.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.02
|1.21
|3.21
|1.31
|—
|—
|2.12
|1.66
|—
|—
|1.68
|2.08
|—
|—
|1.44
|2.63
|1.21
|4.02
|1.16
|4.70
|1.06
|7.60
|1.05
|8.16
|—
|—
|—
|—
|4.42
|1.23
|—
|—
|2.68
|1.51
|2.26
|1.69
|2.02
|1.88
|1.76
|2.15
|1.59
|2.45
|1.48
|2.74
|—
|—
|1.19
|5.06
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|—
|—
|—
|—
|2.21
|1.63
|—
|—
|1.53
|2.41
|—
|—
|1.19
|4.40
|—
|—
|3.45
|1.31
|—
|—
|2.32
|1.61
|—
|—
|1.56
|2.43
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.15
|1.32
|—
|—
|2.13
|1.65
|—
|—
|1.50
|2.45
|—
|—
|1.17
|4.54
|1.12
|5.49
|3.38
|1.35
|2.87
|1.46
|2.25
|1.69
|1.75
|2.18
|1.53
|2.63
|1.35
|3.38
|—
|—
|—
|—