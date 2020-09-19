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Легия
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Гурник Забже
0' 2'
Легия
Гурник Забже
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Легия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пекхарт Томаш 4 1.33
2. Енджейчик Артур 0 0
3. Младенович Филип 0 0
4. Капустка Бартош 0 0
5. Лима Лукас II 0 0
Гурник Забже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Хесус 4 (2) 1.33
2. Bartosz Nowak 1 0.33
3. Бохневич Павел 1 0.33
4. Манне Аласана 1 0.33
5. Сцисляк Даниэль 1 0.33
6. Кравчик Пётр 1 0.33
7. Янжа Эрик 0 0
8. Alex Sobczyk 0 0
9. Павловски Дариуш 0 0
10. Висневски Пшемыслав 0 0

Карточки

Легия
# Игрок      
1. Младенович Филип 2 0
2. Лима Лукас II 2 0
3. Пекхарт Томаш 1 0
4. Цежняк Радослав 1 0
5. Енджейчик Артур 1 0
6. Роша Луис 1 0
7. Слиш Бартош 1 0
Гурник Забже
# Игрок      
1. Прохазка Роман 1 0
2. Кой Михал 1 0
3. Alex Sobczyk 1 0
4. Wojciech Hajda 1 0
5. Висневски Пшемыслав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Легия 0 50% (2) 0 25% (1) 0 25% (1)
 Гурник Забже 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 22.22% (2) 0 22.22% (2)

Предыдущие игры

Легия Последние 20 матчей: + = -
Висла Плоцк 0:1 Легия Легия 1:2 Ягеллония Легия 0:2 Омония Ракув 1:2 Легия
Легия 1:0 Линфилд Бельхатув 1:6 Легия Легия 1:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 0:0 Легия Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лех 2:1 Легия Легия 1:1 Пяст Ягеллония 0:0 Легия Легия 2:0 Шлёнск Гурник Забже 2:0 Легия Легия 5:1 Арка Гдыня Висла Краков 1:3 Легия Лех 0:1 Легия Медзь 1:2 Легия Легия 1:2 Пяст
Гурник Забже Последние 20 матчей: + = -
Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Фрайбург 4:1 Гурник Забже Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:2 Подбескидзе
Гурник Забже 3:3 Радомьяк Радом Гурник Забже 3:1 Ягеллония Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:1 Ракув Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:1 Висла Краков ЛКС Лодзь 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 3:2 Корона Кельце Гурник Забже 2:0 Легия Пяст 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:2 Краковия Лех 4:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин

Последние игры между собой

Легия: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Гурник Забже: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Гурник Забже 2:0 Легия Экстракласса Легия 5:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:2 Легия Экстракласса Легия 4:0 Гурник Забже Экстракласса
Легия 2:0 Гурник Забже Экстракласса Легия 2:1 Гурник Забже Кубок Гурник Забже 1:1 Легия Кубок Легия 1:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:1 Легия Экстракласса Легия 3:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:2 Легия Экстракласса Легия 2:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:4 Легия Экстракласса Легия 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:3 Легия Экстракласса Гурник Забже 0:3 Легия Экстракласса Гурник Забже 3:1 Легия Кубок Польши Легия 2:1 Гурник Забже Экстракласса Легия 3:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:2 Легия Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гурник Забже 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Ракув 4 3 0 1 10 - 5 9
3. Шлёнск 4 2 1 1 8 - 5 7
4. Погонь Щецин 4 2 1 1 5 - 4 7
5. Легия 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Заглембе Любин 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Лехия Гданьск 4 2 0 2 6 - 8 6
8. Ягеллония 3 1 2 0 5 - 4 5
9. Краковия 3 1 2 0 5 - 4 5
10. Висла Плоцк 4 1 2 1 6 - 4 5
11. Лех 3 0 2 1 6 - 7 2
12. Сталь Мелец 4 0 2 2 4 - 8 2
13. Висла Краков 4 0 2 2 4 - 9 2
14. Подбескидзе 4 0 2 2 7 - 12 2
15. Варта Познань 3 0 1 2 0 - 2 1
16. Пяст 3 0 1 2 0 - 3 1
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Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Гурник Забже
1.55
4.45
6.82
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Легия 0:0 Гурник Забже онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.47 4.20 7.50
1.52 4.20 5.80
1.52 4.45 5.85
1.45 4.20 6.97
1.53 4.29 6.82

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.00 1.02 4.30 1.21 3.30 1.29 2.21 1.66 1.93 1.87 1.70 2.15 1.47 2.60 1.23 3.90 1.16 4.60 1.05 7.90 1.04 8.50
12.00 1.00 11.25 1.01 4.40 1.20 3.52 1.30 2.28 1.70 1.75 2.08 1.47 2.60 1.22 3.88 1.16 4.50 1.04 7.70
4.02 1.21 3.21 1.31 2.12 1.66 1.68 2.08 1.44 2.63 1.21 4.02 1.16 4.70 1.06 7.60 1.05 8.16
4.42 1.23 2.68 1.51 2.26 1.69 2.02 1.88 1.76 2.15 1.59 2.45 1.48 2.74 1.19 5.06
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.21 1.63 1.53 2.41 1.19 4.40
3.45 1.31 2.32 1.61 1.56 2.43
3.15 1.32 2.13 1.65 1.50 2.45 1.17 4.54 1.12 5.49
3.38 1.35 2.87 1.46 2.25 1.69 1.75 2.18 1.53 2.63 1.35 3.38
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.25 1.31 1.87 1.90 1.40 2.80
3.30 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.79 1.95
1.88 1.84
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
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