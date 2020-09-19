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Легия
1:3
Конец матча

Стадион:
Гурник Забже
0'
0:1
4' Гол
Alex Sobczyk
0:2
17' Гол
Bartosz Nowak
0:3
47' Гол
Хименес Хесус
54' Желтая карточка
Висневски Пшемыслав
1:3
60' Гол
Слиш Бартош
70' Желтая карточка
Лопеш Рафаэл
90' Желтая карточка
 90'+6
1
Боруц
Артур
41
Столярски
Павел
55
Енджейчик
Артур
44
Реми
Вильям
25
Младенович
Филип
67
Капустка
Бартош
99
Слиш
Бартош
7
Антолич
Домагой
82
Лима
Лукас
II
20
Канте
Хосе
9
Пекхарт
Томаш
84
Чуды
Мартин
2
Висневски
Пшемыслав
14
Кой
Михал
27
Гришкевич
Адриан
8
Манне
Аласана
23
Масурас
Яннис
17
Bartosz
Nowak
6
Прохазка
Роман
64
Янжа
Эрик
24
Alex
Sobczyk
9
Хименес
Хесус
Легия
4-4-2
Гурник Забже
3-1-4-2

Ход матча

4'
0:1
Alex Sobczyk
(Bartosz Nowak)
17'
0:2
Bartosz Nowak
(Alex Sobczyk)
46'
Вшолек Павел
Капустка Бартош
 
46'
Лопеш Рафаэл
Пекхарт Томаш
 
47'
0:3
Хименес Хесус
(Alex Sobczyk)
53'
 
Кравчик Пётр
Alex Sobczyk
54'
 
Висневски Пшемыслав
60'
Слиш Бартош
(Вшолек Павел)
1:3
62'
Гвилия Валериане
Антолич Домагой
 
63'
 
Сцисляк Даниэль
Bartosz Nowak
63'
 
Кубица Кшиштоф
Прохазка Роман
70'
Лопеш Рафаэл
 
76'
Росолек Мацей
Канте Хосе
 
83'
Юранович Йосип
Столярски Павел
 
90'
 
Wojciech Hajda
Хименес Хесус
90'
 

Бомбардиры внутри турнира

Легия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пекхарт Томаш 4 1
2. Слиш Бартош 1 0.25
3. Вшолек Павел 0 0
4. Енджейчик Артур 0 0
5. Младенович Филип 0 0
6. Капустка Бартош 0 0
7. Лима Лукас II 0 0
Гурник Забже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Хесус 5 (2) 1.25
2. Bartosz Nowak 2 0.5
3. Alex Sobczyk 1 0.25
4. Бохневич Павел 1 0.25
5. Манне Аласана 1 0.25
6. Сцисляк Даниэль 1 0.25
7. Кравчик Пётр 1 0.25
8. Янжа Эрик 0 0
9. Павловски Дариуш 0 0
10. Висневски Пшемыслав 0 0

Карточки

Легия
# Игрок      
1. Младенович Филип 2 0
2. Лима Лукас II 2 0
3. Лопеш Рафаэл 1 0
4. Пекхарт Томаш 1 0
5. Цежняк Радослав 1 0
6. Енджейчик Артур 1 0
7. Роша Луис 1 0
8. Слиш Бартош 1 0
Гурник Забже
# Игрок      
1. Висневски Пшемыслав 2 0
2. Прохазка Роман 1 0
3. Кой Михал 1 0
4. Alex Sobczyk 1 0
5. Wojciech Hajda 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Легия 0 40% (2) 0 40% (2) 0 20% (1)
 Гурник Забже 16.67% (2) 16.67% (2) 25% (3) 25% (3) 0 16.67% (2)

Предыдущие игры

Легия Последние 20 матчей: + = -
Висла Плоцк 0:1 Легия Легия 1:2 Ягеллония Легия 0:2 Омония Ракув 1:2 Легия
Легия 1:0 Линфилд Бельхатув 1:6 Легия Легия 1:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 0:0 Легия Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лех 2:1 Легия Легия 1:1 Пяст Ягеллония 0:0 Легия Легия 2:0 Шлёнск Гурник Забже 2:0 Легия Легия 5:1 Арка Гдыня Висла Краков 1:3 Легия Лех 0:1 Легия Медзь 1:2 Легия Легия 1:2 Пяст
Гурник Забже Последние 20 матчей: + = -
Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Фрайбург 4:1 Гурник Забже Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:2 Подбескидзе
Гурник Забже 3:3 Радомьяк Радом Гурник Забже 3:1 Ягеллония Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:1 Ракув Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:1 Висла Краков ЛКС Лодзь 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 3:2 Корона Кельце Гурник Забже 2:0 Легия Пяст 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:2 Краковия Лех 4:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин

Последние игры между собой

Легия: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Гурник Забже: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Гурник Забже 2:0 Легия Экстракласса Легия 5:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:2 Легия Экстракласса Легия 4:0 Гурник Забже Экстракласса
Легия 2:0 Гурник Забже Экстракласса Легия 2:1 Гурник Забже Кубок Гурник Забже 1:1 Легия Кубок Легия 1:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:1 Легия Экстракласса Легия 3:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:2 Легия Экстракласса Легия 2:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:4 Легия Экстракласса Легия 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:3 Легия Экстракласса Гурник Забже 0:3 Легия Экстракласса Гурник Забже 3:1 Легия Кубок Польши Легия 2:1 Гурник Забже Экстракласса Легия 3:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:2 Легия Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гурник Забже 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Ракув 4 3 0 1 10 - 5 9
3. Шлёнск 4 2 1 1 8 - 5 7
4. Погонь Щецин 4 2 1 1 5 - 4 7
5. Заглембе Любин 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Легия 4 2 0 2 5 - 6 6
7. Лехия Гданьск 4 2 0 2 6 - 8 6
8. Ягеллония 3 1 2 0 5 - 4 5
9. Краковия 3 1 2 0 5 - 4 5
10. Висла Плоцк 4 1 2 1 6 - 4 5
11. Лех 3 0 2 1 6 - 7 2
12. Сталь Мелец 4 0 2 2 4 - 8 2
13. Висла Краков 4 0 2 2 4 - 9 2
14. Подбескидзе 4 0 2 2 7 - 12 2
15. Варта Познань 3 0 1 2 0 - 2 1
16. Пяст 3 0 1 2 0 - 3 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Bartosz Nowak бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Alex Sobczyk бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.47 4.20 7.50
32.00 9.00 1.07
1.52 4.45 5.85
1.45 4.20 6.97
16.88 7.19 1.19

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6.5 6.5
10.00 1.02 4.30 1.21 3.30 1.29 5.30 1.13 1.93 1.87 1.70 2.15 3.55 1.27 1.23 3.90 2.15 1.65 1.05 7.90 1.14 5.20 1.02 11.00
12.00 1.00 11.25 1.01 4.40 1.20 3.52 1.30 2.28 1.70 1.75 2.08 1.47 2.60 1.22 3.88 1.16 4.50 1.04 7.70
4.02 1.21 3.21 1.31 2.12 1.66 1.68 2.08 1.44 2.63 1.21 4.02 1.16 4.70 1.06 7.60 1.05 8.16
4.38 1.23 2.65 1.51 5.49 1.16 2.00 1.88 1.74 2.16 2.62 1.52 2.11 1.78 1.83 2.05 1.54 2.57 1.41 3.03 1.85 2.04 1.53 2.60 1.22 4.52 1.69 2.24 1.12 6.68 1.12 6.95
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5
2.21 1.63 1.53 2.41 1.19 4.40 1.55 2.35 1.05 8.50
3.45 1.31 2.32 1.61 1.56 2.43
3.15 1.32 2.13 1.65 1.50 2.45 1.17 4.54 1.12 5.49
3.38 1.35 2.83 1.46 2.23 1.70 1.74 2.18 1.51 2.64 1.34 3.38 1.31 3.63 1.16 5.56 1.43 2.95 1.29 3.77
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.25 1.31 1.87 1.90 1.40 2.80
3.30 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.42
1.88 1.84
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
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