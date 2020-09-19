Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Ion Gheorghe из команды Волунтари направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

44' Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе

43' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Эрик III решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

40' Удар от ворот произведет Волунтари

40' Кольич Элвир не смог попасть в створ ударом издали

37' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Г О О О О Л - Кольич Элвир изменил счет на табло!

33' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Матч возобновлен

32' Ох, нехорошо это выглядит. Эрик III получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Эрик III на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе

28' Cristian Costin из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...

28' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Stefan Vladoiu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Эрик III на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Матч возобновлен

22' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

19' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Рымничану Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Нистор Дан из команды Университатя Крайова направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

11' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе

10' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Волунтари

6' Чикылдэу Александру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Mihai Capatana оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Отличные скиллы показывает Mihai Capatana , обводя своих соперников

3' Мариус Марсел Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Razvan Gradinaru предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Волунтари начинает с центра поля