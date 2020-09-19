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Университатя Крайова
1:1
Второй тайм: 62'

Стадион:
Волунтари
0'
1:0
34' Гол
Кольич Элвир
1:1
57' Гол
Cristian Costin
62'
13
Пильячелли
Мирко
18
Stefan
Vladoiu
4
Бэлаша
Михай
23
Мариус
Марсел
Константин
11
Банку
Никусор
16
Нистор
Дан
29
Бик
Овидиу
10
Чикылдэу
Александру
9
Иван
Андрей
19
Кольич
Элвир
28
Михэйлэ
Валентин
12
Рымничану
Виктор
98
Cristian
Costin
28
Балаур
Ионуц
5
Армаш
Игорь
23
Влад
Александру
11
Mihai
Capatana
6
Де
Лукас
Пабло
8
Ion
Gheorghe
7
Razvan
Gradinaru
10
Эрик
III
17
Майлат
Себастьян
Университатя Крайова
Волунтари

Ход матча

34'
Кольич Элвир
(Михэйлэ Валентин)
1:0
57'
1:1
Cristian Costin
(Razvan Gradinaru)

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кольич Элвир 5 1.25
2. Банку Никусор 1 0.25
3. Иван Андрей 1 0.25
4. Чикылдэу Александру 1 (1) 0.25
5. Нистор Дан 0 0
6. Бэрбуц Кристиан 0 0
7. Stefan Vladoiu 0 0
8. Михэйлэ Валентин 0 0
Волунтари
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Армаш Игорь 1 0.25
2. Ricardinho XI 1 0.25
3. Майлат Себастьян 1 0.25
4. Cristian Costin 1 0.25
5. Mihai Capatana 1 (1) 0.25
6. Эрик III 0 0
7. Razvan Gradinaru 0 0
8. Ion Gheorghe 0 0

Карточки

Университатя Крайова
# Игрок      
1. Бэлаша Михай 1 0
2. Бэрбуц Кристиан 1 0
3. Бик Овидиу 1 0
Волунтари
# Игрок      
1. Рымничану Виктор 2 0
2. Влад Александру 1 0
3. Razvan Gradinaru 1 0
4. Ricardinho XI 1 0
5. Ion Gheorghe 1 0
6. Cristian Costin 1 0
7. Alexandru Stoica3 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Университатя Крайова 0 42.86% (3) 0 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1)
 Волунтари 25% (1) 25% (1) 0 0 50% (2) 0

Предыдущие игры

Университатя Крайова Последние 20 матчей: + = -
Вииторул Констанца 1:4 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 Дунэря Кэлэраши Университатя Крайова 4:1 Рипенсия Тимишоара Чиксереда 1:1 Университатя Крайова
Университатя Крайова 2:0 Астра Локомотив Тбилиси 2:1 Университатя Крайова Сепси 0:1 Университатя Крайова Тироль 1:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:2 Виктория Пльзень Пандурий 0:4 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж Конкордия 1:1 Университатя Крайова Ботошани 0:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 ФКСБ Газ-Метан Медиаш 1:2 Университатя Крайова ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 Ботошани Университатя Крайова 2:1 Астра Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Университатя Крайова 2:1 Вииторул Констанца
Волунтари Последние 20 матчей: + = -
Волунтари 2:1 ФКСБ УТА Арад 0:0 Волунтари Волунтари 2:1 Газ-Метан Медиаш Киндия Тырговиште 2:0 Волунтари
Волунтари 1:2 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 2:1 Волунтари Волунтари 2:0 Сепси Академика Клинчени 2:1 Волунтари Германнштадт 2:1 Волунтари Волунтари 0:0 Вииторул Констанца Волунтари 2:0 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 0:1 Волунтари Волунтари 1:0 КСМ Политехника Яссы Сепси 1:2 Волунтари Волунтари 3:0 Академика Клинчени Волунтари 1:1 Германнштадт Вииторул Констанца 0:0 Волунтари Волунтари 2:0 Германнштадт Киндия Тырговиште 1:2 Волунтари Волунтари 2:1 Динамо Бухарест

Последние игры между собой

Университатя Крайова: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 2
Волунтари: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 10
Университатя Крайова 2:1 Волунтари Первая лига Волунтари 1:2 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 3:1 Волунтари Первая лига Волунтари 1:5 Университатя Крайова Первая лига
Волунтари 0:1 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 1:1 Волунтари Лига 1 Волунтари 0:0 Университатя Крайова Кубок Университатя Крайова 0:1 Волунтари Кубок Университатя Крайова 5:0 Волунтари Первая лига Волунтари 0:1 Университатя Крайова Первая лига Волунтари 0:2 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 3:0 Волунтари Лига 1 Университатя Крайова 1:2 Волунтари Первая лига Волунтари 1:2 Университатя Крайова Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 1:0 4 4 0 0 8 - 1 12
2. ЧФР Клуж 4 3 1 0 5 - 1 10
3. Ботошани 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Волунтари 0:1 4 2 1 1 4 - 3 7
5. ФКСБ 3 2 0 1 7 - 2 6
6. Газ-Метан Медиаш 3 2 0 1 7 - 3 6
7. Германнштадт 4 1 2 1 6 - 5 5
8. Киндия Тырговиште 4 1 1 2 2 - 4 4
9. КСМ Политехника Яссы 3 1 0 2 2 - 8 3
10. УТА Арад 3 0 3 0 2 - 2 3
11. Сепси 4 0 3 1 3 - 4 3
12. Динамо Бухарест 3 0 2 1 2 - 3 2
13. Академика Клинчени 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Вииторул Констанца 4 0 2 2 3 - 9 2
15. Арджеш 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Астра 4 0 1 3 2 - 9 1
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Лучшие коэффициенты
Университатя Крайова
Ничья
Волунтари
1.64
6.00
5.25
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Где смотреть матч Университатя Крайова 1:1 Волунтари онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.62 3.90 5.55
1.13 5.70 19.00
1.64 3.86 5.25
1.63 3.74 5.25

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.00 1.10 9.60 1.04 4.20 1.20 3.05 1.35 2.08 1.75 1.60 2.25 1.85 1.96 1.62 2.28 1.22 4.00 1.18 4.40 1.04 9.00 1.04 9.00 1.04 9.60
9.00 1.02 7.80 1.05 3.26 1.31 2.55 1.50 1.86 2.02 1.44 2.75 1.29 3.40 1.10 5.70 1.07 6.35
8.16 1.05 7.12 1.07 3.34 1.29 2.60 1.45 1.84 1.88 1.46 2.56 1.32 3.15 1.13 5.26 1.11 5.74 1.03 9.60 1.03 9.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.57 2.31 2.01 1.80 1.05 8.50 1.14 6.20
2.90 1.40 1.90 1.88 1.41 2.86
2.77 1.40 1.87 1.85 1.40 2.77 1.12 5.49 1.09 6.35 1.01 13.38 1.01 13.99
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.15 1.33 1.84 1.90 1.38 2.90
2.55 1.50 1.64 2.23 1.25 3.86

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.62 1.45
1.94 1.79
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
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