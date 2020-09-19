Университатя Крайова
1:1
Второй тайм: 62'
Стадион: Ион Облеменко
Волунтари
1:0
34' ГолКольич Элвир
1:1
57' ГолCristian Costin
16
Нистор
Дан
29
Бик
Овидиу
19
Кольич
Элвир
28
Балаур
Ионуц
10
Эрик
III
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
-
29 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Ака СтефанЗащитник
- Защитник
-
2 Папп ПолЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Ionut Mitran
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Балаур ИонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Эрик IIIНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Коцич МиланЗащитник
-
-
-
20 Oktay Ozkara
-
77 Vasile Mihai
-
Главный тренер: Mihai Teja
Ход матча
34'
1:0
57'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кольич Элвир
|5
|1.25
|2.
|Банку Никусор
|1
|0.25
|3.
|Иван Андрей
|1
|0.25
|4.
|Чикылдэу Александру
|1 (1)
|0.25
|5.
|Нистор Дан
|0
|0
|6.
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
|7.
|Stefan Vladoiu
|0
|0
|8.
|Михэйлэ Валентин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Армаш Игорь
|1
|0.25
|2.
|Ricardinho XI
|1
|0.25
|3.
|Майлат Себастьян
|1
|0.25
|4.
|Cristian Costin
|1
|0.25
|5.
|Mihai Capatana
|1 (1)
|0.25
|6.
|Эрик III
|0
|0
|7.
|Razvan Gradinaru
|0
|0
|8.
|Ion Gheorghe
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бэлаша Михай
|1
|0
|2.
|Бэрбуц Кристиан
|1
|0
|3.
|Бик Овидиу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рымничану Виктор
|2
|0
|2.
|Влад Александру
|1
|0
|3.
|Razvan Gradinaru
|1
|0
|4.
|Ricardinho XI
|1
|0
|5.
|Ion Gheorghe
|1
|0
|6.
|Cristian Costin
|1
|0
|7.
|Alexandru Stoica3
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Университатя Крайова
|0
|42.86% (3)
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|Волунтари
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|50% (2)
|0
Предыдущие игры
Университатя Крайова Последние 20 матчей: + = -Вииторул Констанца 1:4 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 Дунэря Кэлэраши Университатя Крайова 4:1 Рипенсия Тимишоара Чиксереда 1:1 Университатя Крайова
Университатя Крайова 2:0 Астра Локомотив Тбилиси 2:1 Университатя Крайова Сепси 0:1 Университатя Крайова Тироль 1:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:2 Виктория Пльзень Пандурий 0:4 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж Конкордия 1:1 Университатя Крайова Ботошани 0:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 ФКСБ Газ-Метан Медиаш 1:2 Университатя Крайова ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 Ботошани Университатя Крайова 2:1 Астра Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Университатя Крайова 2:1 Вииторул Констанца
Волунтари Последние 20 матчей: + = -Волунтари 2:1 ФКСБ УТА Арад 0:0 Волунтари Волунтари 2:1 Газ-Метан Медиаш Киндия Тырговиште 2:0 Волунтари
Волунтари 1:2 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 2:1 Волунтари Волунтари 2:0 Сепси Академика Клинчени 2:1 Волунтари Германнштадт 2:1 Волунтари Волунтари 0:0 Вииторул Констанца Волунтари 2:0 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 0:1 Волунтари Волунтари 1:0 КСМ Политехника Яссы Сепси 1:2 Волунтари Волунтари 3:0 Академика Клинчени Волунтари 1:1 Германнштадт Вииторул Констанца 0:0 Волунтари Волунтари 2:0 Германнштадт Киндия Тырговиште 1:2 Волунтари Волунтари 2:1 Динамо Бухарест
Последние игры между собой
Университатя Крайова: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 2
Волунтари: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 10
Волунтари 0:1 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 1:1 Волунтари Лига 1 Волунтари 0:0 Университатя Крайова Кубок Университатя Крайова 0:1 Волунтари Кубок Университатя Крайова 5:0 Волунтари Первая лига Волунтари 0:1 Университатя Крайова Первая лига Волунтари 0:2 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 3:0 Волунтари Лига 1 Университатя Крайова 1:2 Волунтари Первая лига Волунтари 1:2 Университатя Крайова Первая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|1:0
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|ЧФР Клуж
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|Ботошани
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Волунтари
|0:1
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|ФКСБ
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|6.
|Газ-Метан Медиаш
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|7.
|Германнштадт
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|8.
|Киндия Тырговиште
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|КСМ Политехника Яссы
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|10.
|УТА Арад
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|Сепси
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Динамо Бухарест
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|Академика Клинчени
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Вииторул Констанца
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|15.
|Арджеш
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Астра
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.00
|1.10
|9.60
|1.04
|4.20
|1.20
|3.05
|1.35
|2.08
|1.75
|1.60
|2.25
|1.85
|1.96
|1.62
|2.28
|1.22
|4.00
|1.18
|4.40
|1.04
|9.00
|1.04
|9.00
|1.04
|9.60
|9.00
|1.02
|7.80
|1.05
|3.26
|1.31
|2.55
|1.50
|—
|—
|1.86
|2.02
|—
|—
|1.44
|2.75
|1.29
|3.40
|1.10
|5.70
|1.07
|6.35
|—
|—
|—
|—
|8.16
|1.05
|7.12
|1.07
|3.34
|1.29
|2.60
|1.45
|—
|—
|1.84
|1.88
|—
|—
|1.46
|2.56
|1.32
|3.15
|1.13
|5.26
|1.11
|5.74
|1.03
|9.60
|1.03
|9.60