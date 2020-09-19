Погронье
2:2
Второй тайм: 48'
Стадион: Stadion Ziar nad Hronom
Середь
0:1
5' ГолШпехар Дино
0:2
16' ГолFilip Pankarican
1:2
19' ГолПавлик Петр
2:2
27' ГолBonfils-Caleb Bimenyimana
42' Желтая карточкаDominik Spiriak
45' Желтая карточкаДурански Филип
Ход матча
5'
0:1
16'
0:2
19'
1:2
27'
42'
45'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Bonfils-Caleb Bimenyimana
|3
|0.43
|2.
|Alieu Fadera
|2
|0.29
|3.
|Peter Mazan
|2
|0.29
|4.
|Уэйр Джеймс
|1
|0.14
|5.
|Павлик Петр
|1
|0.14
|6.
|Петрак Бернард
|0
|0
|7.
|Patrik Blahut
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шпехар Дино
|4
|0.67
|2.
|Denis Busnja
|2
|0.33
|3.
|Filip Pankarican
|2
|0.33
|4.
|Alex Ivan
|1
|0.17
|5.
|Roko Jureskin
|1
|0.17
|6.
|Михалик Любомир
|0
|0
|7.
|Ярович Сенад
|0
|0
|8.
|Adam Morong
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Dominik Spiriak
|5
|0
|2.
|Хрибик Петер
|4
|0
|3.
|Peter Mazan
|2
|0
|4.
|Павлик Петр
|2
|0
|5.
|Richard Zupa
|2
|0
|6.
|Cedric Badolo
|2
|0
|7.
|Уэйр Джеймс
|1
|0
|8.
|Абрахам Патрик
|1
|0
|9.
|Петрак Бернард
|1
|0
|10.
|Patrik Blahut
|1
|0
|11.
|Alieu Fadera
|1
|0
|12.
|Martin Repisky
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Михалик Любомир
|3
|0
|2.
|Дурански Филип
|3
|0
|3.
|Гучко Томаш
|1
|1
|4.
|Nicolas Sumsky
|2
|0
|5.
|Filip Pankarican
|2
|0
|6.
|Andras Meszaros
|1
|0
|7.
|Ярович Сенад
|1
|0
|8.
|Adam Morong
|1
|0
|9.
|Tidiane Djibi Ba
|1
|0
|10.
|Alex Ivan
|1
|0
|11.
|Roko Jureskin
|1
|0
|12.
|Alen Mehic
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Погронье
|0
|0
|14.29% (1)
|0
|57.14% (4)
|28.57% (2)
|Середь
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Погронье Последние 20 матчей: + = -Нитра 3:1 Погронье Ружомберок 0:0 Погронье Погронье 2:1 Жилина Спартак Трнава 1:1 Погронье
Погронье 1:2 ДАК Злате Моравце 2:2 Погронье Тренчин 0:3 Погронье Погронье 1:1 Трнава Погронье 2:2 Банска-Бистрица Погронье 1:0 Сеница Нитра 0:2 Погронье Погронье 1:0 Злате Моравце Середь 2:2 Погронье Тренчин 4:0 Погронье Слован Братислава 2:0 Погронье Погронье 3:1 Ружомберок Земплин 1:0 Погронье Погронье 0:0 Сеница Погронье 0:1 Жилина Нитра 0:0 Погронье
Середь Последние 20 матчей: + = -Середь 3:2 Жилина Спартак Трнава 0:2 Середь Ружомберок 0:0 Середь Середь 4:0 Сеница
ДАК 6:0 Середь МТК 2:0 Середь Слован Галанта 1:4 Середь Комарно 3:2 Середь Середь 2:1 Петржалка Злате Моравце 1:0 Середь Тренчин 3:2 Середь Середь 1:0 Нитра Середь 2:2 Погронье Сеница 1:1 Середь Середь 2:1 Банска-Бистрица Середь 2:1 Дукла Банска-Бистрица Слован Братислава 2:0 Середь Слован Братислава 2:0 Середь Середь 0:3 Жилина Середь 0:2 Ружомберок
Последние игры между собой
Погронье: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 7
Середь: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|6
|6
|0
|0
|21 - 5
|18
|2.
|Слован Братислава
|5
|4
|0
|1
|15 - 3
|12
|3.
|Середь
|2:2
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|4.
|Жилина
|6
|3
|0
|3
|18 - 11
|9
|5.
|Спартак Трнава
|0:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|6.
|Нитра
|1:2
|7
|2
|2
|3
|7 - 16
|8
|7.
|Злате Моравце
|0:0
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|8.
|Погронье
|2:2
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|9.
|Тренчин
|2:1
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|10.
|Сеница
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|11.
|Земплин
|6
|1
|1
|4
|4 - 17
|4
|12.
|Ружомберок
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|8.40
|1.07
|5.90
|1.10
|2.70
|1.44
|2.08
|1.70
|1.77
|2.04
|1.57
|2.26
|1.71
|2.06
|1.27
|3.45
|1.19
|4.40
|1.07
|7.60
|3.90
|1.23
|1.01
|15.50
|1.62
|2.20
|1.15
|5.00
|1.08
|7.00
|—
|—
|5.40
|1.09
|2.52
|1.46
|1.92
|1.82
|—
|—
|1.56
|2.49
|—
|—
|1.23
|3.90
|1.18
|4.65
|1.04
|8.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|7.60
|1.06
|6.35
|1.09
|2.70
|1.42
|2.07
|1.69
|—
|—
|1.60
|2.22
|—
|—
|1.34
|3.04
|1.31
|3.21
|1.13
|5.26
|1.11
|5.74
|1.03
|9.60
|1.03
|9.60
|—
|—
|—
|—