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  2. Матчи
  3. Словакия
Погронье
2:2
Второй тайм: 48'

Стадион:
Середь
0'
0:1
5' Гол
Шпехар Дино
0:2
16' Гол
Filip Pankarican
1:2
19' Гол
Павлик Петр
2:2
27' Гол
Bonfils-Caleb Bimenyimana
42' Желтая карточка
Dominik Spiriak
45' Желтая карточка
Дурански Филип
48'

Ход матча

5'
0:1
Шпехар Дино
16'
0:2
Filip Pankarican
19'
Павлик Петр
1:2
27'
Bonfils-Caleb Bimenyimana
2:2
42'
Dominik Spiriak
 
45'
 
Дурански Филип

Бомбардиры внутри турнира

Погронье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Bonfils-Caleb Bimenyimana 3 0.43
2. Alieu Fadera 2 0.29
3. Peter Mazan 2 0.29
4. Уэйр Джеймс 1 0.14
5. Павлик Петр 1 0.14
6. Петрак Бернард 0 0
7. Patrik Blahut 0 0
Середь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шпехар Дино 4 0.67
2. Denis Busnja 2 0.33
3. Filip Pankarican 2 0.33
4. Alex Ivan 1 0.17
5. Roko Jureskin 1 0.17
6. Михалик Любомир 0 0
7. Ярович Сенад 0 0
8. Adam Morong 0 0

Карточки

Погронье
# Игрок      
1. Dominik Spiriak 5 0
2. Хрибик Петер 4 0
3. Peter Mazan 2 0
4. Павлик Петр 2 0
5. Richard Zupa 2 0
6. Cedric Badolo 2 0
7. Уэйр Джеймс 1 0
8. Абрахам Патрик 1 0
9. Петрак Бернард 1 0
10. Patrik Blahut 1 0
11. Alieu Fadera 1 0
12. Martin Repisky 1 0
Середь
# Игрок      
1. Михалик Любомир 3 0
2. Дурански Филип 3 0
3. Гучко Томаш 1 1
4. Nicolas Sumsky 2 0
5. Filip Pankarican 2 0
6. Andras Meszaros 1 0
7. Ярович Сенад 1 0
8. Adam Morong 1 0
9. Tidiane Djibi Ba 1 0
10. Alex Ivan 1 0
11. Roko Jureskin 1 0
12. Alen Mehic 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Погронье 0 0 14.29% (1) 0 57.14% (4) 28.57% (2)
Середь 25% (2) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Погронье Последние 20 матчей: + = -
Нитра 3:1 Погронье Ружомберок 0:0 Погронье Погронье 2:1 Жилина Спартак Трнава 1:1 Погронье
Погронье 1:2 ДАК Злате Моравце 2:2 Погронье Тренчин 0:3 Погронье Погронье 1:1 Трнава Погронье 2:2 Банска-Бистрица Погронье 1:0 Сеница Нитра 0:2 Погронье Погронье 1:0 Злате Моравце Середь 2:2 Погронье Тренчин 4:0 Погронье Слован Братислава 2:0 Погронье Погронье 3:1 Ружомберок Земплин 1:0 Погронье Погронье 0:0 Сеница Погронье 0:1 Жилина Нитра 0:0 Погронье
Середь Последние 20 матчей: + = -
Середь 3:2 Жилина Спартак Трнава 0:2 Середь Ружомберок 0:0 Середь Середь 4:0 Сеница
ДАК 6:0 Середь МТК 2:0 Середь Слован Галанта 1:4 Середь Комарно 3:2 Середь Середь 2:1 Петржалка Злате Моравце 1:0 Середь Тренчин 3:2 Середь Середь 1:0 Нитра Середь 2:2 Погронье Сеница 1:1 Середь Середь 2:1 Банска-Бистрица Середь 2:1 Дукла Банска-Бистрица Слован Братислава 2:0 Середь Слован Братислава 2:0 Середь Середь 0:3 Жилина Середь 0:2 Ружомберок

Последние игры между собой

Погронье: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 7
Середь: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 2
Середь 2:2 Погронье Суперлига Погронье 2:1 Середь Суперлига Середь 2:3 Погронье Суперлига Середь 2:1 Погронье Вторая лига
Погронье 2:3 Середь Вторая лига Середь 3:0 Погронье Вторая лига Погронье 0:4 Середь Вторая лига Погронье 2:3 Середь Вторая лига Середь 2:1 Погронье Вторая лига Погронье 1:3 Середь Вторая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ДАК 6 6 0 0 21 - 5 18
2. Слован Братислава 5 4 0 1 15 - 3 12
3. Середь 2:2 6 3 2 1 11 - 10 11
4. Жилина 6 3 0 3 18 - 11 9
5. Спартак Трнава 0:0 7 2 2 3 7 - 8 8
6. Нитра 1:2 7 2 2 3 7 - 16 8
7. Злате Моравце 0:0 7 1 4 2 8 - 9 7
8. Погронье 2:2 7 1 4 2 9 - 11 7
9. Тренчин 2:1 6 1 3 2 9 - 11 6
10. Сеница 5 1 2 2 5 - 10 5
11. Земплин 6 1 1 4 4 - 17 4
12. Ружомберок 6 0 4 2 6 - 9 4
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Дурански Филип получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Dominik Spiriak получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Bonfils-Caleb Bimenyimana бьет в цель!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Павлик Петр бьет в цель!
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Filip Pankarican бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Шпехар Дино бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Ziar nad Hronom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Погронье
Ничья
Середь
3.90
3.85
3.38
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Погронье 2:2 Середь онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.90 3.85 1.77
2.45 2.45 3.30
2.18 3.14 3.24
2.22 3.22 3.29

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5 7.5 7.5
8.40 1.07 5.90 1.10 2.70 1.44 2.08 1.70 1.77 2.04 1.57 2.26 1.71 2.06 1.27 3.45 1.19 4.40 1.07 7.60 3.90 1.23 1.01 15.50 1.62 2.20 1.15 5.00 1.08 7.00
5.40 1.09 2.52 1.46 1.92 1.82 1.56 2.49 1.23 3.90 1.18 4.65 1.04 8.50
7.60 1.06 6.35 1.09 2.70 1.42 2.07 1.69 1.60 2.22 1.34 3.04 1.31 3.21 1.13 5.26 1.11 5.74 1.03 9.60 1.03 9.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4.5 4.5
1.61 2.23 1.28 3.50 1.05 8.00 1.42 2.75
2.43 1.52 1.68 2.11 1.28 3.46
2.48 1.49 1.65 2.13 1.32 3.15 1.12 5.49 1.09 6.35 1.01 13.23 1.01 13.84
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.18 1.63 1.51 2.33 1.18 4.50
3.04 1.35 2.01 1.68 1.48 2.54 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.96 1.79
2.00 1.74
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
Букмекер Да Нет
3.75 1.23
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