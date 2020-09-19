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  2. Матчи
  3. Словакия
Погронье
2:2
Конец матча

Стадион:
Середь
0'
0:1
5' Гол
Шпехар Дино
0:2
16' Гол
Filip Pankarican
1:2
19' Гол
Павлик Петр
2:2
27' Гол
Bonfils-Caleb Bimenyimana
42' Желтая карточка
Dominik Spiriak
45' Желтая карточка
Дурански Филип
72' Желтая карточка
Хрибик Петер
83' Желтая карточка
Сланинка Мартин
90'+5
1
Томаш
Йенчо
10
Cedric
Badolo
5
Павлик
Петр
32
Dominik
Spiriak
2
Richard
Zupa
21
Хрибик
Петер
14
Уэйр
Джеймс
18
Patrik
Blahut
77
Peter
Mazan
12
Bonfils-Caleb
Bimenyimana
23
Alieu
Fadera
31
Matthew
Yakubu
14
Adam
Morong
21
Tidiane
Djibi
Ba
6
Михалик
Любомир
4
Гучко
Томаш
12
Denis
Potoma
88
Дурански
Филип
22
Alex
Ivan
13
Filip
Pankarican
20
Denis
Busnja
25
Шпехар
Дино
Погронье
4-3-3
Середь
4-2-3-1

Ход матча

5'
0:1
Шпехар Дино
(Filip Pankarican)
16'
0:2
Filip Pankarican
(Шпехар Дино)
19'
Павлик Петр
(Bonfils-Caleb Bimenyimana)
1:2
27'
Bonfils-Caleb Bimenyimana
(Павлик Петр)
2:2
42'
Dominik Spiriak
 
45'
 
Дурански Филип
59'
 
Сланинка Мартин
Михалик Любомир
72'
Хрибик Петер
 
74'
Петрак Бернард
Peter Mazan
 
78'
 
Nicolas Sumsky
Denis Potoma
78'
 
Челикович Ясмин
Filip Pankarican
83'
 
Сланинка Мартин
84'
Абрахам Патрик
Bonfils-Caleb Bimenyimana
 
89'
 
Roko Jureskin
Denis Busnja
89'
 
Ярович Сенад
Шпехар Дино

Бомбардиры внутри турнира

Погронье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Bonfils-Caleb Bimenyimana 3 0.43
2. Alieu Fadera 2 0.29
3. Peter Mazan 2 0.29
4. Уэйр Джеймс 1 0.14
5. Павлик Петр 1 0.14
6. Петрак Бернард 0 0
7. Patrik Blahut 0 0
Середь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шпехар Дино 4 0.67
2. Filip Pankarican 2 0.33
3. Denis Busnja 2 0.33
4. Alex Ivan 1 0.17
5. Roko Jureskin 1 0.17
6. Михалик Любомир 0 0
7. Ярович Сенад 0 0
8. Adam Morong 0 0

Карточки

Погронье
# Игрок      
1. Хрибик Петер 5 0
2. Dominik Spiriak 5 0
3. Peter Mazan 2 0
4. Павлик Петр 2 0
5. Richard Zupa 2 0
6. Cedric Badolo 2 0
7. Уэйр Джеймс 1 0
8. Абрахам Патрик 1 0
9. Петрак Бернард 1 0
10. Patrik Blahut 1 0
11. Alieu Fadera 1 0
12. Martin Repisky 1 0
Середь
# Игрок      
1. Дурански Филип 4 0
2. Михалик Любомир 3 0
3. Гучко Томаш 1 1
4. Nicolas Sumsky 2 0
5. Filip Pankarican 2 0
6. Сланинка Мартин 1 0
7. Andras Meszaros 1 0
8. Ярович Сенад 1 0
9. Adam Morong 1 0
10. Tidiane Djibi Ba 1 0
11. Alex Ivan 1 0
12. Roko Jureskin 1 0
13. Alen Mehic 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Погронье 0 22.22% (2) 11.11% (1) 0 44.44% (4) 22.22% (2)
Середь 30% (3) 30% (3) 10% (1) 10% (1) 10% (1) 10% (1)

Предыдущие игры

Погронье Последние 20 матчей: + = -
Нитра 3:1 Погронье Ружомберок 0:0 Погронье Погронье 2:1 Жилина Спартак Трнава 1:1 Погронье
Погронье 1:2 ДАК Злате Моравце 2:2 Погронье Тренчин 0:3 Погронье Погронье 1:1 Трнава Погронье 2:2 Банска-Бистрица Погронье 1:0 Сеница Нитра 0:2 Погронье Погронье 1:0 Злате Моравце Середь 2:2 Погронье Тренчин 4:0 Погронье Слован Братислава 2:0 Погронье Погронье 3:1 Ружомберок Земплин 1:0 Погронье Погронье 0:0 Сеница Погронье 0:1 Жилина Нитра 0:0 Погронье
Середь Последние 20 матчей: + = -
Середь 3:2 Жилина Спартак Трнава 0:2 Середь Ружомберок 0:0 Середь Середь 4:0 Сеница
ДАК 6:0 Середь МТК 2:0 Середь Слован Галанта 1:4 Середь Комарно 3:2 Середь Середь 2:1 Петржалка Злате Моравце 1:0 Середь Тренчин 3:2 Середь Середь 1:0 Нитра Середь 2:2 Погронье Сеница 1:1 Середь Середь 2:1 Банска-Бистрица Середь 2:1 Дукла Банска-Бистрица Слован Братислава 2:0 Середь Слован Братислава 2:0 Середь Середь 0:3 Жилина Середь 0:2 Ружомберок

Последние игры между собой

Погронье: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 7
Середь: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 2
Середь 2:2 Погронье Суперлига Погронье 2:1 Середь Суперлига Середь 2:3 Погронье Суперлига Середь 2:1 Погронье Вторая лига
Погронье 2:3 Середь Вторая лига Середь 3:0 Погронье Вторая лига Погронье 0:4 Середь Вторая лига Погронье 2:3 Середь Вторая лига Середь 2:1 Погронье Вторая лига Погронье 1:3 Середь Вторая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ДАК 6 6 0 0 21 - 5 18
2. Слован Братислава 5 4 0 1 15 - 3 12
3. Середь 6 3 2 1 11 - 10 11
4. Спартак Трнава 7 3 1 3 8 - 8 10
5. Жилина 6 3 0 3 18 - 11 9
6. Нитра 7 2 2 3 8 - 17 8
7. Ружомберок 7 1 4 2 10 - 9 7
8. Погронье 7 1 4 2 9 - 11 7
9. Тренчин 6 1 3 2 10 - 12 6
10. Злате Моравце 7 1 3 3 8 - 10 6
11. Сеница 5 1 2 2 5 - 10 5
12. Земплин 7 1 1 5 4 - 21 4
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Дурански Филип получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Dominik Spiriak получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Bonfils-Caleb Bimenyimana бьет в цель!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Павлик Петр бьет в цель!
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Filip Pankarican бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Шпехар Дино бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Ziar nad Hronom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Погронье 2:2 Середь онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
3.55 1.52 5.90
2.18 3.14 3.24
2.22 3.22 3.29

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5 7.5 7.5
8.40 1.07 5.90 1.10 2.70 1.44 2.08 1.70 1.77 2.04 1.57 2.26 1.71 2.06 1.27 3.45 1.19 4.40 1.07 7.60 1.62 2.20 1.01 15.50 1.07 7.50 1.05 8.50 1.08 7.00
5.40 1.09 2.52 1.46 1.92 1.82 1.56 2.49 1.23 3.90 1.18 4.65 1.04 8.50
7.60 1.06 6.35 1.09 2.70 1.42 2.07 1.69 1.60 2.22 1.34 3.04 1.31 3.21 1.13 5.26 1.11 5.74 1.03 9.60 1.03 9.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4.5 4.5
1.61 2.23 1.28 3.50 1.05 8.00 1.42 2.75
2.43 1.52 1.68 2.11 1.28 3.46
2.48 1.49 1.65 2.13 1.32 3.15 1.12 5.49 1.09 6.35 1.01 13.23 1.01 13.84
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.18 1.63 1.51 2.33 1.18 4.50
3.04 1.35 2.01 1.68 1.48 2.54 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.96 1.79
2.00 1.74
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
Букмекер Да Нет
3.75 1.23
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