Погронье
2:2
Конец матча
Стадион: Stadion Ziar nad Hronom
Середь
0:1
5' ГолШпехар Дино
0:2
16' ГолFilip Pankarican
1:2
19' ГолПавлик Петр
2:2
27' ГолBonfils-Caleb Bimenyimana
42' Желтая карточкаDominik Spiriak
45' Желтая карточкаДурански Филип
72' Желтая карточкаХрибик Петер
83' Желтая карточкаСланинка Мартин
21
Хрибик
Петер
14
Уэйр
Джеймс
77
Peter
Mazan
23
Alieu
Fadera
14
Adam
Morong
12
Denis
Potoma
22
Alex
Ivan
20
Denis
Busnja
25
Шпехар
Дино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Хрибик ПетерПолузащитник
-
14 Уэйр ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Peter MazanНападающий
- Нападающий
-
23 Alieu FaderaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Samuel Dovec
-
11 Kojo Matic
-
42 Ryan Lindsay
-
Главный тренер: Mikulas Radvanyi
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Adam MorongЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Denis PotomaПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Alex IvanПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Denis BusnjaПолузащитник
-
25 Шпехар ДиноНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ярович СенадНападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Lerant
Ход матча
5'
0:1
16'
0:2
19'
27'
42'
45'
72'
83'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Bonfils-Caleb Bimenyimana
|3
|0.43
|2.
|Alieu Fadera
|2
|0.29
|3.
|Peter Mazan
|2
|0.29
|4.
|Уэйр Джеймс
|1
|0.14
|5.
|Павлик Петр
|1
|0.14
|6.
|Петрак Бернард
|0
|0
|7.
|Patrik Blahut
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шпехар Дино
|4
|0.67
|2.
|Filip Pankarican
|2
|0.33
|3.
|Denis Busnja
|2
|0.33
|4.
|Alex Ivan
|1
|0.17
|5.
|Roko Jureskin
|1
|0.17
|6.
|Михалик Любомир
|0
|0
|7.
|Ярович Сенад
|0
|0
|8.
|Adam Morong
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хрибик Петер
|5
|0
|2.
|Dominik Spiriak
|5
|0
|3.
|Peter Mazan
|2
|0
|4.
|Павлик Петр
|2
|0
|5.
|Richard Zupa
|2
|0
|6.
|Cedric Badolo
|2
|0
|7.
|Уэйр Джеймс
|1
|0
|8.
|Абрахам Патрик
|1
|0
|9.
|Петрак Бернард
|1
|0
|10.
|Patrik Blahut
|1
|0
|11.
|Alieu Fadera
|1
|0
|12.
|Martin Repisky
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дурански Филип
|4
|0
|2.
|Михалик Любомир
|3
|0
|3.
|Гучко Томаш
|1
|1
|4.
|Nicolas Sumsky
|2
|0
|5.
|Filip Pankarican
|2
|0
|6.
|Сланинка Мартин
|1
|0
|7.
|Andras Meszaros
|1
|0
|8.
|Ярович Сенад
|1
|0
|9.
|Adam Morong
|1
|0
|10.
|Tidiane Djibi Ba
|1
|0
|11.
|Alex Ivan
|1
|0
|12.
|Roko Jureskin
|1
|0
|13.
|Alen Mehic
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Погронье
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|0
|44.44% (4)
|22.22% (2)
|Середь
|30% (3)
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
Предыдущие игры
Погронье Последние 20 матчей: + = -Нитра 3:1 Погронье Ружомберок 0:0 Погронье Погронье 2:1 Жилина Спартак Трнава 1:1 Погронье
Погронье 1:2 ДАК Злате Моравце 2:2 Погронье Тренчин 0:3 Погронье Погронье 1:1 Трнава Погронье 2:2 Банска-Бистрица Погронье 1:0 Сеница Нитра 0:2 Погронье Погронье 1:0 Злате Моравце Середь 2:2 Погронье Тренчин 4:0 Погронье Слован Братислава 2:0 Погронье Погронье 3:1 Ружомберок Земплин 1:0 Погронье Погронье 0:0 Сеница Погронье 0:1 Жилина Нитра 0:0 Погронье
Середь Последние 20 матчей: + = -Середь 3:2 Жилина Спартак Трнава 0:2 Середь Ружомберок 0:0 Середь Середь 4:0 Сеница
ДАК 6:0 Середь МТК 2:0 Середь Слован Галанта 1:4 Середь Комарно 3:2 Середь Середь 2:1 Петржалка Злате Моравце 1:0 Середь Тренчин 3:2 Середь Середь 1:0 Нитра Середь 2:2 Погронье Сеница 1:1 Середь Середь 2:1 Банска-Бистрица Середь 2:1 Дукла Банска-Бистрица Слован Братислава 2:0 Середь Слован Братислава 2:0 Середь Середь 0:3 Жилина Середь 0:2 Ружомберок
Последние игры между собой
Погронье: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 7
Середь: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|6
|6
|0
|0
|21 - 5
|18
|2.
|Слован Братислава
|5
|4
|0
|1
|15 - 3
|12
|3.
|Середь
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|4.
|Спартак Трнава
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|5.
|Жилина
|6
|3
|0
|3
|18 - 11
|9
|6.
|Нитра
|7
|2
|2
|3
|8 - 17
|8
|7.
|Ружомберок
|7
|1
|4
|2
|10 - 9
|7
|8.
|Погронье
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|9.
|Тренчин
|6
|1
|3
|2
|10 - 12
|6
|10.
|Злате Моравце
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|11.
|Сеница
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|12.
|Земплин
|7
|1
|1
|5
|4 - 21
|4
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|8.40
|1.07
|5.90
|1.10
|2.70
|1.44
|2.08
|1.70
|1.77
|2.04
|1.57
|2.26
|1.71
|2.06
|1.27
|3.45
|1.19
|4.40
|1.07
|7.60
|1.62
|2.20
|1.01
|15.50
|1.07
|7.50
|1.05
|8.50
|1.08
|7.00
|—
|—
|5.40
|1.09
|2.52
|1.46
|1.92
|1.82
|—
|—
|1.56
|2.49
|—
|—
|1.23
|3.90
|1.18
|4.65
|1.04
|8.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|7.60
|1.06
|6.35
|1.09
|2.70
|1.42
|2.07
|1.69
|—
|—
|1.60
|2.22
|—
|—
|1.34
|3.04
|1.31
|3.21
|1.13
|5.26
|1.11
|5.74
|1.03
|9.60
|1.03
|9.60
|—
|—
|—
|—