  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
Ружомберок
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Земплин
0' 5'

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Масло Ян 2 (2) 0.33
2. Кмет Матуш 1 0.17
3. Альмаси Ладислав 1 0.17
4. Жигмунд Марек 1 0.17
5. Бренкус Адам 1 0.17
6. Герец Штефан 0 0
7. Мойжиш Александр 0 0
Земплин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ricardo Phillips 2 0.33
2. Жофчак Игор 1 0.17
3. Matus Begala 1 0.17

Карточки

Ружомберок
# Игрок      
1. Бодя Мартин 2 1
2. Кочан Матей 3 0
3. Кмет Матуш 2 0
4. Такач Далибор 2 0
5. Герец Штефан 1 0
6. Чурма Матей 1 0
7. Мацик Матуш 1 0
8. Костадинов Тихомир 1 0
9. Lukas Kojnok 1 0
10. Дунгель Петер 1 0
11. Мойжиш Александр 1 0
12. Бренкус Адам 1 0
13. Мрва Марио 1 0
Земплин
# Игрок      
1. Ricardo Phillips 3 0
2. Georgios Neofytidis 2 0
3. Alejandro Mendez 1 0
4. Martin Kolesar 1 0
5. Matus Begala 1 0
6. Matus Vojtko 1 0
7. Danilo Spoljaric 1 0
8. Lukas Lukco 1 0
9. Artem Vovkun 1 0
10. Maksym Hirnyi 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ружомберок 0 16.67% (1) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 50% (3)
 Земплин 25% (1) 0 0 25% (1) 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Ружомберок Последние 20 матчей: + = -
ДАК 3:2 Ружомберок Ружомберок 0:0 Погронье Серветт 3:0 Ружомберок Нитра 1:1 Ружомберок
Ружомберок 0:0 Середь Спартак Трнава 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин Кисварда 1:0 Ружомберок Подбрезова 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК Слован Братислава 1:0 Ружомберок Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Ружомберок 3:0 ДАК Земплин 1:1 Ружомберок ДАК 1:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Погронье 3:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок
Земплин Последние 20 матчей: + = -
Земплин 1:1 Тренчин Жилина 6:2 Земплин Земплин 1:0 Злате Моравце Сеница 3:0 Земплин
Слован Братислава 5:0 Земплин Земплин 0:2 Спартак Трнава Жилина 5:0 Земплин Слован Братислава 4:0 Земплин Земплин 2:2 Спартак Трнава Земплин 1:1 Ружомберок ДАК 5:0 Земплин Земплин 1:0 Погронье Ружомберок 1:1 Земплин Земплин 1:0 Нитра Тренчин 8:1 Земплин Аустрия Вена 2:0 Земплин Земплин 2:0 Спартак Трнава Середь 0:2 Земплин Земплин 5:0 ДАК Сеница 4:0 Земплин

Последние игры между собой

Ружомберок: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 0
Земплин: победы: 0, ничьи: 7, поражения: 9
Земплин 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Земплин Суперлига Земплин 0:1 Ружомберок Суперлига Земплин 0:3 Ружомберок Суперлига
Ружомберок 1:0 Земплин Суперлига Ружомберок 0:0 Земплин Суперлига Земплин 2:2 Ружомберок Суперлига Земплин 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Земплин Суперлига Ружомберок 3:1 Земплин Суперлига Земплин 1:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 4:0 Земплин Суперлига Ружомберок 0:0 Земплин Суперлига Земплин 1:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:2 Земплин Суперлига Ружомберок 0:0 Земплин Кубок Словакии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ДАК 6 6 0 0 21 - 5 18
2. Слован Братислава 5 4 0 1 15 - 3 12
3. Середь 2:2 6 3 2 1 11 - 10 11
4. Жилина 6 3 0 3 18 - 11 9
5. Спартак Трнава 0:0 7 2 2 3 7 - 8 8
6. Нитра 1:2 7 2 2 3 7 - 16 8
7. Злате Моравце 0:0 7 1 4 2 8 - 9 7
8. Погронье 2:2 7 1 4 2 9 - 11 7
9. Тренчин 2:1 6 1 3 2 9 - 11 6
10. Сеница 5 1 2 2 5 - 10 5
11. Земплин 6 1 1 4 4 - 17 4
12. Ружомберок 6 0 4 2 6 - 9 4
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ружомберок
Ничья
Земплин
1.56
4.48
6.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ружомберок 0:0 Земплин онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.50 4.40 6.30
1.53 3.85 5.60
1.56 3.98 5.50
1.56 3.99 5.58
1.50 4.48 6.21

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.50 1.02 10.00 1.03 4.00 1.22 3.20 1.32 2.10 1.69 2.08 1.69 1.87 1.87 1.65 2.17 1.42 2.75 1.20 4.20 1.16 4.90 1.05 8.50 1.04 9.10
9.70 1.02 3.82 1.22 3.12 1.33 2.11 1.76 1.62 2.21 1.39 2.76 1.17 4.30
8.16 1.05 7.60 1.06 3.40 1.28 2.70 1.42 1.88 1.84 1.50 2.45 1.34 3.04 1.15 4.87 1.12 5.49 1.03 9.60 1.03 9.60
4.04 1.24 2.85 1.43 2.51 1.54 2.13 1.72 1.89 1.94 1.64 2.28 1.50 2.62 1.40 2.94 1.14 5.81
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.12 1.67 1.49 2.50 1.17 4.70
3.20 1.32 2.14 1.66 1.49 2.51
2.85 1.38 1.91 1.81 1.42 2.70 1.13 5.26 1.09 6.35 1.01 12.97 1.01 13.58
3.32 1.34 2.74 1.46 2.16 1.72 1.68 2.20 1.48 2.67
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.10 1.33 1.82 1.92 1.37 2.95
2.99 1.36 1.78 1.97 1.34 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.81 1.94
1.94 1.79
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Рейтинг букмекеров
1
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
2
Бонус: 15 000 ₽
Обзор
Играть
3
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
4
Бонус: 10 000 ₽
Обзор
Играть
5
Бонус: 1 000 ₽
Обзор
Играть
6
Бонус: 19 500 ₽
Обзор
Играть
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный