Ружомберок
4:0
Конец матча
Стадион: Ружомберок
Земплин
1:0
13' ГолАльмаси Ладислав
2:0
39' ГолДунгель Петер
41' Желтая карточкаМрва Марио
49' Желтая карточкаЖигмунд Марек
3:0
56' ГолАльмаси Ладислав
62' Желтая карточкаGeorgios Neofytidis
4:0
63' ГолАльмаси Ладислав
66' Желтая карточкаRicardo Phillips
78' Желтая карточкаIan Pino
82' Желтая карточкаМудры Тимотей
90' Желтая карточкаLukas Kojnok
33
Мацик
Матуш
19
Чурма
Матей
3
Масло
Ян
11
Кочан
Матей
15
Герец
Штефан
17
Вашко
Филип
23
Ian
Pino
29
Matej
Trusa
- Основной состав
-
33 Мацик МатушВратарь
-
19 Чурма МатейЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кочан МатейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
30 Lukas Kojnok
-
31 Alex Holub
-
-
Главный тренер: Гаспра Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Вашко ФилипЗащитник
-
23 Ian PinoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Matej TrusaНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
26 Matus Vojtko
-
16 Matus Begala
-
-
30 Tomas Drab
-
Главный тренер: Jozef Majoros
Ход матча
13'
39'
2:0
41'
49'
56'
3:0
63'
4:0
66'
78'
82'
86'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Альмаси Ладислав
|4
|0.57
|2.
|Масло Ян
|2 (2)
|0.29
|3.
|Кмет Матуш
|1
|0.14
|4.
|Жигмунд Марек
|1
|0.14
|5.
|Дунгель Петер
|1
|0.14
|6.
|Бренкус Адам
|1
|0.14
|7.
|Герец Штефан
|0
|0
|8.
|Мойжиш Александр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ricardo Phillips
|2
|0.29
|2.
|Жофчак Игор
|1
|0.14
|3.
|Matus Begala
|1
|0.14
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бодя Мартин
|2
|1
|2.
|Кочан Матей
|3
|0
|3.
|Кмет Матуш
|2
|0
|4.
|Такач Далибор
|2
|0
|5.
|Мрва Марио
|2
|0
|6.
|Герец Штефан
|1
|0
|7.
|Чурма Матей
|1
|0
|8.
|Мацик Матуш
|1
|0
|9.
|Костадинов Тихомир
|1
|0
|10.
|Жигмунд Марек
|1
|0
|11.
|Lukas Kojnok
|1
|0
|12.
|Мудры Тимотей
|1
|0
|13.
|Дунгель Петер
|1
|0
|14.
|Мойжиш Александр
|1
|0
|15.
|Бренкус Адам
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ricardo Phillips
|4
|0
|2.
|Georgios Neofytidis
|3
|0
|3.
|Alejandro Mendez
|1
|0
|4.
|Martin Kolesar
|1
|0
|5.
|Ian Pino
|1
|0
|6.
|Matus Begala
|1
|0
|7.
|Matus Vojtko
|1
|0
|8.
|Danilo Spoljaric
|1
|0
|9.
|Lukas Lukco
|1
|0
|10.
|Artem Vovkun
|1
|0
|11.
|Maksym Hirnyi
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ружомберок
|0
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|50% (3)
|Земплин
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Ружомберок Последние 20 матчей: + = -ДАК 3:2 Ружомберок Ружомберок 0:0 Погронье Серветт 3:0 Ружомберок Нитра 1:1 Ружомберок
Ружомберок 0:0 Середь Спартак Трнава 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин Кисварда 1:0 Ружомберок Подбрезова 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК Слован Братислава 1:0 Ружомберок Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Ружомберок 3:0 ДАК Земплин 1:1 Ружомберок ДАК 1:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Погронье 3:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок
Земплин Последние 20 матчей: + = -Земплин 1:1 Тренчин Жилина 6:2 Земплин Земплин 1:0 Злате Моравце Сеница 3:0 Земплин
Слован Братислава 5:0 Земплин Земплин 0:2 Спартак Трнава Жилина 5:0 Земплин Слован Братислава 4:0 Земплин Земплин 2:2 Спартак Трнава Земплин 1:1 Ружомберок ДАК 5:0 Земплин Земплин 1:0 Погронье Ружомберок 1:1 Земплин Земплин 1:0 Нитра Тренчин 8:1 Земплин Аустрия Вена 2:0 Земплин Земплин 2:0 Спартак Трнава Середь 0:2 Земплин Земплин 5:0 ДАК Сеница 4:0 Земплин
Последние игры между собой
Ружомберок: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 0
Земплин: победы: 0, ничьи: 7, поражения: 9
Ружомберок 1:0 Земплин Суперлига Ружомберок 0:0 Земплин Суперлига Земплин 2:2 Ружомберок Суперлига Земплин 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Земплин Суперлига Ружомберок 3:1 Земплин Суперлига Земплин 1:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 4:0 Земплин Суперлига Ружомберок 0:0 Земплин Суперлига Земплин 1:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:2 Земплин Суперлига Ружомберок 0:0 Земплин Кубок Словакии
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|6
|6
|0
|0
|21 - 5
|18
|2.
|Слован Братислава
|5
|4
|0
|1
|15 - 3
|12
|3.
|Середь
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|4.
|Спартак Трнава
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|5.
|Жилина
|6
|3
|0
|3
|18 - 11
|9
|6.
|Нитра
|7
|2
|2
|3
|8 - 17
|8
|7.
|Ружомберок
|7
|1
|4
|2
|10 - 9
|7
|8.
|Погронье
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|9.
|Тренчин
|6
|1
|3
|2
|10 - 12
|6
|10.
|Злате Моравце
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|11.
|Сеница
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|12.
|Земплин
|7
|1
|1
|5
|4 - 21
|4
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|11.50
|1.02
|10.00
|1.03
|5.70
|1.11
|3.20
|1.32
|2.10
|1.69
|4.50
|1.18
|1.87
|1.87
|1.65
|2.17
|—
|—
|1.82
|1.92
|—
|—
|1.20
|4.20
|1.66
|2.13
|—
|—
|1.05
|8.50
|—
|—
|1.08
|7.00
|—
|—
|9.70
|1.02
|3.82
|1.22
|3.12
|1.33
|—
|—
|2.11
|1.76
|—
|—
|1.62
|2.21
|—
|—
|1.39
|2.76
|—
|—
|1.17
|4.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|8.16
|1.05
|7.60
|1.06
|3.40
|1.28
|2.70
|1.42
|—
|—
|1.88
|1.84
|—
|—
|1.50
|2.45
|—
|—
|1.34
|3.04
|—
|—
|1.15
|4.87
|1.12
|5.49
|—
|—
|1.03
|9.60
|—
|—
|1.03
|9.60
|—
|—
|—
|—
|4.04
|1.24
|4.03
|1.23
|2.54
|1.51
|2.03
|1.80
|1.76
|2.07
|3.03
|1.38
|2.11
|1.74
|1.75
|2.09
|1.53
|2.50
|1.31
|3.40
|1.32
|3.31
|1.17
|4.93
|1.51
|2.53
|1.33
|3.27
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.12
|1.67
|—
|—
|1.38
|2.90
|—
|—
|1.17
|4.70
|1.20
|4.20
|—
|—
|—
|—
|3.20
|1.32
|—
|—
|2.14
|1.66
|—
|—
|1.49
|2.51
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.85
|1.38
|—
|—
|1.91
|1.81
|—
|—
|1.42
|2.70
|—
|—
|1.13
|5.26
|1.09
|6.35
|1.01
|12.97
|1.01
|13.58
|3.32
|1.34
|2.67
|1.47
|2.10
|1.74
|1.66
|2.23
|1.20
|4.47
|1.61
|2.33
|—
|—
|—
|—
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|—
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