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  3. Словакия
Ружомберок
4:0
Конец матча

Стадион:
Земплин
0'
1:0
13' Гол
Альмаси Ладислав
2:0
39' Гол
Дунгель Петер
41' Желтая карточка
Мрва Марио
49' Желтая карточка
Жигмунд Марек
3:0
56' Гол
Альмаси Ладислав
62' Желтая карточка
Georgios Neofytidis
4:0
63' Гол
Альмаси Ладислав
66' Желтая карточка
Ricardo Phillips
78' Желтая карточка
Ian Pino
82' Желтая карточка
Мудры Тимотей
90' Желтая карточка
Lukas Kojnok
90'+3
33
Мацик
Матуш
19
Чурма
Матей
3
Масло
Ян
5
Мрва
Марио
4
Кмет
Матуш
8
Такач
Далибор
11
Кочан
Матей
24
Жигмунд
Марек
32
Дунгель
Петер
15
Герец
Штефан
99
Альмаси
Ладислав
1
Matej
Markovic2
32
Dimitrios
Siopis
17
Вашко
Филип
23
Ian
Pino
4
Artem
Vovkun
18
Alejandro
Mendez
8
Danilo
Spoljaric
28
Georgios
Neofytidis
13
Иванов
Сергей
II
70
Ricardo
Phillips
29
Matej
Trusa
Ружомберок
3-5-2
Земплин
5-3-2

Ход матча

13'
Альмаси Ладислав
(Такач Далибор)
1:0
39'
Дунгель Петер
2:0
41'
Мрва Марио
 
46'
 
Matus Begala
Artem Vovkun
49'
Жигмунд Марек
 
56'
Альмаси Ладислав
(Мацик Матуш)
3:0
62'
 
Georgios Neofytidis
62'
 
Martin Kolesar
Matus Begala
63'
Альмаси Ладислав
4:0
66'
 
Ricardo Phillips
66'
Мудры Тимотей
Жигмунд Марек
 
67'
Martin Regali
Герец Штефан
 
78'
 
Ian Pino
79'
Мадленяк Матей
Такач Далибор
 
80'
Lukas Kojnok
Дунгель Петер
 
80'
 
Dimitrios Popovits
Иванов Сергей II
81'
 
Maksym Hirnyi
Matej Trusa
82'
Мудры Тимотей
 
86'
Alex Holub
Мрва Марио
 
90'
Lukas Kojnok
 

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Альмаси Ладислав 4 0.57
2. Масло Ян 2 (2) 0.29
3. Кмет Матуш 1 0.14
4. Жигмунд Марек 1 0.14
5. Дунгель Петер 1 0.14
6. Бренкус Адам 1 0.14
7. Герец Штефан 0 0
8. Мойжиш Александр 0 0
Земплин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ricardo Phillips 2 0.29
2. Жофчак Игор 1 0.14
3. Matus Begala 1 0.14

Карточки

Ружомберок
# Игрок      
1. Бодя Мартин 2 1
2. Кочан Матей 3 0
3. Кмет Матуш 2 0
4. Такач Далибор 2 0
5. Мрва Марио 2 0
6. Герец Штефан 1 0
7. Чурма Матей 1 0
8. Мацик Матуш 1 0
9. Костадинов Тихомир 1 0
10. Жигмунд Марек 1 0
11. Lukas Kojnok 1 0
12. Мудры Тимотей 1 0
13. Дунгель Петер 1 0
14. Мойжиш Александр 1 0
15. Бренкус Адам 1 0
Земплин
# Игрок      
1. Ricardo Phillips 4 0
2. Georgios Neofytidis 3 0
3. Alejandro Mendez 1 0
4. Martin Kolesar 1 0
5. Ian Pino 1 0
6. Matus Begala 1 0
7. Matus Vojtko 1 0
8. Danilo Spoljaric 1 0
9. Lukas Lukco 1 0
10. Artem Vovkun 1 0
11. Maksym Hirnyi 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ружомберок 0 16.67% (1) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 50% (3)
 Земплин 25% (1) 0 0 25% (1) 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Ружомберок Последние 20 матчей: + = -
ДАК 3:2 Ружомберок Ружомберок 0:0 Погронье Серветт 3:0 Ружомберок Нитра 1:1 Ружомберок
Ружомберок 0:0 Середь Спартак Трнава 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин Кисварда 1:0 Ружомберок Подбрезова 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК Слован Братислава 1:0 Ружомберок Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Ружомберок 3:0 ДАК Земплин 1:1 Ружомберок ДАК 1:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Погронье 3:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок
Земплин Последние 20 матчей: + = -
Земплин 1:1 Тренчин Жилина 6:2 Земплин Земплин 1:0 Злате Моравце Сеница 3:0 Земплин
Слован Братислава 5:0 Земплин Земплин 0:2 Спартак Трнава Жилина 5:0 Земплин Слован Братислава 4:0 Земплин Земплин 2:2 Спартак Трнава Земплин 1:1 Ружомберок ДАК 5:0 Земплин Земплин 1:0 Погронье Ружомберок 1:1 Земплин Земплин 1:0 Нитра Тренчин 8:1 Земплин Аустрия Вена 2:0 Земплин Земплин 2:0 Спартак Трнава Середь 0:2 Земплин Земплин 5:0 ДАК Сеница 4:0 Земплин

Последние игры между собой

Ружомберок: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 0
Земплин: победы: 0, ничьи: 7, поражения: 9
Земплин 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Земплин Суперлига Земплин 0:1 Ружомберок Суперлига Земплин 0:3 Ружомберок Суперлига
Ружомберок 1:0 Земплин Суперлига Ружомберок 0:0 Земплин Суперлига Земплин 2:2 Ружомберок Суперлига Земплин 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Земплин Суперлига Ружомберок 3:1 Земплин Суперлига Земплин 1:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 4:0 Земплин Суперлига Ружомберок 0:0 Земплин Суперлига Земплин 1:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:2 Земплин Суперлига Ружомберок 0:0 Земплин Кубок Словакии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ДАК 6 6 0 0 21 - 5 18
2. Слован Братислава 5 4 0 1 15 - 3 12
3. Середь 6 3 2 1 11 - 10 11
4. Спартак Трнава 7 3 1 3 8 - 8 10
5. Жилина 6 3 0 3 18 - 11 9
6. Нитра 7 2 2 3 8 - 17 8
7. Ружомберок 7 1 4 2 10 - 9 7
8. Погронье 7 1 4 2 9 - 11 7
9. Тренчин 6 1 3 2 10 - 12 6
10. Злате Моравце 7 1 3 3 8 - 10 6
11. Сеница 5 1 2 2 5 - 10 5
12. Земплин 7 1 1 5 4 - 21 4
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Мрва Марио получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Дунгель Петер бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Альмаси Ладислав бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.12 6.30 16.00
1.56 3.98 5.50
1.56 3.99 5.58
1.19 5.98 18.62

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5
11.50 1.02 10.00 1.03 5.70 1.11 3.20 1.32 2.10 1.69 4.50 1.18 1.87 1.87 1.65 2.17 1.82 1.92 1.20 4.20 1.66 2.13 1.05 8.50 1.08 7.00
9.70 1.02 3.82 1.22 3.12 1.33 2.11 1.76 1.62 2.21 1.39 2.76 1.17 4.30
8.16 1.05 7.60 1.06 3.40 1.28 2.70 1.42 1.88 1.84 1.50 2.45 1.34 3.04 1.15 4.87 1.12 5.49 1.03 9.60 1.03 9.60
4.04 1.24 4.03 1.23 2.54 1.51 2.03 1.80 1.76 2.07 3.03 1.38 2.11 1.74 1.75 2.09 1.53 2.50 1.31 3.40 1.32 3.31 1.17 4.93 1.51 2.53 1.33 3.27
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.12 1.67 1.38 2.90 1.17 4.70 1.20 4.20
3.20 1.32 2.14 1.66 1.49 2.51
2.85 1.38 1.91 1.81 1.42 2.70 1.13 5.26 1.09 6.35 1.01 12.97 1.01 13.58
3.32 1.34 2.67 1.47 2.10 1.74 1.66 2.23 1.20 4.47 1.61 2.33
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.10 1.33 1.82 1.92 1.37 2.95
2.99 1.36 1.78 1.97 1.34 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
1.94 1.79
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
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