ЛАСК
0:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Raiffeisen Arena
Аустрия Вена
29
Рагуц
Марко
14
Балик
Гусейн
3
Maudo
27
Эбнер
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Рагуц МаркоНападающий
-
14 Балик ГусейнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Гргич ЛукасПолузащитник
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 MaudoЗащитник
- Защитник
-
27 Эбнер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Тейгль ГеоргПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Штёгер Петер
Предыдущие игры
ЛАСК Последние 20 матчей: + = -ЛАСК 1:1 Ян Зигендорф 0:3 ЛАСК ЛАСК 0:2 Карлсруэ ЛАСК 1:4 Вердер
Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:2 Сеница ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 3:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Хартберг 1:5 ЛАСК Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Рапид Вена Вольфсбергер 3:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Хартберг ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Маттерсбург 0:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 1:0 ЛАСК
Аустрия Вена Последние 20 матчей: + = -Амштеттен 1:3 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:0 Ретц Аустрия Вена 6:0 Юниорс Пашинг Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д
Хартберг 0:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:3 Хартберг Аустрия Вена 1:0 Альтах Аустрия Вена 1:0 Маттерсбург Альтах 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:5 Санкт-Пёльтен Адмира 0:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Маттерсбург 1:4 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Адмира Аустрия Вена 1:0 Хартберг Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен Штурм 1:1 Аустрия Вена
Последние игры между собой
ЛАСК: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Аустрия Вена: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 ЛАСК Бундеслига Аустрия Вена 1:0 ЛАСК Кубок ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Товарищеские матчи Аустрия Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:4 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) Аустрия Вена 4:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 3:4 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:1 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Кубок Аустрия Вена 0:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Аустрия Вена 3:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Вольфсбергер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Сваровски Тироль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Санкт-Пёльтен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Рид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Штурм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Хартберг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Альтах
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|ЛАСК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Аустрия Вена
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Адмира
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|12.00
|1.01
|4.70
|1.17
|3.85
|1.22
|2.41
|1.57
|2.15
|1.70
|1.90
|1.90
|1.72
|2.12
|1.59
|2.37
|1.29
|3.45
|1.21
|4.10
|1.08
|6.50
|1.07
|7.40
|1.01
|12.00
|13.50
|1.02
|4.90
|1.18
|3.75
|1.28
|2.33
|1.62
|—
|—
|1.89
|1.93
|—
|—
|1.56
|2.58
|1.28
|3.75
|1.22
|4.55
|1.09
|7.60
|1.08
|8.40
|1.02
|14.75