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ЛАСК
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Аустрия Вена
0' 4'
1
Шлагер
Александер
6
Визингер
Филип
18
Траунер
Гернот
5
Филипович
Петар
26
Ранфтль
Райнхольд
25
Холланд
Джеймс
10
Михорль
Петер
7
Реннер
Рене
17
Грубер
Андреас
29
Рагуц
Марко
14
Балик
Гусейн
1
Пенц
Патрик
8
Цвиршиц
Штефан
15
Мадль
Михаэль
3
Maudo
28
Марчинко
Кристоф
27
Эбнер
Томас
11
Benedikt
Pichler
70
Саркария
Манприт
7
Сакс
Максимилиан
9
Patrick
Wimmer
14
Моншайн
Кристоф
ЛАСК
3-4-3
Аустрия Вена
4-1-4-1

Предыдущие игры

ЛАСК Последние 20 матчей: + = -
ЛАСК 1:1 Ян Зигендорф 0:3 ЛАСК ЛАСК 0:2 Карлсруэ ЛАСК 1:4 Вердер
Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:2 Сеница ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 3:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Хартберг 1:5 ЛАСК Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Рапид Вена Вольфсбергер 3:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Хартберг ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Маттерсбург 0:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 1:0 ЛАСК
Аустрия Вена Последние 20 матчей: + = -
Амштеттен 1:3 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:0 Ретц Аустрия Вена 6:0 Юниорс Пашинг Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д
Хартберг 0:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:3 Хартберг Аустрия Вена 1:0 Альтах Аустрия Вена 1:0 Маттерсбург Альтах 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:5 Санкт-Пёльтен Адмира 0:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Маттерсбург 1:4 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Адмира Аустрия Вена 1:0 Хартберг Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен Штурм 1:1 Аустрия Вена

Последние игры между собой

ЛАСК: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Аустрия Вена: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 5:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:2 ЛАСК Бундеслига
ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 ЛАСК Бундеслига Аустрия Вена 1:0 ЛАСК Кубок ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Товарищеские матчи Аустрия Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:4 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) Аустрия Вена 4:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 3:4 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:1 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Кубок Аустрия Вена 0:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Аустрия Вена 3:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Вена 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Ред Булл Зальцбург 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Вольфсбергер 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сваровски Тироль 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Санкт-Пёльтен 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Рид 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Штурм 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Хартберг 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Альтах 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ЛАСК 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Аустрия Вена 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Адмира 1 0 0 1 1 - 4 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Raiffeisen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ЛАСК
Ничья
Аустрия Вена
1.60
4.60
5.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ЛАСК 0:0 Аустрия Вена онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.60 4.60 4.80
1.58 4.30 5.60
1.58 4.35 5.80

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.01 4.70 1.17 3.85 1.22 2.41 1.57 2.15 1.70 1.90 1.90 1.72 2.12 1.59 2.37 1.29 3.45 1.21 4.10 1.08 6.50 1.07 7.40 1.01 12.00
13.50 1.02 4.90 1.18 3.75 1.28 2.33 1.62 1.89 1.93 1.56 2.58 1.28 3.75 1.22 4.55 1.09 7.60 1.08 8.40 1.02 14.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.37 1.55 1.60 2.35 1.21 4.10
3.60 1.29 2.40 1.57 1.59 2.36 1.22 4.25 1.16 5.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.98 1.75 1.50 2.55 1.29 3.30
4.85 1.17 3.45 1.31 1.93 1.84 1.44 2.79 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.17
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
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