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ЛАСК
1:0
Конец матча

Стадион:
Аустрия Вена
0'
8' Желтая карточка
Реннер Рене
25' Желтая карточка
Визингер Филип
42' Желтая карточка
Цвиршиц Штефан
1:0
43' Гол
Грубер Андреас
58' Желтая карточка
Сакс Максимилиан
62' Желтая карточка
Марчинко Кристоф
65' Желтая карточка
Михорль Петер
90'+5
1
Шлагер
Александер
6
Визингер
Филип
18
Траунер
Гернот
5
Филипович
Петар
26
Ранфтль
Райнхольд
25
Холланд
Джеймс
10
Михорль
Петер
7
Реннер
Рене
17
Грубер
Андреас
29
Рагуц
Марко
14
Балик
Гусейн
1
Пенц
Патрик
8
Цвиршиц
Штефан
3
Maudo
15
Мадль
Михаэль
28
Марчинко
Кристоф
27
Эбнер
Томас
9
Patrick
Wimmer
7
Сакс
Максимилиан
70
Саркария
Манприт
11
Benedikt
Pichler
14
Моншайн
Кристоф
ЛАСК
3-4-3
Аустрия Вена
4-1-4-1

Ход матча

8'
Реннер Рене
 
25'
Визингер Филип
 
36'
Гргич Лукас
Холланд Джеймс
 
42'
 
Цвиршиц Штефан
43'
Грубер Андреас
(Михорль Петер)
1:0
58'
 
Сакс Максимилиан
62'
 
Марчинко Кристоф
62'
 
Грюнвальд Александр
Сакс Максимилиан
62'
 
Тейгль Георг
Марчинко Кристоф
65'
Михорль Петер
 
71'
Райтер Доминик
Грубер Андреас
 
77'
Андраде Андреас
Филипович Петар
 
80'
 
Aleksandar Jukic
Эбнер Томас
80'
 
Эдомвоньи Брайт
Patrick Wimmer

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грубер Андреас 1 1
2. Михорль Петер 0 0
Аустрия Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

ЛАСК
# Игрок      
1. Михорль Петер 1 0
2. Визингер Филип 1 0
3. Реннер Рене 1 0
Аустрия Вена
# Игрок      
1. Цвиршиц Штефан 1 0
2. Сакс Максимилиан 1 0
3. Марчинко Кристоф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЛАСК 0 0 100% (1) 0 0 0
 Аустрия Вена 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

ЛАСК Последние 20 матчей: + = -
ЛАСК 1:1 Ян Зигендорф 0:3 ЛАСК ЛАСК 0:2 Карлсруэ ЛАСК 1:4 Вердер
Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:2 Сеница ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 3:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Хартберг 1:5 ЛАСК Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Рапид Вена Вольфсбергер 3:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Хартберг ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Маттерсбург 0:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 1:0 ЛАСК
Аустрия Вена Последние 20 матчей: + = -
Амштеттен 1:3 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:0 Ретц Аустрия Вена 6:0 Юниорс Пашинг Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д
Хартберг 0:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:3 Хартберг Аустрия Вена 1:0 Альтах Аустрия Вена 1:0 Маттерсбург Альтах 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:5 Санкт-Пёльтен Адмира 0:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Маттерсбург 1:4 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Адмира Аустрия Вена 1:0 Хартберг Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен Штурм 1:1 Аустрия Вена

Последние игры между собой

ЛАСК: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Аустрия Вена: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 5:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:2 ЛАСК Бундеслига
ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 ЛАСК Бундеслига Аустрия Вена 1:0 ЛАСК Кубок ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Товарищеские матчи Аустрия Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:4 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) Аустрия Вена 4:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 3:4 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:1 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Кубок Аустрия Вена 0:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Аустрия Вена 3:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Вена 1 1 0 0 4 - 1 3
2. ЛАСК 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Ред Булл Зальцбург 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Вольфсбергер 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Сваровски Тироль 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Санкт-Пёльтен 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Рид 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Штурм 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Хартберг 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Альтах 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Аустрия Вена 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Адмира 1 0 0 1 1 - 4 0
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Где смотреть матч ЛАСК 1:0 Аустрия Вена онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.10 8.00 57.00
1.01 14.00 101.00
1.58 4.35 5.80

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.02 12.00 1.01 1.14 5.20 3.85 1.22 1.33 3.15 2.15 1.70 1.90 1.90 1.72 2.12 1.05 8.50 1.29 3.45 1.09 6.50 1.08 6.50 1.02 11.00 1.01 12.00
13.50 1.02 4.90 1.18 3.75 1.28 2.33 1.62 1.89 1.93 1.56 2.58 1.28 3.75 1.22 4.55 1.09 7.60 1.08 8.40 1.02 14.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.87 1.87 2.37 1.55 1.12 5.55 1.21 4.10 1.13 5.40
3.60 1.29 2.40 1.57 1.59 2.36 1.22 4.25 1.16 5.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.98 1.75 1.50 2.55 1.29 3.30
4.85 1.17 3.45 1.31 1.93 1.84 1.44 2.79 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
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