Альтах
1:1
Конец матча
Стадион: Кэшпойнт Арена
Хартберг
36' Желтая карточкаУисс Алан
1:0
38' ГолDaniel Nussbaumer
1:1
54' ГолТадич Дарио
56' Желтая карточкаManfred Fischer
62' Желтая карточкаГольнер Манфред
75' Желтая карточкаLukas Ried
19
Карич
Эмир
15
Уисс
Алан
23
Кайнц
Тобиас
27
Lukas
Ried
24
Тадич
Дарио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
-
15 Уисс АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Tino CasaliВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Aljaz Casar
-
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Lukas RiedПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Йода КаримПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Juergen Heil
-
Главный тренер: Markus Schopp
Ход матча
36'
38'
54'
1:1
56'
62'
75'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Daniel Nussbaumer
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Дарио
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уисс Алан
|1
|0
|2.
|Manfred Fischer
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гольнер Манфред
|1
|0
|2.
|Lukas Ried
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Альтах
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Хартберг
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Альтах Последние 20 матчей: + = -Аугсбург 5:2 Альтах Хайденхайм 0:2 Альтах Хайденхайм 2:0 Альтах Альтах 0:6 Боруссия Д
Альтах 0:1 Виктория Пльзень Аустрия Вена 1:0 Альтах Санкт-Пёльтен 2:0 Альтах Альтах 1:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:1 Альтах Альтах 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Адмира Адмира 1:1 Альтах Альтах 2:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:2 Альтах Альтах 1:1 Сваровски Тироль Маттерсбург 1:1 Альтах Адмира 2:0 Альтах Альтах 3:2 Ред Булл Зальцбург Маттерсбург 0:0 Альтах Альтах 2:2 Аустрия Вена
Хартберг Последние 20 матчей: + = -Хартберг 1:0 Марибор Дорнбирнер 0:7 Хартберг Хартберг 2:1 Ганновер 96 Хартберг 1:3 Аустрия Клагенфурт
Хартберг 1:4 Баник Острава Хартберг 0:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:3 Хартберг Штурм 1:4 Хартберг Хартберг 3:3 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 3:0 Хартберг Хартберг 1:5 ЛАСК Рапид Вена 0:1 Хартберг Хартберг 0:1 Рапид Вена Хартберг 1:2 Штурм Вольфсбергер 2:4 Хартберг Хартберг 0:6 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:2 Хартберг Австрия Вена 1:0 Хартберг Аустрия Вена 1:0 Хартберг Хартберг 0:3 Сваровски Тироль
Последние игры между собой
Альтах: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Хартберг: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Альтах 6:1 Хартберг Бундеслига Хартберг 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 3:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 2:2 Альтах Эрсте Лига Альтах 3:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 0:4 Альтах Эрсте Лига Хартберг 1:2 Альтах Эрсте Лига Альтах 2:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 0:0 Альтах Эрсте Лига Альтах 4:1 Хартберг Эрсте Лига Альтах 1:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 0:2 Альтах Эрсте Лига Альтах 4:2 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 0:4 Альтах Эрсте Лига Альтах 1:2 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 1:2 Альтах Эрсте Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|ЛАСК
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Хартберг
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Альтах
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Ред Булл Зальцбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Вольфсбергер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Сваровски Тироль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Санкт-Пёльтен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Рид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Штурм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Аустрия Вена
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Адмира
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|6.30
|1.09
|12.00
|1.01
|2.42
|1.52
|—
|—
|4.00
|1.22
|—
|—
|1.62
|2.20
|2.12
|1.72
|1.90
|1.90
|1.73
|2.11
|1.07
|7.50
|1.30
|3.30
|1.07
|7.50
|1.09
|6.50
|1.02
|11.00
|1.01
|12.00
|—
|—
|16.00
|1.01
|14.50
|1.02
|5.10
|1.17
|—
|—
|4.15
|1.24
|—
|—
|2.51
|1.59
|—
|—
|1.93
|1.89
|—
|—
|1.59
|2.39
|1.32
|3.45
|1.23
|4.30
|1.09
|7.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|8.81
|1.04
|8.16
|1.05
|4.02
|1.21
|—
|—
|3.27
|1.30
|—
|—
|2.15
|1.64
|—
|—
|1.71
|2.04
|—
|—
|1.46
|2.56
|1.23
|3.82
|1.17
|4.54
|1.06
|7.60
|1.05
|8.16
|1.01
|13.13
|1.01
|13.49
|—
|—
|—
|—
|4.65
|1.21
|3.02
|1.41
|3.22
|1.37
|2.24
|1.69
|1.44
|2.88
|1.25
|4.11
|1.65
|2.33
|1.43
|2.94
|1.32
|3.54
|—
|—
|1.19
|4.94
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.44
|2.65
|—
|—
|2.35
|1.53
|—
|—
|1.03
|10.00
|—
|—
|1.22
|4.00
|1.03
|10.00
|—
|—
|—
|—
|3.64
|1.28
|—
|—
|2.53
|1.53
|—
|—
|1.64
|2.26
|—
|—
|1.24
|4.05
|1.16
|5.15
|—
|—
|—
|—
|3.15
|1.32
|—
|—
|2.18
|1.62
|—
|—
|1.52
|2.40
|—
|—
|1.19
|4.26
|1.13
|5.26
|1.02
|10.81
|1.02
|11.45
|—
|—
|3.04
|1.42
|2.41
|1.62
|1.84
|2.06
|1.58
|2.48
|1.40
|3.12
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—