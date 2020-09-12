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  3. Австрия
Альтах
1:1
Конец матча

Стадион:
Хартберг
0'
36' Желтая карточка
Уисс Алан
1:0
38' Гол
Daniel Nussbaumer
1:1
54' Гол
Тадич Дарио
56' Желтая карточка
Manfred Fischer
62' Желтая карточка
Гольнер Манфред
75' Желтая карточка
Lukas Ried
90'+5
1
Кобрас
Мартин
34
Турнвальд
Мануэль
2
Berkay
Tolga
Dabanli
18
Цвишенбруггер
Ян
19
Карич
Эмир
15
Уисс
Алан
11
Майлингер
Марко
4
Samuel
Gouet
30
Manfred
Fischer
20
Johannes
Tartarotti
26
Daniel
Nussbaumer
1
Rene
Swete
31
Thomas
Rotter
32
Felix
Luckender
5
Гольнер
Манфред
8
Samson
Tijani
23
Кайнц
Тобиас
9
Реп
Райко
27
Lukas
Ried
6
Линхарт
Андреас
18
Philipp
Sturm
24
Тадич
Дарио
Альтах
4-1-4-1
Хартберг
3-5-2

Ход матча

36'
Уисс Алан
 
38'
Daniel Nussbaumer
1:0
46'
 
Клем Кристиан
Philipp Sturm
54'
1:1
Тадич Дарио
56'
Manfred Fischer
 
62'
 
Гольнер Манфред
65'
Нетцер Филипп
Уисс Алан
 
71'
 
Juergen Heil
Линхарт Андреас
72'
 
Гёллес Штефан
Samson Tijani
75'
 
Lukas Ried
77'
Daniel Maderner
Турнвальд Мануэль
 
77'
Anderson Oliveira6
Майлингер Марко
 
83'
 
Michael Huber
Гольнер Манфред
90'
Mario Stefel
Johannes Tartarotti
 

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Daniel Nussbaumer 1 1
Хартберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Дарио 1 1

Карточки

Альтах
# Игрок      
1. Уисс Алан 1 0
2. Manfred Fischer 1 0
Хартберг
# Игрок      
1. Гольнер Манфред 1 0
2. Lukas Ried 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Альтах 0 0 100% (1) 0 0 0
Хартберг 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Альтах Последние 20 матчей: + = -
Аугсбург 5:2 Альтах Хайденхайм 0:2 Альтах Хайденхайм 2:0 Альтах Альтах 0:6 Боруссия Д
Альтах 0:1 Виктория Пльзень Аустрия Вена 1:0 Альтах Санкт-Пёльтен 2:0 Альтах Альтах 1:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:1 Альтах Альтах 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Адмира Адмира 1:1 Альтах Альтах 2:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:2 Альтах Альтах 1:1 Сваровски Тироль Маттерсбург 1:1 Альтах Адмира 2:0 Альтах Альтах 3:2 Ред Булл Зальцбург Маттерсбург 0:0 Альтах Альтах 2:2 Аустрия Вена
Хартберг Последние 20 матчей: + = -
Хартберг 1:0 Марибор Дорнбирнер 0:7 Хартберг Хартберг 2:1 Ганновер 96 Хартберг 1:3 Аустрия Клагенфурт
Хартберг 1:4 Баник Острава Хартберг 0:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:3 Хартберг Штурм 1:4 Хартберг Хартберг 3:3 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 3:0 Хартберг Хартберг 1:5 ЛАСК Рапид Вена 0:1 Хартберг Хартберг 0:1 Рапид Вена Хартберг 1:2 Штурм Вольфсбергер 2:4 Хартберг Хартберг 0:6 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:2 Хартберг Австрия Вена 1:0 Хартберг Аустрия Вена 1:0 Хартберг Хартберг 0:3 Сваровски Тироль

Последние игры между собой

Альтах: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Хартберг: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Хартберг 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 3:3 Хартберг Бундеслига Альтах 3:1 Хартберг Бундеслига Хартберг 0:1 Альтах Бундеслига
Альтах 6:1 Хартберг Бундеслига Хартберг 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 3:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 2:2 Альтах Эрсте Лига Альтах 3:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 0:4 Альтах Эрсте Лига Хартберг 1:2 Альтах Эрсте Лига Альтах 2:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 0:0 Альтах Эрсте Лига Альтах 4:1 Хартберг Эрсте Лига Альтах 1:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 0:2 Альтах Эрсте Лига Альтах 4:2 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 0:4 Альтах Эрсте Лига Альтах 1:2 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 1:2 Альтах Эрсте Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Вена 1 1 0 0 4 - 1 3
2. ЛАСК 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Хартберг 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Альтах 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Ред Булл Зальцбург 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Вольфсбергер 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Сваровски Тироль 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Санкт-Пёльтен 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Рид 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Штурм 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Аустрия Вена 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Адмира 1 0 0 1 1 - 4 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Daniel Nussbaumer бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Уисс Алан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
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Где смотреть матч Альтах 1:1 Хартберг онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
8.50 1.13 15.00
3.80 1.53 6.20
2.08 3.76 3.26
1.82 3.83 3.85
4.86 1.39 8.09

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
6.30 1.09 12.00 1.01 2.42 1.52 4.00 1.22 1.62 2.20 2.12 1.72 1.90 1.90 1.73 2.11 1.07 7.50 1.30 3.30 1.07 7.50 1.09 6.50 1.02 11.00 1.01 12.00
16.00 1.01 14.50 1.02 5.10 1.17 4.15 1.24 2.51 1.59 1.93 1.89 1.59 2.39 1.32 3.45 1.23 4.30 1.09 7.30
8.81 1.04 8.16 1.05 4.02 1.21 3.27 1.30 2.15 1.64 1.71 2.04 1.46 2.56 1.23 3.82 1.17 4.54 1.06 7.60 1.05 8.16 1.01 13.13 1.01 13.49
4.65 1.21 3.02 1.41 3.22 1.37 2.24 1.69 1.44 2.88 1.25 4.11 1.65 2.33 1.43 2.94 1.32 3.54 1.19 4.94
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.44 2.65 2.35 1.53 1.03 10.00 1.22 4.00 1.03 10.00
3.64 1.28 2.53 1.53 1.64 2.26 1.24 4.05 1.16 5.15
3.15 1.32 2.18 1.62 1.52 2.40 1.19 4.26 1.13 5.26 1.02 10.81 1.02 11.45
3.04 1.42 2.41 1.62 1.84 2.06 1.58 2.48 1.40 3.12
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 2.02 1.76 1.51 2.46 1.31 3.25
5.10 1.17 3.68 1.28 2.00 1.81 1.49 2.62 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 1.85
1.64 2.15
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
2.60 1.47
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