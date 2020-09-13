Рид
1:2
Перерыв
Стадион: Josko Arena
Сваровски Тироль
4' Желтая карточкаЛергер Михель
0:1
4' ПенальтиДедич Златко
1:1
19' ПенальтиMarco Gruell
29' Желтая карточкаЧелич Неманя
1:2
30' ГолШнегг Давид
22
Нутц
Штефан
17
Marco
Gruell
21
Zan
Rogelj
28
Шнегг
Давид
43
Челич
Неманя
22
Дедич
Златко
27
Йебоа
Келвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Нутц ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Marco GruellНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Хаас МануэльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
20 Murat Satin
-
Главный тренер: Gerald Baumgartner
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Zan RogeljЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дедич ЗлаткоНападающий
-
27 Йебоа КелвинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
34 Хагер ШтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Stefan Lauf
-
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
Ход матча
4'
0:1
19'
1:1
29'
30'
1:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Marco Gruell
|1 (1)
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шнегг Давид
|1
|1
|2.
|Дедич Златко
|1 (1)
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лергер Михель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Челич Неманя
|1
|0
Предыдущие игры
Рид Последние 20 матчей: +12 =3 -5Рид 1:2 Блау-Вайс Линц Гляйсдорф 1:1 Рид Рид 2:2 Цвиккау Рид 9:0 Флоридсдорфер
Хорн 2:3 Рид Рид 4:3 Ваккер Инсбрук СВ Валлерн 2:3 Рид Рид 2:2 Лиферинг Форвертс Штайр 0:1 Рид Рид 1:3 Блау-Вайс Линц Юниорс Пашинг 3:2 Рид Рид 1:3 Аустрия Вена-2 Рид 5:0 Капфенберг ГАК 4:2 Рид Рид 3:1 Лафниц Рид 2:0 Амштеттен Амштеттен 1:2 Рид Рид 1:0 Аустрия Лустенау Аустрия Клагенфурт 1:1 Рид Сваровски Тироль 1:2 Рид
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +5 =7 -8Сваровски Тироль 3:1 Санкт-Анна Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Сваровски Тироль 0:0 Адмира Маттерсбург 4:1 Сваровски Тироль
Сваровски Тироль 0:1 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Адмира 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль Хартберг 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Адмира Сваровски Тироль 2:0 Вольфсбергер Рапид Вена 2:0 Сваровски Тироль Аустрия Лустенау 2:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва Сваровски Тироль 1:3 Викинг
Последние игры между собой
Рид: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
Сваровски Тироль: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Сваровски Тироль
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|ЛАСК
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Санкт-Пёльтен
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Штурм
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Хартберг
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Альтах
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Ред Булл Зальцбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Вольфсбергер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Рид
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Аустрия Вена
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Адмира
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6.5
|6.5
|—
|—
|10.00
|1.03
|4.10
|1.21
|3.30
|1.30
|—
|—
|8.50
|1.05
|1.98
|1.84
|1.74
|2.11
|—
|—
|2.90
|1.38
|—
|—
|1.23
|4.20
|—
|—
|1.62
|2.20
|—
|—
|1.05
|8.20
|—
|—
|1.22
|4.00
|—
|—
|1.05
|8.50
|13.75
|1.03
|12.25
|1.03
|4.30
|1.22
|3.38
|1.33
|—
|—
|2.26
|1.71
|—
|—
|1.74
|2.12
|—
|—
|1.48
|2.69
|—
|—
|1.22
|4.40
|—
|—
|1.18
|4.95
|—
|—
|1.07
|8.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.64
|1.25
|2.94
|1.36
|—
|—
|2.00
|1.74
|—
|—
|1.59
|2.24
|—
|—
|1.39
|2.81
|—
|—
|1.18
|4.39
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.72
|1.21
|—
|—
|2.74
|1.50
|4.10
|1.25
|2.03
|1.87
|1.76
|2.15
|2.45
|1.59
|2.08
|1.80
|1.85
|2.03
|1.60
|2.42
|1.48
|2.77
|3.06
|1.40
|2.68
|1.50
|2.30
|1.66
|1.93
|1.95
|1.70
|2.23
|1.52
|2.63
|1.24
|4.31
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|—
|—
|—
|—
|2.15
|1.70
|—
|—
|3.25
|1.31
|—
|—
|1.16
|4.80
|—
|—
|1.85
|1.90
|1.12
|5.55
|—
|—
|3.32
|1.33
|—
|—
|2.28
|1.63
|—
|—
|1.56
|2.43
|—
|—
|1.20
|4.55
|—
|—
|1.14
|5.80
|—
|—
|—
|—
|2.99
|1.35
|—
|—
|2.04
|1.71
|—
|—
|1.47
|2.53
|—
|—
|1.16
|4.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.92
|1.45
|2.30
|1.67
|1.77
|2.14
|2.91
|1.44
|2.39
|1.62
|1.86
|2.02
|1.54
|2.58
|1.38
|3.15
|1.59
|2.44
|1.35
|3.35