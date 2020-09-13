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Рид
1:2
Перерыв

Стадион:
Сваровски Тироль
0'
4' Желтая карточка
Лергер Михель
0:1
4' Пенальти
Дедич Златко
1:1
19' Пенальти
Marco Gruell
29' Желтая карточка
Челич Неманя
1:2
30' Гол
Шнегг Давид
1
Радлингер
Самуэль
3
Керхе
Мануэль
6
Constantin
Reiner
28
Thomas
Reifeltshammer
2
Майзль
Лука
5
Лергер
Михель
22
Нутц
Штефан
4
Marcel
Ziegl
11
Оффенбахер
Даниэль
17
Marco
Gruell
9
Bernd
Gschweidl
25
Освальд
Фердинанд
21
Zan
Rogelj
30
Raffael
Behounek
4
Гугганиг
Давид
28
Шнегг
Давид
7
Прантер
Беньямин
43
Челич
Неманя
6
Пецос
Атанасиос
9
Баден
Николай
22
Дедич
Златко
27
Йебоа
Келвин
Рид
5-3-2
Сваровски Тироль
4-4-2

Ход матча

4'
Лергер Михель
 
4'
0:1
Дедич Златко
19'
Marco Gruell
1:1
29'
 
Челич Неманя
30'
1:2
Шнегг Давид

Бомбардиры внутри турнира

Рид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Marco Gruell 1 (1) 1
Сваровски Тироль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шнегг Давид 1 1
2. Дедич Златко 1 (1) 1

Карточки

Рид
# Игрок      
1. Лергер Михель 1 0
Сваровски Тироль
# Игрок      
1. Челич Неманя 1 0

Предыдущие игры

Рид Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Рид 1:2 Блау-Вайс Линц Гляйсдорф 1:1 Рид Рид 2:2 Цвиккау Рид 9:0 Флоридсдорфер
Хорн 2:3 Рид Рид 4:3 Ваккер Инсбрук СВ Валлерн 2:3 Рид Рид 2:2 Лиферинг Форвертс Штайр 0:1 Рид Рид 1:3 Блау-Вайс Линц Юниорс Пашинг 3:2 Рид Рид 1:3 Аустрия Вена-2 Рид 5:0 Капфенберг ГАК 4:2 Рид Рид 3:1 Лафниц Рид 2:0 Амштеттен Амштеттен 1:2 Рид Рид 1:0 Аустрия Лустенау Аустрия Клагенфурт 1:1 Рид Сваровски Тироль 1:2 Рид
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Сваровски Тироль 3:1 Санкт-Анна Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Сваровски Тироль 0:0 Адмира Маттерсбург 4:1 Сваровски Тироль
Сваровски Тироль 0:1 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Адмира 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль Хартберг 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Адмира Сваровски Тироль 2:0 Вольфсбергер Рапид Вена 2:0 Сваровски Тироль Аустрия Лустенау 2:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва Сваровски Тироль 1:3 Викинг

Последние игры между собой

Рид: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
Сваровски Тироль: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
Сваровски Тироль 1:2 Рид Товарищеские матчи Сваровски Тироль 0:3 Рид Вторая лига Рид 2:1 Сваровски Тироль Вторая лига Сваровски Тироль 1:1 Рид Эрсте Лига
Рид 2:0 Сваровски Тироль Эрсте Лига Сваровски Тироль 1:2 Рид Эрсте Лига Рид 4:0 Сваровски Тироль Эрсте Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Вена 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Сваровски Тироль 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3. ЛАСК 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Санкт-Пёльтен 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Штурм 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Хартберг 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Альтах 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Ред Булл Зальцбург 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вольфсбергер 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Рид 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Аустрия Вена 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Адмира 1 0 0 1 1 - 4 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Josko Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Рид
Ничья
Сваровски Тироль
4.83
4.15
3.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Рид 1:2 Сваровски Тироль онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.70 4.15 1.80
2.30 3.15 3.05
2.01 3.78 3.45
2.03 3.58 3.34
4.83 4.08 1.70

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6.5 6.5
10.00 1.03 4.10 1.21 3.30 1.30 8.50 1.05 1.98 1.84 1.74 2.11 2.90 1.38 1.23 4.20 1.62 2.20 1.05 8.20 1.22 4.00 1.05 8.50
13.75 1.03 12.25 1.03 4.30 1.22 3.38 1.33 2.26 1.71 1.74 2.12 1.48 2.69 1.22 4.40 1.18 4.95 1.07 8.90
3.64 1.25 2.94 1.36 2.00 1.74 1.59 2.24 1.39 2.81 1.18 4.39
4.72 1.21 2.74 1.50 4.10 1.25 2.03 1.87 1.76 2.15 2.45 1.59 2.08 1.80 1.85 2.03 1.60 2.42 1.48 2.77 3.06 1.40 2.68 1.50 2.30 1.66 1.93 1.95 1.70 2.23 1.52 2.63 1.24 4.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5 3.75 3.75
2.15 1.70 3.25 1.31 1.16 4.80 1.85 1.90 1.12 5.55
3.32 1.33 2.28 1.63 1.56 2.43 1.20 4.55 1.14 5.80
2.99 1.35 2.04 1.71 1.47 2.53 1.16 4.70
2.92 1.45 2.30 1.67 1.77 2.14 2.91 1.44 2.39 1.62 1.86 2.02 1.54 2.58 1.38 3.15 1.59 2.44 1.35 3.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.30 1.89 1.85 1.38 2.75
4.60 1.20 3.26 1.34 1.87 1.93 1.40 2.95 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.15 5.00
1.68 2.08
Букмекер Да Нет
1.75 2.01
Букмекер Да Нет
2.80 1.39
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