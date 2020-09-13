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  3. Австрия
Рид
3:2
Конец матча

Стадион:
Сваровски Тироль
0'
4' Желтая карточка
Лергер Михель
0:1
4' Пенальти
Дедич Златко
1:1
19' Пенальти
Marco Gruell
29' Желтая карточка
Челич Неманя
1:2
30' Гол
Шнегг Давид
61' Желтая карточка
Thomas Reifeltshammer
67' Желтая карточка
Ридер Флориан
82' Желтая карточка
Бучачер Флориан
2:2
82' Пенальти
Висмейер Юлиан
89' Желтая карточка
Освальд Фердинанд
3:2
90' Гол
Майзль Лука
90'+8
1
Радлингер
Самуэль
3
Керхе
Мануэль
6
Constantin
Reiner
28
Thomas
Reifeltshammer
2
Майзль
Лука
5
Лергер
Михель
22
Нутц
Штефан
4
Marcel
Ziegl
11
Оффенбахер
Даниэль
17
Marco
Gruell
9
Bernd
Gschweidl
25
Освальд
Фердинанд
21
Zan
Rogelj
30
Raffael
Behounek
4
Гугганиг
Давид
28
Шнегг
Давид
9
Баден
Николай
6
Пецос
Атанасиос
43
Челич
Неманя
7
Прантер
Беньямин
27
Йебоа
Келвин
22
Дедич
Златко
Рид
5-3-2
Сваровски Тироль
4-4-2

Ход матча

4'
Лергер Михель
 
4'
0:1
Дедич Златко
19'
Marco Gruell
1:1
29'
 
Челич Неманя
30'
1:2
Шнегг Давид
57'
Seth Paintsil
Нутц Штефан
 
59'
 
Ридер Флориан
Баден Николай
61'
Thomas Reifeltshammer
 
67'
 
Ридер Флориан
70'
Murat Satin
Bernd Gschweidl
 
70'
Лакнер Маркус
Constantin Reiner
 
76'
 
Johannes Naschberger
Дедич Златко
76'
 
Бучачер Флориан
Прантер Беньямин
81'
Висмейер Юлиан
Thomas Reifeltshammer
 
81'
Valentin Grubeck
Marcel Ziegl
 
82'
 
Бучачер Флориан
82'
Висмейер Юлиан
2:2
89'
 
Освальд Фердинанд
90'
 
Julian Peter Goelles
Шнегг Давид
90'
 
Хагер Штефан
Пецос Атанасиос
90'
Майзль Лука
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Рид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Майзль Лука 1 1
2. Висмейер Юлиан 1 (1) 1
3. Marco Gruell 1 (1) 1
Сваровски Тироль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шнегг Давид 1 1
2. Дедич Златко 1 (1) 1

Карточки

Рид
# Игрок      
1. Thomas Reifeltshammer 1 0
2. Лергер Михель 1 0
Сваровски Тироль
# Игрок      
1. Освальд Фердинанд 1 0
2. Бучачер Флориан 1 0
3. Ридер Флориан 1 0
4. Челич Неманя 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рид 0 33.33% (1) 0 0 0 66.67% (2)
 Сваровски Тироль 50% (1) 50% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Рид Последние 20 матчей: + = -
Рид 1:2 Блау-Вайс Линц Гляйсдорф 1:1 Рид Рид 2:2 Цвиккау Рид 9:0 Флоридсдорфер
Хорн 2:3 Рид Рид 4:3 Ваккер Инсбрук СВ Валлерн 2:3 Рид Рид 2:2 Лиферинг Форвертс Штайр 0:1 Рид Рид 1:3 Блау-Вайс Линц Юниорс Пашинг 3:2 Рид Рид 1:3 Аустрия Вена-2 Рид 5:0 Капфенберг ГАК 4:2 Рид Рид 3:1 Лафниц Рид 2:0 Амштеттен Амштеттен 1:2 Рид Рид 1:0 Аустрия Лустенау Аустрия Клагенфурт 1:1 Рид Сваровски Тироль 1:2 Рид
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: + = -
Сваровски Тироль 3:1 Санкт-Анна Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Сваровски Тироль 0:0 Адмира Маттерсбург 4:1 Сваровски Тироль
Сваровски Тироль 0:1 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Адмира 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль Хартберг 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Адмира Сваровски Тироль 2:0 Вольфсбергер Рапид Вена 2:0 Сваровски Тироль Аустрия Лустенау 2:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва Сваровски Тироль 1:3 Викинг

Последние игры между собой

Рид: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
Сваровски Тироль: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
Сваровски Тироль 1:2 Рид Товарищеские матчи Сваровски Тироль 0:3 Рид Вторая лига Рид 2:1 Сваровски Тироль Вторая лига Сваровски Тироль 1:1 Рид Эрсте Лига
Рид 2:0 Сваровски Тироль Эрсте Лига Сваровски Тироль 1:2 Рид Эрсте Лига Рид 4:0 Сваровски Тироль Эрсте Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Вена 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Рид 1 1 0 0 3 - 2 3
3. ЛАСК 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Санкт-Пёльтен 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Штурм 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Хартберг 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Альтах 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Ред Булл Зальцбург 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вольфсбергер 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сваровски Тироль 1 0 0 1 2 - 3 0
11. Аустрия Вена 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Адмира 1 0 0 1 1 - 4 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Шнегг Давид бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Челич Неманя получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Marco Gruell из команды Рид забивает с точки!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Дедич Златко из команды Сваровски Тироль забивает с точки!
  • Желтая карточка
    4'
    Лергер Михель получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Josko Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.70 1.43 6.60
10.00 1.11 13.00
2.01 3.78 3.45
2.03 3.58 3.34
16.94 3.92 1.38

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6.5 6.5 7.5 7.5
10.00 1.03 4.10 1.21 3.30 1.30 8.50 1.05 1.98 1.84 1.74 2.11 2.65 1.44 1.23 4.20 1.11 5.80 1.05 8.20 1.35 3.05 1.09 6.50 1.01 12.60
13.75 1.03 12.25 1.03 4.30 1.22 3.38 1.33 2.26 1.71 1.74 2.12 1.48 2.69 1.22 4.40 1.18 4.95 1.07 8.90
3.64 1.25 2.94 1.36 2.00 1.74 1.59 2.24 1.39 2.81 1.18 4.39
4.72 1.21 2.74 1.50 4.10 1.25 2.03 1.87 1.76 2.15 2.45 1.59 2.29 1.67 1.87 2.01 1.43 2.93 2.41 1.61 1.96 1.93 1.70 2.24 1.44 2.89 1.54 2.58 1.42 2.96 1.52 2.63 1.24 4.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5 3.75 3.75
2.15 1.70 3.25 1.31 1.16 4.80 1.85 1.90 1.12 5.55
3.32 1.33 2.28 1.63 1.56 2.43 1.20 4.55 1.14 5.80
2.99 1.35 2.04 1.71 1.47 2.53 1.16 4.70
2.92 1.45 2.30 1.67 1.77 2.14 2.91 1.44 2.39 1.62 1.86 2.02 1.54 2.58 1.38 3.15 1.59 2.44 1.35 3.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.30 1.89 1.85 1.38 2.75
4.60 1.20 3.26 1.34 1.87 1.93 1.40 2.95 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.15 5.00
1.68 2.08
Букмекер Да Нет
1.75 2.01
Букмекер Да Нет
2.80 1.39
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